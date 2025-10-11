Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посвятила награду Трампу и народу Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции, правозащитница Мария Корина Мачадо, которая стала лауреатом Нобелевской премии мира, посвятила ее "страждущему народу Венесуэлы" и президенту США Дональду Трампу.
Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это признание борьбы всех венесуэльцев является толчком для завершения нашей задачи - обретения свободы. Мы на пороге победы и сегодня, как никогда раньше, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении свободы и демократии. Я посвящаю эту премию страждущему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела", - заявила она.
Напомним, что в этом году Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.
В Белом доме обвинили Нобелевский комитет в том, что он "ставит политику выше мира" после того, как президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
надсилай флот до Венесуели та придуши нарешті ту мадуру !
.
Тепер я зрозумів чому ця жінка вирішила кинути кістку скаженій собаці..
Премія миру - єдина, яку вручає не шведський, а норвезький Нобелівський комітет.
Рішення приймають п'ятеро людей.
За правилами норвезького комітету, на премію миру можна номінувати будь-яку особу, але пропонувати кандидатури мають право лише обмежене коло осіб.
Під час висунення кандидатів враховують три критерії, зазначені в заповіті Альфреда Нобеля: внесок у скорочення чисельності збройних сил, сприяння мирним переговорам та внесок у зміцнення братніх відносин між народами.
Як пояснюють у комітеті, за минулі 120 років до понять, позначених Нобелем, додалося кілька уточнюючих формулювань, таких як міжнародне співробітництво, внесок у справу миру не лише окремих осіб, а й організацій, та захист прав людини.
Визначальною рисою Pax Americana є однополярність, світова організація навколо єдиного центру владиhttps://en.wikipedia.org/wiki/Pax_Americana#cite_note-5 .
хіба це погано?
.
Нічого поганого в доступі США до природних ресурсів комуністичної Венесуели нема.
Мария Корина Мачадо также представила в Вашингтоне собственный экономический план, утверждая, что при запуске политического перехода США получает выгоду на $1,7 трлн за 15 лет." ...
.
Після того, як Норвегія в 1905 році здобула повну незалежність, вона відмовилася визнати данський суверенітет над Гренландією, яка була норвезьким володінням і була відокремлена від Норвегії в 1814 році.
В 1931 році норвезький китобій Хальвард Деволд за власною ініціативою висадився на ненаселеному східному березі Гренландії і проголосив про її окупацію.
Згодом вимоги Деволда були підтримані норвезьким урядом.
Двома роками пізніше Постійний Суд Міжнародної Юстиції виніс рішення на користь Данії, з яким Норвегія погодилася.
Венесуела - має дуже застарілі примітивні технології видобутку нафти.
Тимчасові псевдо-друзі - Іран і ********* не хочуть ділитись з венесуельцями своїми посередніми технологіями - великі конкуренти нікому не потрібні. Розвинені країни тим більше не хочуть ділитись своїми високими технологіями.
На Венесуелу США наклали не просто санкції - а над жорстке нафтове ембарго і дуже жорстко контролюють дотримання цього ембарго.
Венесуела - єдина країна в світі - яка здатна змінити весь світовий ринок нафти - і відповідно похоронити таких нафтових гігантів - як Нігерія і *********.
Для цього потрібно - щоб державна влада у Венесуелі кардинально змінилась - і стала демократичною, ринковою і про-Американською.
Чи це можливо...?
І як це зробити...?
По ходу всі авіки будуть там...
Поряд з цим всеиочевиднішими стають реальні мотиви заяв наших властолюбців що з ситупцією нагородження нобілевкою - жодна з них не на користь.України, а точно навраки. А моглиб краще жувати.