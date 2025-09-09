РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10734 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
1 979 8

Зеленский: Путин получил на саммите с Трампом "то, что хотел"

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский правитель благодаря встрече с президентом США на Аляске получил желаемое, и выразил сожаление, что Украину не пригласили к участию.

Об этом он сказал в интервью ABC, передает Цензор.НЕТ.

Интервью журналисты провели на фоне руин уничтоженного российским обстрелом американского завода на Закарпатье.

На вопрос, что он почувствовал, когда увидел Путина на красном ковре, Зеленский ответил: "Не знаю. Это был двусторонний саммит. Жаль, что Украины там не было".

Президент добавил, что, по его мнению, Дональд Трамп "дал Путину то, что тот хотел" - встречу с главой США, которой Кремль может хвастаться на фото и видео. "Он не хотел встречаться со мной, но хотел встречи с президентом США", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Зеленский о предложении Путина встретиться в Москве: "Он это делает, чтобы снова отсрочить встречу"

Автор: 

Зеленский Владимир (21877) путин владимир (32174) Трамп Дональд (6567)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так тому ти шукаєш ворогів НАБУ ?
показать весь комментарий
09.09.2025 11:46 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2025 11:47 Ответить
Трамп витягнув путлєра на світ Божий
показать весь комментарий
09.09.2025 11:49 Ответить
Погоджуюсь, і якби Зе туди приїхав, то був би як більмо на оці в путлєра. Тому його і не запросили...
показать весь комментарий
09.09.2025 12:07 Ответить
"Політика" Трампа
показать весь комментарий
09.09.2025 12:09 Ответить
Це щоб посратись з США? Кому потрібні твої блукаючі думки в твоєму тупому казанку? Сиди тихо й не відсвічуй.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:52 Ответить
Ти ж дурню весь рік мріяв про переговори з ****** і Тампоном, невже ти думав що буде інакше? Чи невже ти думав що даже як тебе запросять то два шизоїда ***** і Тампон дадуть тобі розкрити рота? Все що буде це ***** і Тампон тобі навішають на вуха і заставлять підписати капітуляцію. Ось і всі твої переговори.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:52 Ответить
***** отримав все що хотів, коли до влади прийшли зєлєні Довбойоби, з дєрмаком як їх керульою, владними тотально корумпованими підарами у всих владних кріслах в країні та різними п ослами та п ослицями у всих закордонних представництвах. трампакс - це не перший і не останній здобуток *****. до нього були чурбани-орбани, з фіцами та подібною компашкою.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:34 Ответить
 
 