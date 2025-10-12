УКР
736 12

Трамп вважав, що зможе зупинити Путіна раніше, ніж домогтися припинення вогню на Близькому Сході, - Зеленський

зеленський,трамп

Лідер США Дональд Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що сподівався зупинити Путіна раніше, ніж домогтися припинення вогню на Близькому Сході.

Про це в інтерв’ю Fox News розповів президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Він (Трамп,- ред.) справді сказав, що в Україні важче і більша війна (ніж в Газі, - ред.). Це зрозуміло. Це повномасштабна війна. Ми не порівнюємо жертви, тому що це боляче у будь-якому місці світу. І я не хочу порівнювати, але у нас велика війна. А Росія – це велика держава, дійсно велика держава. І вони почали першу операцію понад 10 років тому. Це справді дуже складна ситуація", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що Трамп застосує проти РФ такий самий тиск, як він здійснив для досягнення миру на Близькому Сході. За словами президента, наразі російський диктатор Путін не відчуває повного тиску.

Зеленський зазначив, що для реального тиску на Путіна Україні потрібні дві речі.

"Нам потрібна справжня протиповітряна оборона, реальна кількість систем (ППО, - ред.) і просто показати Путіну, що Америка підтримує нас і дійсно нас рятує", - сказав очільник держави.

Друге, що потрібно Україні - це далекобійна зброя.

"Це залежить від нашого внутрішнього виробництва і, звичайно, від американської сторони, бо у США є Tomahawk та інші речі, які можна використовувати у військовому секторі",- додав Зеленський.

Зеленський Володимир (25786) путін володимир (24910) Близький Схід (60) Трамп Дональд (7317)
Топ коментарі
+7
Пролетіли українці, а не Петя. За Зєлю голосував?
показати весь коментар
12.10.2025 23:00 Відповісти
+6
Проблема в тому що Тампон ніколи не зупиняв ***** і навіть не намагався. Навпаки, Тампон допомагав ***** продвигатися, а Україну тримав за руки і давив на капітуляцію
показати весь коментар
12.10.2025 22:49 Відповісти
+3
Результати прольоту ще будуть довго підраховувати історики.
показати весь коментар
12.10.2025 23:07 Відповісти
Акела промахнувся!
показати весь коментар
12.10.2025 22:42 Відповісти
Вова, не кидайся такими словами. Петя так само вангував і пролетів на виборах.
показати весь коментар
12.10.2025 22:45 Відповісти
12.10.2025 23:00 Відповісти
Гососував за Україну і проти рашки.
показати весь коментар
12.10.2025 23:06 Відповісти
12.10.2025 23:07 Відповісти
Загвоздка в том, шо у Трампа свой интерес. "Нам нужно" его фраза.
показати весь коментар
12.10.2025 22:48 Відповісти
12.10.2025 22:49 Відповісти
Цей Тампон навіть міндічу золотий унітаз подарив
показати весь коментар
12.10.2025 23:04 Відповісти
Трамп не знав, що війна є умовою збереження влади для обох ******.
показати весь коментар
12.10.2025 22:58 Відповісти
Леопарди, абрамси, Ф-16, тепер томагавки. Дали 20 леопардів, 10 абрамсів, 12 ф-16 і якщо дадуть томагавки - 10, яких в США всього 3000 - то вони дуже допоможуть.
Лідару знову немає чого робити, то просить щось що не дадуть, то яй""ця чухає.
Може вже хватить, пора писати заяву - за власним бажанням в зв'язку з психічним здоров'ям?
показати весь коментар
12.10.2025 23:02 Відповісти
все, що 3,14здить "зезрадник" брехня ,для користі куйла і для його особистої вигоди як можна довше оббирати українців,сидячи в кріслі президента...
показати весь коментар
12.10.2025 23:08 Відповісти
Одкровення Буратіни про колєгу Краснова.
показати весь коментар
12.10.2025 23:17 Відповісти
 
 