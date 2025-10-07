Администрация Трампа обеспокоена контролем использования Tomahawk Украиной в случае их предоставления, - Axios

Представители администрации президента США Дональда Трампа выражают беспокойство относительно контроля за использованием ракет Tomahawk в случае их предоставления Украине.

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Украина планирует использовать Tomahawk для поражения военных целей в глубине территории России, чтобы оказать давление на российского диктатора Владимира Путина и побудить его к переговорам.

В данное время украинские чиновники не знают, какое решение о передаче ракет принял Трамп.

Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

