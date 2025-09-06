Путін надіслав Трампу два погані сигнали, - WSJ

Президент США Дональд Трамп продовжує сподіватися, що російський диктатор Володимир Путін вестиме переговори добросовісно, щоб покласти край війні в Україні, тоді як останній продовжує демонструвати, що він є загрозою, якій не можна довіряти.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Так, цього тижня Путін заявив, що може бути готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, якщо переговори відбудуться в Москві.

Видання зауважує, що Росія здійснила кілька спроб замаху на обраного президента України протягом війни і, безсумнівно, продовжуватиме їх.

Крім того, Росію підозрюють у тому, що вона заглушила сигнал літака, у якому перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка летіла відвідати завод з виробництва боєприпасів у Болгарії, що є членом як ЄС, так і НАТО.

У ЄС вважають це "явним втручанням" Росії.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.

Згодом у Єврокомісії це підтвердили.