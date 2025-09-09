Зеленський про пропозицію Путіна зустрітися у Москві: "Він це робить, щоби знову відтермінувати зустріч"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля Володимир Путін намагається уникнути двосторонньої зустрічі, запрошуючи його до Москви, що є неприйнятним варіантом для України.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так він може приїхати до Києва", - іронічно відреагував Зеленський на пропозицію Путіна. Він наголосив, що не може їхати до столиці держави-агресора під час щоденних ракетних ударів по Україні.

Президент зазначив, що такі заяви російського правителя є лише способом відтермінувати зустріч. "Ми не можемо довіряти Путіну - він веде гру. І далі веде гру зі США, як мені видається", - сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що не вважає шанси на двосторонні переговори остаточно втраченими, нагадавши про свою готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі, за умови, що це буде не в Росії. "Ми готові на будь-який формат, сісти і говорити. Навіть без передумов", - додав він.

