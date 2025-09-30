УКР
Новини Заяви Трампа
3 283 60

Трамп заявив, що США рік тому "віддали все Україні" і залишилися без зброї

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що рік тому Сполучені Штати нібито не мали власної зброї, оскільки "віддали все Україні".

Про це повідомляє Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Рік тому ми були мертвою країною, країною, яка котилася до пекла... Мертвою скрізь - від імміграції до військового (контексту), ми не мали зброї, ми віддали все Україні, у нас нічого не було", - сказав він.

Трамп також підкреслив, що тепер країни НАТО за його вимогою виділяють 5% ВВП на оборону.

зброя (7757) США (24417) Трамп Дональд (7260) війна в Україні (6396)
Топ коментарі
+22
а він не грає божевільного. він ним і є.
30.09.2025 18:02 Відповісти
+15
Да, а я думаю чего так тесно! Оказывается 11 атомных авианосцев в Черном море толкаются)
30.09.2025 18:01 Відповісти
+10
30.09.2025 17:57 Відповісти
Сдохни вже погань.
30.09.2025 17:57 Відповісти
30.09.2025 17:57 Відповісти
30.09.2025 17:58 Відповісти
Оце погнав
30.09.2025 17:58 Відповісти
Шо не заявление, то пи@ец, белый и пушистый...
30.09.2025 18:00 Відповісти
маланка не ті таблетки іржавому підсунула
30.09.2025 18:00 Відповісти
Чи сміятися, чи плакати ??? Донні, ну скільки можна грати роль божевільного ??? Можна ж з ролі не вийти.
30.09.2025 18:00 Відповісти
а він не грає божевільного. він ним і є.
30.09.2025 18:02 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30.09.2025 18:09 Відповісти
новини про трампа треба сприймати як новини з психіатричної лікарні, у якій звільнились лікарі, і хворі перестали приймать пігулки.
30.09.2025 18:32 Відповісти
Да, а я думаю чего так тесно! Оказывается 11 атомных авианосцев в Черном море толкаются)
30.09.2025 18:01 Відповісти
Якщо ти, вибачаюся, їбанат, то це - невиліковно!
30.09.2025 18:02 Відповісти
***** ***** )) чого він тільки в Україні воює, а й досі не напав, не обеззброїну трампаксом омерику ))
30.09.2025 18:02 Відповісти
Є такий прийом...коли не знаєш що казати, кажи що попало, бо якщо будеш просто мовчати, тоді говорити будуть інші.
30.09.2025 18:02 Відповісти
То томагавків не буде?
30.09.2025 18:03 Відповісти
каже ж - усе віддали Україні понад рік тому
30.09.2025 18:06 Відповісти
+++
30.09.2025 18:30 Відповісти
Так усі ж нам віддали, ще рік тому. Цікаво, куди вони поділись?
30.09.2025 18:11 Відповісти
ракети ракетами, а от де наші (американські) атомні субмарини, ф-35, б-52 та інші смаколики?
30.09.2025 18:15 Відповісти
Цікаво, чим він бомбив Іран? Венесуелу чим збирається приструнити? Чим допомагав Ізраїлю?
Цікава у нього пам'ять, щодня все нове-новеньке 😜
30.09.2025 18:12 Відповісти
Ну, вы даёте. Шо дети малые, чесслов.
Зеленые же поставленным оружием торгуют. Патрушев знает. У Ермака купили
30.09.2025 18:32 Відповісти
і де всі ті ф-22, ф-35, б-1, б-2 (хоча б б-52)?... жодного томагавка собі не залишили, злидні... але ж поперло донні знову...
30.09.2025 18:03 Відповісти
То для білих людей .
показати весь коментар
31 танк - це все, що було у США?
Ті ж системи Петріот Україні передавали хто завгодно, тільки не США. Так само з F16 - Жодного США не надали.
То що воно несе?
30.09.2025 18:04 Відповісти
Логіка і на одній півкулі срати не сяде з цим дідом з деменцією.
30.09.2025 18:06 Відповісти
Танков 76(+45 Т-72 купленные в Марокко) и три батареи ЗРК "Петриот" таки поставили. Но в целом, да, несет и конкретно.
30.09.2025 18:07 Відповісти
Кацапня чули? Америка геть беззбройна, то вперед повертати в "радную гавань" Аляску і Каліфорнію, а Дімона-алконавта призначити губернатором.
30.09.2025 18:05 Відповісти
Ну й@бнуте. Ну що тут ще написати?
30.09.2025 18:05 Відповісти
Sometimes God decides to show the world His greatness and creates a genius, a perfection, an awe-inspiring miracle: Aristotle, Da Vinci, Newton, Trump.
30.09.2025 18:07 Відповісти
Trump is a genius, - new joke !!!
30.09.2025 18:16 Відповісти
Та Вася тут одного дня віщав, що мерджорі -- мать_тереза прямо 😂
30.09.2025 18:25 Відповісти
Так маячня, яку несе Трамп настільки божевільна, що навіть геніальна.
30.09.2025 18:46 Відповісти
Дедушка старый, ему всё равно
30.09.2025 18:07 Відповісти
тіко з якогось переляку міноборони у міністерство війни обізвав
чим збирається іржавий війну воювати, якщо усе нам віддав?! незрозуміло...
30.09.2025 18:16 Відповісти
Две Звезды Смерти, сотню космических Дендроутов - всё отдали
30.09.2025 18:10 Відповісти
Він буде нести що завгодно,переносити дати,вигадувати ,гнати на попередників ,вмикати амнезію і т.п.щоб лише не допомагати Україні-така вказівка Щура.Це просто гра і його роль.
30.09.2025 18:11 Відповісти
Цей тип постійно несе якусь хєрню. Усі сподівались на якесь дивне прояснення у його голові, але, як черговий раз виявилось, все марно.
30.09.2025 18:12 Відповісти
Трильйон долларів тратять на оборону, зброї кіт наплакав.

Ці люди нас вчать боротись з корупцією.

Закуповують зброю по завищеним цінам, у них це капіталізм, у нас це кримінальна справа.
30.09.2025 18:12 Відповісти
Уся зброя США витекла піпеткою по крапельках в Україну ще за президента Байдена, який власноруч тримав ту піпетку...
30.09.2025 18:13 Відповісти
медведєв - тупа людина, а путін паперовий тигр, я відправив атомні підводні човни до берегів рф, - Трамп
30.09.2025 18:15 Відповісти
30.09.2025 18:16 Відповісти
Та не у вишиванку, а в оту, усмерительную рубашку його
30.09.2025 18:19 Відповісти
Брехня - найвеличніша нєдоросль домовилась про потужний продаж зброї через ЄС нам. Нє, чесно, з усіх прасок лунало. Висновок: ні трампу, ні нашому... бл@дь, як же це чудо назвати, та нє, не те, щоб вірити, слухати не потрібно
30.09.2025 18:17 Відповісти
Тому що Краснов. Ця заява - 100% доказ.
30.09.2025 18:17 Відповісти
От же ж бідося. Гол як сокол.
30.09.2025 18:18 Відповісти
треба терміново відкривати збір на допомогу трампу, сидить без зброї , голий босий і ще пуциним обплюваний
30.09.2025 18:18 Відповісти
Шукати якусь логіку в словах Трампа ,те саме що шукати патріотизм і професіоналізм у Зеленського ? пусті розмови ні про що, я зупинив 6 воєн ,давайте нобелівську премію миру.
30.09.2025 18:18 Відповісти
Так "слуги" он зареєстрували законопроєкт про таки присвоєння трампу отієї TNT-премії, а, як вам?
30.09.2025 18:22 Відповісти
не володію повною інформацією, але з того що пам'ятаю/чув то в Україну поставляли переважно старий хлам, який би списали за пару років задарма якби путін не вирішив погратися у війнушки - оце і "все" що було в наших "союзників"?
30.09.2025 18:28 Відповісти
не хочу бути невдячною скотиною. Але розказувати всім що ти віддав злидню все що мав, кинувши йому шматок хліба аби з голоду не здох - теж не добавляє чеснот
30.09.2025 18:35 Відповісти
санітари проїбали вчасно пігулки дать.
30.09.2025 18:28 Відповісти
Чи брехун, чи ідіот?
30.09.2025 18:34 Відповісти
Отдал последнюю рубаху пушку. А единственный переданный ледокол поляки в Жешуве украли. Сволочи
30.09.2025 18:34 Відповісти
ідіот...
30.09.2025 18:36 Відповісти
Это уже не смешно, Донни. Или придумай новую приколюху.
30.09.2025 18:42 Відповісти
А ЩЕ ,БРЕХЛИВИЙ АФЕРИСТ .ОБІЦЯВ КРАЇНИ НАТО , ТАЙВАНЬ І ІЗРАЇЛЬ ЗАХИЩАТИ ...
30.09.2025 19:04 Відповісти
Дві куртки шкіряні, два портсигари золоті... )))
30.09.2025 19:24 Відповісти
Це він натякає на Джавеліни ?
30.09.2025 19:28 Відповісти
Це треба розутіти, що Томогавків не буде. Налякав таки піськов.
30.09.2025 19:35 Відповісти
 
 