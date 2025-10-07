УКР
Завершити війну в Україні буде складніше, ніж конфлікт на Близькому Сході, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що врегулювати війну Росії проти України може бути складніше, ніж домогтися миру на Близькому Сході.

Про це він сказав під час прийому прем’єра Канади Марка Карні в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи російську-українську війну, Трамп вкотре заявив, що "дуже розчарований" російським диктатором Володимиром Путіним, додавши, що врегулювання цього конфлікту "складніше, ніж на Близькому Сході".

"Минулого тижня загинуло 7812 людей, здебільшого солдатів… Майже вісім тисяч солдатів загинули. Це божевілля! Я думав, що це буде одна з найлегших угод. Я дуже добре ладнав з Путіним, і думаю, що він мене дуже розчаровує. Тому що я вважав, що це буде легко врегулювати, але виявилося, що це можливо, складніше, ніж на Близькому Сході", - стверджує очільник Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа занепокоєна щодо контролю використання Tomahawk Україною у разі їх надання, - Axios

Трамп також сказав, що США ведуть "дуже серйозні переговори" з метою припинення війни в Газі та встановлення миру на Близькому Сході.

Лідер США додав, що "ми дуже близькі до укладення угоди щодо Близького Сходу, яка принесе мир на Близький Схід".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що США рік тому "віддали все Україні" і залишилися без зброї

путін володимир (24885) Близький Схід (59) Трамп Дональд (7284) переговори з Росією (1459) війна в Україні (6483)
Топ коментарі
+6
Якби ще тампон хоч щось для цього зробив, може, і не було б так складно.
07.10.2025 20:26 Відповісти
07.10.2025 20:26 Відповісти
+2
Та невже? Насилу щось в голові клацнуло і прийшло просвітлення ситуації. "Пацан сказал - пацан сделал" це не про Трампа.
07.10.2025 20:31 Відповісти
07.10.2025 20:31 Відповісти
+2
07.10.2025 20:36 Відповісти
07.10.2025 20:36 Відповісти
Якби ще тампон хоч щось для цього зробив, може, і не було б так складно.
07.10.2025 20:26 Відповісти
07.10.2025 20:26 Відповісти
Дякую, кеп
07.10.2025 20:26 Відповісти
07.10.2025 20:26 Відповісти
Та невже? Насилу щось в голові клацнуло і прийшло просвітлення ситуації. "Пацан сказал - пацан сделал" це не про Трампа.
07.10.2025 20:31 Відповісти
07.10.2025 20:31 Відповісти
Коли не будеш давити на путлєра то він і не зупиниться
07.10.2025 20:34 Відповісти
07.10.2025 20:34 Відповісти
А ту США хай викладаються по повній , ви бл.ді цю війну породили, разом з Заходом ,ше 25 років потому ,розброївші Україну ,тепер завершуйте та захищайте Україну всі разом ,поки китай не почав гуляти на ваших теренах !!!....
07.10.2025 20:35 Відповісти
07.10.2025 20:35 Відповісти
Та щас, шнурки вони погладять. "Це не наша війна", "Україна - щит Європи", прийміть нашу стурбованість, і воюйте до кордонів 91 року. Ой, а чого ви так швидко закінчилися, українці?
07.10.2025 21:06 Відповісти
07.10.2025 21:06 Відповісти
07.10.2025 20:36 Відповісти
07.10.2025 20:36 Відповісти
Отакої! Щось Додік зовсім зав'яв. А так бухтів, так пижився та надував щоки, так вилизував жопу уйоПку кремлівському. А той йому взяв і...просто нагепав кучу "теплих відносин" прямо на його рудий чуб.
07.10.2025 20:42 Відповісти
07.10.2025 20:42 Відповісти
Та виявився п*здаболом, як наш Гундос. Понтів багато - дій нуль. Навіть мита не ввів проти паРаші.
07.10.2025 21:04 Відповісти
07.10.2025 21:04 Відповісти
Дайте ему ещё 2 недели...
07.10.2025 20:43 Відповісти
07.10.2025 20:43 Відповісти
Звісно складніше проти рашки у якої ресурси майже нескінченні, в роблять все що завгодно
07.10.2025 20:46 Відповісти
07.10.2025 20:46 Відповісти
500 % мита ,повний комплект зброї а головне ракет.Війна закінчиться через місяць.Питання в іншому що ні штати ні Європа не хоче її закінчувати.Сцикуни і гроші на сотні мільярдних контрактах,прикриваючи свою сраку нами.
07.10.2025 20:54 Відповісти
07.10.2025 20:54 Відповісти
Так ти ж ніх*я не робиш для завершення війни. Чи ти справді думав, що запросивши ***** до Аляски, закінчиш його шизоїдну війну? Він же здурів через Україну, тут тільки психіатри допоможуть.
07.10.2025 21:02 Відповісти
07.10.2025 21:02 Відповісти
Як вже замахів своїми висер..ми цей зачаровано-розчарований двотижневий довб..б. Як же довго до нього доходить проста істина
07.10.2025 21:08 Відповісти
07.10.2025 21:08 Відповісти
 
 