МИД РФ о решении вопроса войны в Украине: Импульс от саммита на Аляске исчерпан

В МИД РФ утверждают, что сейчас нет стимулов для урегулирования войны в Украине.

Об этом, в частности, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Импульс украинскому урегулированию, который появился после встречи Путина и Трампа на Аляске, оказался исчерпанным", - заверил российский чиновник.

Также читайте: Зеленский: Путин получил на саммите с Трампом "то, что хотел"

Впрочем, он ни словом не обмолвился о том, что Россия после встречи диктатора Путина с Трампом всячески избегала выполнения достигнутых договоренностей.