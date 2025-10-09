Україна та Росія незабаром сядуть за стіл переговорів про мир, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп переконаний, що найближчим часом Росія та Україна сядуть за стіл мирних перемовин. США разом з НАТО посилюють тиск заради миру між країнами.

Про це він сказав під час зустрічі з лідером Фінляндії Александром Стуббом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп висловив надію на швидку участь Москви й Києва в мирних переговорах. На думку президента США, у них є "чимало причин це зробити".

"Це жахлива війна. Вона гірша, ніж будь-який конфлікт з часів закінчення Другої світової війни. Подивіться на людей, яких там убивають. Це Росія та Україна. Я думаю, ми укладемо там угоду, ми це зробимо. Я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів", - сказав він.

На питання репортера, чи збирається Трамп посилювати тиск заради мирної угоди для України, він відповів, що вже робить це разом із НАТО.

"Ми всі посилюємо тиск. НАТО чудово працює... і вони посилюють тиск. І ми продаємо багато зброї НАТО. І вона йде, я думаю, здебільшого до України. Це залежить від них. Але вони купують зброю у США. Ми укладаємо угоду. Найкраща зброя у світі", - наголосив лідер США.

Він також припустив запровадження додаткових санкцій проти Росії: "Це можливо".

Крім того, Трамп пообіцяв захистити Фінляндію у разі нападу Росії.

"Я б захищав. Так, я б захищав. Вони є членом НАТО. Вони чудові, але не думаю, що це станеться. Не думаю, що Путін на це піде. Гадаю, шанси на це дуже-дуже малі", - додав американський політик.

