Трамп считал, что сможет остановить Путина раньше, чем добиться прекращения огня на Ближнем Востоке, - Зеленский

Лидер США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что надеялся остановить Путина раньше, чем добиться прекращения огня на Ближнем Востоке.

Об этом в интервью Fox News рассказал президент Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Он (Трамп,- ред.) действительно сказал, что в Украине - тяжелее и большая война (чем в Газе, - ред.). Это понятно. Это - полномасштабная война. Мы не сравниваем жертвы, потому что это больно в любом месте мира. И я не хочу сравнивать, но у нас - большая война. А Россия - это великая держава, действительно великая держава. И они начали первую операцию более 10 лет назад. Это действительно очень сложная ситуация", - сказал глава государства.

В то же время Зеленский выразил надежду, что Трамп применит против РФ такое же давление, как он осуществил для достижения мира на Ближнем Востоке. По словам президента, сейчас российский диктатор Путин не испытывает полного давления.

Зеленский отметил, что для реального давления на Путина Украине нужны две вещи.

"Нам нужна настоящая противовоздушная оборона, реальное количество систем (ПВО, - ред.) и просто показать Путину, что Америка поддерживает нас и действительно нас спасает", - сказал глава государства.

Второе, что нужно Украине - это дальнобойное оружие.

"Это зависит от нашего внутреннего производства и, конечно, от американской стороны, потому что в США есть Tomahawk и другие вещи, которые можно использовать в военном секторе",- добавил Зеленский.

