Трамп хоче Нобелівську премію миру: у Норвегії висловлюють занепокоєння, - Bloomberg

У Норвегії побоюються реакції США, якщо Трамп не отримає Нобелівську премію миру

У Норвегії побоюються можливої негативної реакції США, якщо Дональд Трамп не отримає Нобелівську премію миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg, це викликає напруженість серед тамтешніх чиновників.

Трамп неодноразово заявляв про своє бажання отримати нагороду, наголошуючи на укладенні Авраамових угод (серія договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими державами, підписаних у 2020-2021 роках) під час свого першого президентського терміну. Він також стверджував, що після повернення в Білий дім поклав кінець щонайменше шести війнам.

Його спецпредставник Стів Віткофф та сенатор Марко Рубіо активно просували кандидатуру Трампа серед європейських колег. Нобелівський комітет зазначив, що на нього не тиснуть прямо, але визнав, що кампанії за премію ведуться публічно і приватно.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде підкреслив, що рішення про премію приймає незалежний комітет. Експерти зазначають, що стиль Трампа - прямий і саморекламний – не дуже відповідає скандинавській культурі.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який пропонує висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ініціаторами стали народні депутати з груп "За майбутнє" (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко), "Відновлення України" (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч), а також Георгій Мазурашу, Михайло Соколов і Микола Тищенко.

+7
Самозакоханий ідіот.
08.10.2025 23:10 Відповісти
+7
А титул Цезаря и триумфальный проезд с венком на голове он часом не хочет, даже лицо намазывать красной краской не надо будет
08.10.2025 23:14 Відповісти
+5
Шнобелевская максимум
08.10.2025 23:13 Відповісти
Самозакоханий ідіот.
08.10.2025 23:10 Відповісти
норвегам дешевше буде таки дати кретину ту премію, а інакше - 53 штат МАГА США, після Канади.
08.10.2025 23:26 Відповісти
ІДІОТ ІДІОТОМ. але про свій гаманець дбає непогано. Хапальний інстинкт ще не втратив.
08.10.2025 23:32 Відповісти
Шнобелевская максимум
08.10.2025 23:13 Відповісти
А титул Цезаря и триумфальный проезд с венком на голове он часом не хочет, даже лицо намазывать красной краской не надо будет
08.10.2025 23:14 Відповісти
льогко !

Україна подарує йому імперську віллу пшонки і портрет експрокурора перемалюємо за томагавки

.
08.10.2025 23:32 Відповісти
Якщо Трампон не отримує нобелівську премію Миру, існує велика ймовірність, що він об'явить війну Норвегії...
08.10.2025 23:15 Відповісти
Дайте йому таблетку від деменції і скажіть що це - нобелівська премія ! 🤪
08.10.2025 23:16 Відповісти
Не здивуюсь якщо Тампон завтра візьме заручників і потрубує нобелівську премію миру інакше всіх взірве
08.10.2025 23:16 Відповісти
Якщо так хоче премію, нехай забере її в Обами. Обама премію взяв а миру не приніс. Значить повинен все повернути
08.10.2025 23:18 Відповісти
Обідиться і пальне Tomahawk по Нобелівському Комітету?
08.10.2025 23:18 Відповісти
Про Трампа зрозуміло "Він також стверджував, що після повернення в Білий дім поклав кінець щонайменше шести війнам. " - Мабуть, починав 6 разів грати в компьютерну гру і кожного разу закінчував на першому рівні.
Але наскільки ж підлабузники в Верховній Раді, що пропонують висунути маразматика на Нобелівську премію?
08.10.2025 23:22 Відповісти
Не только Норвегия выражает, я тоже).
08.10.2025 23:30 Відповісти
Дурнувата дитина впала на підлогу, репетує і дригає ногами: дайте, дайте мені ту цяцьку!!!!! Ааааааааааааа!!!!
Ну дайте, то завтра вона буде вимагати іншу цяцьку. Може простіше дать по сраці добряче один раз?
08.10.2025 23:32 Відповісти
In Donald Trump's world, the boss always gets what he wants from those who depend on him. If you do not think you depend on him, you can totally tell him to go f*ck himself, at any time, on any issue and even in so many words. And he will. But then you will have to face your biggest fear - real, true, unadulterated independence, with all its rewards and risks. And no one in the Free World has any appetite for this kind of independence. Trump will get the Nobel prize, if not this year, then next year, but he will get it while in office.
08.10.2025 23:35 Відповісти
ЙДИ ГЕТЬ!!!!
09.10.2025 00:45 Відповісти
Я, чесно кажучи, зрозумів що західний світ так і продовжує боятись Трампа. При тому розуміючи про його розумову відсталість на зараз. Це якась срака, панове!
08.10.2025 23:42 Відповісти
Хочу премію миру... або Гренландію. Трамп.
08.10.2025 23:52 Відповісти
та заспокойтесь, то він зранку хоче Нобелівську премію миру,
а в обід хоче Нобелівську премію з досягнень у квантовій механиці,
а після обіду хоче обидві...
09.10.2025 00:09 Відповісти
трохи стрьомно ,коли в США президент шизофренік, шось сталося зі світовими лідорами ,то 🤡, то під* філи , то корисні ідіоти ...треба всеж таки проходити псіхіатрів на президента та наркологів , тільки в незалежних клініках, після стадіону...
09.10.2025 00:13 Відповісти
Старый дед шантажирует Нобелевский комитет чтобы ему дали .... премию мира)) А ведь дадут). Мир таки дал *** окончательно. Запускайте уже третью мировую. Это будет логичное завершения всего этого балагана. Тут наверное уже по другому не разрулить. Ну а там уже как обычно начнем с чистого листа. Те кто останется начнут конечно.
09.10.2025 00:41 Відповісти
@ Верховна Рада України відхилила пропозицію підтримати кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру.
Лише 132 депутати із 450 проголосували «за».
09.10.2025 01:24 Відповісти
Путіну дайте. Премію миру. Він за мир
09.10.2025 01:36 Відповісти
 
 