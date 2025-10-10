Нобелевскую премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо

Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

Награду 57-летняя оппозиционерка получила "за ее неустанный труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

"Мария Корина Мачадо соответствует всем трем критериям, указанным в завещании Альфреда Нобеля об избрании лауреата Премии мира. Она объединила оппозицию своей страны. Она никогда не колебалась в своем сопротивлении милитаризации венесуэльского общества. Она непоколебимо поддерживает мирный переход к демократии.

Мария Корина Мачадо доказала, что инструменты демократии являются также инструментами мира. Она воплощает надежду на другое будущее, где основные права граждан защищены, а их голоса услышаны. В этом будущем люди наконец смогут свободно жить в мире", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Дональду Трампу удастся добиться прекращения огня, Украина будет номинировать его на Нобелевскую премию мира.

Дональд Трамп ожидал, что именно он станет лауреатом.

