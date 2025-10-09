Украина и Россия вскоре сядут за стол мирных переговоров, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп убежден, что в ближайшее время Россия и Украина сядут за стол мирных переговоров. США вместе с НАТО усиливают давление ради мира между странами.

Об этом он сказал во время встречи с лидером Финляндии Александром Стуббом в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп выразил надежду на скорое участие Москвы и Киева в мирных переговорах. По мнению президента США, у них есть "немало причин это сделать".

"Это ужасная война. Она хуже, чем любой конфликт со времен Второй мировой войны. Посмотрите на людей, которых там убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы заключим там соглашение, мы это сделаем. Я думаю, они скоро придут к столу переговоров", - сказал он.

На вопрос репортера, собирается ли Трамп усиливать давление ради мирного соглашения для Украины, он ответил, что уже делает это вместе с НАТО.

"Мы все усиливаем давление. НАТО прекрасно работает... и они усиливают давление. И мы продаем много оружия НАТО. И оно идет, я думаю, в основном в Украину. Это зависит от них. Но они покупают оружие у США. Мы заключаем соглашение. Лучшее оружие в мире", - подчеркнул лидер США.

Он также предположил введение дополнительных санкций против России: "Это возможно".

Кроме того, Трамп пообещал защитить Финляндию в случае нападения России.

"Я бы защищал. Да, я бы защищал. Они являются членом НАТО. Они замечательные, но не думаю, что это произойдет. Не думаю, что Путин на это пойдет. Думаю, шансы на это очень-очень малы", - добавил американский политик.

