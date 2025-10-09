Трамп про завершення війни в Україні: Це станеться

Президент США Дональд Трмап заявив, що йому вдасться досягти мирного врегулювання війни Росії проти України.

Про це політик сказав на пресконференції у Білому домі 9 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Припинення війни в Україні він коментував в контексті мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАСом щодо Гази.

За його словами, ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників "у понеділок чи вівторок" наступного тижня. А підписання самої угоди відбудеться у Єгипті.

"Пам'ятаєте, ми врегулювали сім воєн чи великих конфліктів... Це вже восьмий. І я думав, що найшвидше буде з Росією та Україною, і вважаю, що це також станеться. Однак поки вони втрачають близько семи тисяч людей на тиждень", - додав лідер США.

