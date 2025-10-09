РУС
В Кремле говорят, что договоренности между Путиным и Трампом на Аляске работают

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

В Кремле утверждают, что Россия и США продолжают "обмен сигналами" на рабочем уровне после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, хотя это может не нравиться "украинскому режиму".

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, это понимание и договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, не всем нравятся. Они не нравятся, например, европейцам, украинскому режиму. То есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал он.

Ушаков добавляет: несмотря на то, что многим эти договоренности и понимание не нравятся, это не значит, что они не работают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не является "бумажным тигром", поскольку фактически воюет с НАТО и уверенно себя чувствует, - Путин

"В частности, на основе этих договоренностей и понимания мы продолжаем и будем продолжать контакты с американскими партнерами. Поэтому какие-то там заявления о том, что "импульс в Анкоридже исчезает или импульс исчерпан" - это высказывание абсолютно неверное. Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже", - добавили в Кремле.

"Москва и Вашингтон продолжают обмен сигналами на рабочем уровне. Пауза, собственно говоря, возникла после контакта министра Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио 25 сентября в Нью-Йорке", - подтвердил в комментарии росСМИ заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таджикистан с почестями принял у себя Путина вместо ареста по ордеру МУС

Напомним, накануне в МИД РФ заявили, что пока нет стимулов для урегулирования войны в Украине.

Автор: 

путин владимир (32273) россия (97580) США (28027) Трамп Дональд (6752) Рябков Сергей (60)
Топ комментарии
+1
Український рєжим павсюду. Он страшен в гнєвє.
09.10.2025 16:17 Ответить
Український рєжим павсюду. Он страшен в гнєвє.
09.10.2025 16:17 Ответить
де стьопа вітькофф? шо з ним?
а як же заяви підара з підарського мзс *********** рябкова?
09.10.2025 16:21 Ответить
Ну правильно, рыжее чмо дало лицензию на убийство украинцев, пока сами не попросят отделить Крым и 4 области…
09.10.2025 16:23 Ответить
Трамп блефує щодо Томагавків?
09.10.2025 16:23 Ответить
білий шум від ********** - кацапи розуміють, шо у разі "імпульс вичерпаний" Штатами буде збільшено воєнну допомогу Україні, у т.ч. ракетами, а якшо заліпити, шо "домовленості та контакти тривають, обмінюємся робочими сигналами", то таким чином можливо відстрочити/зменшити/припинити воєнну допомогу Україні з боку Штатів
**********ська гра, чистий кдб-шний білий шум
09.10.2025 16:44 Ответить
два під* філа ...їх треба ...
09.10.2025 16:24 Ответить
Воєнногого злочинця, ****** старого, слухати, себе не поважати!!
09.10.2025 16:27 Ответить
Гош ты фрайер зал на зад?!🤪😆🤣 Путин ***** дал в заднюю!!😆🤣🤪🫡
09.10.2025 16:31 Ответить
Похоже на то, не зря Трамп сказал что Украина может освободить не только свои территории, но и пойти дальше, интересно сколько ***** пообещало сдать своих болот...
09.10.2025 16:33 Ответить
Тобто ***** домовився з Тампоном щоб зразу після Аляски московський режим почав бомбардувати українську енергетику і атаки БПЛА і літаків на країни НАТО? Чи про які домовленості рашисти несуть
09.10.2025 16:39 Ответить
The sweetest thing in the world is Donald Trump's ass. Bitterest foes and sworn enemies who cannot stand one another still have one thing in common - their lip prints on Trump's behind.
09.10.2025 16:41 Ответить
Так Трамп легалізував найкривавішого світолвого терориста,а про які домовленості йдется може про продовження рашиськими варварами знищувати Україну ? як заговорили виродки відчувають свою нікчемність ,допоки не здохне світовий злочинець цей "мирний план" по кацапськи продовжуватимется.
09.10.2025 16:47 Ответить
 
 