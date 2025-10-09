УКР
Трамп про завершення війни в Україні: Це станеться

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трмап заявив, що йому вдасться досягти мирного врегулювання війни Росії проти України.

Про це політик сказав на пресконференції у Білому домі 9 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Припинення війни в Україні він коментував в контексті мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАСом щодо Гази.

За його словами, ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників "у понеділок чи вівторок" наступного тижня. А підписання самої угоди відбудеться у Єгипті. 

"Пам'ятаєте, ми врегулювали сім воєн чи великих конфліктів... Це вже восьмий. І я думав, що найшвидше буде з Росією та Україною, і вважаю, що це також станеться. Однак поки вони втрачають близько семи тисяч людей на тиждень", - додав лідер США. 

Трамп Дональд війна в Україні
+5
Значить Томагавки вже фсьо? Війна ж вже Трампом закінчена то навіщо вони.
09.10.2025 19:49 Відповісти
+3
Нобелівський комітет на питання про присвоєння Трампу премії - "Це станеться ... колись, можливо..."
09.10.2025 19:51 Відповісти
+3
Та дайте йому вже оселедця! Терміново! Хоч якийсь час рот буде зайнятий.
09.10.2025 19:55 Відповісти
А Томагавки не стануться.. імхо
показати весь коментар
Премія миру уже на 50 % в небі, а журавель ще не злетів....
09.10.2025 19:49 Відповісти
Аби тільки не за рахунок України
09.10.2025 19:49 Відповісти
З такими темпами допомоги Україні це станеться наприкінці наступної каденції трампа, звісно, якщо він остаточно не втратить до того часу здоровий глузд.
09.10.2025 19:51 Відповісти
Цікаво, як можна втратити те, чого немає ?
09.10.2025 20:51 Відповісти
Нобелівський комітет на питання про присвоєння Трампу премії - "Це станеться ... колись, можливо..."
09.10.2025 19:51 Відповісти
кагда-нибуть, скарее всиво абизатильна
09.10.2025 20:12 Відповісти
Їпіческий оракул.
09.10.2025 19:52 Відповісти
та ладно тамагавки. то всьо балачки.
добре що фламінги більше не потрібні!
коли там нобеля вручають?
доні встигне, ще одну зустріч замутити з крємлєчмолью?
09.10.2025 19:52 Відповісти
Яким чином, навіть теоретично, можна зупинити цю війну? Що має мотивувати ***** зупинитися?
09.10.2025 19:52 Відповісти
нобелівську премію трампу, терміново, він же геній!
09.10.2025 19:53 Відповісти
Та дайте йому вже оселедця! Терміново! Хоч якийсь час рот буде зайнятий.
09.10.2025 19:55 Відповісти
хамас звільнить в понеділок заручників, а в п'ятницю набере нових, які проблеми...
09.10.2025 19:56 Відповісти
Звісно , що скінчиться - все колись закінчується
Тут ключове питання - when ?
А головне чим вона скінчиться
09.10.2025 19:57 Відповісти
Дебіл
09.10.2025 19:58 Відповісти
Вірний діагноз !!
09.10.2025 20:52 Відповісти
починаючи з 1991р ...коли США були Україні друзі ?!!! ... подвійні стандарти , звіздьож на кожному кроці ,політична поведінка нарзиза , де стосунки між державами, роздивляються ,як до постійно звинуваченної жертви ...але як раз ці гребані СЩА і довели Україну до майже ,такого стану ,і вишенька на торту , дякуючи 🤡 теж ...
09.10.2025 19:59 Відповісти
Наш слоняра 💪💪💪
09.10.2025 20:01 Відповісти
Изыди лох
09.10.2025 20:03 Відповісти
Да, Томагавки Украине и дальше рассказывай всё что хочешь...
09.10.2025 20:05 Відповісти
Попугай
09.10.2025 20:12 Відповісти
американський вислів "HERE WE GO"
може означати
1) "ми починаєм", "ось ми"
2) "тепер наш хід", "ми починаємо діяти"
3) "ми вступаємо в гру"

а може взагалі нічого не означати, - нуль, зеро, пусте місце - якщо це каже президент США
09.10.2025 20:30 Відповісти
А скільки це в днях/тижнях/місяцях/роках?
Вже майже 9 місяців, як трампон закінчив цю війну за 24 години
Вже майже 9 місяців, як трампон дав московитам 2 тижні і не вводить санкції (зате ручкається з головним терористом)
Вже майже 9 місяців, як здійснюється перманентний тиск на Україну (призупинення обміну розвідданими, припинення постачання зброї та боеприпасів і т.п.)
Вже майже 9 місяців, як знищується авторитет США у світі і нівелюється посада Президента США
Вже майже 9 місяців світ намагається зрозуміти шизофренічну маячню з рота рудої мавпи

Хтось вважає, що по закінченні цих 9 місяців народиться щось здорове?
09.10.2025 20:48 Відповісти
 
 