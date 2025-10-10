Трамп раскритиковал Обаму за Нобелевскую премию мира: "Получил ни за что"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом резко раскритиковал своего предшественника Барака Обаму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Трамп заявил, что Нобелевская премия мира, которую Обама получил в 2009 году, была "ни за что".

По его словам, Обаме дали награду только за то, что он выиграл выборы, но ничего хорошего для страны не сделал. Трамп подчеркнул, что под руководством Обамы Америка "разрушалась, а не развивалась".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет Нобелевскую премию мира: в Норвегии выражают беспокойство, - Bloomberg

Глава Белого дома также не удержался от критики Джо Байдена, назвав его "сонным" и "худшим президентом США", добавив, что его собственная победа на выборах была "гораздо важнее".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Дональду Трампу удастся добиться прекращения огня, Украина будет номинировать его на Нобелевскую премию мира.

10 октября Нобелевский комитет должен объявить, кто получит нынешнюю премию, и Дональд Трамп откровенно ожидает, что именно он станет лауреатом.

Читайте также: Украина и Россия вскоре сядут за стол переговоров о мире, - Трамп

С тех пор как Трамп снова занял пост президента, он неоднократно подчеркивает, что сделал много для мира в мире и достоин признания со стороны комитета.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ