Новости Встреча Зеленского и Путина
537 14

Зеленский о предложении Путина встретиться в Москве: "Он это делает, чтобы снова отсрочить встречу"

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается избежать двусторонней встречи, приглашая его в Москву, что является неприемлемым вариантом для Украины.

Об этом он сказал в интервью ABC, сообщает Цензор.НЕТ.

"Так он может приехать в Киев", - иронично отреагировал Зеленский на предложение Путина. Он подчеркнул, что не может ехать в столицу государства-агрессора во время ежедневных ракетных ударов по Украине.

Президент отметил, что такие заявления российского правителя являются лишь способом отсрочить встречу. "Мы не можем доверять Путину - он ведет игру. И дальше ведет игру с США, как мне кажется", - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что не считает шансы на двусторонние переговоры окончательно потерянными, напомнив о своей готовности встретиться с Путиным в любом формате, при условии, что это будет не в России. "Мы готовы на любой формат, сесть и говорить. Даже без предпосылок", - добавил он.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Путин получил на саммите с Трампом "то, что тот хотел"

Автор: 

Зеленский Владимир (21877) путин владимир (32174)
Топ комментарии
+4
***** робить рівно те що ви всі йому дозволяєте. Ви самі прийшли в цирк а тепер обурюєтесь що клоун робить з вас ідіотів.
09.09.2025 11:56 Ответить
+2
А ти візьми та й поїдь. Тим більш що ти там був як удома.
Концерт без анонсу. Сюрприз для орків.
09.09.2025 11:54 Ответить
+2
А пацанам не страшно у посадці йти в наступ.
Пі.ар зелений, однояйцевий. СТЦКун, я не поїду, - ти чмо маєш не для себе це робити, урод
09.09.2025 12:07 Ответить
Так це ж звична метода пуйла: заманити свого ворога в рашку і там прихлопнути. Він так зробив з Нємцовим і з Навальним...
09.09.2025 12:01 Ответить
Стефанчук нагородить Героєм та справи кварталу95 підуть вгору. Памятник поставлять в центрі Кривого Рогу. Із зешмарклі зразу стане Найвеличнішим президентом, який пожертвував своїм життям заради України. Найперше в історії!
09.09.2025 12:09 Ответить
Ой ми такого не дочекаємося... Швидше всю Україну зіллє...
09.09.2025 12:14 Ответить
А я вірю. Він ще перед тим як стати президентом був готовий покласти своє життя в Криму заради України. І про повістки на службу, якими він три рази підтер сраку - не вірю.
Слава президенту-мученику який заради України поклав своє життя в застінках катівень фсб!
09.09.2025 12:36 Ответить
Може в Мавзолеї?? Ленін + путін поряд
09.09.2025 12:00 Ответить
Непоїдеш то непоїдеш - шо ти кожний день про це розказуєш - вали вже по татарах - шо Шахеди поставили на потік
09.09.2025 12:03 Ответить
А пацанам не страшно у посадці йти в наступ.
Пі.ар зелений, однояйцевий. СТЦКун, я не поїду, - ти чмо маєш не для себе це робити, урод
09.09.2025 12:07 Ответить
А чому ? Чому не поїхати як реальний чоловік не боячись і зупинити війну?
09.09.2025 12:09 Ответить
Він справді не розуміє чи прикидаєтся ,про яку зустріч з кривавим катом варваром який убив сотні тисяч українців може йти мова,про що ти з ним можеш домовитись окрім капітуляції ? можна у'явити зустріч в 1941 році між Черчелем і Гітлером ?
09.09.2025 12:13 Ответить
Треба робити що завгодно для зупинки війни , ніхто нам не дасть зброї щоб ми стерли московитів стерли з лиця Землі... 12й рік війни це потрібно зупиняти і домовитись на теперішню лінію водорозділу все
09.09.2025 12:18 Ответить
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ

Трамп заявив, що "це жахливо", бачив це відео (вбивство записане на камеру) і до завтра отримає більше деталей за справою.
Отже, очевидно, що різниця правосуддя і оцінки соціальної поведінки (стрілянина в школах і церквах, масові пограбування магазинів, напади на поліцейських тощо) кольорових і білих для адміністрації Трампа є серйозною проблемою. Передусім в електоральному плані - бо це однозначно є одним з питань, що визначить вибір американців (і передусім республіканців) 2026-го.
І Трамп-молодший практично прямим текстом вимагав чіткої публічної позиції українців - навряд при тому мав на увазі тільки політиків українського походження з обох партій. Від офіційного Києва також очікувалось певне позиціонування щодо свої громадян і їх захисту в США.
Відповідно, бодай під таким тиском Україна просто мусить буквально в найближчі години сформувати свою офіційну позицію і озвучити її адміністрації Трампа. І ця позиція мусить бути, очевидно, "спільною з Трампом і республіканцями".
Це дуже недалекоглядно - упускати такий момент для актуалізації питання України як природного союзника хоча би в окремих питаннях. І упускати момент продемонструвати солідарність з Трампом і його командою. От чесно: в нас за 8 місяців випадало не так багато шансів для такої демонстрації. Тож мовчання Києва виглядає максимально нераціональним.
09.09.2025 12:24 Ответить
Це він так заспокоює себе,співоючи цю мантру бо боїться,щоби тампон не закомандував ,йому пертися в рашку.
09.09.2025 12:35 Ответить
 
 