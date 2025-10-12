Трамп вважав, що зможе зупинити Путіна раніше, ніж домогтися припинення вогню на Близькому Сході, - Зеленський

Лідер США Дональд Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що сподівався зупинити Путіна раніше, ніж домогтися припинення вогню на Близькому Сході.

Про це в інтерв’ю Fox News розповів президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Він (Трамп,- ред.) справді сказав, що в Україні важче і більша війна (ніж в Газі, - ред.). Це зрозуміло. Це повномасштабна війна. Ми не порівнюємо жертви, тому що це боляче у будь-якому місці світу. І я не хочу порівнювати, але у нас велика війна. А Росія – це велика держава, дійсно велика держава. І вони почали першу операцію понад 10 років тому. Це справді дуже складна ситуація", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що Трамп застосує проти РФ такий самий тиск, як він здійснив для досягнення миру на Близькому Сході. За словами президента, наразі російський диктатор Путін не відчуває повного тиску.

Зеленський зазначив, що для реального тиску на Путіна Україні потрібні дві речі.

"Нам потрібна справжня протиповітряна оборона, реальна кількість систем (ППО, - ред.) і просто показати Путіну, що Америка підтримує нас і дійсно нас рятує", - сказав очільник держави.

Друге, що потрібно Україні - це далекобійна зброя.

"Це залежить від нашого внутрішнього виробництва і, звичайно, від американської сторони, бо у США є Tomahawk та інші речі, які можна використовувати у військовому секторі",- додав Зеленський.

