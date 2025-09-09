Зеленський про пропозицію Путіна зустрітися у Москві: "Він це робить, щоби знову відтермінувати зустріч"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля Володимир Путін намагається уникнути двосторонньої зустрічі, запрошуючи його до Москви, що є неприйнятним варіантом для України.
Про це він сказав в інтерв’ю ABC, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Так він може приїхати до Києва", - іронічно відреагував Зеленський на пропозицію Путіна. Він наголосив, що не може їхати до столиці держави-агресора під час щоденних ракетних ударів по Україні.
Президент зазначив, що такі заяви російського правителя є лише способом відтермінувати зустріч. "Ми не можемо довіряти Путіну - він веде гру. І далі веде гру зі США, як мені видається", - сказав Зеленський.
Водночас він підкреслив, що не вважає шанси на двосторонні переговори остаточно втраченими, нагадавши про свою готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі, за умови, що це буде не в Росії. "Ми готові на будь-який формат, сісти і говорити. Навіть без передумов", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Концерт без анонсу. Сюрприз для орків.
Пі.ар зелений, однояйцевий. СТЦКун, я не поїду, - ти чмо маєш не для себе це робити, урод
Трамп заявив, що "це жахливо", бачив це відео (вбивство записане на камеру) і до завтра отримає більше деталей за справою.
Отже, очевидно, що різниця правосуддя і оцінки соціальної поведінки (стрілянина в школах і церквах, масові пограбування магазинів, напади на поліцейських тощо) кольорових і білих для адміністрації Трампа є серйозною проблемою. Передусім в електоральному плані - бо це однозначно є одним з питань, що визначить вибір американців (і передусім республіканців) 2026-го.
І Трамп-молодший практично прямим текстом вимагав чіткої публічної позиції українців - навряд при тому мав на увазі тільки політиків українського походження з обох партій. Від офіційного Києва також очікувалось певне позиціонування щодо свої громадян і їх захисту в США.
Відповідно, бодай під таким тиском Україна просто мусить буквально в найближчі години сформувати свою офіційну позицію і озвучити її адміністрації Трампа. І ця позиція мусить бути, очевидно, "спільною з Трампом і республіканцями".
Це дуже недалекоглядно - упускати такий момент для актуалізації питання України як природного союзника хоча би в окремих питаннях. І упускати момент продемонструвати солідарність з Трампом і його командою. От чесно: в нас за 8 місяців випадало не так багато шансів для такої демонстрації. Тож мовчання Києва виглядає максимально нераціональним.