Нобелевская премия мира
4 090 48

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посвятила награду Трампу и народу Венесуэлы

Мачадо

Лидер венесуэльской оппозиции, правозащитница Мария Корина Мачадо, которая стала лауреатом Нобелевской премии мира, посвятила ее "страждущему народу Венесуэлы" и президенту США Дональду Трампу.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это признание борьбы всех венесуэльцев является толчком для завершения нашей задачи - обретения свободы. Мы на пороге победы и сегодня, как никогда раньше, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении свободы и демократии. Я посвящаю эту премию страждущему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела", - заявила она.

Напомним, что в этом году Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

В Белом доме обвинили Нобелевский комитет в том, что он "ставит политику выше мира" после того, как президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира.

Автор: 

Венесуэла (188) Нобелевская премия (216) Трамп Дональд (6758)
Топ комментарии
+16
ну так що, Донні, високу довіру треба виправдовувати !

надсилай флот до Венесуели та придуши нарешті ту мадуру !

.
11.10.2025 02:13 Ответить
+15
Мабуть краще хай Венесуелу грабує Мадуро, співпрацюючи з Росією та Китаєм.
11.10.2025 02:33 Ответить
+11
Нарешті "золотий дощ" Трампу на голову.
11.10.2025 02:14 Ответить
ну так що, Донні, високу довіру треба виправдовувати !

надсилай флот до Венесуели та придуши нарешті ту мадуру !

.
11.10.2025 02:13 Ответить
Нарешті "золотий дощ" Трампу на голову.
11.10.2025 02:14 Ответить
Там люди очень хорошо жили очень долго, отсюда и проблемы. Не платили налоги, бесплатное электричество с работающими кондерами при открытых дверях и окнах, бесплатная еда, медицина, солярка и бензин центов по 5-7 за литр. В итоге никто работать не хочет но все хотят хорошо жить, от того и.
11.10.2025 02:24 Ответить
Где?
11.10.2025 02:39 Ответить
В Венесуэле
11.10.2025 03:19 Ответить
і тому їх треба розбомбити?
Тепер я зрозумів чому ця жінка вирішила кинути кістку скаженій собаці..
11.10.2025 08:35 Ответить
В Лівії також люди добре жили, поки сша свого сраного носа не засунули.
11.10.2025 03:48 Ответить
Тутка ви неправі - Кадафі на відміну від шейхів Кувейту і ОАЕ почав займатися "собіранієм земель Африканских " ( це шось вам нагадує - є ше один такий якому нафта і газ в голову як та моча вдарила ). Крім того в Лівії купували бензин і соляру чи то в Єврорпі чи то в Африці - бо Кадафі не профінансував будівництво ******** нафтопереробних заводів ( ну його моча в голову вдарила ). Такшо не друкуйте хрінь як якийсь кацап .
11.10.2025 08:04 Ответить
При власти наркокартеля "Дель сол"? Смешно.
11.10.2025 04:18 Ответить
Нобелівська премія миру.
11.10.2025 02:24 Ответить
BBC

Премія миру - єдина, яку вручає не шведський, а норвезький Нобелівський комітет.
Рішення приймають п'ятеро людей.
За правилами норвезького комітету, на премію миру можна номінувати будь-яку особу, але пропонувати кандидатури мають право лише обмежене коло осіб.
Під час висунення кандидатів враховують три критерії, зазначені в заповіті Альфреда Нобеля: внесок у скорочення чисельності збройних сил, сприяння мирним переговорам та внесок у зміцнення братніх відносин між народами.
Як пояснюють у комітеті, за минулі 120 років до понять, позначених Нобелем, додалося кілька уточнюючих формулювань, таких як міжнародне співробітництво, внесок у справу миру не лише окремих осіб, а й організацій, та захист прав людини.
11.10.2025 02:27 Ответить
11.10.2025 02:42 Ответить
Нам твої "простирадла" нецікаві, боте. В спам.
11.10.2025 04:19 Ответить
Ця лауреатка виступає за необмежений доступ США до ресурсів Венесуели, що дозволить рограбувати цю країну вщент протягом наступних 30 років і відсторонення Мадуро будь яким способом. Тут миром навіть не пахне...
11.10.2025 02:27 Ответить
Мабуть краще хай Венесуелу грабує Мадуро, співпрацюючи з Росією та Китаєм.
11.10.2025 02:33 Ответить
Вы понимаете что для того чтобы пол-цента выжать из тех ресурсов нужно вложить десятки миллиардов долларов, кто их будет вкладывать и зачем, учитывая истории с конфискациями собственности за последние 20 лет, может сами венесуэльские голодранцы?
11.10.2025 02:37 Ответить
Яке діло сша до ресурсів Венесуели?
11.10.2025 03:50 Ответить
Наверное такое что Чавез национализировал собственности американских компаний на 20-25 миллиардов. С божескими 7% это 65-85 миллиардов долларов на сегодня. Это примерно $3-4000 с носа с каждого венесуэльцев. Как они собираются это оплачивать? Явно работать не входит в их планы. Остаются ресурсы.
11.10.2025 04:55 Ответить
І що тут поганого? Це останній шанс врятувати цю країну, там вже не йдеться про ресурси....
показать весь комментарий
десь недавно якась країна віддала свої ресурси америці, нагадайте яка? краще стало?
11.10.2025 07:27 Ответить
тут пахне старим добрим Pax Americana, який, https://en.wikipedia.org/wiki/Long_Peace ототожнюється з «Довгим миром», у світі https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II після закінчення Другої світової війни в 1945 роціhttps://en.wikipedia.org/wiki/United_States , коли Сполучені https://en.wikipedia.org/wiki/Pax_Americana#cite_note-4 [Штати Америки[4] стали провідною економічною, культурною та військовою державою у світі.
Визначальною рисою Pax Americana є однополярність, світова організація навколо єдиного центру владиhttps://en.wikipedia.org/wiki/Pax_Americana#cite_note-5 .

хіба це погано?

.
11.10.2025 02:43 Ответить
США зробили ФРН та Південну Корею.
Нічого поганого в доступі США до природних ресурсів комуністичної Венесуели нема.
11.10.2025 02:50 Ответить
"В мае Рубио встретился с оппозиционными лидерами, включая Марию Корину Мачадо. Ее команда подготовила план «100 часов после ухода Мадуро», предполагающий передачу власти Эдмундо Гонсалесу, кандидату в президенты на выборах 2024 года.

Мария Корина Мачадо также представила в Вашингтоне собственный экономический план, утверждая, что при запуске политического перехода США получает выгоду на $1,7 трлн за 15 лет." ...
11.10.2025 03:15 Ответить
Корею так - Дойчланд ніт . Бо розвиток всього ( технологій фінансів і іншого ) в Дойчланді станом на завершення вієн відрізнявся на порядок на користь Дойчланду ( це не означає шо корейці тупі - просто шансу шось нормальне зробити в них не було завдяки далеким і близьким сусідам ).
11.10.2025 08:18 Ответить
Донні, давай. Мочи Мадуру....
11.10.2025 02:40 Ответить
Розумна жіка ...краще хай США прийдуть ,ніж китай з руснею залишуться.
.
11.10.2025 02:50 Ответить
Так. Розумна однозначно.
11.10.2025 08:05 Ответить
Повезло Норвегії, що у 1931 році поступилися Гренландією. От ніколи не знаєш де загубиш, де знайдеш.
11.10.2025 02:56 Ответить
uk.wikipedia.org

Після того, як Норвегія в 1905 році здобула повну незалежність, вона відмовилася визнати данський суверенітет над Гренландією, яка була норвезьким володінням і була відокремлена від Норвегії в 1814 році.

В 1931 році норвезький китобій Хальвард Деволд за власною ініціативою висадився на ненаселеному східному березі Гренландії і проголосив про її окупацію.
Згодом вимоги Деволда були підтримані норвезьким урядом.
Двома роками пізніше Постійний Суд Міжнародної Юстиції виніс рішення на користь Данії, з яким Норвегія погодилася.
11.10.2025 03:27 Ответить
В 1536 році, коли Данія і Норвегія офіційно злилися в єдину державу, Гренландія стала вважатися не норвезьким, а данським володінням.
11.10.2025 03:32 Ответить
Тоді Канада має бути частиною відродженої Римської імперії - ну а шо якшо покопатися добре нащадків цезаря можна надибати в Європі . Ну і ви повинні повернутися у власність якогось панька - бо для вас закони дрімучої давності ше фуричать такшо ласкаво просимо на панщину чи кріпачинну ( або рабщину ).
11.10.2025 08:08 Ответить
Венесуела - країна з найбільшими у світі розвіданими запасами нафти - співрозмірними з усією Перською затокою.
Венесуела - має дуже застарілі примітивні технології видобутку нафти.
Тимчасові псевдо-друзі - Іран і ********* не хочуть ділитись з венесуельцями своїми посередніми технологіями - великі конкуренти нікому не потрібні. Розвинені країни тим більше не хочуть ділитись своїми високими технологіями.
На Венесуелу США наклали не просто санкції - а над жорстке нафтове ембарго і дуже жорстко контролюють дотримання цього ембарго.
Венесуела - єдина країна в світі - яка здатна змінити весь світовий ринок нафти - і відповідно похоронити таких нафтових гігантів - як Нігерія і *********.

Для цього потрібно - щоб державна влада у Венесуелі кардинально змінилась - і стала демократичною, ринковою і про-Американською.
Чи це можливо...?
І як це зробити...?
11.10.2025 03:27 Ответить
треба провести "сво" "каракас за три дні". а ще краще - за три години.
11.10.2025 04:23 Ответить
Світ просто в захваті від долб&бів
11.10.2025 03:38 Ответить
А от так містера Трампа їще не стібали.
По ходу всі авіки будуть там...
11.10.2025 03:39 Ответить
Кинули генерала красноффа через плечо..
11.10.2025 03:53 Ответить
ґейропа таки мае кохонеs
11.10.2025 05:19 Ответить
страждающому Трампу
11.10.2025 06:51 Ответить
Ото дес' вичитав шо Ердоґан співав за ґрошенята, зешмарклю я не бачив воґуле. Але зара ті двоі монстри.Боже бережи усіх алкозалежних аборіґенов Сирця, усіх працівників УТ 80х-початку 90, і ліотчиков ЮжмашАвіа.
11.10.2025 07:28 Ответить
А могла б і віддати Трампу - бо він каже шо його обікрали
11.10.2025 07:36 Ответить
Щож, на відміну від наших депутатів, довбограїв і не тільки, ця жінка мудра, дуже мудра і дійсно піклюється про народ і країну. Молодець. Виваженість і відповідальність в кожному слові.

Поряд з цим всеиочевиднішими стають реальні мотиви заяв наших властолюбців що з ситупцією нагородження нобілевкою - жодна з них не на користь.України, а точно навраки. А моглиб краще жувати.
11.10.2025 08:01 Ответить
У нас був голова ВР Ткаченко, член кажись Селянської партії, чи просто член. Його декілька разів знімали з цієї посади, а він ніяк не хотів лишати свій пост. Хтось з депутатів запропонував , якщо йому так подобається, віддати кресло голови ВР і нехай іде собі з цим креслом додому. Так само треба і Трампу вирізати з дерева медаль, подарувати йому і нехай заспокоїться.
11.10.2025 08:09 Ответить
цей нобель з полісся чи що ?
11.10.2025 08:25 Ответить
Присвячую пригальмованим дідусям Трампу та Байдену свій безкоштовний проїзд у транспорті.
11.10.2025 08:38 Ответить
Що такі всі збуджені старим маразматиком трампом? Ясно, що цю премію миру не заслужив ніхто!
11.10.2025 08:46 Ответить
 
 