Нобелівську премію миру отримала лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо. ВIДЕО

Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.

Нагороду 57-річна опозиціонерка отримала ""за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

"Марія Коріна Мачадо відповідає всім трьом критеріям, зазначеним у заповіті Альфреда Нобеля щодо обрання лауреата Премії миру. Вона об'єднала опозицію своєї країни. Вона ніколи не вагалася у своєму опорі мілітаризації венесуельського суспільства. Вона непохитно підтримує мирний перехід до демократії.

Марія Коріна Мачадо довела, що інструменти демократії є також інструментами миру. Вона втілює надію на інше майбутнє, де основні права громадян захищені, а їхні голоси почуті. У цьому майбутньому люди нарешті зможуть вільно жити в мирі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональду Трампу вдасться домогтися припинення вогню, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру.

Дональд Трамп очікував, що саме він стане лауреатом.

