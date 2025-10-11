Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо присвятила нагороду Трампу і народу Венесуели
Лідерка венесуельської опозиції, правозахисниця Марія Коріна Мачадо, яка стала лауреаткою Нобелівської премії миру, присвятила її "стражденному народу Венесуели" і президенту США Дональду Трампу.
Про це вона написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це визнання боротьби всіх венесуельців є поштовхом для завершення нашого завдання - здобуття свободи. Ми на порозі перемоги і сьогодні, як ніколи раніше, ми розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні країни світу як на наших головних союзників у досягненні свободи та демократії. Я присвячую цю премію стражденному народу Венесуели та президенту Трампу за його рішучу підтримку нашої справи", - заявила вона.
У Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир" після того, як президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру.
надсилай флот до Венесуели та придуши нарешті ту мадуру !
.
Премія миру - єдина, яку вручає не шведський, а норвезький Нобелівський комітет.
Рішення приймають п'ятеро людей.
За правилами норвезького комітету, на премію миру можна номінувати будь-яку особу, але пропонувати кандидатури мають право лише обмежене коло осіб.
Під час висунення кандидатів враховують три критерії, зазначені в заповіті Альфреда Нобеля: внесок у скорочення чисельності збройних сил, сприяння мирним переговорам та внесок у зміцнення братніх відносин між народами.
Як пояснюють у комітеті, за минулі 120 років до понять, позначених Нобелем, додалося кілька уточнюючих формулювань, таких як міжнародне співробітництво, внесок у справу миру не лише окремих осіб, а й організацій, та захист прав людини.
Визначальною рисою Pax Americana є однополярність, світова організація навколо єдиного центру владиhttps://en.wikipedia.org/wiki/Pax_Americana#cite_note-5 .
хіба це погано?
.
Нічого поганого в доступі США до природних ресурсів комуністичної Венесуели нема.
Мария Корина Мачадо также представила в Вашингтоне собственный экономический план, утверждая, что при запуске политического перехода США получает выгоду на $1,7 трлн за 15 лет." ...
.
Після того, як Норвегія в 1905 році здобула повну незалежність, вона відмовилася визнати данський суверенітет над Гренландією, яка була норвезьким володінням і була відокремлена від Норвегії в 1814 році.
В 1931 році норвезький китобій Хальвард Деволд за власною ініціативою висадився на ненаселеному східному березі Гренландії і проголосив про її окупацію.
Згодом вимоги Деволда були підтримані норвезьким урядом.
Двома роками пізніше Постійний Суд Міжнародної Юстиції виніс рішення на користь Данії, з яким Норвегія погодилася.
Венесуела - має дуже застарілі примітивні технології видобутку нафти.
Тимчасові псевдо-друзі - Іран і ********* не хочуть ділитись з венесуельцями своїми посередніми технологіями - великі конкуренти нікому не потрібні. Розвинені країни тим більше не хочуть ділитись своїми високими технологіями.
На Венесуелу США наклали не просто санкції - а над жорстке нафтове ембарго і дуже жорстко контролюють дотримання цього ембарго.
Венесуела - єдина країна в світі - яка здатна змінити весь світовий ринок нафти - і відповідно похоронити таких нафтових гігантів - як Нігерія і *********.
Для цього потрібно - щоб державна влада у Венесуелі кардинально змінилась - і стала демократичною, ринковою і про-Американською.
Чи це можливо...?
І як це зробити...?
По ходу всі авіки будуть там...