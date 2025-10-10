Трамп подякував Путіну за підтримку на здобуття Нобелівської премії миру
Не отримавши Нобелівську премію миру, президент США Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіну за його компліментарні слова.
Допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую президенту Путіну!", - написав лідер США, опублікувавши відео з очільником Кремля.
На відеозаписі диктатор Путін сказав, що не знає, чи гідний Трамп премії, але водночас додав, що той "реального багато робить" для того, щоб розв'язати "складні кризи", що тривають роками та десятиліттями, зокрема згадавши врегулювання російсько-української війни.
"Був випадок, коли Нобелівський комітет присуджував премію тим, хто для світу нічого не зробив. Це завдало шкоди авторитету премії. Тому авторитет значною мірою втрачено. Але чи гідний, чи не гідний чинний президент США Нобелівської премії миру — я не знаю, але він реально багато робить", - заявив він.
Це вже діагноз невиліковної хвороби.
Саме через те, що путлєр не припинив війну, зірвав усі мирні перемовини і продовжує обстріли населених пунктів та інфрастуктури України, особливо енергетики, війна продовжується, що і є справжньою причиною того, що Трамп не став лауреатом Нобелевської премії миру.
Але Є2 Є4 було
Хід конем!!!
Слава богу, что Нобелевская премия досталась другому номинанту. Иначе её престиж окончательно был бы утрачен.
IF Trump does something bad for you THEN praise Trump.
IF Trump does anything at all THEN praise Trump.
IF Trump does nothing at all THEN praise Trump.
IF Trump insults you THEN praise Trump.
IF Trump attacks your friend THEN praise Trump.
IF Trump dies or leaves office THEN still praise Trump for a while to make sure.
Above all, remember: you win not if Trump gives you something, but if Trump does not take away something that you consider yours. With Trump like with God, absence of punishment is already a big reward.