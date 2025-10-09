РУС
Украина и Россия вскоре сядут за стол мирных переговоров, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп убежден, что в ближайшее время Россия и Украина сядут за стол мирных переговоров. США вместе с НАТО усиливают давление ради мира между странами.

Об этом он сказал во время встречи с лидером Финляндии Александром Стуббом в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп выразил надежду на скорое участие Москвы и Киева в мирных переговорах. По мнению президента США, у них есть "немало причин это сделать".

"Это ужасная война. Она хуже, чем любой конфликт со времен Второй мировой войны. Посмотрите на людей, которых там убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы заключим там соглашение, мы это сделаем. Я думаю, они скоро придут к столу переговоров", - сказал он.

На вопрос репортера, собирается ли Трамп усиливать давление ради мирного соглашения для Украины, он ответил, что уже делает это вместе с НАТО.

"Мы все усиливаем давление. НАТО прекрасно работает... и они усиливают давление. И мы продаем много оружия НАТО. И оно идет, я думаю, в основном в Украину. Это зависит от них. Но они покупают оружие у США. Мы заключаем соглашение. Лучшее оружие в мире", - подчеркнул лидер США.

Он также предположил введение дополнительных санкций против России: "Это возможно".

Кроме того, Трамп пообещал защитить Финляндию в случае нападения России.

"Я бы защищал. Да, я бы защищал. Они являются членом НАТО. Они замечательные, но не думаю, что это произойдет. Не думаю, что Путин на это пойдет. Думаю, шансы на это очень-очень малы", - добавил американский политик.

НАТО (10413) россия (97580) санкции (11915) Трамп Дональд (6752) война в Украине (6458)
+12
Такий вид мови називається - заплітати *******
09.10.2025 23:06 Ответить
+11
Отрывистая речь с незаконченными предложениями - это речь, характеризующаяся неполными высказываниями, где отсутствует часть информации, но смысл остается понятным из контекста или предыдущих реплик, и такое явление может указывать на проявлением патологического состояния, например, при шизофрении.
09.10.2025 23:03 Ответить
+10
Миру не буде, доти московія не розвалиться на купу міні-держав. Тоді вони почнуть воювати друг з другом та забудуть про Україну.
09.10.2025 22:58 Ответить
Красава!
09.10.2025 22:52 Ответить
Незабаром спливуть три роки і цей потік взаємовиключних новин від Трампа припиниться.
10.10.2025 00:36 Ответить
Ти спізнився, Чубчик. Нобелівський комітет оголосить лавреата завтра.
09.10.2025 22:53 Ответить
Сподіваюсь, у них вийде хоча би заморозити війну. Нам потрібен час щоб створити ядерну та хімічну зброю - стратегічні засоби стримування русні.
09.10.2025 22:53 Ответить
яким чином у них вийде заморозити війну? це паскудство самого себе вводити в оману
09.10.2025 23:12 Ответить
Не знаю, може трамп щось запропонує русні, щоб ті пішли на заморозку.
09.10.2025 23:19 Ответить
може ? знов припущення. А навіщо це ху%лу ? чому він погодиться ?

Тільки аргументовно, а не припущення як бабця на лавочці
10.10.2025 00:11 Ответить
Миру не буде, доти московія не розвалиться на купу міні-держав. Тоді вони почнуть воювати друг з другом та забудуть про Україну.
09.10.2025 22:58 Ответить
Тобто ніколи, бо розвалитись московії не дасть навіть сам захід - щоб міні-держави не отримали частини від першого у світі ядерного арсеналу.
09.10.2025 23:07 Ответить
Те ж самп гояорили про ссср, у 1991-мц році, перед счмим розвалом.
10.10.2025 00:30 Ответить
Ну… Томагавк - гавкнув.(((
09.10.2025 22:59 Ответить
Отрывистая речь с незаконченными предложениями - это речь, характеризующаяся неполными высказываниями, где отсутствует часть информации, но смысл остается понятным из контекста или предыдущих реплик, и такое явление может указывать на проявлением патологического состояния, например, при шизофрении.
09.10.2025 23:03 Ответить
Такий вид мови називається - заплітати *******
09.10.2025 23:06 Ответить
Я пад сталом😂😂гражданін Westwlad так науково підійшов… а ви його упростили до нуля)))
09.10.2025 23:11 Ответить
🤣
09.10.2025 23:18 Ответить
... це дятел,вірніше долбойоб.
09.10.2025 23:36 Ответить
Так цей хоч старий. А нашому й 50 нема, а речення плутаються.
10.10.2025 00:01 Ответить
Знов припущення, зверніть УВАГУ що вся команда Трампа тільки і робить що каже припущення

сподіваються ... переконанний.... ось вот вот... ще трохи.... вже лежать на столі у Трампа документи на підпису .... та іншій бред...
09.10.2025 23:10 Ответить
Як той - так зразу
09.10.2025 23:13 Ответить
Путин ***** дал в заднюю!!!!🤣🤪🥳😆
09.10.2025 23:12 Ответить
Зеля цим вже давно марить. Навіть Трампу подання на Нобелівську вже наобіцяв.
09.10.2025 23:14 Ответить
Ні з якою розией ми не куди не сядемо..Сам сідай..
09.10.2025 23:15 Ответить
ПНХ обмудок шизонутий
09.10.2025 23:17 Ответить
в общем, "партнеры" нихрена не порешают. вся надежда на тех, кто разворовывал(ет) Украину все эти годы. но - телемарафет, хатынки заграницей и "любі друзі" конечно в приоритете. избранным физиономиям все же надо где-то жить хорошо, а то - языки непонятные, двойным гражданам будет тяжело.
09.10.2025 23:22 Ответить
Ніт ,це добром не скінчиться для України... поки трамп та інші , з категорії агентів при владі ху* ла ...війна в Україні скінчиться, коли українці стануть адекватні на 73% ...
09.10.2025 23:23 Ответить
Я впевнений що скоро зможу полежати з моїм другом Володемером у одної домовині..Й знаете..Це буде чудово..Я припинив 700 воен у сорока галактиках..Такого ніколи небуло..Як би був Байден він ніколи цого незробив..а ми з моїм другом,хоча останнім часом Володемер мене іноді дратуе,все владнаемо у домовині..Да..Ви цого нечекали?..Тому що ви дурні й вас купили демократи..але я придумав дуже потужний хід..Я неможу вам казати що ми будемо робити в домовині..Бо ви незрозуміете.бо дурні..Але Я припиню цю війну між Антарктидою та Уругваем за одну ніч..Може я дам їм Томогавок,я подумаю..Це така стара сокира якою можна зарубати занаете ли ядерну бомбу й це не шутки.В мене е козирі й ми будемо грати ними у московську рулетку..Так..До-мі-но..Це буде дуже добре..Ви всі дурні..Так..Небриті й дурні..Я буду спати....Я ваш Папочка..Через три дні у домовині ми зіграемо у До-мі-но як каже противний Воледимер..я впевнений це буде чудово..Спочатку я думав що він мій Папочка але він підманув мене..Насправді я його Папочка..Й це чудово..
09.10.2025 23:37 Ответить
ці три тижні останні які трамп дав ху* лу окупувати ще більше теріторії України , бо китай з США через три тижні, можливо шось "порішають "...
09.10.2025 23:41 Ответить
Генератор випадкових слів.
09.10.2025 23:44 Ответить
длб (((
09.10.2025 23:54 Ответить
Це вже схоже на приспів якоїсь дитячої пісні...
10.10.2025 00:23 Ответить
Через 2 недели, точно вам говорю !
10.10.2025 00:43 Ответить
 
 