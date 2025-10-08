Таджикистан с почестями принял у себя Путина вместо ареста по ордеру МКС
Диктатор РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Таджикистан, несмотря на ордер Международного криминального суда на его арест. Страна, являющаяся членом МКС, не выполнила свои международные обязательства.
Как информирует Цензор.НЕТ, о визите сообщили российские СМИ.
От трапа самолета Путин шествовал в сопровождении таджикского лидера Эмомали Рахмона, перед тем они обнялись и пожали руки друг другу.
Также на роликах, снятых во время прибытия, можно увидеть, как главу Кремля приветствовали таджикские военные.
Отмечается, что визит главы РФ продлится три дня. Он, в частности, планирует посетить саммит "Россия - Центральная Азия" и встречу Содружества Независимых Государств (СНГ).
По данным пропагандистского агентства "РИА Новости", кроме Рахмона, Путин должен провести переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ранее Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Таджикистан отказать во въезде или арестовать Владимира Путина, ссылаясь на ордер Международного уголовного суда. Организация напомнила, что страны-члены МУС обязаны сотрудничать с судом.
Ордер МКС для Путина
МКС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.
Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МКС, признал ордер недействительным.
В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МКС.
І охлос в екстазі,дєвкі кі.пя..ом..
Міжнародні закони, ніякі, вже не діють у цьому світі. І здається що все закінчиться Третьою світовою.
Що після цього якийсь там занюханий Таджикістан...
2. Накласти санкції на вище керівництво країни.
3. Заборонити в'їзд таджикам до країн G7 і ЄС.