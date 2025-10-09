УКР
Новини Трампа номінують на Нобелівську премію
997 18

Трамп розкритикував Обаму за Нобелівську премію миру: "Отримав ні за що"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Барак Обама отримав Нобелівську премію миру ні за що

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом різко розкритикував свого попередника Барака Обаму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Трамп заявив, що Нобелівська премія миру, яку Обама отримав у 2009 році, була "ні за що".

За його словами, Обамі дали нагороду лише за те, що він виграв вибори, але нічого доброго для країни не зробив. Трамп наголосив, що під керівництвом Обами Америка "руйнувалася, а не розвивалася".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче Нобелівську премію миру: у Норвегії висловлюють занепокоєння, - Bloomberg

Глава Білого дому також не втримався від критики Джо Байдена, назвавши його "сонним" і "найгіршим президентом США", додавши, що його власна перемога на виборах була "набагато важливішою".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональду Трампу вдасться домогтися припинення вогню, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру.

10 жовтня Нобелівський комітет має оголосити, хто отримає цьогорічну премію, і Дональд Трамп відверто очікує, що саме він стане лауреатом.

Читайте також: Україна та Росія незабаром сядуть за стіл переговорів про мир, - Трамп

Відтоді як Трамп знову обійняв посаду президента, він неодноразово підкреслює, що зробив багато для миру у світі й гідний визнання з боку комітету.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Байден Джо (2899) Нобелівська премія (103) Обама Барак (519) Трамп Дональд (7295)
Топ коментарі
+3
Який же він гівнюк!
показати весь коментар
10.10.2025 00:17 Відповісти
+1
Koneshno , kuda iemu do tebia klouna , ti uzhe sem voin astanovil ...🤣🤣🤣
показати весь коментар
10.10.2025 00:17 Відповісти
+1
Трамп казав що його не цікавить нобелівська премія миру, але ж як у нього свербить, що Обама отримав, а він лох.
показати весь коментар
10.10.2025 00:26 Відповісти
Який же він гівнюк!
показати весь коментар
10.10.2025 00:17 Відповісти
Він не простий гівнюк.
Стосовно Обами - він показав себе расистом.
А стосовно Хіларі Клінтон та Камали Харріс - ще й сексистом.
показати весь коментар
10.10.2025 01:34 Відповісти
Koneshno , kuda iemu do tebia klouna , ti uzhe sem voin astanovil ...🤣🤣🤣
показати весь коментар
10.10.2025 00:17 Відповісти
Сім або вісім
показати весь коментар
10.10.2025 00:38 Відповісти
Восемь!!!
показати весь коментар
10.10.2025 00:56 Відповісти
Трамп казав що його не цікавить нобелівська премія миру, але ж як у нього свербить, що Обама отримав, а він лох.
показати весь коментар
10.10.2025 00:26 Відповісти
Бог такий: - Так, треба спробувати дати людям мозок і подивитись шо буде. А цього рудого у групу "плацебо"...
показати весь коментар
10.10.2025 00:28 Відповісти
Грёбаный рыжий старикашка. Весь мир, набрав говна в рот, стыдливо молчит.. ибо рыжее гуано, кроме всего, ещё и дико злопамятный. Вдруг не в премию, как бы войну Норвегии не объявил.
показати весь коментар
10.10.2025 00:32 Відповісти
Говорит тот, кто не смог прекратить многолетнюю вражду между Вилларибо и Виллабаджо.
показати весь коментар
10.10.2025 00:34 Відповісти
За його словами, Обамі дали нагороду лише за те, що він виграв вибори, але нічого доброго для країни не зробив. Трамп наголосив, що під керівництвом Обами Америка "руйнувалася, а не розвивалася".

Йому досі ніхто не сказав, що Нобелівська премія миру вручається не за заслуги перед США, а за глобальні речі, проти яаих він власне виступає? 🤔
Йому досі ніхто не сказав, що Нобелівська премія миру вручається не за заслуги перед США, а за глобальні речі, проти яаих він власне виступає? 🤔
показати весь коментар
10.10.2025 00:37 Відповісти
Obama got the Nobel prize for not being George W. Bush. Trump will get it because he wants it and nobody dares to say no to him. Then whoever comes after him will get it simply for not being Donald J. Trump.
показати весь коментар
10.10.2025 00:38 Відповісти
Тобі також нема за що її давати
показати весь коментар
10.10.2025 00:40 Відповісти
Саме при Обамі був вбитий найвідоміший
терорист Усама бен Ладен , а
Трампер замісць того , щоби знищити беспота і вбивцю ху@ла ,
він його зустрічає на Алясці !
показати весь коментар
10.10.2025 00:43 Відповісти
Що один що другий не варті
показати весь коментар
10.10.2025 00:54 Відповісти
Пересмажене заздрісне чмо.
показати весь коментар
10.10.2025 00:55 Відповісти
Рудий поки що насмоктав лише на квартиру в Рязані.
показати весь коментар
10.10.2025 00:58 Відповісти
Ну так забери її в нього. А потім в тебе хтось відбере коли з'ясується що ти гівнюк і брехло
показати весь коментар
10.10.2025 01:02 Відповісти
Якеж воно хворе...
показати весь коментар
10.10.2025 01:09 Відповісти
 
 