Трамп может получить Нобелевскую премию мира, если остановит войну, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, но только при определенном условии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.
Зеленский отметил, что Украина будет рада выдвинуть Трампа на престижную премию, если тот сможет надавить на российского диктатора Владимира Путина и заставить его остановить войну.
"Мы будем очень рады выдвинуть президента Трампа на Нобелевскую премию мира, если он надавит на Путина и остановит его", - сказал глава государства.
Президент Украины уточнил, что поддержка может стать реальной только тогда, когда Трамп посадит Путина за стол переговоров и добьется прекращения убийств украинцев.
Зеленский также отметил, что перемирие - это еще не конец войны, но оно станет важнейшим шагом к настоящему миру.
Напомним, Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо "за ее неустанный труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".
После этого в Белом доме обвинили Нобелевский комитет в том, что он "ставит политику выше мира".
Позже лидер венесуэльской оппозиции посвятила ее "страждущему народу Венесуэлы" и президенту США Дональду Трампу.
нєхорошо, нєкрасіво.....
.
тільки через єрмака..
Байден,Трамп та клята Європа з НАТО, з яких ткпорилі ****** регочуть не згадуючи, що досі держава Україна живе виключно завдяки мільярдам євро та баксів тих самих ЄС та Штатів, яких вони поливають лайном як москальсько-підарська пропаганда, бо антизахідну пропаганду ЗЕленопідарів від раша-підарів вже не можна відрізнити.
а ЄрЗе цієї істини - не доганяє; та й вона його менталітету непотрібна...
1. один з яких повна руйнація 50-70% нафтопереробних потужностєй . Це може запустити ланцюговий механізм повного колапсу енергетики й транспорту
2. кримінальна дезертирська війна , коли "нетерпили" з орків поставлять собі питання ось навіщо бути "гарматним м"ясом" и своєю дупою ризикувати - зара в на нулю й в тилу майже не залишилося для орко-креміналу "здобичи" , але вона є повною мірой в Ростовський області , в Ліпецьку чито на Курщині ... Якщо там за вбивства дітей й згвалтування в тилу посилають на фронт, то дезертирів-мародерів там само ніхто до суду доводити не буде . А так вони нічим не ризикуют .
3. Повстання на Кавказі , чито в Башкиртистані ... У татарів в Казані нема більшості . Але в Уфі подавна більшість мусульман ...
Усі ці сценарії можно й требо прискорювати . У США для цього є повний комплект ресурсів , лише не вистачає політичної волі . Трамп скрошійше може погодитися на будь який , або на усі разом через емоцію ображенного , кого ***** тримав за дурня . Байдена не влаштовував будь який сценарій бо Навальні були й є проти . А трампу ці кловуни - до дупи . Його пригнічене его важливійше за усе .