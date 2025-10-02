Росія не є "паперовим тигром", оскільки фактично воює з НАТО і впевнено себе почуває, - Путін

Президент РФ Володимир Путін прокоментував слова президента США Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром".

На думку Путіна, Росія не може називатися "паперовим тигром", оскільки воює "фактично з усіма країнами НАТО, впевнено себе почуває".

На пропозицію ведучого під час зустрічі подарувати Трампу паперову саморобку у вигляді тигра Путін сказав: "Та ні. У нас з ним свої стосунки, ми там знаємо, що один одному дарувати".

Путін каже, що "спокійно ставиться до таких слів", водночас запропонував іти і "розібратися з цим паперовим тигром". І продовжив: "Адже в чому на сьогодні проблема? Зброю ж поставляють в ЗСУ достатньо, скільки потрібно, стільки і поставляють".

Нагадуємо, раніше Трамп засумнівався у військовій та економічній силі Росії, назвав її "паперовим тигром".

