Трамп раскритиковал Обаму за Нобелевскую премию мира: "Получил ни за что"
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом резко раскритиковал своего предшественника Барака Обаму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Трамп заявил, что Нобелевская премия мира, которую Обама получил в 2009 году, была "ни за что".
По его словам, Обаме дали награду только за то, что он выиграл выборы, но ничего хорошего для страны не сделал. Трамп подчеркнул, что под руководством Обамы Америка "разрушалась, а не развивалась".
Глава Белого дома также не удержался от критики Джо Байдена, назвав его "сонным" и "худшим президентом США", добавив, что его собственная победа на выборах была "гораздо важнее".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Дональду Трампу удастся добиться прекращения огня, Украина будет номинировать его на Нобелевскую премию мира.
10 октября Нобелевский комитет должен объявить, кто получит нынешнюю премию, и Дональд Трамп откровенно ожидает, что именно он станет лауреатом.
С тех пор как Трамп снова занял пост президента, он неоднократно подчеркивает, что сделал много для мира в мире и достоин признания со стороны комитета.
Йому досі ніхто не сказав, що Нобелівська премія миру вручається не за заслуги перед США, а за глобальні речі, проти яаих він власне виступає? 🤔
