УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
1 217 7

Зеленський: Путін отримав на саміті з Трампом "те, що хотів"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський правитель завдяки зустрічі з президентом США на Алясці отримав бажане, і висловив жаль, що Україну не запросили до участі.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC, передає Цензор.НЕТ.

Інтерв'ю журналісти провели на тлі руїн знищеного російським обстрілом американського заводу на Закарпатті.

На запитання, що він відчув, коли побачив Путіна на червоному килимі, Зеленський відповів: "Не знаю. Це був двосторонній саміт. Шкода, що України там не було".

Президент додав, що, на його думку, Дональд Трамп "дав Путіну те, що той хотів" - зустріч із главою США, якою Кремль може хизуватися на фото та відео. "Він не хотів зустрічатися зі мною, але хотів зустрічі з президентом США", - підкреслив Зеленський.

Зеленський Володимир (25419) путін володимир (24788) Трамп Дональд (7098)
так тому ти шукаєш ворогів НАБУ ?
09.09.2025 11:46 Відповісти
09.09.2025 11:47 Відповісти
Трамп витягнув путлєра на світ Божий
09.09.2025 11:49 Відповісти
Погоджуюсь, і якби Зе туди приїхав, то був би як більмо на оці в путлєра. Тому його і не запросили...
09.09.2025 12:07 Відповісти
"Політика" Трампа
09.09.2025 12:09 Відповісти
Це щоб посратись з США? Кому потрібні твої блукаючі думки в твоєму тупому казанку? Сиди тихо й не відсвічуй.
09.09.2025 11:52 Відповісти
Ти ж дурню весь рік мріяв про переговори з ****** і Тампоном, невже ти думав що буде інакше? Чи невже ти думав що даже як тебе запросять то два шизоїда ***** і Тампон дадуть тобі розкрити рота? Все що буде це ***** і Тампон тобі навішають на вуха і заставлять підписати капітуляцію. Ось і всі твої переговори.
09.09.2025 11:52 Відповісти
 
 