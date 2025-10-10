РУС
589

Трамп раскритиковал Обаму за Нобелевскую премию мира: "Получил ни за что"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама получил Нобелевскую премию мира ни за что

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом резко раскритиковал своего предшественника Барака Обаму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Трамп заявил, что Нобелевская премия мира, которую Обама получил в 2009 году, была "ни за что".

По его словам, Обаме дали награду только за то, что он выиграл выборы, но ничего хорошего для страны не сделал. Трамп подчеркнул, что под руководством Обамы Америка "разрушалась, а не развивалась".

Глава Белого дома также не удержался от критики Джо Байдена, назвав его "сонным" и "худшим президентом США", добавив, что его собственная победа на выборах была "гораздо важнее".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Дональду Трампу удастся добиться прекращения огня, Украина будет номинировать его на Нобелевскую премию мира.

10 октября Нобелевский комитет должен объявить, кто получит нынешнюю премию, и Дональд Трамп откровенно ожидает, что именно он станет лауреатом.

С тех пор как Трамп снова занял пост президента, он неоднократно подчеркивает, что сделал много для мира в мире и достоин признания со стороны комитета.

+1
Який же він гівнюк!
10.10.2025 00:17 Ответить
+1
Koneshno , kuda iemu do tebia klouna , ti uzhe sem voin astanovil ...🤣🤣🤣
10.10.2025 00:17 Ответить
Який же він гівнюк!
10.10.2025 00:17 Ответить
Koneshno , kuda iemu do tebia klouna , ti uzhe sem voin astanovil ...🤣🤣🤣
10.10.2025 00:17 Ответить
Сім або вісім
10.10.2025 00:38 Ответить
Трамп казав що його не цікавить нобелівська премія миру, але ж як у нього свербить, що Обама отримав, а він лох.
10.10.2025 00:26 Ответить
Бог такий: - Так, треба спробувати дати людям мозок і подивитись шо буде. А цього рудого у групу "плацебо"...
10.10.2025 00:28 Ответить
Грёбаный рыжий старикашка. Весь мир, набрав говна в рот, стыдливо молчит.. ибо рыжее гуано, кроме всего, ещё и дико злопамятный. Вдруг не в премию, как бы войну Норвегии не объявил.
10.10.2025 00:32 Ответить
Говорит тот, кто не смог прекратить многолетнюю вражду между Вилларибо и Виллабаджо.
10.10.2025 00:34 Ответить
Йому досі ніхто не сказав, що Нобелівська премія миру вручається не за заслуги перед США, а за глобальні речі, проти яаих він власне виступає? 🤔
Йому досі ніхто не сказав, що Нобелівська премія миру вручається не за заслуги перед США, а за глобальні речі, проти яаих він власне виступає? 🤔
10.10.2025 00:37 Ответить
Obama got the Nobel prize for not being George W. Bush. Trump will get it because he wants it and nobody dares to say no to him. Then whoever comes after him will get it simply for not being Donald J. Trump.
10.10.2025 00:38 Ответить
Тобі також нема за що її давати
10.10.2025 00:40 Ответить
Саме при Обамі був вбитий найвідоміший
терорист Усама бен Ладен , а
Трампер замісць того , щоби знищити беспота і вбивцю ху@ла ,
він його зустрічає на Алясці !
10.10.2025 00:43 Ответить
 
 