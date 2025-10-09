У Кремлі кажуть, що домовленості між Путіним і Трампом на Алясці працюють

У Кремлі стверджують, що Росія та США продовжують "обмін сигналами" на робочому рівні після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, хоче це може не подобатися "українському режиму".

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ці порозуміння і домовленості, які були досягнуті в Анкориджі, не всім подобаються. Вони не подобаються, наприклад, європейцям, українському режиму. Тобто не подобаються тим, хто не хоче домогтися мирного врегулювання української кризи", - сказав він.

Ушаков додає: попри те, що багатьом ці домовленості й порозуміння не подобаються, але це не означає, що вони не працюють.

"Зокрема, на основі цих домовленостей і порозумінь ми продовжуємо і будемо продовжувати контакти з американськими партнерами. Тож якісь там заяви про те, що "імпульс в Анкориджі зникає або імпульс вичерпаний" –– це висловлювання абсолютно невірне. Ми продовжуємо працювати з американцями на основі того, що було домовлено між президентами в Анкориджі", - додали у Кремлі.

"Москва і Вашингтон продовжують обмін сигналами на робочому рівні. Пауза, власне кажучи, виникла після контакту міністра Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо 25 вересня в Нью-Йорку", - підтвердив у коментарі росЗМІ заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

Нагадаємо, напередодні у МЗС РФ заявили, що наразі немає стимулів для урегулювання війни в Україні.