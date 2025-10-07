УКР
Новини Ракети Tomahawk для України
1 881 36

Адміністрація Трампа занепокоєна щодо контролю використання Tomahawk Україною у разі їх надання, - Axios

Зеленський у секретному пункті Плану перемоги просив надати Україні ракети Tomahawk

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа висловлюють занепокоєння щодо контролю за використанням ракет Tomahawk у разі їхнього надання Україні.

Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Україна планує використовувати Tomahawk для ураження військових цілей у глибині території Росії, щоб чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна та спонукати його до переговорів.

Наразі українські чиновники не знають, яке рішення щодо передачі ракет ухвалив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про плани Трампа надати Україні ракети Tomahawk: Це буде виток ескалації

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

+6
Недовго музика грала,,,
показати весь коментар
07.10.2025 14:59 Відповісти
+4
Починається ...в колхозі США ранок ....
показати весь коментар
07.10.2025 15:00 Відповісти
+4
классика. еще ничего не дали, а уже занепокоєння
показати весь коментар
07.10.2025 15:01 Відповісти
Недовго музика грала,,,
показати весь коментар
07.10.2025 14:59 Відповісти
Ми ще не починали грати
показати весь коментар
07.10.2025 15:01 Відповісти
Не буде ніяких Томагавків!
показати весь коментар
07.10.2025 15:04 Відповісти
Будуть, але може до гарантій безпеки, а може після - це ще не визначилися.
показати весь коментар
07.10.2025 15:11 Відповісти
ТА ну дай хоть трошки. Мені треба привітати одного чорта. Йому сьогодні зайвий рік виповнився.
показати весь коментар
07.10.2025 15:11 Відповісти
Не один рік зайвий.
Років 70 у нього зайві.
показати весь коментар
07.10.2025 15:52 Відповісти
Будуть.
показати весь коментар
07.10.2025 15:12 Відповісти
Перешлем кацапам в гарячому виді
показати весь коментар
07.10.2025 14:59 Відповісти
не переживай Доня , по китайцям бити не будем , тікі по кацапні
показати весь коментар
07.10.2025 15:00 Відповісти
Починається ...в колхозі США ранок ....
показати весь коментар
07.10.2025 15:00 Відповісти
У палаті №7.
показати весь коментар
07.10.2025 15:44 Відповісти
Трамп, ти спочатку дай Томагавки, а проконтролювати їх зможеш, тому що їх буде небагато, і не шукай відмазок.
показати весь коментар
07.10.2025 15:01 Відповісти
це не Трамп , це в його адміністрації хтось воду мутить
показати весь коментар
07.10.2025 15:03 Відповісти
Ну так, цар хороший, а бояри,гади, пукають в калюжу і мутять воду.
показати весь коментар
07.10.2025 15:42 Відповісти
классика. еще ничего не дали, а уже занепокоєння
показати весь коментар
07.10.2025 15:01 Відповісти
Так все логічно. Томагавки - це щоб перемагати. А Україні допомагають, щоб триматися. Тому й переживають.
показати весь коментар
07.10.2025 15:02 Відповісти
А Байдена чомусь не підводили, діяли згідно домовленості. Бо давав певну кількість і перевіряв виконання домовленості. І ви так само робіть. Якщо не хочете, щоб били по путіну, то не питання, головне, по складам озброєння і інфраструктурі дозволь бити без обмежень.
показати весь коментар
07.10.2025 15:03 Відповісти
Байден дав певну кількість томагавків, а саме 0.
показати весь коментар
07.10.2025 15:11 Відповісти
Трамп известный шутник с деменцией, "не делайте нервы".
показати весь коментар
07.10.2025 15:04 Відповісти
От же лять.
показати весь коментар
07.10.2025 15:04 Відповісти
для самого надежного контроля трамп может сам приехать ракеты попускать, так сказать с первых рук
показати весь коментар
07.10.2025 15:04 Відповісти
Представники адміністрації - це віткофф
показати весь коментар
07.10.2025 15:05 Відповісти
бідон номер два. Той тягнув до останнього, забороняючи бити навіть хімарсами по території русні. А потім наприкінці свого безславного президентства видав дозвіл на два місяці і відповз у тінь.
показати весь коментар
07.10.2025 15:06 Відповісти
Трамп сказав шо дасть ,значить дасть шо ви слухаєте віткоффа
показати весь коментар
07.10.2025 15:07 Відповісти
А кому дасть ху...лу, або комусь з його оточення.
показати весь коментар
07.10.2025 15:26 Відповісти
☢️ Росія за крок від ядерної катастрофи: своїм «дірявим» РЕБ русня спрямувала дрон просто на градирню Нововоронезької АЕС.
показати весь коментар
07.10.2025 15:08 Відповісти
Це може бути і провокація, щоб потім почати бити по нашим АЕС. Вони ж хочуть залишити Україну без енергетики, а на наслідки кремлівським упирям пох
показати весь коментар
07.10.2025 15:14 Відповісти
я теж про це подумав
показати весь коментар
07.10.2025 15:25 Відповісти
Зеля, де той Фламінго. ? Досить усім пудрити мозги
показати весь коментар
07.10.2025 15:11 Відповісти
Повертайся та допомоги
показати весь коментар
07.10.2025 15:23 Відповісти
Північна Корея ,Иран не турбуються як використовивается їх зброя
показати весь коментар
07.10.2025 15:13 Відповісти
це все гра томогавки там де і фламінго в пи.....ді
показати весь коментар
07.10.2025 15:13 Відповісти
А навіщо їх планували давати, щоб на складах тримати. Ви вже нарешті вирішіть що ви бажаєте та яку сторону хотіли би підтримувати. Хоча я вас розумію з трампонутим це важко
показати весь коментар
07.10.2025 15:22 Відповісти
Вони так кажуть, ніби щось погане будуть робити тими ракетами.
показати весь коментар
07.10.2025 15:23 Відповісти
"Я сєгодня очєнь,очєнь... Томагавком озабочєн...!" (с)
показати весь коментар
07.10.2025 15:24 Відповісти
Од занепокоєння до упокоєння...під ковбоєм кобила здохла.
показати весь коментар
07.10.2025 16:28 Відповісти
 
 