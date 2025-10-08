МЗС РФ про вирішення війни в Україні: Імпульс від саміту на Алясці вичерпано

В МЗС РФ стверджують, що наразі немає стимулів для урегулювання війни в Україні.

Про це, зокрема, заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Імпульс українському врегулюванню, який з'явився після зустрічі Путіна та Трампа на Алясці, виявився вичерпаним", - запевнив російський чиновник.

Втім, він жодним словом не обмовився про те, що Росія після зустрічі диктатора Путіна з Трампом всіляко уникала виконання досягнутих домовленостей.