4 170 42

Росія не є "паперовим тигром", оскільки фактично воює з НАТО і впевнено себе почуває, - Путін

путін

Президент РФ Володимир Путін прокоментував слова президента США Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

На думку Путіна, Росія не може називатися "паперовим тигром", оскільки воює "фактично з усіма країнами НАТО, впевнено себе почуває".

На пропозицію ведучого під час зустрічі подарувати Трампу паперову саморобку у вигляді тигра Путін сказав: "Та ні. У нас з ним свої стосунки, ми там знаємо, що один одному дарувати".

Путін каже, що "спокійно ставиться до таких слів", водночас запропонував іти і "розібратися з цим паперовим тигром". І продовжив: "Адже в чому на сьогодні проблема? Зброю ж поставляють в ЗСУ достатньо, скільки потрібно, стільки і поставляють".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вкотре заявив, що "розчарований Путіним": Він мав би закінчити війну в Україні за тиждень

Нагадуємо, раніше Трамп засумнівався у військовій та економічній силі Росії, назвав її "паперовим тигром".

Автор: 

НАТО (6862) путін володимир (24869) Трамп Дональд (7270)
Топ коментарі
+26
02.10.2025 20:51 Відповісти
02.10.2025 20:51 Відповісти
+19
- скільки дивізій Франції знищено?
- скільки авіаносців США потоплено?
- які міста Польщі окуповано?

КРЕТИН БЛ
02.10.2025 20:55 Відповісти
02.10.2025 20:55 Відповісти
+18
а. ну да. так же как путин не *****

02.10.2025 20:52 Відповісти
02.10.2025 20:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке ж воно кончене...
02.10.2025 20:49 Відповісти
02.10.2025 20:49 Відповісти
02.10.2025 20:51 Відповісти
02.10.2025 20:51 Відповісти
Паперове опудало з квазі імперії.
02.10.2025 20:51 Відповісти
02.10.2025 20:51 Відповісти
а. ну да. так же как путин не *****

02.10.2025 20:52 Відповісти
02.10.2025 20:52 Відповісти
росия-не страна-бензоколонка!
02.10.2025 20:55 Відповісти
02.10.2025 20:55 Відповісти
Щоб срати в чемодан треба бути піздєц впевненим
02.10.2025 20:53 Відповісти
02.10.2025 20:53 Відповісти
зачепив старіка кабаєва туалетний папірець, який кинув йому в ліцо Рудий
02.10.2025 20:54 Відповісти
02.10.2025 20:54 Відповісти
вспучило буйла

.
02.10.2025 22:40 Відповісти
02.10.2025 22:40 Відповісти
З Гaлактікою ***** воює, яка напала на беззахисну кацапляндію.
Це тільки у сусідній вселенній не знають.
02.10.2025 20:54 Відповісти
02.10.2025 20:54 Відповісти
- скільки дивізій Франції знищено?
- скільки авіаносців США потоплено?
- які міста Польщі окуповано?

КРЕТИН БЛ
02.10.2025 20:55 Відповісти
02.10.2025 20:55 Відповісти
это да. четвертый год войны. превосходство во всех видах вооружения в разы!живой силы в разы!ресорсной базы в разы!позорище!
02.10.2025 21:03 Відповісти
02.10.2025 21:03 Відповісти
зброя від NATO- розцінюється як війна з NATO - дебілоїд
02.10.2025 20:55 Відповісти
02.10.2025 20:55 Відповісти
Бумажный тигр - колос на глиняных ногах.
Перед ****** и кацапами вопрос - сосать или не сосать не стоит.
СОСАТЬ.
02.10.2025 20:56 Відповісти
02.10.2025 20:56 Відповісти
фуфломет валізний...
02.10.2025 20:57 Відповісти
02.10.2025 20:57 Відповісти
скоро ***** заявит что он всё НАТО, вместе со штатами и европой одной левой уделал бы, если бы на их стороне в войну не включились рептилоиды с нубиру....
02.10.2025 20:58 Відповісти
02.10.2025 20:58 Відповісти
нибиру
02.10.2025 21:07 Відповісти
02.10.2025 21:07 Відповісти
Потрібно шоб Трамп роздуплився на більш шось дієвіше
02.10.2025 20:58 Відповісти
02.10.2025 20:58 Відповісти
Цікаво, а НАТО взагалі в курсі що воно воює з росією?
02.10.2025 21:01 Відповісти
02.10.2025 21:01 Відповісти
а и не надо. речь ***** ращитана исключительно на мокшанских терпилоидов
02.10.2025 21:04 Відповісти
02.10.2025 21:04 Відповісти
нато не пришло на войну.нотна расии уже минус 600к ванек куча военной техники.хотб бы уже помалкивал.просто порорище!
02.10.2025 21:10 Відповісти
02.10.2025 21:10 Відповісти
Сказочний довб..об.
02.10.2025 21:03 Відповісти
02.10.2025 21:03 Відповісти
Воює зі здоровим глуздом в не з нато
02.10.2025 21:04 Відповісти
02.10.2025 21:04 Відповісти
І ця мерзота яка убила і покалічила сотні тисяч українців ,зруйнувала сотні міст і сіл ,вигнала мільйони людей з своїх домівок і ніби як нічого не сталося бреше ти як і твоя країна це світове зло,ти терорист ,ти варвар найкриваший убивця і ти здохнеш за всі свої злодіяння .
02.10.2025 21:06 Відповісти
02.10.2025 21:06 Відповісти
02.10.2025 21:11 Відповісти
02.10.2025 21:11 Відповісти
НАТО на поле бою поки щє не з'явилося...
02.10.2025 21:08 Відповісти
02.10.2025 21:08 Відповісти
Тут треба уточнювати. Не просто паперовий тигр, а зроблений з вживаного туалетного паперу.
02.10.2025 21:09 Відповісти
02.10.2025 21:09 Відповісти
https://x.com/anarhist363/status/1973612815438217415?t=NRvWI3gw5V9YSB_ElcTLFg&s=19 @ (мова оригіналу):
"...да не будет за россией победы. Пойми, не будет!
Потому что победа у агрессора получается только в блицкригах.
Если агрессор завязывается вдолгую, он проигрывает. Изучи историю:
Гитлер вдолгую завязался с Советским Союзом - проиграл, с Францией не завязался - у Франции выиграл. С Польша не завязался - у Польши выиграл.
Понимаешь, как это работает? Американцы во Вьетнаме завязли надолго - всё, проиграли. Ну и пришлось уходить. Советский Союз в Афганистане завязался в долгую - всё - пришлось уходить.
Понял, как это работает?"
02.10.2025 21:10 Відповісти
02.10.2025 21:10 Відповісти
О! Ти ба! Бункерний щур виповз! 🤢
02.10.2025 21:10 Відповісти
02.10.2025 21:10 Відповісти
Пуйло живе в своєї видуманих реальності, де Україна , це НАТО, в прутень це цукерка, яку воно з задоволенням смокче.
02.10.2025 21:24 Відповісти
02.10.2025 21:24 Відповісти
Ботоксне сцикло, яке нападає тільки на слабких. Вангую, якби не обрали гундосого скомороха, то ***** б досі крутилося на Мінських. Яке там НАТО, воно напало тільки тоді, коли зелена потолоч максимально послабило Україну!
02.10.2025 21:24 Відповісти
02.10.2025 21:24 Відповісти
100000%
02.10.2025 22:44 Відповісти
02.10.2025 22:44 Відповісти
...якщо НАТО почне воювати за Україну, расія ваша паде душе швидко!!!
02.10.2025 21:25 Відповісти
02.10.2025 21:25 Відповісти
Отже невдячна гнида!! Та ти кожну хвилину повинен молитись на те НАТО,бо якби ті сируни відразу дали нам зброю і не ту що списана,а ************,то давно ти сидів-би у Сі на колінах!!!
02.10.2025 21:25 Відповісти
02.10.2025 21:25 Відповісти
Навіщо тигра, хоч би і паперового, паплюжити. Всі знають ім'я цього плешивого діда - звичайне ху.ло.
02.10.2025 21:27 Відповісти
02.10.2025 21:27 Відповісти
Як сказала одна розумна людина:"Зайва самовпевненість завжди шкодила людям, які думали, що цвинтар до них не належить".
02.10.2025 21:27 Відповісти
02.10.2025 21:27 Відповісти
Китай через КНДР поставляет россии оружие, боеприпасы и обмундирование.
По словам и сравнению пуйла получается, что Китай воюет с НАТО.
02.10.2025 21:28 Відповісти
02.10.2025 21:28 Відповісти
Если так смотреть, то получается, что НАТО воюет с Северной Кореей
02.10.2025 21:29 Відповісти
02.10.2025 21:29 Відповісти
Ех, я б особисто йому червону доріжку розстелив. На Майдані Незалежності. Від клітки до шибениці.
02.10.2025 21:46 Відповісти
02.10.2025 21:46 Відповісти
вся фішка в бєзбумажних тєхнологіях !
єлєктроніку нє обманєшь : напісано єлєктро-пєром - нє вирубіш єлєктро-топором !
02.10.2025 21:52 Відповісти
02.10.2025 21:52 Відповісти
Нууу, пуцин себе впевнено почуває, доки секретний чемодан під рукою, чи вірніше - під жопою. А якщо чемодана не буде?
02.10.2025 22:26 Відповісти
02.10.2025 22:26 Відповісти
цн чому пише - президент путін, а не диктатор, злочинець та ще з великої літери. може цн загляне у дупу цьому покидьку і побачить там мир.
02.10.2025 22:40 Відповісти
02.10.2025 22:40 Відповісти
 
 