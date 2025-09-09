УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9798 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
254 12

Зеленський про пропозицію Путіна зустрітися у Москві: "Він це робить, щоби знову відтермінувати зустріч"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля Володимир Путін намагається уникнути двосторонньої зустрічі, запрошуючи його до Москви, що є неприйнятним варіантом для України.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так він може приїхати до Києва", - іронічно відреагував Зеленський на пропозицію Путіна. Він наголосив, що не може їхати до столиці держави-агресора під час щоденних ракетних ударів по Україні.

Президент зазначив, що такі заяви російського правителя є лише способом відтермінувати зустріч. "Ми не можемо довіряти Путіну - він веде гру. І далі веде гру зі США, як мені видається", - сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що не вважає шанси на двосторонні переговори остаточно втраченими, нагадавши про свою готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі, за умови, що це буде не в Росії. "Ми готові на будь-який формат, сісти і говорити. Навіть без передумов", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Путін отримав на саміті з Трампом "те, що той хотів"

Автор: 

Зеленський Володимир (25419) путін володимир (24788)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
***** робить рівно те що ви всі йому дозволяєте. Ви самі прийшли в цирк а тепер обурюєтесь що клоун робить з вас ідіотів.
показати весь коментар
09.09.2025 11:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ти візьми та й поїдь. Тим більш що ти там був як удома.
Концерт без анонсу. Сюрприз для орків.
показати весь коментар
09.09.2025 11:54 Відповісти
Так це ж звична метода пуйла: заманити свого ворога в рашку і там прихлопнути. Він так зробив з Нємцовим і з Навальним...
показати весь коментар
09.09.2025 12:01 Відповісти
Стефанчук нагородить Героєм та справи кварталу95 підуть вгору. Памятник поставлять в центрі Кривого Рогу. Із зешмарклі зразу стане Найвеличнішим президентом, який пожертвував своїм життям заради України. Найперше в історії!
показати весь коментар
09.09.2025 12:09 Відповісти
Ой ми такого не дочекаємося... Швидше всю Україну зіллє...
показати весь коментар
09.09.2025 12:14 Відповісти
***** робить рівно те що ви всі йому дозволяєте. Ви самі прийшли в цирк а тепер обурюєтесь що клоун робить з вас ідіотів.
показати весь коментар
09.09.2025 11:56 Відповісти
Може в Мавзолеї?? Ленін + путін поряд
показати весь коментар
09.09.2025 12:00 Відповісти
Непоїдеш то непоїдеш - шо ти кожний день про це розказуєш - вали вже по татарах - шо Шахеди поставили на потік
показати весь коментар
09.09.2025 12:03 Відповісти
А пацанам не страшно у посадці йти в наступ.
Пі.ар зелений, однояйцевий. СТЦКун, я не поїду, - ти чмо маєш не для себе це робити, урод
показати весь коментар
09.09.2025 12:07 Відповісти
А чому ? Чому не поїхати як реальний чоловік не боячись і зупинити війну?
показати весь коментар
09.09.2025 12:09 Відповісти
Він справді не розуміє чи прикидаєтся ,про яку зустріч з кривавим катом варваром який убив сотні тисяч українців може йти мова,про що ти з ним можеш домовитись окрім капітуляції ? можна у'явити зустріч в 1941 році між Черчелем і Гітлером ?
показати весь коментар
09.09.2025 12:13 Відповісти
Треба робити що завгодно для зупинки війни , ніхто нам не дасть зброї щоб ми стерли московитів стерли з лиця Землі... 12й рік війни це потрібно зупиняти і домовитись на теперішню лінію водорозділу все
показати весь коментар
09.09.2025 12:18 Відповісти
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ

Трамп заявив, що "це жахливо", бачив це відео (вбивство записане на камеру) і до завтра отримає більше деталей за справою.
Отже, очевидно, що різниця правосуддя і оцінки соціальної поведінки (стрілянина в школах і церквах, масові пограбування магазинів, напади на поліцейських тощо) кольорових і білих для адміністрації Трампа є серйозною проблемою. Передусім в електоральному плані - бо це однозначно є одним з питань, що визначить вибір американців (і передусім республіканців) 2026-го.
І Трамп-молодший практично прямим текстом вимагав чіткої публічної позиції українців - навряд при тому мав на увазі тільки політиків українського походження з обох партій. Від офіційного Києва також очікувалось певне позиціонування щодо свої громадян і їх захисту в США.
Відповідно, бодай під таким тиском Україна просто мусить буквально в найближчі години сформувати свою офіційну позицію і озвучити її адміністрації Трампа. І ця позиція мусить бути, очевидно, "спільною з Трампом і республіканцями".
Це дуже недалекоглядно - упускати такий момент для актуалізації питання України як природного союзника хоча би в окремих питаннях. І упускати момент продемонструвати солідарність з Трампом і його командою. От чесно: в нас за 8 місяців випадало не так багато шансів для такої демонстрації. Тож мовчання Києва виглядає максимально нераціональним.
показати весь коментар
09.09.2025 12:24 Відповісти
 
 