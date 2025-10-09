Трамп о завершении войны в Украине: Это произойдет

Президент США Дональд Трмап заявил, что ему удастся достичь мирного урегулирования войны России против Украины.

Об этом политик сказал на пресс-конференции в Белом доме 9 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Прекращение войны в Украине он комментировал в контексте мирного соглашения между Израилем и ХАМАСом относительно Сектора Газа.

По его словам, ХАМАС должен освободить израильских заложников "в понедельник или вторник" на следующей неделе. А подписание самого соглашения состоится в Египте.

"Помните, мы урегулировали семь войн или крупных конфликтов... Это уже восьмой. И я думал, что быстрее всего будет с Россией и Украиной, и считаю, что это также произойдет. Однако пока они теряют около семи тысяч человек в неделю", - добавил лидер США.

