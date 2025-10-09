РУС
Трамп о завершении войны в Украине: Это произойдет

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трмап заявил, что ему удастся достичь мирного урегулирования войны России против Украины.

Об этом политик сказал на пресс-конференции в Белом доме 9 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Прекращение войны в Украине он комментировал в контексте мирного соглашения между Израилем и ХАМАСом относительно Сектора Газа.

По его словам, ХАМАС должен освободить израильских заложников "в понедельник или вторник" на следующей неделе. А подписание самого соглашения состоится в Египте.

"Помните, мы урегулировали семь войн или крупных конфликтов... Это уже восьмой. И я думал, что быстрее всего будет с Россией и Украиной, и считаю, что это также произойдет. Однако пока они теряют около семи тысяч человек в неделю", - добавил лидер США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завершити війну в Україні буде складніше, ніж конфлікт на Близькому Сході, - Трамп

+3
Значить Томагавки вже фсьо? Війна ж вже Трампом закінчена то навіщо вони.
09.10.2025 19:49 Ответить
+1
А Томагавки не стануться.. імхо
09.10.2025 19:49 Ответить
+1
Нобелівський комітет на питання про присвоєння Трампу премії - "Це станеться ... колись, можливо..."
09.10.2025 19:51 Ответить
Премія миру уже на 50 % в небі, а журавель ще не злетів....
09.10.2025 19:49 Ответить
Аби тільки не за рахунок України
09.10.2025 19:49 Ответить
З такими темпами допомоги Україні це станеться наприкінці наступної каденції трампа, звісно, якщо він остаточно не втратить до того часу здоровий глузд.
09.10.2025 19:51 Ответить
Їпіческий оракул.
09.10.2025 19:52 Ответить
та ладно тамагавки. то всьо балачки.
добре що фламінги більше не потрібні!
коли там нобеля вручають?
доні встигне, ще одну зустріч замутити з крємлєчмолью?
09.10.2025 19:52 Ответить
Яким чином, навіть теоретично, можна зупинити цю війну? Що має мотивувати ***** зупинитися?
09.10.2025 19:52 Ответить
нобелівську премію трампу, терміново, він же геній!
09.10.2025 19:53 Ответить
Та дайте йому вже оселедця! Терміново! Хоч якийсь час рот буде зайнятий.
09.10.2025 19:55 Ответить
хамас звільнить в понеділок заручників, а в п'ятницю набере нових, які проблеми...
09.10.2025 19:56 Ответить
Звісно , що скінчиться - все колись закінчується
Тут ключове питання - when ?
А головне чим вона скінчиться
09.10.2025 19:57 Ответить
Дебіл
09.10.2025 19:58 Ответить
починаючи з 1991р ...коли США були Україні друзі ?!!! ... подвійні стандарти , звіздьож на кожному кроці ,політична поведінка нарзиза , де стосунки між державами, роздивляються ,як до постійно звинуваченної жертви ...але як раз ці гребані СЩА і довели Україну до майже ,такого стану ,і вишенька на торту , дякуючи 🤡 теж ...
09.10.2025 19:59 Ответить
Наш слоняра 💪💪💪
09.10.2025 20:01 Ответить
Изыди лох
09.10.2025 20:03 Ответить
Да, Томагавки Украине и дальше рассказывай всё что хочешь...
09.10.2025 20:05 Ответить
 
 