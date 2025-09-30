Трамп заявил, что США год назад "отдали все Украине" и остались без оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что год назад Соединенные Штаты якобы не имели собственного оружия, поскольку "отдали все Украине".

Об этом сообщает Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Год назад мы были мертвой страной, страной, которая катилась в ад... Мертвой везде - от иммиграции до военного (контекста), мы не имели оружия, мы отдали все Украине, у нас ничего не было", - сказал он.

Трамп также подчеркнул, что теперь страны НАТО по его требованию выделяют 5% ВВП на оборону.

