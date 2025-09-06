УКР
Новини
Путін надіслав Трампу два погані сигнали, - WSJ

Путін надіслав Трампу два погані сигнали

Президент США Дональд Трамп продовжує сподіватися, що російський диктатор Володимир Путін вестиме переговори добросовісно, щоб покласти край війні в Україні, тоді як останній продовжує демонструвати, що він є загрозою, якій не можна довіряти.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Так, цього тижня Путін заявив, що може бути готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, якщо переговори відбудуться в Москві.

Видання зауважує, що Росія здійснила кілька спроб замаху на обраного президента України протягом війни і, безсумнівно, продовжуватиме їх.

Крім того, Росію підозрюють у тому, що вона заглушила сигнал літака, у якому перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка летіла відвідати завод з виробництва боєприпасів у Болгарії, що є членом як ЄС, так і НАТО.

У ЄС вважають це "явним втручанням" Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про пропозицію Путіна зустрітися в Москві: Я не можу поїхати до столиці цього терориста. Хай приїжджає до Києва

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.

Також читайте: Рютте про глушіння GPS під час польоту літака з фон дер Ляєн: "НАТО ставиться до цього дуже серйозно"

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.

Згодом у Єврокомісії це підтвердили.

Зеленський Володимир (25398) путін володимир (24775) Трамп Дональд (7077) фон дер Ляєн Урсула (871)
Топ коментарі
+6
Рыжий подумает как отреагировать на эти сигналы, что бы не испортить чудесные дружественные отношения с ******!
06.09.2025 16:01 Відповісти
+4
Трамбошкс любит кайфовать. Не мешайте ему! Как Зеля до 24 февраля по т&и раза в месяц ездил в отпуск!
06.09.2025 16:03 Відповісти
+4
Які замахи на сонцесяйного!?. Погуліть інтерв'ю прем'єр-міністра Ізраіля Н.. Беннета в перші дні нападу москалів. Він зателефонував у Кремль і запитав пу чи планує той вбити зеленого на що отримав відповідь-ні. Цю інфу Беннет передав зеленому який двічі перепитав одновірця. Після чого Зе виступив з "героїчною" заявою - я залишаюся в Україні.
06.09.2025 16:17 Відповісти
Коментувати
Коментувати
Правила форума Рада форумчан
Кликбейт с пустой чушью внутри. Как война стала переходить в формат примерно Ато 2015 года только с большими масштабами, то много прессы начали уже откровенную малозначимую чушь писать так как хайповать особо не на чем , ничего особого не происходит
06.09.2025 16:07 Відповісти
Та воно куди піде,то всюди свої смердюсі сигнали посилає....
06.09.2025 16:14 Відповісти
Які там ще сигнали? Хто їх зрозуміє? Для трампона дієвий сигнал,як для собаки Павлова. Ось шмат м'яса -ось слина з рота.
06.09.2025 16:16 Відповісти
Бабло, крипта, наперсток підкинути, карту з рукава - і зразу слина тече як у бешеної собаки
06.09.2025 17:17 Відповісти
Операція прикриття. Без зєлі у пуйла не буде ЖОДНИХ шансів оволодіти Україною.
06.09.2025 16:17 Відповісти
Тому вибори неначасі. Сам Єрмак так сказав
06.09.2025 16:19 Відповісти
Так він і досі герой! Потужний, причому. У бункері, під охороною головорізів з ФСБ. А от як хотіли його у армію забрати, під час АТО, писарем, теж не менш хоробро й героїчно від повістки бігав. А ви Беннет, Беннет...
06.09.2025 16:39 Відповісти
06.09.2025 16:19 Відповісти
Качинский уже слетал к оркам - орки в авиакатастрофе обвинили польских пилотов.
06.09.2025 16:32 Відповісти
Якщо кожну атаку к@ц@пів на Київ, розцінювати як замах на Зеленського, тоді дійсно можна говорити, що Вова з-під замахів не вилазить.🤭
Але поки Україну атакують ракетами і шахедами, Вова сидить в бункері, записує вечірню казочку для свого🐏🐑 і думає про баклажан 🍆 Єрмака.
А люди?
Люди нехай самі щось придумують, щоб вижити.
Вова не хотів попереджати населення України, що буде війна, бо тоді б він втрачав 6 чи 7 млрд. щомісяця.
Вова 💩 на всіх, як в золотий унітаз Міндіча.
06.09.2025 16:57 Відповісти
Він показує шо йому як зайцю стоп сигнал
06.09.2025 17:14 Відповісти
Це що вже і американцям зєгівномарафонівська пропаганда мізки промила про міфічні замахи на янєлоха боневтіковича наполєона ?
06.09.2025 17:19 Відповісти
 
 