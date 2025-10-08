МЗС РФ про вирішення війни в Україні: Імпульс від саміту на Алясці вичерпано
В МЗС РФ стверджують, що наразі немає стимулів для урегулювання війни в Україні.
Про це, зокрема, заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Імпульс українському врегулюванню, який з'явився після зустрічі Путіна та Трампа на Алясці, виявився вичерпаним", - запевнив російський чиновник.
Втім, він жодним словом не обмовився про те, що Росія після зустрічі диктатора Путіна з Трампом всіляко уникала виконання досягнутих домовленостей.
Топ коментарі
+1 Luk Viktor
показати весь коментар08.10.2025 12:07 Відповісти Посилання
+1 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар08.10.2025 12:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у збільшенні та посиленні кацапських ракетно-дронових атак по Україні?