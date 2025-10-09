Трамп про завершення війни в Україні: Це станеться
Президент США Дональд Трмап заявив, що йому вдасться досягти мирного врегулювання війни Росії проти України.
Про це політик сказав на пресконференції у Білому домі 9 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
Припинення війни в Україні він коментував в контексті мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАСом щодо Гази.
За його словами, ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників "у понеділок чи вівторок" наступного тижня. А підписання самої угоди відбудеться у Єгипті.
"Пам'ятаєте, ми врегулювали сім воєн чи великих конфліктів... Це вже восьмий. І я думав, що найшвидше буде з Росією та Україною, і вважаю, що це також станеться. Однак поки вони втрачають близько семи тисяч людей на тиждень", - додав лідер США.
Топ коментарі
+5 Дужан Міхал
09.10.2025 19:49
+3 Andy Peptyuk
09.10.2025 19:51
+3 Амандрапапупа
09.10.2025 19:55
добре що фламінги більше не потрібні!
коли там нобеля вручають?
доні встигне, ще одну зустріч замутити з крємлєчмолью?
Тут ключове питання - when ?
А головне чим вона скінчиться
може означати
1) "ми починаєм", "ось ми"
2) "тепер наш хід", "ми починаємо діяти"
3) "ми вступаємо в гру"
а може взагалі нічого не означати, - нуль, зеро, пусте місце - якщо це каже президент США
Вже майже 9 місяців, як трампон закінчив цю війну за 24 години
Вже майже 9 місяців, як трампон дав московитам 2 тижні і не вводить санкції (зате ручкається з головним терористом)
Вже майже 9 місяців, як здійснюється перманентний тиск на Україну (призупинення обміну розвідданими, припинення постачання зброї та боеприпасів і т.п.)
Вже майже 9 місяців, як знищується авторитет США у світі і нівелюється посада Президента США
Вже майже 9 місяців світ намагається зрозуміти шизофренічну маячню з рота рудої мавпи
Хтось вважає, що по закінченні цих 9 місяців народиться щось здорове?