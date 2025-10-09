В Кремле говорят, что договоренности между Путиным и Трампом на Аляске работают

В Кремле утверждают, что Россия и США продолжают "обмен сигналами" на рабочем уровне после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, хотя это может не нравиться "украинскому режиму".

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, это понимание и договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, не всем нравятся. Они не нравятся, например, европейцам, украинскому режиму. То есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал он.

Ушаков добавляет: несмотря на то, что многим эти договоренности и понимание не нравятся, это не значит, что они не работают.

"В частности, на основе этих договоренностей и понимания мы продолжаем и будем продолжать контакты с американскими партнерами. Поэтому какие-то там заявления о том, что "импульс в Анкоридже исчезает или импульс исчерпан" - это высказывание абсолютно неверное. Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже", - добавили в Кремле.

"Москва и Вашингтон продолжают обмен сигналами на рабочем уровне. Пауза, собственно говоря, возникла после контакта министра Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио 25 сентября в Нью-Йорке", - подтвердил в комментарии росСМИ заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Напомним, накануне в МИД РФ заявили, что пока нет стимулов для урегулирования войны в Украине.