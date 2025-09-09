Зеленский: Путин получил на саммите с Трампом "то, что хотел"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский правитель благодаря встрече с президентом США на Аляске получил желаемое, и выразил сожаление, что Украину не пригласили к участию.

Об этом он сказал в интервью ABC, передает Цензор.НЕТ.

Интервью журналисты провели на фоне руин уничтоженного российским обстрелом американского завода на Закарпатье.

На вопрос, что он почувствовал, когда увидел Путина на красном ковре, Зеленский ответил: "Не знаю. Это был двусторонний саммит. Жаль, что Украины там не было".

Президент добавил, что, по его мнению, Дональд Трамп "дал Путину то, что тот хотел" - встречу с главой США, которой Кремль может хвастаться на фото и видео. "Он не хотел встречаться со мной, но хотел встречи с президентом США", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Зеленский о предложении Путина встретиться в Москве: "Он это делает, чтобы снова отсрочить встречу"