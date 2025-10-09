Трамп розкритикував Обаму за Нобелівську премію миру: "Отримав ні за що"

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом різко розкритикував свого попередника Барака Обаму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Трамп заявив, що Нобелівська премія миру, яку Обама отримав у 2009 році, була "ні за що".

За його словами, Обамі дали нагороду лише за те, що він виграв вибори, але нічого доброго для країни не зробив. Трамп наголосив, що під керівництвом Обами Америка "руйнувалася, а не розвивалася".

Глава Білого дому також не втримався від критики Джо Байдена, назвавши його "сонним" і "найгіршим президентом США", додавши, що його власна перемога на виборах була "набагато важливішою".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональду Трампу вдасться домогтися припинення вогню, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру.

10 жовтня Нобелівський комітет має оголосити, хто отримає цьогорічну премію, і Дональд Трамп відверто очікує, що саме він стане лауреатом.

Відтоді як Трамп знову обійняв посаду президента, він неодноразово підкреслює, що зробив багато для миру у світі й гідний визнання з боку комітету.

