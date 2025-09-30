2 334 55
Трамп заявил, что США год назад "отдали все Украине" и остались без оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что год назад Соединенные Штаты якобы не имели собственного оружия, поскольку "отдали все Украине".
Об этом сообщает Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
"Год назад мы были мертвой страной, страной, которая катилась в ад... Мертвой везде - от иммиграции до военного (контекста), мы не имели оружия, мы отдали все Украине, у нас ничего не было", - сказал он.
Трамп также подчеркнул, что теперь страны НАТО по его требованию выделяют 5% ВВП на оборону.
Топ комментарии
+13 Олександр Іванович Паламарчук
30.09.2025 18:02
+10 Denys Den
30.09.2025 18:01
+8 Сергей Сергей #530107
30.09.2025 17:57
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(американські)атомні субмарини, ф-35, б-52 та інші смаколики?
Цікава у нього пам'ять, щодня все нове-новеньке 😜
Зеленые же поставленным оружием торгуют. Патрушев знает. У Ермака купили
Ті ж системи Петріот Україні передавали хто завгодно, тільки не США. Так само з F16 - Жодного США не надали.
То що воно несе?
чим збирається іржавий війну воювати, якщо усе нам віддав?! незрозуміло...
Ці люди нас вчать боротись з корупцією.
Закуповують зброю по завищеним цінам, у них це капіталізм, у нас це кримінальна справа.
рубахупушку. А единственный переданный ледокол поляки в Жешуве украли. Сволочи