Трамп заявив, що США рік тому "віддали все Україні" і залишилися без зброї
Президент США Дональд Трамп заявив, що рік тому Сполучені Штати нібито не мали власної зброї, оскільки "віддали все Україні".
Про це повідомляє Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
"Рік тому ми були мертвою країною, країною, яка котилася до пекла... Мертвою скрізь - від імміграції до військового (контексту), ми не мали зброї, ми віддали все Україні, у нас нічого не було", - сказав він.
Трамп також підкреслив, що тепер країни НАТО за його вимогою виділяють 5% ВВП на оборону.
(американські)атомні субмарини, ф-35, б-52 та інші смаколики?
Цікава у нього пам'ять, щодня все нове-новеньке 😜
Зеленые же поставленным оружием торгуют. Патрушев знает. У Ермака купили
Ті ж системи Петріот Україні передавали хто завгодно, тільки не США. Так само з F16 - Жодного США не надали.
То що воно несе?
чим збирається іржавий війну воювати, якщо усе нам віддав?! незрозуміло...
Ці люди нас вчать боротись з корупцією.
Закуповують зброю по завищеним цінам, у них це капіталізм, у нас це кримінальна справа.
рубахупушку. А единственный переданный ледокол поляки в Жешуве украли. Сволочи