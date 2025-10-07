Завершить войну в Украине будет сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что урегулировать войну России против Украины может быть сложнее, чем добиться мира на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал во время приема премьера Канады Марка Карни в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя российско-украинскую войну, Трамп в очередной раз заявил, что "очень разочарован" российским диктатором Владимиром Путиным, добавив, что урегулирование этого конфликта "сложнее, чем на Ближнем Востоке".

"На прошлой неделе погибло 7812 человек, в основном солдат... Почти восемь тысяч солдат погибли. Это безумие! Я думал, что это будет одна из самых легких сделок. Я очень хорошо ладил с Путиным, и думаю, что он меня очень разочаровывает. Потому что я считал, что это будет легко урегулировать, но оказалось, что это возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке", - утверждает глава Белого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа обеспокоена относительно контроля использования Tomahawk Украиной в случае их предоставления, - Axios

Трамп также сказал, что США ведут "очень серьезные переговоры" с целью прекращения войны в Секторе Газа и установления мира на Ближнем Востоке.

Лидер США добавил, что "мы очень близки к заключению соглашения по Ближнему Востоку, которое принесет мир на Ближний Восток".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что США год назад "отдали все Украине" и остались без оружия