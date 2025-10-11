Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посвятила награду Трампу и народу Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции, правозащитница Мария Корина Мачадо, которая стала лауреатом Нобелевской премии мира, посвятила ее "страждущему народу Венесуэлы" и президенту США Дональду Трампу.

"Это признание борьбы всех венесуэльцев является толчком для завершения нашей задачи - обретения свободы. Мы на пороге победы и сегодня, как никогда раньше, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении свободы и демократии. Я посвящаю эту премию страждущему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела", - заявила она.

Напомним, что в этом году Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

В Белом доме обвинили Нобелевский комитет в том, что он "ставит политику выше мира" после того, как президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира.

