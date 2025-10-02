Росія не є "паперовим тигром", оскільки фактично воює з НАТО і впевнено себе почуває, - Путін
Президент РФ Володимир Путін прокоментував слова президента США Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
На думку Путіна, Росія не може називатися "паперовим тигром", оскільки воює "фактично з усіма країнами НАТО, впевнено себе почуває".
На пропозицію ведучого під час зустрічі подарувати Трампу паперову саморобку у вигляді тигра Путін сказав: "Та ні. У нас з ним свої стосунки, ми там знаємо, що один одному дарувати".
Путін каже, що "спокійно ставиться до таких слів", водночас запропонував іти і "розібратися з цим паперовим тигром". І продовжив: "Адже в чому на сьогодні проблема? Зброю ж поставляють в ЗСУ достатньо, скільки потрібно, стільки і поставляють".
Нагадуємо, раніше Трамп засумнівався у військовій та економічній силі Росії, назвав її "паперовим тигром".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Це тільки у сусідній вселенній не знають.
- скільки авіаносців США потоплено?
- які міста Польщі окуповано?
КРЕТИН БЛ
Перед ****** и кацапами вопрос - сосать или не сосать не стоит.
СОСАТЬ.
"...да не будет за россией победы. Пойми, не будет!
Потому что победа у агрессора получается только в блицкригах.
Если агрессор завязывается вдолгую, он проигрывает. Изучи историю:
Гитлер вдолгую завязался с Советским Союзом - проиграл, с Францией не завязался - у Франции выиграл. С Польша не завязался - у Польши выиграл.
Понимаешь, как это работает? Американцы во Вьетнаме завязли надолго - всё, проиграли. Ну и пришлось уходить. Советский Союз в Афганистане завязался в долгую - всё - пришлось уходить.
Понял, как это работает?"
По словам и сравнению пуйла получается, что Китай воюет с НАТО.
єлєктроніку нє обманєшь : напісано єлєктро-пєром - нє вирубіш єлєктро-топором !