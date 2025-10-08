Трамп хоче Нобелівську премію миру: у Норвегії висловлюють занепокоєння, - Bloomberg

У Норвегії побоюються можливої негативної реакції США, якщо Дональд Трамп не отримає Нобелівську премію миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg, це викликає напруженість серед тамтешніх чиновників.

Трамп неодноразово заявляв про своє бажання отримати нагороду, наголошуючи на укладенні Авраамових угод (серія договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими державами, підписаних у 2020-2021 роках) під час свого першого президентського терміну. Він також стверджував, що після повернення в Білий дім поклав кінець щонайменше шести війнам.

Його спецпредставник Стів Віткофф та сенатор Марко Рубіо активно просували кандидатуру Трампа серед європейських колег. Нобелівський комітет зазначив, що на нього не тиснуть прямо, але визнав, що кампанії за премію ведуться публічно і приватно.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде підкреслив, що рішення про премію приймає незалежний комітет. Експерти зазначають, що стиль Трампа - прямий і саморекламний – не дуже відповідає скандинавській культурі.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який пропонує висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ініціаторами стали народні депутати з груп "За майбутнє" (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко), "Відновлення України" (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч), а також Георгій Мазурашу, Михайло Соколов і Микола Тищенко.

