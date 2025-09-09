Зеленський: Путін отримав на саміті з Трампом "те, що хотів"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський правитель завдяки зустрічі з президентом США на Алясці отримав бажане, і висловив жаль, що Україну не запросили до участі.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC, передає Цензор.НЕТ.

Інтерв'ю журналісти провели на тлі руїн знищеного російським обстрілом американського заводу на Закарпатті.

На запитання, що він відчув, коли побачив Путіна на червоному килимі, Зеленський відповів: "Не знаю. Це був двосторонній саміт. Шкода, що України там не було".

Президент додав, що, на його думку, Дональд Трамп "дав Путіну те, що той хотів" - зустріч із главою США, якою Кремль може хизуватися на фото та відео. "Він не хотів зустрічатися зі мною, але хотів зустрічі з президентом США", - підкреслив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не окупує Донбас до кінця року, на це підуть роки та мільйонні втрати, - Зеленський