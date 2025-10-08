РУС
МИД РФ о решении вопроса войны в Украине: Импульс от саммита на Аляске исчерпан

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

В МИД РФ утверждают, что сейчас нет стимулов для урегулирования войны в Украине.

Об этом, в частности, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Импульс украинскому урегулированию, который появился после встречи Путина и Трампа на Аляске, оказался исчерпанным", - заверил российский чиновник.

Также читайте: Зеленский: Путин получил на саммите с Трампом "то, что хотел"

Впрочем, он ни словом не обмолвился о том, что Россия после встречи диктатора Путина с Трампом всячески избегала выполнения достигнутых договоренностей.

Автор: 

МИД РФ (1688) путин владимир (32268) Трамп Дональд (6745) переговоры с Россией (1343)
Імпульс був. Завдяки йому кацапи захопили декілька квадратних кіілометрів української території. Тепер кпцапи хочуть ще одніюї зустрічі пуцина з Трамплм для наступного імпульсу.
08.10.2025 12:13 Ответить
"Імпульс" від червоної доріжки закінчився... Тепер потрібна зустріч в "Білому домі"?
08.10.2025 12:07 Ответить
"Зустрічі на Алясці не було.." - пропагандисти отримають новий вказівник!!!
08.10.2025 12:07 Ответить
Так его и не было. Просто в очередной раз Трампу пописяли на лицо. Но тому похоже нравится, тепленькая пошла...
08.10.2025 12:05 Ответить
08.10.2025 12:13 Ответить
Він дуже ******** зАлАтой доШдь...
08.10.2025 12:21 Ответить
То ж Зеленський пообіцявш шо все відвоює. Хід за ним.
08.10.2025 12:30 Ответить
Це методичка фсб, чи сам Україну ненавидиш.
08.10.2025 12:56 Ответить
08.10.2025 12:07 Ответить
08.10.2025 12:07 Ответить
Який імпульс? Прошов час коли трамп розумів що його розвели як дитину. Інші відразу б зрозуміли
08.10.2025 12:08 Ответить
А ще пройшов час і він це забув
08.10.2025 12:57 Ответить
а у чому саме був імпульс?
у збільшенні та посиленні кацапських ракетно-дронових атак по Україні?
08.10.2025 12:09 Ответить
Війна буде вирішена, коли Україна створить ядерну та хімічну зброю.
08.10.2025 12:13 Ответить
І біологічну?
08.10.2025 12:39 Ответить
Біологічна зброя може уразити наших друзів та союзників, не кажу вже про прикордонні міста. Краще - хімічна та ядерна зброї.
08.10.2025 13:01 Ответить
Якого імпульсу хочеться путлєру? - ломом по бошці?
08.10.2025 12:17 Ответить
Імпульс нагинання кацапні- самий імпульсний імпульс.
08.10.2025 12:22 Ответить
Це для Трампа і його розуміння, щодо застосування Томагавків. Це , щоб Трамп вже точно розумів , що його обісцяли
08.10.2025 12:23 Ответить
 
 