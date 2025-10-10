УКР
Новини Відео Трампа номінують на Нобелівську премію Нобелівська премія миру
3 069 43

Нобелівську премію миру отримала лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо. ВIДЕО

Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт комітету.

Нагороду 57-річна опозиціонерка отримала ""за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Нобелівську премію миру отримав не Трамп

"Марія Коріна Мачадо відповідає всім трьом критеріям, зазначеним у заповіті Альфреда Нобеля щодо обрання лауреата Премії миру. Вона об'єднала опозицію своєї країни. Вона ніколи не вагалася у своєму опорі мілітаризації венесуельського суспільства. Вона непохитно підтримує мирний перехід до демократії.

Марія Коріна Мачадо довела, що інструменти демократії є також інструментами миру. Вона втілює надію на інше майбутнє, де основні права громадян захищені, а їхні голоси почуті. У цьому майбутньому люди нарешті зможуть вільно жити в мирі", - йдеться в повідомленні.

Нобелівську премію миру отримав не Трамп

Читайте також: Трамп розкритикував Обаму за Нобелівську премію миру: "Отримав ні за що"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональду Трампу вдасться домогтися припинення вогню, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру.

Дональд Трамп очікував, що саме він стане лауреатом.

+15
ну теперь точно пи*дец Венесуэлле, Трампушка такое не простит
показати весь коментар
10.10.2025 12:24 Відповісти
+12
Добре хоч не Трамп ,а то нарцис так захотів премію миру за ні за що.
показати весь коментар
10.10.2025 12:25 Відповісти
+11
бідний дєдушка трамп
показати весь коментар
10.10.2025 12:24 Відповісти
😁😁😁 Трамсу - 🖕
показати весь коментар
10.10.2025 12:24 Відповісти
бідний дєдушка трамп
показати весь коментар
10.10.2025 12:24 Відповісти
Спіймав трамп облизня
показати весь коментар
10.10.2025 12:57 Відповісти
ну теперь точно пи*дец Венесуэлле, Трампушка такое не простит
показати весь коментар
10.10.2025 12:24 Відповісти
Не Венесуелі, а демократичним силам в ній, адже він ******** диктаторів, мабуть і з Мадурою подружиться.
показати весь коментар
10.10.2025 13:03 Відповісти
Трамп буде невдоволений 😁
показати весь коментар
10.10.2025 12:25 Відповісти
Добре хоч не Трамп ,а то нарцис так захотів премію миру за ні за що.
показати весь коментар
10.10.2025 12:25 Відповісти
Ну як пан може так казати - "за ні що"!
Один "мир" між Албанієєю та Азербайджаном чого вартий!
І таких "мирів" аж сім! (За іншою версією- аж п'ятнадцять!).
показати весь коментар
10.10.2025 12:42 Відповісти
🤣
показати весь коментар
10.10.2025 12:46 Відповісти
Так отож!
показати весь коментар
10.10.2025 12:51 Відповісти
Хто всрався?
Тромб всрався!
Ох і сморіду буде на весь світ.
показати весь коментар
10.10.2025 12:25 Відповісти
хаааа.... хахахаха!!!!!!
обісцяне гєніальне чмо доні!
оце плювок у руду мичу!
показати весь коментар
10.10.2025 12:26 Відповісти
Трампону по губах поводили і по лобі постукали
показати весь коментар
10.10.2025 12:27 Відповісти
Прутнем.
показати весь коментар
10.10.2025 13:05 Відповісти
Рішення про нагороду приймається за декілька місяців до оголошення результатів. Так шо Доні вже пів року знав шо пролетів. Не дарма ж там ЦРУ працює.
показати весь коментар
10.10.2025 12:28 Відповісти
Хана Венесуелі - Трамп їм дасть просратися - і плюс може серйозно підключиться до війни рашка - Україна
показати весь коментар
10.10.2025 12:29 Відповісти
А якщо діджей венс переконає Трампа, що він (Трамп) не отримав НПМ через непоступливість України?
показати весь коментар
10.10.2025 12:45 Відповісти
Це все Байден винуватий!
показати весь коментар
10.10.2025 12:30 Відповісти
Ві] може підучитис, - і отримчти Нобелівську премію за літературу. Чи... не може вже?
показати весь коментар
10.10.2025 12:31 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2025 12:41 Відповісти
про демократію як орудіє миру - хєрня. Україною доказано. росто бідні норвежці охрініли
показати весь коментар
10.10.2025 12:33 Відповісти
Не перекручуйте, якраз розпалюють війни країни з диктаторами і авторитарними режимами.
показати весь коментар
10.10.2025 13:18 Відповісти
Трамп з дупи вирвав все своє рудосиве волосся!
показати весь коментар
10.10.2025 12:36 Відповісти
Дід вже у запої?
показати весь коментар
10.10.2025 12:38 Відповісти
Оголосить війну Норвегії?
показати весь коментар
10.10.2025 12:40 Відповісти
нєнє.
нарещті заверщить тисячолітню війну між норвегією та венесуєлой.
за що отримає мєдальку як талановитий історик.
показати весь коментар
10.10.2025 12:44 Відповісти
Він їх тарифами, тарифами... До речі цілком можливо, він дуже мстивий.
показати весь коментар
10.10.2025 13:08 Відповісти
Ще є шанс отримати нобеля по економіці.
показати весь коментар
10.10.2025 12:42 Відповісти
Оце так розворот! Не знаю як Трамп, а дідусь Нобель був би задоволений.
показати весь коментар
10.10.2025 12:43 Відповісти
Тут головне, щоб Трамп не оголосив війну Нобелю... Є таке село маленьке на півночі України, на Поліссі.
показати весь коментар
10.10.2025 12:47 Відповісти
А премія Війни є??
показати весь коментар
10.10.2025 12:47 Відповісти
Є. З закруткою на спині.
показати весь коментар
10.10.2025 13:04 Відповісти
Як би Тромб не напав на Норвегію, де засідає Нобелівський комітет. Може йому вручити заочну премію мира, бо колись же буде таки мир?
показати весь коментар
10.10.2025 12:47 Відповісти
як шо венс переконає трампа, шо русня винна , у тому шо трамп не отримав Нобеля ...тоді буде добре, для всього московського світу... ...
показати весь коментар
10.10.2025 12:49 Відповісти
Ну все, тепер хана Венесуелі, Трамп цього не пробачить😁🤣🤣🤣
показати весь коментар
10.10.2025 12:54 Відповісти
Дональд Трамп очікував, що саме він стане лауреатом.
===================================
показати весь коментар
10.10.2025 12:55 Відповісти
Трамп АбідЄлся...
показати весь коментар
10.10.2025 13:02 Відповісти
Бідний, бідний Донні... Сидить наразі в овальному кабінеті і посипає голову попілем.
Ну а Венесуелі капець.
показати весь коментар
10.10.2025 13:02 Відповісти
З одної сторони радий що Тампон отримав червоного шкіряного мікрофона а не премію. А з іншого в черговий раз в шоці кому і за що а точніше нізащо роздають нобелівські премії. Вже б краще дали премію главарю ХАМАСу. Бо він як не як а зупинив війну
показати весь коментар
10.10.2025 13:05 Відповісти
Ця тупа премія пряники для прихильників Заходу. Якби її давали орки, отримали б Медведчук і Орбан.
показати весь коментар
10.10.2025 13:14 Відповісти
Самое интересное,что она получила премию и конечно же достойно из-за того,что она борется против того,что сейчас так популярно среди Левых студентов и профессоров в Университете.Таи полный сталинизм,марксизм, Флаги с Серпом и Молотом на демонстрации с исламистами.И вполне возможно,что в Нью-Йорке победит Исламист,Коммунист *******, который хочет отказаться от полиции, сделать государственными магазины , Привет с СССР,конца 80х😉И многую другую чушь.
показати весь коментар
10.10.2025 13:22 Відповісти
 
 