Президент США Дональд Трамп заявив, що рік тому Сполучені Штати нібито не мали власної зброї, оскільки "віддали все Україні".

Про це повідомляє Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Рік тому ми були мертвою країною, країною, яка котилася до пекла... Мертвою скрізь - від імміграції до військового (контексту), ми не мали зброї, ми віддали все Україні, у нас нічого не було", - сказав він.

Трамп також підкреслив, що тепер країни НАТО за його вимогою виділяють 5% ВВП на оборону.

