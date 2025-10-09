УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6760 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа
2 761 26

Україна та Росія незабаром сядуть за стіл переговорів про мир, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американський президент Дональд Трамп переконаний, що найближчим часом Росія та Україна сядуть за стіл мирних перемовин. США разом з НАТО посилюють тиск заради миру між країнами. 

Про це він сказав під час зустрічі з лідером Фінляндії Александром Стуббом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп висловив надію на швидку участь Москви й Києва в мирних переговорах. На думку президента США, у них є "чимало причин це зробити".

"Це жахлива війна. Вона гірша, ніж будь-який конфлікт з часів закінчення Другої світової війни. Подивіться на людей, яких там убивають. Це Росія та Україна. Я думаю, ми укладемо там угоду, ми це зробимо. Я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів", - сказав він.

На питання репортера, чи збирається Трамп посилювати тиск заради мирної угоди для України, він відповів, що вже робить це разом із НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про завершення війни в Україні: Це станеться

"Ми всі посилюємо тиск. НАТО чудово працює... і вони посилюють тиск. І ми продаємо багато зброї НАТО. І вона йде, я думаю, здебільшого до України. Це залежить від них. Але вони купують зброю у США. Ми укладаємо угоду. Найкраща зброя у світі", - наголосив лідер США.

Він також припустив запровадження додаткових санкцій проти Росії: "Це можливо".

Крім того, Трамп пообіцяв захистити Фінляндію у разі нападу Росії.

"Я б захищав. Так, я б захищав. Вони є членом НАТО. Вони чудові, але не думаю, що це станеться. Не думаю, що Путін на це піде. Гадаю, шанси на це дуже-дуже малі", - додав американський політик. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершити війну в Україні буде складніше, ніж конфлікт на Близькому Сході, - Трамп

Автор: 

НАТО (6879) росія (68307) санкції (12821) Трамп Дональд (7295) війна в Україні (6507)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Такий вид мови називається - заплітати *******
показати весь коментар
09.10.2025 23:06 Відповісти
+9
Отрывистая речь с незаконченными предложениями - это речь, характеризующаяся неполными высказываниями, где отсутствует часть информации, но смысл остается понятным из контекста или предыдущих реплик, и такое явление может указывать на проявлением патологического состояния, например, при шизофрении.
показати весь коментар
09.10.2025 23:03 Відповісти
+7
Миру не буде, доти московія не розвалиться на купу міні-держав. Тоді вони почнуть воювати друг з другом та забудуть про Україну.
показати весь коментар
09.10.2025 22:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красава!
показати весь коментар
09.10.2025 22:52 Відповісти
Ти спізнився, Чубчик. Нобелівський комітет оголосить лавреата завтра.
показати весь коментар
09.10.2025 22:53 Відповісти
Сподіваюсь, у них вийде хоча би заморозити війну. Нам потрібен час щоб створити ядерну та хімічну зброю - стратегічні засоби стримування русні.
показати весь коментар
09.10.2025 22:53 Відповісти
яким чином у них вийде заморозити війну? це паскудство самого себе вводити в оману
показати весь коментар
09.10.2025 23:12 Відповісти
Не знаю, може трамп щось запропонує русні, щоб ті пішли на заморозку.
показати весь коментар
09.10.2025 23:19 Відповісти
Миру не буде, доти московія не розвалиться на купу міні-держав. Тоді вони почнуть воювати друг з другом та забудуть про Україну.
показати весь коментар
09.10.2025 22:58 Відповісти
Тобто ніколи, бо розвалитись московії не дасть навіть сам захід - щоб міні-держави не отримали частини від першого у світі ядерного арсеналу.
показати весь коментар
09.10.2025 23:07 Відповісти
Ну… Томагавк - гавкнув.(((
показати весь коментар
09.10.2025 22:59 Відповісти
Отрывистая речь с незаконченными предложениями - это речь, характеризующаяся неполными высказываниями, где отсутствует часть информации, но смысл остается понятным из контекста или предыдущих реплик, и такое явление может указывать на проявлением патологического состояния, например, при шизофрении.
показати весь коментар
09.10.2025 23:03 Відповісти
Такий вид мови називається - заплітати *******
показати весь коментар
09.10.2025 23:06 Відповісти
Я пад сталом😂😂гражданін Westwlad так науково підійшов… а ви його упростили до нуля)))
показати весь коментар
09.10.2025 23:11 Відповісти
🤣
показати весь коментар
09.10.2025 23:18 Відповісти
... це дятел,вірніше долбойоб.
показати весь коментар
09.10.2025 23:36 Відповісти
Так цей хоч старий. А нашому й 50 нема, а речення плутаються.
показати весь коментар
10.10.2025 00:01 Відповісти
Знов припущення, зверніть УВАГУ що вся команда Трампа тільки і робить що каже припущення

сподіваються ... переконанний.... ось вот вот... ще трохи.... вже лежать на столі у Трампа документи на підпису .... та іншій бред...
показати весь коментар
09.10.2025 23:10 Відповісти
Як той - так зразу
показати весь коментар
09.10.2025 23:13 Відповісти
Путин ***** дал в заднюю!!!!🤣🤪🥳😆
показати весь коментар
09.10.2025 23:12 Відповісти
Зеля цим вже давно марить. Навіть Трампу подання на Нобелівську вже наобіцяв.
показати весь коментар
09.10.2025 23:14 Відповісти
Ні з якою розией ми не куди не сядемо..Сам сідай..
показати весь коментар
09.10.2025 23:15 Відповісти
ПНХ обмудок шизонутий
показати весь коментар
09.10.2025 23:17 Відповісти
в общем, "партнеры" нихрена не порешают. вся надежда на тех, кто разворовывал(ет) Украину все эти годы. но - телемарафет, хатынки заграницей и "любі друзі" конечно в приоритете. избранным физиономиям все же надо где-то жить хорошо, а то - языки непонятные, двойным гражданам будет тяжело.
показати весь коментар
09.10.2025 23:22 Відповісти
Ніт ,це добром не скінчиться для України... поки трамп та інші , з категорії агентів при владі ху* ла ...війна в Україні скінчиться, коли українці стануть адекватні на 73% ...
показати весь коментар
09.10.2025 23:23 Відповісти
Я впевнений що скоро зможу полежати з моїм другом Володемером у одної домовині..Й знаете..Це буде чудово..Я припинив 700 воен у сорока галактиках..Такого ніколи небуло..Як би був Байден він ніколи цого незробив..а ми з моїм другом,хоча останнім часом Володемер мене іноді дратуе,все владнаемо у домовині..Да..Ви цого нечекали?..Тому що ви дурні й вас купили демократи..але я придумав дуже потужний хід..Я неможу вам казати що ми будемо робити в домовині..Бо ви незрозуміете.бо дурні..Але Я припиню цю війну між Антарктидою та Уругваем за одну ніч..Може я дам їм Томогавок,я подумаю..Це така стара сокира якою можна зарубати занаете ли ядерну бомбу й це не шутки.В мене е козирі й ми будемо грати ними у московську рулетку..Так..До-мі-но..Це буде дуже добре..Ви всі дурні..Так..Небриті й дурні..Я буду спати....Я ваш Папочка..Через три дні у домовині ми зіграемо у До-мі-но як каже противний Воледимер..я впевнений це буде чудово..Спочатку я думав що він мій Папочка але він підманув мене..Насправді я його Папочка..Й це чудово..
показати весь коментар
09.10.2025 23:37 Відповісти
ці три тижні останні які трамп дав ху* лу окупувати ще більше теріторії України , бо китай з США через три тижні, можливо шось "порішають "...
показати весь коментар
09.10.2025 23:41 Відповісти
Генератор випадкових слів.
показати весь коментар
09.10.2025 23:44 Відповісти
длб (((
показати весь коментар
09.10.2025 23:54 Відповісти
 
 