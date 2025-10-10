РУС
Нобелевскую премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо

Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт комитета.

Награду 57-летняя оппозиционерка получила "за ее неустанный труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Нобелевскую премию мира получил не Трамп

"Мария Корина Мачадо соответствует всем трем критериям, указанным в завещании Альфреда Нобеля об избрании лауреата Премии мира. Она объединила оппозицию своей страны. Она никогда не колебалась в своем сопротивлении милитаризации венесуэльского общества. Она непоколебимо поддерживает мирный переход к демократии.

Мария Корина Мачадо доказала, что инструменты демократии являются также инструментами мира. Она воплощает надежду на другое будущее, где основные права граждан защищены, а их голоса услышаны. В этом будущем люди наконец смогут свободно жить в мире", - говорится в сообщении.

Нобелевскую премию мира получил не Трамп

Читайте также: Трамп раскритиковал Обаму за Нобелевскую премию мира: "Получил ни за что"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Дональду Трампу удастся добиться прекращения огня, Украина будет номинировать его на Нобелевскую премию мира.

Дональд Трамп ожидал, что именно он станет лауреатом.

Топ комментарии
+12
ну теперь точно пи*дец Венесуэлле, Трампушка такое не простит
10.10.2025 12:24 Ответить
+9
бідний дєдушка трамп
10.10.2025 12:24 Ответить
+8
Добре хоч не Трамп ,а то нарцис так захотів премію миру за ні за що.
10.10.2025 12:25 Ответить
😁😁😁 Трамсу - 🖕
10.10.2025 12:24 Ответить
бідний дєдушка трамп
10.10.2025 12:24 Ответить
Спіймав трамп облизня
10.10.2025 12:57 Ответить
ну теперь точно пи*дец Венесуэлле, Трампушка такое не простит
10.10.2025 12:24 Ответить
Не Венесуелі, а демократичним силам в ній, адже він ******** диктаторів, мабуть і з Мадурою подружиться.
10.10.2025 13:03 Ответить
Трамп буде невдоволений 😁
10.10.2025 12:25 Ответить
Добре хоч не Трамп ,а то нарцис так захотів премію миру за ні за що.
10.10.2025 12:25 Ответить
Ну як пан може так казати - "за ні що"!
Один "мир" між Албанієєю та Азербайджаном чого вартий!
І таких "мирів" аж сім! (За іншою версією- аж п'ятнадцять!).
10.10.2025 12:42 Ответить
🤣
10.10.2025 12:46 Ответить
Так отож!
10.10.2025 12:51 Ответить
Хто всрався?
Тромб всрався!
Ох і сморіду буде на весь світ.
10.10.2025 12:25 Ответить
хаааа.... хахахаха!!!!!!
обісцяне гєніальне чмо доні!
оце плювок у руду мичу!
10.10.2025 12:26 Ответить
Трампону по губах поводили і по лобі постукали
10.10.2025 12:27 Ответить
Рішення про нагороду приймається за декілька місяців до оголошення результатів. Так шо Доні вже пів року знав шо пролетів. Не дарма ж там ЦРУ працює.
10.10.2025 12:28 Ответить
Хана Венесуелі - Трамп їм дасть просратися - і плюс може серйозно підключиться до війни рашка - Україна
10.10.2025 12:29 Ответить
А якщо діджей венс переконає Трампа, що він (Трамп) не отримав НПМ через непоступливість України?
показать весь комментарий
10.10.2025 12:45 Ответить
Це все Байден винуватий!
10.10.2025 12:30 Ответить
Ві] може підучитис, - і отримчти Нобелівську премію за літературу. Чи... не може вже?
10.10.2025 12:31 Ответить
10.10.2025 12:41 Ответить
про демократію як орудіє миру - хєрня. Україною доказано. росто бідні норвежці охрініли
10.10.2025 12:33 Ответить
Трамп з дупи вирвав все своє рудосиве волосся!
10.10.2025 12:36 Ответить
Дід вже у запої?
10.10.2025 12:38 Ответить
Оголосить війну Норвегії?
10.10.2025 12:40 Ответить
нєнє.
нарещті заверщить тисячолітню війну між норвегією та венесуєлой.
за що отримає мєдальку як талановитий історик.
10.10.2025 12:44 Ответить
Ще є шанс отримати нобеля по економіці.
10.10.2025 12:42 Ответить
Оце так розворот! Не знаю як Трамп, а дідусь Нобель був би задоволений.
10.10.2025 12:43 Ответить
Тут головне, щоб Трамп не оголосив війну Нобелю... Є таке село маленьке на півночі України, на Поліссі.
10.10.2025 12:47 Ответить
А премія Війни є??
10.10.2025 12:47 Ответить
Є. З закруткою на спині.
10.10.2025 13:04 Ответить
Як би Тромб не напав на Норвегію, де засідає Нобелівський комітет. Може йому вручити заочну премію мира, бо колись же буде таки мир?
10.10.2025 12:47 Ответить
як шо венс переконає трампа, шо русня винна , у тому шо трамп не отримав Нобеля ...тоді буде добре, для всього московського світу... ...
10.10.2025 12:49 Ответить
Ну все, тепер хана Венесуелі, Трамп цього не пробачить😁🤣🤣🤣
10.10.2025 12:54 Ответить
Дональд Трамп очікував, що саме він стане лауреатом.
===================================
10.10.2025 12:55 Ответить
Трамп АбідЄлся...
10.10.2025 13:02 Ответить
Бідний, бідний Донні... Сидить наразі в овальному кабінеті і посипає голову попілем.
Ну а Венесуелі капець.
10.10.2025 13:02 Ответить
З одної сторони радий що Тампон отримав червоного шкіряного мікрофона а не премію. А з іншого в черговий раз в шоці кому і за що а точніше нізащо роздають нобелівські премії. Вже б краще дали премію главарю ХАМАСу. Бо він як не як а зупинив війну
10.10.2025 13:05 Ответить
 
 