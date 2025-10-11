Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо присвятила нагороду Трампу і народу Венесуели

Лідерка венесуельської опозиції, правозахисниця Марія Коріна Мачадо, яка стала лауреаткою Нобелівської премії миру, присвятила її "стражденному народу Венесуели" і президенту США Дональду Трампу.

Про це вона написала в соцмережі Х.

"Це визнання боротьби всіх венесуельців є поштовхом для завершення нашого завдання - здобуття свободи. Ми на порозі перемоги і сьогодні, як ніколи раніше, ми розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні країни світу як на наших головних союзників у досягненні свободи та демократії. Я присвячую цю премію стражденному народу Венесуели та президенту Трампу за його рішучу підтримку нашої справи", - заявила вона.

Нагадаємо, що цьогоріч Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.

У Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир" після того, як президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру.

