Трамп может получить Нобелевскую премию мира, если остановит войну, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, но только при определенном условии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Зеленский отметил, что Украина будет рада выдвинуть Трампа на престижную премию, если тот сможет надавить на российского диктатора Владимира Путина и заставить его остановить войну.

"Мы будем очень рады выдвинуть президента Трампа на Нобелевскую премию мира, если он надавит на Путина и остановит его", - сказал глава государства.

Президент Украины уточнил, что поддержка может стать реальной только тогда, когда Трамп посадит Путина за стол переговоров и добьется прекращения убийств украинцев.

Зеленский также отметил, что перемирие - это еще не конец войны, но оно станет важнейшим шагом к настоящему миру.

Напомним, Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо "за ее неустанный труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

После этого в Белом доме обвинили Нобелевский комитет в том, что он "ставит политику выше мира".

Позже лидер венесуэльской оппозиции посвятила ее "страждущему народу Венесуэлы" и президенту США Дональду Трампу.

