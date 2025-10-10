В Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет за ненаграждение Трампа: "Политика важнее мира"

В Белом доме обвинили Нобелевский комитет в том, что он "ставит политику выше мира" после того, как президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира.

Об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, завершать войны и спасать жизни. У него - сердце гуманиста, и больше никогда не будет такого человека, который сможет сдвигать горы только силой своей воли. Нобелевский комитет доказал, что для него политика важнее мира", - написал он.

Ранее Трамп неоднократно выражал уверенность, что заслуживает Нобелевскую премию мира за свои инициативы по нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими странами, но награду ему так и не присудили.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Дональду Трампу удастся добиться прекращения огня, Украина будет номинировать его на Нобелевскую премию мира.

Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.