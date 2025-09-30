РУС
2 334 55

Трамп заявил, что США год назад "отдали все Украине" и остались без оружия

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что год назад Соединенные Штаты якобы не имели собственного оружия, поскольку "отдали все Украине".

Об этом сообщает Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Год назад мы были мертвой страной, страной, которая катилась в ад... Мертвой везде - от иммиграции до военного (контекста), мы не имели оружия, мы отдали все Украине, у нас ничего не было", - сказал он.

Трамп также подчеркнул, что теперь страны НАТО по его требованию выделяют 5% ВВП на оборону.

оружие (10455) США (27989) Трамп Дональд (6718) война в Украине (6348)
+13
а він не грає божевільного. він ним і є.
30.09.2025 18:02 Ответить
+10
Да, а я думаю чего так тесно! Оказывается 11 атомных авианосцев в Черном море толкаются)
30.09.2025 18:01 Ответить
+8
30.09.2025 17:57 Ответить
Сдохни вже погань.
30.09.2025 17:57 Ответить
30.09.2025 17:57 Ответить
30.09.2025 17:58 Ответить
Оце погнав
30.09.2025 17:58 Ответить
Шо не заявление, то пи@ец, белый и пушистый...
30.09.2025 18:00 Ответить
маланка не ті таблетки іржавому підсунула
30.09.2025 18:00 Ответить
Чи сміятися, чи плакати ??? Донні, ну скільки можна грати роль божевільного ??? Можна ж з ролі не вийти.
30.09.2025 18:00 Ответить
а він не грає божевільного. він ним і є.
30.09.2025 18:02 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30.09.2025 18:09 Ответить
новини про трампа треба сприймати як новини з психіатричної лікарні, у якій звільнились лікарі, і хворі перестали приймать пігулки.
30.09.2025 18:32 Ответить
Да, а я думаю чего так тесно! Оказывается 11 атомных авианосцев в Черном море толкаются)
30.09.2025 18:01 Ответить
Якщо ти, вибачаюся, їбанат, то це - невиліковно!
30.09.2025 18:02 Ответить
***** ***** )) чого він тільки в Україні воює, а й досі не напав, не обеззброїну трампаксом омерику ))
30.09.2025 18:02 Ответить
Є такий прийом...коли не знаєш що казати, кажи що попало, бо якщо будеш просто мовчати, тоді говорити будуть інші.
30.09.2025 18:02 Ответить
То томагавків не буде?
30.09.2025 18:03 Ответить
каже ж - усе віддали Україні понад рік тому
30.09.2025 18:06 Ответить
+++
30.09.2025 18:30 Ответить
Так усі ж нам віддали, ще рік тому. Цікаво, куди вони поділись?
30.09.2025 18:11 Ответить
ракети ракетами, а от де наші (американські) атомні субмарини, ф-35, б-52 та інші смаколики?
30.09.2025 18:15 Ответить
Цікаво, чим він бомбив Іран? Венесуелу чим збирається приструнити? Чим допомагав Ізраїлю?
Цікава у нього пам'ять, щодня все нове-новеньке 😜
30.09.2025 18:12 Ответить
Ну, вы даёте. Шо дети малые, чесслов.
Зеленые же поставленным оружием торгуют. Патрушев знает. У Ермака купили
30.09.2025 18:32 Ответить
і де всі ті ф-22, ф-35, б-1, б-2 (хоча б б-52)?... жодного томагавка собі не залишили, злидні... але ж поперло донні знову...
30.09.2025 18:03 Ответить
31 танк - це все, що було у США?
Ті ж системи Петріот Україні передавали хто завгодно, тільки не США. Так само з F16 - Жодного США не надали.
То що воно несе?
30.09.2025 18:04 Ответить
Логіка і на одній півкулі срати не сяде з цим дідом з деменцією.
30.09.2025 18:06 Ответить
Танков 76(+45 Т-72 купленные в Марокко) и три батареи ЗРК "Петриот" таки поставили. Но в целом, да, несет и конкретно.
30.09.2025 18:07 Ответить
Кацапня чули? Америка геть беззбройна, то вперед повертати в "радную гавань" Аляску і Каліфорнію, а Дімона-алконавта призначити губернатором.
30.09.2025 18:05 Ответить
Ну й@бнуте. Ну що тут ще написати?
30.09.2025 18:05 Ответить
Sometimes God decides to show the world His greatness and creates a genius, a perfection, an awe-inspiring miracle: Aristotle, Da Vinci, Newton, Trump.
30.09.2025 18:07 Ответить
Trump is a genius, - new joke !!!
30.09.2025 18:16 Ответить
Та Вася тут одного дня віщав, що мерджорі -- мать_тереза прямо 😂
30.09.2025 18:25 Ответить
Так маячня, яку несе Трамп настільки божевільна, що навіть геніальна.
30.09.2025 18:46 Ответить
Дедушка старый, ему всё равно
30.09.2025 18:07 Ответить
тіко з якогось переляку міноборони у міністерство війни обізвав
чим збирається іржавий війну воювати, якщо усе нам віддав?! незрозуміло...
30.09.2025 18:16 Ответить
Две Звезды Смерти, сотню космических Дендроутов - всё отдали
30.09.2025 18:10 Ответить
Він буде нести що завгодно,переносити дати,вигадувати ,гнати на попередників ,вмикати амнезію і т.п.щоб лише не допомагати Україні-така вказівка Щура.Це просто гра і його роль.
30.09.2025 18:11 Ответить
Цей тип постійно несе якусь хєрню. Усі сподівались на якесь дивне прояснення у його голові, але, як черговий раз виявилось, все марно.
30.09.2025 18:12 Ответить
Трильйон долларів тратять на оборону, зброї кіт наплакав.

Ці люди нас вчать боротись з корупцією.

Закуповують зброю по завищеним цінам, у них це капіталізм, у нас це кримінальна справа.
30.09.2025 18:12 Ответить
Уся зброя США витекла піпеткою по крапельках в Україну ще за президента Байдена, який власноруч тримав ту піпетку...
30.09.2025 18:13 Ответить
медведєв - тупа людина, а путін паперовий тигр, я відправив атомні підводні човни до берегів рф, - Трамп
30.09.2025 18:15 Ответить
30.09.2025 18:16 Ответить
Та не у вишиванку, а в оту, усмерительную рубашку його
30.09.2025 18:19 Ответить
Брехня - найвеличніша нєдоросль домовилась про потужний продаж зброї через ЄС нам. Нє, чесно, з усіх прасок лунало. Висновок: ні трампу, ні нашому... бл@дь, як же це чудо назвати, та нє, не те, щоб вірити, слухати не потрібно
30.09.2025 18:17 Ответить
Тому що Краснов. Ця заява - 100% доказ.
30.09.2025 18:17 Ответить
От же ж бідося. Гол як сокол.
30.09.2025 18:18 Ответить
треба терміново відкривати збір на допомогу трампу, сидить без зброї , голий босий і ще пуциним обплюваний
30.09.2025 18:18 Ответить
Шукати якусь логіку в словах Трампа ,те саме що шукати патріотизм і професіоналізм у Зеленського ? пусті розмови ні про що, я зупинив 6 воєн ,давайте нобелівську премію миру.
30.09.2025 18:18 Ответить
Так "слуги" он зареєстрували законопроєкт про таки присвоєння трампу отієї TNT-премії, а, як вам?
30.09.2025 18:22 Ответить
не володію повною інформацією, але з того що пам'ятаю/чув то в Україну поставляли переважно старий хлам, який би списали за пару років задарма якби путін не вирішив погратися у війнушки - оце і "все" що було в наших "союзників"?
30.09.2025 18:28 Ответить
не хочу бути невдячною скотиною. Але розказувати всім що ти віддав злидню все що мав, кинувши йому шматок хліба аби з голоду не здох - теж не добавляє чеснот
30.09.2025 18:35 Ответить
санітари проїбали вчасно пігулки дать.
30.09.2025 18:28 Ответить
Чи брехун, чи ідіот?
30.09.2025 18:34 Ответить
Отдал последнюю рубаху пушку. А единственный переданный ледокол поляки в Жешуве украли. Сволочи
30.09.2025 18:34 Ответить
ідіот...
30.09.2025 18:36 Ответить
Это уже не смешно, Донни. Или придумай новую приколюху.
30.09.2025 18:42 Ответить
 
 