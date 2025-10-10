РУС
В Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет за ненаграждение Трампа: "Политика важнее мира"

Трамп о гарантиях безопасности

В Белом доме обвинили Нобелевский комитет в том, что он "ставит политику выше мира" после того, как президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира.

Об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, завершать войны и спасать жизни. У него - сердце гуманиста, и больше никогда не будет такого человека, который сможет сдвигать горы только силой своей воли. Нобелевский комитет доказал, что для него политика важнее мира", - написал он.

Ранее Трамп неоднократно выражал уверенность, что заслуживает Нобелевскую премию мира за свои инициативы по нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими странами, но награду ему так и не присудили.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Дональду Трампу удастся добиться прекращения огня, Украина будет номинировать его на Нобелевскую премию мира.

Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

Премію миру заслуговують діями, а не ляпанням язиком.
10.10.2025 15:11 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/G25NNRRWEAArA7n?format=jpg&name=small
10.10.2025 15:09 Ответить
Рижий поц понюхав "лисого" ахаахах
10.10.2025 15:08 Ответить
хххаааа......
обтікай коричневий чубчик!!!
тільки не зрозуміло, хто тепер головний ворог сша?
норвегія чи венесуела? бо, всіх інших геніальний доні вже замирив.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:09 Ответить
Венесуеле пипец надо ж на Мадуре сорватся)))
показать весь комментарий
10.10.2025 15:10 Ответить
та, потопить декілька рибацьких човнів під соусом боротьби з наркотрафіком, тай все.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:16 Ответить
сюр ***
показать весь комментарий
10.10.2025 15:10 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2025 15:12 Ответить
...і це скоріш за все не сльози
показать весь комментарий
10.10.2025 15:38 Ответить
Хоч би Албанія знов не пішла на Вірменію!
показать весь комментарий
10.10.2025 15:12 Ответить
на яку Вірменію? Він помирив Албанію з Азербайджаном!
показать весь комментарий
10.10.2025 15:40 Ответить
така гарна червона доріжка та неймовірна угода із ****** в анкориджі
Україна задовбається "святкувати"
показать весь комментарий
10.10.2025 15:12 Ответить
Трамп залишився зі шнобелем
Щоб потішити нещасного діда, можна вручити йому дійсно заслужену нагороду:
показать весь комментарий
10.10.2025 15:13 Ответить
"Політика важливіша за мир") Сторіччя минають, а прості ковбої так і не відучилися рубати прямо те, що всякі витончені джентльмени вміють коректно завуалювати)
показать весь комментарий
10.10.2025 15:17 Ответить
Администрация Трампа опустилась до вымогательства "нобелевки". Величие, однако.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:18 Ответить
От коли він примирить анунаків з Нібіру, рептилоїдів і марсіян, то тоді вже стопудово "нобелівка" буде його! Головне, щоб лікарі далеко не відходили, а Меланка вчасно нагадувала ліки приймати.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:18 Ответить
Раз президента миру з Трампа не получилось, треба переобуватись в президента війни, тим більше міністерство відповідне вже є ну і рило плешиве яке варто начистити теж є
показать весь комментарий
10.10.2025 15:19 Ответить
Комітетчиків ловлять
показать весь комментарий
10.10.2025 15:22 Ответить
Вовки ганебні цей Нобелівський комітет, треба ввести проти них санкції через два тижні! Була зупинена така масштабна війна між Албанією та Вірменію, а премію миру не дали!
показать весь комментарий
10.10.2025 15:23 Ответить
Албанією і Абібарджаном.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:58 Ответить
Це вони серйозно?

Схоже на ...сутінки_США... (с)

Вони стають схожими на якихось дикунів, що ласі на блискучі брязкальця...

Цей світ простує до прірви. І це станеться дуже скоро.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:23 Ответить
Перетворив Америку на світове посмішовище !!! Краснов отримає солідну суму від пукана.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:24 Ответить
Трампу -- премію " Ріголетто".
показать весь комментарий
10.10.2025 15:24 Ответить
Політика важливіша за мир.
І це каже білий дім, який саме через політику не веде до миру
показать весь комментарий
10.10.2025 15:27 Ответить
це ж класика
показать весь комментарий
10.10.2025 15:30 Ответить
щоб отримати премію треба зробити трохи більше ніж *****
показать весь комментарий
10.10.2025 15:39 Ответить
Там нет премии которой достоин Трамп, если введут премию для кретинов то тогда он её получит непременно.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:48 Ответить
Мало того! Зажилили Трампу і премію в галузі медицини! Хоча Трамп заявив про шкідливість парацетамолу! І в галузі фізики обійшли! І взагалі!
показать весь комментарий
10.10.2025 15:48 Ответить
егеж-
ТРАМПОНІЗМ важливіший
за здоровий глузд
8 війн за 24 години
показать весь комментарий
10.10.2025 15:52 Ответить
500 'томагавків' для України (з них 50 з ядерними боєголовками, щоб московія не дуже рипалася, коли по ній битимуть решта 450), і ми домовимося зі шведськими друзями про наступну премію для Трампа.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:58 Ответить
Премію від пуйла отримай, імпотент.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:00 Ответить
а мог бы получить. надо было просто вместо красной дорожки подогнать Хйлу автозак - он такое любит, как раз бы и прочувствовал. а потом почтой до Киева. но для этого нужно быть адекватным соображающим человеком, а сейчас таких нет, еще и коронавирус мозги прожарил.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:00 Ответить
Трамп ніколи не дозволить бомбити Москву та Пітер. Агент Краснов
виконує накази "шефа". А пускати ракети на село- це марнотрацтво.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:02 Ответить
 
 