Новини Відносини Трампа та Путіна Відносини США та РФ
1 152 13

У Кремлі кажуть, що домовленості між Путіним і Трампом на Алясці працюють

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

У Кремлі стверджують, що Росія та США продовжують "обмін сигналами" на робочому рівні після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, хоче це може не подобатися "українському режиму".

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ці порозуміння і домовленості, які були досягнуті в Анкориджі, не всім подобаються. Вони не подобаються, наприклад, європейцям, українському режиму. Тобто не подобаються тим, хто не хоче домогтися мирного врегулювання української кризи", - сказав він.

Ушаков додає: попри те, що багатьом ці домовленості й порозуміння не подобаються, але це не означає, що вони не працюють.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не є "паперовим тигром", оскільки фактично воює з НАТО і впевнено себе почуває, - Путін

"Зокрема, на основі цих домовленостей і порозумінь ми продовжуємо і будемо продовжувати контакти з американськими партнерами. Тож якісь там заяви про те, що "імпульс в Анкориджі зникає або імпульс вичерпаний" –– це висловлювання абсолютно невірне. Ми продовжуємо працювати з американцями на основі того, що було домовлено між президентами в Анкориджі", - додали у Кремлі.

"Москва і Вашингтон продовжують обмін сигналами на робочому рівні. Пауза, власне кажучи, виникла після контакту міністра Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо 25 вересня в Нью-Йорку", - підтвердив у коментарі росЗМІ заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таджикистан з почестями прийняв у себе Путіна замість арешту за ордером МКС

Нагадаємо, напередодні у МЗС РФ заявили, що наразі немає стимулів для урегулювання війни в Україні.

Автор: 

путін володимир (24896) росія (68307) США (24470) Трамп Дональд (7295) Рябков Сергій (61)
Топ коментарі
+3
Український рєжим павсюду. Он страшен в гнєвє.
09.10.2025 16:17 Відповісти
09.10.2025 16:17 Відповісти
+1
Трамп блефує щодо Томагавків?
09.10.2025 16:23 Відповісти
09.10.2025 16:23 Відповісти
+1
білий шум від ********** - кацапи розуміють, шо у разі "імпульс вичерпаний" Штатами буде збільшено воєнну допомогу Україні, у т.ч. ракетами, а якшо заліпити, шо "домовленості та контакти тривають, обмінюємся робочими сигналами", то таким чином можливо відстрочити/зменшити/припинити воєнну допомогу Україні з боку Штатів
**********ська гра, чистий кдб-шний білий шум
09.10.2025 16:44 Відповісти
09.10.2025 16:44 Відповісти
09.10.2025 16:17 Відповісти
де стьопа вітькофф? шо з ним?
а як же заяви підара з підарського мзс *********** рябкова?
09.10.2025 16:21 Відповісти
09.10.2025 16:21 Відповісти
Ну правильно, рыжее чмо дало лицензию на убийство украинцев, пока сами не попросят отделить Крым и 4 области…
09.10.2025 16:23 Відповісти
09.10.2025 16:23 Відповісти
09.10.2025 16:44 Відповісти
два під* філа ...їх треба ...
09.10.2025 16:24 Відповісти
09.10.2025 16:24 Відповісти
Воєнногого злочинця, ****** старого, слухати, себе не поважати!!
09.10.2025 16:27 Відповісти
09.10.2025 16:27 Відповісти
Гош ты фрайер зал на зад?!🤪😆🤣 Путин ***** дал в заднюю!!😆🤣🤪🫡
09.10.2025 16:31 Відповісти
09.10.2025 16:31 Відповісти
Похоже на то, не зря Трамп сказал что Украина может освободить не только свои территории, но и пойти дальше, интересно сколько ***** пообещало сдать своих болот...
09.10.2025 16:33 Відповісти
09.10.2025 16:33 Відповісти
Тобто ***** домовився з Тампоном щоб зразу після Аляски московський режим почав бомбардувати українську енергетику і атаки БПЛА і літаків на країни НАТО? Чи про які домовленості рашисти несуть
09.10.2025 16:39 Відповісти
09.10.2025 16:39 Відповісти
The sweetest thing in the world is Donald Trump's ass. Bitterest foes and sworn enemies who cannot stand one another still have one thing in common - their lip prints on Trump's behind.
09.10.2025 16:41 Відповісти
09.10.2025 16:41 Відповісти
Так Трамп легалізував найкривавішого світолвого терориста,а про які домовленості йдется може про продовження рашиськими варварами знищувати Україну ? як заговорили виродки відчувають свою нікчемність ,допоки не здохне світовий злочинець цей "мирний план" по кацапськи продовжуватимется.
09.10.2025 16:47 Відповісти
09.10.2025 16:47 Відповісти
 
 