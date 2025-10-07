РУС
Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа трамп о путине
1 343 14

Завершить войну в Украине будет сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что урегулировать войну России против Украины может быть сложнее, чем добиться мира на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал во время приема премьера Канады Марка Карни в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя российско-украинскую войну, Трамп в очередной раз заявил, что "очень разочарован" российским диктатором Владимиром Путиным, добавив, что урегулирование этого конфликта "сложнее, чем на Ближнем Востоке".

"На прошлой неделе погибло 7812 человек, в основном солдат... Почти восемь тысяч солдат погибли. Это безумие! Я думал, что это будет одна из самых легких сделок. Я очень хорошо ладил с Путиным, и думаю, что он меня очень разочаровывает. Потому что я считал, что это будет легко урегулировать, но оказалось, что это возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке", - утверждает глава Белого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа обеспокоена относительно контроля использования Tomahawk Украиной в случае их предоставления, - Axios

Трамп также сказал, что США ведут "очень серьезные переговоры" с целью прекращения войны в Секторе Газа и установления мира на Ближнем Востоке.

Лидер США добавил, что "мы очень близки к заключению соглашения по Ближнему Востоку, которое принесет мир на Ближний Восток".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что США год назад "отдали все Украине" и остались без оружия

Автор: 

путин владимир (32264) Ближний Восток (63) Трамп Дональд (6740) переговоры с Россией (1341) война в Украине (6434)
Топ комментарии
+5
Якби ще тампон хоч щось для цього зробив, може, і не було б так складно.
07.10.2025 20:26 Ответить
+2
Та невже? Насилу щось в голові клацнуло і прийшло просвітлення ситуації. "Пацан сказал - пацан сделал" це не про Трампа.
07.10.2025 20:31 Ответить
+2
07.10.2025 20:36 Ответить
Якби ще тампон хоч щось для цього зробив, може, і не було б так складно.
07.10.2025 20:26 Ответить
Дякую, кеп
07.10.2025 20:26 Ответить
Та невже? Насилу щось в голові клацнуло і прийшло просвітлення ситуації. "Пацан сказал - пацан сделал" це не про Трампа.
07.10.2025 20:31 Ответить
Коли не будеш давити на путлєра то він і не зупиниться
07.10.2025 20:34 Ответить
А ту США хай викладаються по повній , ви бл.ді цю війну породили, разом з Заходом ,ше 25 років потому ,розброївші Україну ,тепер завершуйте та захищайте Україну всі разом ,поки китай не почав гуляти на ваших теренах !!!....
07.10.2025 20:35 Ответить
Та щас, шнурки вони погладять. "Це не наша війна", "Україна - щит Європи", прийміть нашу стурбованість, і воюйте до кордонів 91 року. Ой, а чого ви так швидко закінчилися, українці?
07.10.2025 21:06 Ответить
07.10.2025 20:36 Ответить
Отакої! Щось Додік зовсім зав'яв. А так бухтів, так пижився та надував щоки, так вилизував жопу уйоПку кремлівському. А той йому взяв і...просто нагепав кучу "теплих відносин" прямо на його рудий чуб.
07.10.2025 20:42 Ответить
Та виявився п*здаболом, як наш Гундос. Понтів багато - дій нуль. Навіть мита не ввів проти паРаші.
07.10.2025 21:04 Ответить
Дайте ему ещё 2 недели...
07.10.2025 20:43 Ответить
Звісно складніше проти рашки у якої ресурси майже нескінченні, в роблять все що завгодно
07.10.2025 20:46 Ответить
500 % мита ,повний комплект зброї а головне ракет.Війна закінчиться через місяць.Питання в іншому що ні штати ні Європа не хоче її закінчувати.Сцикуни і гроші на сотні мільярдних контрактах,прикриваючи свою сраку нами.
07.10.2025 20:54 Ответить
Так ти ж ніх*я не робиш для завершення війни. Чи ти справді думав, що запросивши ***** до Аляски, закінчиш його шизоїдну війну? Він же здурів через Україну, тут тільки психіатри допоможуть.
07.10.2025 21:02 Ответить
Як вже замахів своїми висер..ми цей зачаровано-розчарований двотижневий довб..б. Як же довго до нього доходить проста істина
07.10.2025 21:08 Ответить
 
 