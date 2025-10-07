Адміністрація Трампа занепокоєна щодо контролю використання Tomahawk Україною у разі їх надання, - Axios

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа висловлюють занепокоєння щодо контролю за використанням ракет Tomahawk у разі їхнього надання Україні.

Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Україна планує використовувати Tomahawk для ураження військових цілей у глибині території Росії, щоб чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна та спонукати його до переговорів.

Наразі українські чиновники не знають, яке рішення щодо передачі ракет ухвалив Трамп.

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

