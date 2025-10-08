УКР
МЗС РФ про вирішення війни в Україні: Імпульс від саміту на Алясці вичерпано

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

В МЗС РФ стверджують, що наразі немає стимулів для урегулювання війни в Україні.

Про це, зокрема, заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Імпульс українському врегулюванню, який з'явився після зустрічі Путіна та Трампа на Алясці, виявився вичерпаним", - запевнив російський чиновник. 

Втім, він жодним словом не обмовився про те, що Росія після зустрічі диктатора Путіна з Трампом всіляко уникала виконання досягнутих домовленостей.

МЗС рф (982) путін володимир (24891) Трамп Дональд (7289) переговори з Росією (1459)
"Зустрічі на Алясці не було.." - пропагандисти отримають новий вказівник!!!
Імпульс був. Завдяки йому кацапи захопили декілька квадратних кіілометрів української території. Тепер кпцапи хочуть ще одніюї зустрічі пуцина з Трамплм для наступного імпульсу.
Так его и не было. Просто в очередной раз Трампу пописяли на лицо. Но тому похоже нравится, тепленькая пошла...
08.10.2025 12:05 Відповісти
Імпульс був. Завдяки йому кацапи захопили декілька квадратних кіілометрів української території. Тепер кпцапи хочуть ще одніюї зустрічі пуцина з Трамплм для наступного імпульсу.
08.10.2025 12:13 Відповісти
Він дуже ******** зАлАтой доШдь...
08.10.2025 12:21 Відповісти
То ж Зеленський пообіцявш шо все відвоює. Хід за ним.
08.10.2025 12:30 Відповісти
"Імпульс" від червоної доріжки закінчився... Тепер потрібна зустріч в "Білому домі"?
08.10.2025 12:07 Відповісти
"Зустрічі на Алясці не було.." - пропагандисти отримають новий вказівник!!!
08.10.2025 12:07 Відповісти
Який імпульс? Прошов час коли трамп розумів що його розвели як дитину. Інші відразу б зрозуміли
08.10.2025 12:08 Відповісти
а у чому саме був імпульс?
у збільшенні та посиленні кацапських ракетно-дронових атак по Україні?
08.10.2025 12:09 Відповісти
Війна буде вирішена, коли Україна створить ядерну та хімічну зброю.
08.10.2025 12:13 Відповісти
І біологічну?
08.10.2025 12:39 Відповісти
Якого імпульсу хочеться путлєру? - ломом по бошці?
08.10.2025 12:17 Відповісти
Імпульс нагинання кацапні- самий імпульсний імпульс.
08.10.2025 12:22 Відповісти
Це для Трампа і його розуміння, щодо застосування Томагавків. Це , щоб Трамп вже точно розумів , що його обісцяли
08.10.2025 12:23 Відповісти
 
 