Новини Нобелівська премія миру
Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо присвятила нагороду Трампу і народу Венесуели

Лідерка венесуельської опозиції, правозахисниця Марія Коріна Мачадо, яка стала лауреаткою Нобелівської премії миру, присвятила її "стражденному народу Венесуели" і президенту США Дональду Трампу.

Про це вона написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це визнання боротьби всіх венесуельців є поштовхом для завершення нашого завдання - здобуття свободи. Ми на порозі перемоги і сьогодні, як ніколи раніше, ми розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні країни світу як на наших головних союзників у досягненні свободи та демократії. Я присвячую цю премію стражденному народу Венесуели та президенту Трампу за його рішучу підтримку нашої справи", - заявила вона.

Нагадаємо, що цьогоріч Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.

У Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир" після того, як президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру.

Читайте також: Трамп подякував Путіну за підтримку на здобуття Нобелівської премії миру

Мабуть краще хай Венесуелу грабує Мадуро, співпрацюючи з Росією та Китаєм.
11.10.2025 02:33 Відповісти
ну так що, Донні, високу довіру треба виправдовувати !

надсилай флот до Венесуели та придуши нарешті ту мадуру !

.
11.10.2025 02:13 Відповісти
Нарешті "золотий дощ" Трампу на голову.
11.10.2025 02:14 Відповісти
Там люди очень хорошо жили очень долго, отсюда и проблемы. Не платили налоги, бесплатное электричество с работающими кондерами при открытых дверях и окнах, бесплатная еда, медицина, солярка и бензин центов по 5-7 за литр. В итоге никто работать не хочет но все хотят хорошо жить, от того и.
11.10.2025 02:24 Відповісти
Где?
11.10.2025 02:39 Відповісти
В Венесуэле
11.10.2025 03:19 Відповісти
В Лівії також люди добре жили, поки сша свого сраного носа не засунули.
11.10.2025 03:48 Відповісти
При власти наркокартеля "Дель сол"? Смешно.
11.10.2025 04:18 Відповісти
Нобелівська премія миру.
11.10.2025 02:24 Відповісти
BBC

Премія миру - єдина, яку вручає не шведський, а норвезький Нобелівський комітет.
Рішення приймають п'ятеро людей.
За правилами норвезького комітету, на премію миру можна номінувати будь-яку особу, але пропонувати кандидатури мають право лише обмежене коло осіб.
Під час висунення кандидатів враховують три критерії, зазначені в заповіті Альфреда Нобеля: внесок у скорочення чисельності збройних сил, сприяння мирним переговорам та внесок у зміцнення братніх відносин між народами.
Як пояснюють у комітеті, за минулі 120 років до понять, позначених Нобелем, додалося кілька уточнюючих формулювань, таких як міжнародне співробітництво, внесок у справу миру не лише окремих осіб, а й організацій, та захист прав людини.
11.10.2025 02:27 Відповісти
11.10.2025 02:42 Відповісти
Нам твої "простирадла" нецікаві, боте. В спам.
11.10.2025 04:19 Відповісти
Ця лауреатка виступає за необмежений доступ США до ресурсів Венесуели, що дозволить рограбувати цю країну вщент протягом наступних 30 років і відсторонення Мадуро будь яким способом. Тут миром навіть не пахне...
показати весь коментар
Вы понимаете что для того чтобы пол-цента выжать из тех ресурсов нужно вложить десятки миллиардов долларов, кто их будет вкладывать и зачем, учитывая истории с конфискациями собственности за последние 20 лет, может сами венесуэльские голодранцы?
показати весь коментар
Яке діло сша до ресурсів Венесуели?
показати весь коментар
І що тут поганого? Це останній шанс врятувати цю країну, там вже не йдеться про ресурси....
показати весь коментар
тут пахне старим добрим Pax Americana, який, https://en.wikipedia.org/wiki/Long_Peace ототожнюється з «Довгим миром», у світі https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II після закінчення Другої світової війни в 1945 роціhttps://en.wikipedia.org/wiki/United_States , коли Сполучені https://en.wikipedia.org/wiki/Pax_Americana#cite_note-4 [Штати Америки[4] стали провідною економічною, культурною та військовою державою у світі.
Визначальною рисою Pax Americana є однополярність, світова організація навколо єдиного центру владиhttps://en.wikipedia.org/wiki/Pax_Americana#cite_note-5 .

хіба це погано?

.
11.10.2025 02:43 Відповісти
США зробили ФРН та Південну Корею.
Нічого поганого в доступі США до природних ресурсів комуністичної Венесуели нема.
показати весь коментар
"В мае Рубио встретился с оппозиционными лидерами, включая Марию Корину Мачадо. Ее команда подготовила план «100 часов после ухода Мадуро», предполагающий передачу власти Эдмундо Гонсалесу, кандидату в президенты на выборах 2024 года.

Мария Корина Мачадо также представила в Вашингтоне собственный экономический план, утверждая, что при запуске политического перехода США получает выгоду на $1,7 трлн за 15 лет." ...
11.10.2025 03:15 Відповісти
Донні, давай. Мочи Мадуру....
показати весь коментар
Розумна жіка ...краще хай США прийдуть ,ніж китай з руснею залишуться.
.
11.10.2025 02:50 Відповісти
Повезло Норвегії, що у 1931 році поступилися Гренландією. От ніколи не знаєш де загубиш, де знайдеш.
показати весь коментар
uk.wikipedia.org

Після того, як Норвегія в 1905 році здобула повну незалежність, вона відмовилася визнати данський суверенітет над Гренландією, яка була норвезьким володінням і була відокремлена від Норвегії в 1814 році.

В 1931 році норвезький китобій Хальвард Деволд за власною ініціативою висадився на ненаселеному східному березі Гренландії і проголосив про її окупацію.
Згодом вимоги Деволда були підтримані норвезьким урядом.
Двома роками пізніше Постійний Суд Міжнародної Юстиції виніс рішення на користь Данії, з яким Норвегія погодилася.
11.10.2025 03:27 Відповісти
В 1536 році, коли Данія і Норвегія офіційно злилися в єдину державу, Гренландія стала вважатися не норвезьким, а данським володінням.
показати весь коментар
Венесуела - країна з найбільшими у світі розвіданими запасами нафти - співрозмірними з усією Перською затокою.
Венесуела - має дуже застарілі примітивні технології видобутку нафти.
Тимчасові псевдо-друзі - Іран і ********* не хочуть ділитись з венесуельцями своїми посередніми технологіями - великі конкуренти нікому не потрібні. Розвинені країни тим більше не хочуть ділитись своїми високими технологіями.
На Венесуелу США наклали не просто санкції - а над жорстке нафтове ембарго і дуже жорстко контролюють дотримання цього ембарго.
Венесуела - єдина країна в світі - яка здатна змінити весь світовий ринок нафти - і відповідно похоронити таких нафтових гігантів - як Нігерія і *********.

Для цього потрібно - щоб державна влада у Венесуелі кардинально змінилась - і стала демократичною, ринковою і про-Американською.
Чи це можливо...?
І як це зробити...?
11.10.2025 03:27 Відповісти
треба провести "сво" "каракас за три дні". а ще краще - за три години.
показати весь коментар
Світ просто в захваті від долб&бів
показати весь коментар
А от так містера Трампа їще не стібали.
По ходу всі авіки будуть там...
показати весь коментар
Кинули генерала красноффа через плечо..
показати весь коментар
