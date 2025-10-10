УКР
Трамп подякував Путіну за підтримку на здобуття Нобелівської премії миру

Не отримавши Нобелівську премію миру, президент США Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіну за його компліментарні слова.

Допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую президенту Путіну!", - написав лідер США, опублікувавши відео з очільником Кремля.

На відеозаписі диктатор Путін сказав, що не знає, чи гідний Трамп премії, але водночас додав, що той "реального багато робить" для того, щоб розв'язати "складні кризи", що тривають роками та десятиліттями, зокрема згадавши врегулювання російсько-української війни.

"Був випадок, коли Нобелівський комітет присуджував премію тим, хто для світу нічого не зробив. Це завдало шкоди авторитету премії. Тому авторитет значною мірою втрачено. Але чи гідний, чи не гідний чинний президент США Нобелівської премії миру — я не знаю, але він реально багато робить", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі кажуть, що домовленості між Путіним і Трампом на Алясці працюють

Нобелівська премія миру: Трамп подякував Путіну за підтримку

Нобелівська премія (106) путін володимир (24903) Нобелівський комітет (28) Трамп Дональд (7302)
Топ коментарі
+21
Це епічний зашквар!
показати весь коментар
10.10.2025 19:01 Відповісти
+15
Позоріще
показати весь коментар
10.10.2025 19:02 Відповісти
+15
Та трамплін не получив цю премію тільки тому,шо підтримував його сам людожер хуjло
показати весь коментар
10.10.2025 19:02 Відповісти
Зрада (
показати весь коментар
10.10.2025 19:02 Відповісти
Перемога (
показати весь коментар
10.10.2025 19:03 Відповісти
замполіт" мова іде про Україну і її народ, якщо хамидло не вилікувався від рашизму, і не зрозумів.що Україну і її народ зрадили і США І 3,14дерація ще з часів Будапештської брехні,(де прописана зрада".то хто ж Тобі "дохтур" ???
показати весь коментар
10.10.2025 19:11 Відповісти
Паталогічний маньяк і вбивця зробив комплімент Трампу. З чого б то? Тому й не дали премію Трампу: скажи мені, хто твої друзі , і я скажу , хто ти.
показати весь коментар
10.10.2025 19:19 Відповісти
Ні. тут все складніше.
показати весь коментар
10.10.2025 19:47 Відповісти
Лише, воєнний злочинець ******, ввів на всю довжину свого язика, стільки лайна з московії в голову Трампа, що і він це відзначив??
показати весь коментар
10.10.2025 19:19 Відповісти
Це епічний зашквар!
показати весь коментар
10.10.2025 19:01 Відповісти
Страшно не те, що додік роздуплився, а те, оті ж придурки, що за нього голосували(такі ж як і наші 73%) готові і зараз за нього тягнути мазу(МАГАу).
Це вже діагноз невиліковної хвороби.
показати весь коментар
10.10.2025 19:30 Відповісти
Позоріще
показати весь коментар
10.10.2025 19:02 Відповісти
Та трамплін не получив цю премію тільки тому,шо підтримував його сам людожер хуjло
показати весь коментар
10.10.2025 19:02 Відповісти
Невиліковний довбень подякував пуйлу за те, що він його кинув. Геніально!
показати весь коментар
10.10.2025 19:02 Відповісти
Знову діда струсануло...А все через те,шо внуки підсунули старечі не ті пігулки.Врачі прописали статіни,а внучата підсунули меф...)))
показати весь коментар
10.10.2025 19:04 Відповісти
Чим не привід обняти в дьосна один одного?
показати весь коментар
10.10.2025 19:05 Відповісти
Хочу прокинутся і зрозуміти, що це сон! Світ їбону..ся(
показати весь коментар
10.10.2025 19:06 Відповісти
Дякую презу путлєру - він колись здрисне від цього хорошого хлопця? - чи вони вже як сиамські близнюки
показати весь коментар
10.10.2025 19:06 Відповісти
Терміново викликайте лікарів, Трамп пігулки забув прийняти!
показати весь коментар
10.10.2025 19:07 Відповісти
ви ще маєте надію на томагавки смішні ви люди
показати весь коментар
10.10.2025 19:08 Відповісти
Те що їх дадуть-не дадуть було зрозуміло з самого початку, але те як русня сситься томагавків , вже того вартує
показати весь коментар
10.10.2025 20:01 Відповісти
ЦЕ НИ*ДЕЦ НЕВИЛІКОВНИЙ
показати весь коментар
10.10.2025 19:09 Відповісти
Купіть діду якусь премію, а то ще у психліканю потрапить.
показати весь коментар
10.10.2025 19:09 Відповісти
Ну все, Трамп опять поплыл, после множественных разочарований из-за того, что ***** предпочло грубому Трампу нежного и утонченного Си, его грейт гай снова дал ему ложный намек на возобновление отношений, не видать теперь нам Томогавок
показати весь коментар
10.10.2025 19:09 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2025 19:10 Відповісти
Якщо ця Трампова подяка не була гіркою іронією, то вона феноменально наївна.
Саме через те, що путлєр не припинив війну, зірвав усі мирні перемовини і продовжує обстріли населених пунктів та інфрастуктури України, особливо енергетики, війна продовжується, що і є справжньою причиною того, що Трамп не став лауреатом Нобелевської премії миру.
показати весь коментар
10.10.2025 19:10 Відповісти
через час - зеленский бумажный тигр который проиграл, бункерный Володя я дам тебе томагавки чтоб посадить этого задиру за стол переговоров!
показати весь коментар
10.10.2025 19:10 Відповісти
Деменція - штука серйозна!
показати весь коментар
10.10.2025 19:11 Відповісти
Пропав будинок....Білий...
показати весь коментар
10.10.2025 19:11 Відповісти
https://youtu.be/9s7aY0m3FSs Та то вже бордель...будинок вранiшнього сонця.
показати весь коментар
10.10.2025 19:34 Відповісти
а як же зєля трампу дупу його вилизує!
показати весь коментар
10.10.2025 19:11 Відповісти
Тягне до цицьки
показати весь коментар
10.10.2025 19:13 Відповісти
Грумінг і петінг продовжується. Ще трішки і вони знов зіллються у їхній улюбленій позі 69.
показати весь коментар
10.10.2025 19:18 Відповісти
Не, ну, не лiдор(мелкiй) , часiв вави.
показати весь коментар
10.10.2025 19:23 Відповісти
Одна дупа, і два стільці - спосіб життя Трампа
показати весь коментар
10.10.2025 19:23 Відповісти
Психологічні травми дитинства вилазять ,коли літа на захід повернули .
показати весь коментар
10.10.2025 19:23 Відповісти
Дементій Трамп тепер обов'язково надасть Україні Томагавки
показати весь коментар
10.10.2025 19:25 Відповісти
Шахматна партія...
Але Є2 Є4 було
Хід конем!!!
показати весь коментар
10.10.2025 19:25 Відповісти
старе кохання трампона до ***** ще не згасло?
показати весь коментар
10.10.2025 19:25 Відповісти
Надо было в кремль приехать и жопу ему полизать
показати весь коментар
10.10.2025 19:27 Відповісти
Два кислих друга- х...й і оцет.
показати весь коментар
10.10.2025 19:28 Відповісти
с днем рождения не поздравил, за не полученную нобелевку поблагодарил, мне страшно, что в той голове с прогрессирующей деменцией, а после того, как получил за щеку от нобелевского комитета, крыша может уехать навсегда
показати весь коментар
10.10.2025 19:28 Відповісти
Пходу, пыня склеит ласты раньше рудого оболдуя... I як рудий тее переживе... Мабуть пiде Сi cмоктати заспокiйливу тiтц.
показати весь коментар
10.10.2025 19:28 Відповісти
Цьому світу приходить повний "піз-ець"
показати весь коментар
10.10.2025 19:31 Відповісти
Томагавки , кажете , скоро дасть ...?
показати весь коментар
10.10.2025 19:33 Відповісти
Ні, це невиліковно
показати весь коментар
10.10.2025 19:34 Відповісти
Тщеславный рыжий дебил нашел, кого благодарить - убийцу, кровавого маньяка, военного преступника, объявленного в международный розыск! 😡
Слава богу, что Нобелевская премия досталась другому номинанту. Иначе её престиж окончательно был бы утрачен.
показати весь коментар
10.10.2025 19:43 Відповісти
Це потрібно бути настільки тупим щоб дякувати тому хто завадив отримати нобелівську премію. Якби ***** погодився хоча б на якесь перемир'я то Тампону скоріше за все таки б видавили цю премію. А так Тампону тільки залишається радіти що йому ***** на голову сцить і нахвалює. Видно тому в Тампона і волосся таке
показати весь коментар
10.10.2025 19:43 Відповісти
не дали діду грамоту. Тепер він знову дружить з Путіним.
показати весь коментар
10.10.2025 19:44 Відповісти
Не пам'ятаю, щоб росіяни офіційно зробили заяву на висунення Трампа на нобеля. Тільки язиком патякали. То у чому їх заслуга в очах Трампа?
показати весь коментар
10.10.2025 19:51 Відповісти
Головний ******* сусіднього болота КГБшною хваткою використовує Трампа,знаючи що той "хворий"нарцисизмом,розхвалює того як в байці "Лисиця та ворона".Таким чином він якби зменшуючи гнів Трампа,ще й відтягує його в часі.Пуйло стелиться прям перед рудим,що якби у нього не вкрали перемогу на виборах то війни не було б,що Трамп заслуговує на Нобелівську премію,що він не одну війну зупинив.Останній мліє від такої похвали.Мабуть,умовний Бен Ладен похвалив би Трампа то він був би для нього гарним хлопцем.
показати весь коментар
10.10.2025 19:54 Відповісти
И собака помнит, кто ее кормит. / Русская пословица/
показати весь коментар
10.10.2025 19:55 Відповісти
Два хворих самозакоханих нарциса-педофіла
показати весь коментар
10.10.2025 20:01 Відповісти
IF Trump does something good for you THEN praise Trump.
IF Trump does something bad for you THEN praise Trump.
IF Trump does anything at all THEN praise Trump.
IF Trump does nothing at all THEN praise Trump.
IF Trump insults you THEN praise Trump.
IF Trump attacks your friend THEN praise Trump.
IF Trump dies or leaves office THEN still praise Trump for a while to make sure.

Above all, remember: you win not if Trump gives you something, but if Trump does not take away something that you consider yours. With Trump like with God, absence of punishment is already a big reward.
показати весь коментар
10.10.2025 20:02 Відповісти
"Трамп подякував Путіну за підтримку на здобуття Нобелівської премії миру" - плюс подякував за черговий масований ракетний напад на Україну.
показати весь коментар
10.10.2025 20:06 Відповісти
ТРАМП АДЕКВАТНИЙ 7
показати весь коментар
10.10.2025 20:06 Відповісти
Вибачте замість 7 ???????????????????
показати весь коментар
10.10.2025 20:10 Відповісти
Два дебіла маразматичних.
показати весь коментар
10.10.2025 20:16 Відповісти
 
 