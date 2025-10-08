МИД РФ о решении вопроса войны в Украине: Импульс от саммита на Аляске исчерпан
В МИД РФ утверждают, что сейчас нет стимулов для урегулирования войны в Украине.
Об этом, в частности, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Импульс украинскому урегулированию, который появился после встречи Путина и Трампа на Аляске, оказался исчерпанным", - заверил российский чиновник.
Впрочем, он ни словом не обмолвился о том, что Россия после встречи диктатора Путина с Трампом всячески избегала выполнения достигнутых договоренностей.
