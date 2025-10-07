Завершити війну в Україні буде складніше, ніж конфлікт на Близькому Сході, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що врегулювати війну Росії проти України може бути складніше, ніж домогтися миру на Близькому Сході.
Про це він сказав під час прийому прем’єра Канади Марка Карні в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Коментуючи російську-українську війну, Трамп вкотре заявив, що "дуже розчарований" російським диктатором Володимиром Путіним, додавши, що врегулювання цього конфлікту "складніше, ніж на Близькому Сході".
"Минулого тижня загинуло 7812 людей, здебільшого солдатів… Майже вісім тисяч солдатів загинули. Це божевілля! Я думав, що це буде одна з найлегших угод. Я дуже добре ладнав з Путіним, і думаю, що він мене дуже розчаровує. Тому що я вважав, що це буде легко врегулювати, але виявилося, що це можливо, складніше, ніж на Близькому Сході", - стверджує очільник Білого дому.
Трамп також сказав, що США ведуть "дуже серйозні переговори" з метою припинення війни в Газі та встановлення миру на Близькому Сході.
Лідер США додав, що "ми дуже близькі до укладення угоди щодо Близького Сходу, яка принесе мир на Близький Схід".
