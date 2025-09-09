Зеленский о предложении Путина встретиться в Москве: "Он это делает, чтобы снова отсрочить встречу"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается избежать двусторонней встречи, приглашая его в Москву, что является неприемлемым вариантом для Украины.
Об этом он сказал в интервью ABC, сообщает Цензор.НЕТ.
"Так он может приехать в Киев", - иронично отреагировал Зеленский на предложение Путина. Он подчеркнул, что не может ехать в столицу государства-агрессора во время ежедневных ракетных ударов по Украине.
Президент отметил, что такие заявления российского правителя являются лишь способом отсрочить встречу. "Мы не можем доверять Путину - он ведет игру. И дальше ведет игру с США, как мне кажется", - сказал Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что не считает шансы на двусторонние переговоры окончательно потерянными, напомнив о своей готовности встретиться с Путиным в любом формате, при условии, что это будет не в России. "Мы готовы на любой формат, сесть и говорить. Даже без предпосылок", - добавил он.
