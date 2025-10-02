РУС
Россия не является "бумажным тигром", поскольку фактически воюет с НАТО и уверенно себя чувствует, - Путин

путін

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По мнению Путина, Россия не может называться "бумажным тигром", поскольку воюет "фактически со всеми странами НАТО, уверенно себя чувствует".

На предложение ведущего во время встречи подарить Трампу бумажную поделку в виде тигра Путин сказал: "Да нет. У нас с ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить".

Путин говорит, что "спокойно относится к таким словам", при этом предложил идти и "разобраться с этим бумажным тигром". И продолжил: "Ведь в чем на сегодняшний день проблема? Оружие же поставляют в ВСУ достаточно, сколько нужно, столько и поставляют".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп в очередной раз заявил, что "разочарован Путиным": Он должен был бы закончить войну в Украине за неделю

Напоминаем, ранее Трамп усомнился в военной и экономической силе России, назвав ее "бумажным тигром".

Топ комментарии
+20
02.10.2025 20:51 Ответить
02.10.2025 20:51 Ответить
+14
- скільки дивізій Франції знищено?
- скільки авіаносців США потоплено?
- які міста Польщі окуповано?

КРЕТИН БЛ
02.10.2025 20:55 Ответить
02.10.2025 20:55 Ответить
+13
а. ну да. так же как путин не *****

02.10.2025 20:52 Ответить
02.10.2025 20:52 Ответить
Яке ж воно кончене...
02.10.2025 20:49 Ответить
02.10.2025 20:49 Ответить
02.10.2025 20:51 Ответить
02.10.2025 20:51 Ответить
Паперове опудало з квазі імперії.
02.10.2025 20:51 Ответить
02.10.2025 20:51 Ответить
а. ну да. так же как путин не *****

02.10.2025 20:52 Ответить
02.10.2025 20:52 Ответить
росия-не страна-бензоколонка!
02.10.2025 20:55 Ответить
02.10.2025 20:55 Ответить
Щоб срати в чемодан треба бути піздєц впевненим
02.10.2025 20:53 Ответить
02.10.2025 20:53 Ответить
зачепив старіка кабаєва туалетний папірець, який кинув йому в ліцо Рудий
02.10.2025 20:54 Ответить
02.10.2025 20:54 Ответить
З Гaлактікою ***** воює, яка напала на беззахисну кацапляндію.
Це тільки у сусідній вселенній не знають.
02.10.2025 20:54 Ответить
02.10.2025 20:54 Ответить
- скільки дивізій Франції знищено?
- скільки авіаносців США потоплено?
- які міста Польщі окуповано?

КРЕТИН БЛ
02.10.2025 20:55 Ответить
02.10.2025 20:55 Ответить
это да. четвертый год войны. превосходство во всех видах вооружения в разы!живой силы в разы!ресорсной базы в разы!позорище!
02.10.2025 21:03 Ответить
02.10.2025 21:03 Ответить
зброя від NATO- розцінюється як війна з NATO - дебілоїд
02.10.2025 20:55 Ответить
02.10.2025 20:55 Ответить
Бумажный тигр - колос на глиняных ногах.
Перед ****** и кацапами вопрос - сосать или не сосать не стоит.
СОСАТЬ.
02.10.2025 20:56 Ответить
02.10.2025 20:56 Ответить
фуфломет валізний...
02.10.2025 20:57 Ответить
02.10.2025 20:57 Ответить
скоро ***** заявит что он всё НАТО, вместе со штатами и европой одной левой уделал бы, если бы на их стороне в войну не включились рептилоиды с нубиру....
02.10.2025 20:58 Ответить
02.10.2025 20:58 Ответить
нибиру
02.10.2025 21:07 Ответить
02.10.2025 21:07 Ответить
Потрібно шоб Трамп роздуплився на більш шось дієвіше
02.10.2025 20:58 Ответить
02.10.2025 20:58 Ответить
Цікаво, а НАТО взагалі в курсі що воно воює з росією?
02.10.2025 21:01 Ответить
02.10.2025 21:01 Ответить
а и не надо. речь ***** ращитана исключительно на мокшанских терпилоидов
02.10.2025 21:04 Ответить
02.10.2025 21:04 Ответить
нато не пришло на войну.нотна расии уже минус 600к ванек куча военной техники.хотб бы уже помалкивал.просто порорище!
02.10.2025 21:10 Ответить
02.10.2025 21:10 Ответить
Сказочний довб..об.
02.10.2025 21:03 Ответить
02.10.2025 21:03 Ответить
Воює зі здоровим глуздом в не з нато
02.10.2025 21:04 Ответить
02.10.2025 21:04 Ответить
І ця мерзота яка убила і покалічила сотні тисяч українців ,зруйнувала сотні міст і сіл ,вигнала мільйони людей з своїх домівок і ніби як нічого не сталося бреше ти як і твоя країна це світове зло,ти терорист ,ти варвар найкриваший убивця і ти здохнеш за всі свої злодіяння .
02.10.2025 21:06 Ответить
02.10.2025 21:06 Ответить
02.10.2025 21:11 Ответить
02.10.2025 21:11 Ответить
НАТО на поле бою поки щє не з'явилося...
02.10.2025 21:08 Ответить
02.10.2025 21:08 Ответить
Тут треба уточнювати. Не просто паперовий тигр, а зроблений з вживаного туалетного паперу.
02.10.2025 21:09 Ответить
02.10.2025 21:09 Ответить
https://x.com/anarhist363/status/1973612815438217415?t=NRvWI3gw5V9YSB_ElcTLFg&s=19 @ (мова оригіналу):
"...да не будет за россией победы. Пойми, не будет!
Потому что победа у агрессора получается только в блицкригах.
Если агрессор завязывается вдолгую, он проигрывает. Изучи историю:
Гитлер вдолгую завязался с Советским Союзом - проиграл, с Францией не завязался - у Франции выиграл. С Польша не завязался - у Польши выиграл.
Понимаешь, как это работает? Американцы во Вьетнаме завязли надолго - всё, проиграли. Ну и пришлось уходить. Советский Союз в Афганистане завязался в долгую - всё - пришлось уходить.
Понял, как это работает?"
02.10.2025 21:10 Ответить
02.10.2025 21:10 Ответить
О! Ти ба! Бункерний щур виповз! 🤢
02.10.2025 21:10 Ответить
02.10.2025 21:10 Ответить
Пуйло живе в своєї видуманих реальності, де Україна , це НАТО, в прутень це цукерка, яку воно з задоволенням смокче.
02.10.2025 21:24 Ответить
02.10.2025 21:24 Ответить
Ботоксне сцикло, яке нападає тільки на слабких. Вангую, якби не обрали гундосого скомороха, то ***** б досі крутилося на Мінських. Яке там НАТО, воно напало тільки тоді, коли зелена потолоч максимально послабило Україну!
02.10.2025 21:24 Ответить
02.10.2025 21:24 Ответить
...якщо НАТО почне воювати за Україну, расія ваша паде душе швидко!!!
02.10.2025 21:25 Ответить
02.10.2025 21:25 Ответить
Отже невдячна гнида!! Та ти кожну хвилину повинен молитись на те НАТО,бо якби ті сируни відразу дали нам зброю і не ту що списана,а ************,то давно ти сидів-би у Сі на колінах!!!
02.10.2025 21:25 Ответить
02.10.2025 21:25 Ответить
Навіщо тигра, хоч би і паперового, паплюжити. Всі знають ім'я цього плешивого діда - звичайне ху.ло.
02.10.2025 21:27 Ответить
02.10.2025 21:27 Ответить
Як сказала одна розумна людина:"Зайва самовпевненість завжди шкодила людям, які думали, що цвинтар до них не належить".
02.10.2025 21:27 Ответить
02.10.2025 21:27 Ответить
Китай через КНДР поставляет россии оружие, боеприпасы и обмундирование.
По словам и сравнению пуйла получается, что Китай воюет с НАТО.
02.10.2025 21:28 Ответить
02.10.2025 21:28 Ответить
Если так смотреть, то получается, что НАТО воюет с Северной Кореей
02.10.2025 21:29 Ответить
02.10.2025 21:29 Ответить
 
 