Трамп подякував Путіну за підтримку на здобуття Нобелівської премії миру

Не отримавши Нобелівську премію миру, президент США Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіну за його компліментарні слова.

Допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую президенту Путіну!", - написав лідер США, опублікувавши відео з очільником Кремля.

На відеозаписі диктатор Путін сказав, що не знає, чи гідний Трамп премії, але водночас додав, що той "реального багато робить" для того, щоб розв'язати "складні кризи", що тривають роками та десятиліттями, зокрема згадавши врегулювання російсько-української війни.

"Був випадок, коли Нобелівський комітет присуджував премію тим, хто для світу нічого не зробив. Це завдало шкоди авторитету премії. Тому авторитет значною мірою втрачено. Але чи гідний, чи не гідний чинний президент США Нобелівської премії миру — я не знаю, але він реально багато робить", - заявив він.

