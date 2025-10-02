Россия не является "бумажным тигром", поскольку фактически воюет с НАТО и уверенно себя чувствует, - Путин
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
По мнению Путина, Россия не может называться "бумажным тигром", поскольку воюет "фактически со всеми странами НАТО, уверенно себя чувствует".
На предложение ведущего во время встречи подарить Трампу бумажную поделку в виде тигра Путин сказал: "Да нет. У нас с ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить".
Путин говорит, что "спокойно относится к таким словам", при этом предложил идти и "разобраться с этим бумажным тигром". И продолжил: "Ведь в чем на сегодняшний день проблема? Оружие же поставляют в ВСУ достаточно, сколько нужно, столько и поставляют".
Напоминаем, ранее Трамп усомнился в военной и экономической силе России, назвав ее "бумажным тигром".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це тільки у сусідній вселенній не знають.
- скільки авіаносців США потоплено?
- які міста Польщі окуповано?
КРЕТИН БЛ
Перед ****** и кацапами вопрос - сосать или не сосать не стоит.
СОСАТЬ.
"...да не будет за россией победы. Пойми, не будет!
Потому что победа у агрессора получается только в блицкригах.
Если агрессор завязывается вдолгую, он проигрывает. Изучи историю:
Гитлер вдолгую завязался с Советским Союзом - проиграл, с Францией не завязался - у Франции выиграл. С Польша не завязался - у Польши выиграл.
Понимаешь, как это работает? Американцы во Вьетнаме завязли надолго - всё, проиграли. Ну и пришлось уходить. Советский Союз в Афганистане завязался в долгую - всё - пришлось уходить.
Понял, как это работает?"
По словам и сравнению пуйла получается, что Китай воюет с НАТО.