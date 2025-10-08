РУС
Новости
Таджикистан с почестями принял у себя Путина вместо ареста по ордеру МКС

путін

Диктатор РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Таджикистан, несмотря на ордер Международного криминального суда на его арест. Страна, являющаяся членом МКС, не выполнила свои международные обязательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, о визите сообщили российские СМИ.

От трапа самолета Путин шествовал в сопровождении таджикского лидера Эмомали Рахмона, перед тем они обнялись и пожали руки друг другу.

Также на роликах, снятых во время прибытия, можно увидеть, как главу Кремля приветствовали таджикские военные.

Отмечается, что визит главы РФ продлится три дня. Он, в частности, планирует посетить саммит "Россия - Центральная Азия" и встречу Содружества Независимых Государств (СНГ).

По данным пропагандистского агентства "РИА Новости", кроме Рахмона, Путин должен провести переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Таджикистан отказать во въезде или арестовать Владимира Путина, ссылаясь на ордер Международного уголовного суда. Организация напомнила, что страны-члены МУС обязаны сотрудничать с судом.

Ордер МКС для Путина

Ордер МКС для Путина

МКС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МКС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МКС.

