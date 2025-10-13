РУС
Трамп может получить Нобелевскую премию мира, если остановит войну, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, но только при определенном условии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Зеленский отметил, что Украина будет рада выдвинуть Трампа на престижную премию, если тот сможет надавить на российского диктатора Владимира Путина и заставить его остановить войну.

"Мы будем очень рады выдвинуть президента Трампа на Нобелевскую премию мира, если он надавит на Путина и остановит его", - сказал глава государства.

Президент Украины уточнил, что поддержка может стать реальной только тогда, когда Трамп посадит Путина за стол переговоров и добьется прекращения убийств украинцев.

Зеленский также отметил, что перемирие - это еще не конец войны, но оно станет важнейшим шагом к настоящему миру.

Напомним, Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо "за ее неустанный труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

После этого в Белом доме обвинили Нобелевский комитет в том, что он "ставит политику выше мира".

Позже лидер венесуэльской оппозиции посвятила ее "страждущему народу Венесуэлы" и президенту США Дональду Трампу.

Автор: 

Зеленский Владимир (22263) Нобелевская премия (219) путин владимир (32297) Нобелевский комитет (35) Трамп Дональд (6797) война в Украине (6518)
Топ комментарии
+9
Шнобелівська премія замість Нобелівської.
13.10.2025 00:23
+8
З того що ми бачимо, Трамп скоріше погодиться на капітуляцію України, аніж реально натисне на путіна... в тому чи іншому випадку війна завершиться, просто він ще не впевнений чи при капітуляції України отримає нобеля
13.10.2025 00:23
+6
Звучить, як знущання у стилі "сіль на рану". Якийсь москальський кріт надоумив Віслюка під'їпти Трампа.
13.10.2025 00:39
Донні кинули кістку "обіцянка-цяцянка" - томагавки тепер нам гарантовані.
13.10.2025 00:20
З того що ми бачимо, Трамп скоріше погодиться на капітуляцію України, аніж реально натисне на путіна... в тому чи іншому випадку війна завершиться, просто він ще не впевнений чи при капітуляції України отримає нобеля
13.10.2025 00:23
Шнобелівська премія замість Нобелівської.
13.10.2025 00:23
Ну это не тебе решать а нобелевскому комитету, но ты можешь предложить ему памятник нерукотворный, где ни будь в центре Киева, в обмен на тысячу Томоговок, думаю есть все шансы что этот нарцисс не устоит
13.10.2025 00:24
Пам'ятник на Бессарабці (замість Леніна?).
13.10.2025 00:47
У часи Другої світової війни на місці, де встановили монумент, була розміщена шибениця, де німецькі військові проводили публічні страти заручників.
13.10.2025 00:50
вга там де стояли пам'ятники леніна чи ватутіна .
13.10.2025 08:37
Звучить, як знущання у стилі "сіль на рану". Якийсь москальський кріт надоумив Віслюка під'їпти Трампа.
13.10.2025 00:39
Їрмак підказав
13.10.2025 00:41
Та в гундосого все оточення москвороте в побуті, як і він сам.
13.10.2025 00:49
дєдушка з горя повіситись хоче, а ЗЄльониш у нього на ногах кататись буде як на тарзанці

нєхорошо, нєкрасіво.....

.
13.10.2025 00:49
зе торгує преміями??
тільки через єрмака..
13.10.2025 00:48
підколює: вєк донні нобєля нє відать
13.10.2025 00:50
Томагавки на "потужній" голос зе за шнобелівку...а може за томагавки відставка зе і його команди?
13.10.2025 00:48
Подивився передвиборчу програму ЗЕпідора "країна мрій", авід якої в екстаз впадало зелене стадо виборців і чомусь ніде не побачив, що Байден чи Трамп має зупинити війну. Тоді найвеличніший підор вішав мудрому наріду локшину, що якщо він не зупинить війну, то він піде, а йде він лише на один строк і за владу він не тримається, нє то шо погані попередники... Зараз ця зелена падаль вже стопітсот разів перевзулася і завдяки тупорилості лохторату з пам"яттю як у рибок гуппі, тепер вже Трамп має зупинити війну з рашкою, а про те, що зупинка війни була стрижнем передвиборчої програми ЗЕпідора вже жодна рибка гупі не згадує... У всьому тепер винен Байден, Трамп та клята Європа з НАТО, з яких ткпорилі ****** регочуть не згадуючи, що досі держава Україна живе виключно завдяки мільярдам євро та баксів тих самих ЄС та Штатів, яких вони поливають лайном як москальсько-підарська пропаганда, бо антизахідну пропаганду ЗЕленопідарів від раша-підарів вже не можна відрізнити.
13.10.2025 00:48
Тампон завтра віддасть Україну ***** і скаже що війну зупинив. Радійте що дурненькі. Дебіл. Або як на ближньому сході ХАМАС віддає Ізраїлю пару десятків заручників за це Ізраїль відходить з територій з яких цілий рік вибивав терористів ХАМАСа. Тепер ХАМАС захоплює назад всі ці території і рано чи пізно почне все знову. Оце ваше зупинення війни на яке ви постійно дрочите. Представте собі коли лікар приходить до важкохворого в палату і заявляє що він зупиняє лікування.
13.10.2025 00:50
Дешевий шантаж вродженого типіла. Скажи краще куди тікать після війни, якщо раша розвалиться, а Ізраїль відморозиться?
13.10.2025 00:54
Трамп затаїв злобу на зеленського за "український імпічмент", то зеленський вирішив задобрити трампа цукеркою "нобелівська премія"?
13.10.2025 01:10
Орден лєніна він отримає!
13.10.2025 01:12
Трамп можливо, і здатен натиснути на ***** і зупинити його просування, (хоча і не факт, що здатен); але зупинити цим війну він не може за визначенням. Тому що зупинити війну означає не що інше, як позбавити можливості касапів і їх царя (без різниці, яке буде його прізвище, ***** чи ****** і т.п.) воювати. І це можливо лише розпадом касапської войовничої недоімперії, і ніяк інакше. Інакше касапам завжди кортітиме "брать Киев, брать Варшаву, брать Берлин", тощо.

а ЄрЗе цієї істини - не доганяє; та й вона його менталітету непотрібна...
13.10.2025 01:18
І це можливо залишити їх без коштів і зброї. Розпад вже наступний етап
13.10.2025 01:38
Сценаріїв розпаду цих болот - безліч ...
1. один з яких повна руйнація 50-70% нафтопереробних потужностєй . Це може запустити ланцюговий механізм повного колапсу енергетики й транспорту
2. кримінальна дезертирська війна , коли "нетерпили" з орків поставлять собі питання ось навіщо бути "гарматним м"ясом" и своєю дупою ризикувати - зара в на нулю й в тилу майже не залишилося для орко-креміналу "здобичи" , але вона є повною мірой в Ростовський області , в Ліпецьку чито на Курщині ... Якщо там за вбивства дітей й згвалтування в тилу посилають на фронт, то дезертирів-мародерів там само ніхто до суду доводити не буде . А так вони нічим не ризикуют .
3. Повстання на Кавказі , чито в Башкиртистані ... У татарів в Казані нема більшості . Але в Уфі подавна більшість мусульман ...

Усі ці сценарії можно й требо прискорювати . У США для цього є повний комплект ресурсів , лише не вистачає політичної волі . Трамп скрошійше може погодитися на будь який , або на усі разом через емоцію ображенного , кого ***** тримав за дурня . Байдена не влаштовував будь який сценарій бо Навальні були й є проти . А трампу ці кловуни - до дупи . Його пригнічене его важливійше за усе .
13.10.2025 02:07
Білому протестанту , та йще правого табору цей комітет ніколи й при жодній умові нічого не присудить . Ось якщо Трамп здобуде справку про психічний стан , як грета тумба - то це заява . Ось ця потвора й є наступним кандидатом . Ось Іх"є Сінуара невчасно ліквідували , бо це був би інший кандидат на цю премію . Чому маразматику , генералу й кривавому вбиці лідеру терористів можно давати а іншому терористу ні ?!
13.10.2025 01:34
Яка премія? Вінок і свічка оце премія.
13.10.2025 04:42
Трампакс може її зупинити тільки одним шляхом - додавити Україну на капітуляцію. Про інші шляхи розказувати можуть повні наївняки.
13.10.2025 04:48
Знову Для щось обіцяє, нехай цей брехливий урод виконає попередні, спочатку уйде з посади президента, нам президент взагалі не потрібен одна шкода і витрати
13.10.2025 06:21
А що, Зєлєнскій вже і Нобелівським комітетом рулить? 🤔
13.10.2025 07:53
Трамп скоро випише таку премію Моніці Зєлінскі за можливий імпічмент в 2019 році, що мало не покажеться.
13.10.2025 07:53
Дайте йому хоч ЗЕбілівську премію!
13.10.2025 09:06
І відразу ще одну премію, якщо пуйла заарештує!
13.10.2025 09:33
 
 