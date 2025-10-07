РУС
Ракеты Tomahawk для Украины
1 248 32

Администрация Трампа обеспокоена контролем использования Tomahawk Украиной в случае их предоставления, - Axios

Зеленский в секретном пункте Плана победы просил предоставить Украине ракеты Tomahawk

Представители администрации президента США Дональда Трампа выражают беспокойство относительно контроля за использованием ракет Tomahawk в случае их предоставления Украине.

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Украина планирует использовать Tomahawk для поражения военных целей в глубине территории России, чтобы оказать давление на российского диктатора Владимира Путина и побудить его к переговорам.

В данное время украинские чиновники не знают, какое решение о передаче ракет принял Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков о планах Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk: Это будет виток эскалации

Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

ракеты (3745) Трамп Дональд (6740)
Топ комментарии
+3
Недовго музика грала,,,
показать весь комментарий
07.10.2025 14:59 Ответить
+2
не переживай Доня , по китайцям бити не будем , тікі по кацапні
показать весь комментарий
07.10.2025 15:00 Ответить
+2
Так все логічно. Томагавки - це щоб перемагати. А Україні допомагають, щоб триматися. Тому й переживають.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:02 Ответить
Ми ще не починали грати
показать весь комментарий
07.10.2025 15:01 Ответить
Не буде ніяких Томагавків!
показать весь комментарий
07.10.2025 15:04 Ответить
Будуть, але може до гарантій безпеки, а може після - це ще не визначилися.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:11 Ответить
ТА ну дай хоть трошки. Мені треба привітати одного чорта. Йому сьогодні зайвий рік виповнився.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:11 Ответить
Будуть.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:12 Ответить
Перешлем кацапам в гарячому виді
показать весь комментарий
07.10.2025 14:59 Ответить
не переживай Доня , по китайцям бити не будем , тікі по кацапні
показать весь комментарий
07.10.2025 15:00 Ответить
Починається ...в колхозі США ранок ....
показать весь комментарий
07.10.2025 15:00 Ответить
Трамп, ти спочатку дай Томагавки, а проконтролювати їх зможеш, тому що їх буде небагато, і не шукай відмазок.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:01 Ответить
це не Трамп , це в його адміністрації хтось воду мутить
показать весь комментарий
07.10.2025 15:03 Ответить
классика. еще ничего не дали, а уже занепокоєння
показать весь комментарий
07.10.2025 15:01 Ответить
Так все логічно. Томагавки - це щоб перемагати. А Україні допомагають, щоб триматися. Тому й переживають.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:02 Ответить
А Байдена чомусь не підводили, діяли згідно домовленості. Бо давав певну кількість і перевіряв виконання домовленості. І ви так само робіть. Якщо не хочете, щоб били по путіну, то не питання, головне, по складам озброєння і інфраструктурі дозволь бити без обмежень.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:03 Ответить
Байден дав певну кількість томагавків, а саме 0.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:11 Ответить
Трамп известный шутник с деменцией, "не делайте нервы".
показать весь комментарий
07.10.2025 15:04 Ответить
От же лять.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:04 Ответить
для самого надежного контроля трамп может сам приехать ракеты попускать, так сказать с первых рук
показать весь комментарий
07.10.2025 15:04 Ответить
Представники адміністрації - це віткофф
показать весь комментарий
07.10.2025 15:05 Ответить
бідон номер два. Той тягнув до останнього, забороняючи бити навіть хімарсами по території русні. А потім наприкінці свого безславного президентства видав дозвіл на два місяці і відповз у тінь.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:06 Ответить
Трамп сказав шо дасть ,значить дасть шо ви слухаєте віткоффа
показать весь комментарий
07.10.2025 15:07 Ответить
А кому дасть ху...лу, або комусь з його оточення.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:26 Ответить
☢️ Росія за крок від ядерної катастрофи: своїм «дірявим» РЕБ русня спрямувала дрон просто на градирню Нововоронезької АЕС.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:08 Ответить
Це може бути і провокація, щоб потім почати бити по нашим АЕС. Вони ж хочуть залишити Україну без енергетики, а на наслідки кремлівським упирям пох
показать весь комментарий
07.10.2025 15:14 Ответить
я теж про це подумав
показать весь комментарий
07.10.2025 15:25 Ответить
Зеля, де той Фламінго. ? Досить усім пудрити мозги
показать весь комментарий
07.10.2025 15:11 Ответить
Повертайся та допомоги
показать весь комментарий
07.10.2025 15:23 Ответить
Північна Корея ,Иран не турбуються як використовивается їх зброя
показать весь комментарий
07.10.2025 15:13 Ответить
це все гра томогавки там де і фламінго в пи.....ді
показать весь комментарий
07.10.2025 15:13 Ответить
А навіщо їх планували давати, щоб на складах тримати. Ви вже нарешті вирішіть що ви бажаєте та яку сторону хотіли би підтримувати. Хоча я вас розумію з трампонутим це важко
показать весь комментарий
07.10.2025 15:22 Ответить
Вони так кажуть, ніби щось погане будуть робити тими ракетами.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:23 Ответить
"Я сєгодня очєнь,очєнь... Томагавком озабочєн...!" (с)
показать весь комментарий
07.10.2025 15:24 Ответить
 
 