Немецкие политики от ультраправой "АдГ" отпраздновали день рождения Путина в посольстве РФ

Трое депутатов парламента земли Саксония-Анхальт от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) пришли на празднование по случаю дня рождения российского диктатора Владимира Путина в посольстве РФ в Берлине.

Об этом сообщило издание MDR, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что празднование в российском посольстве организовал ультраправый журнал Compact, который ранее запрещали из-за распространения антиконституционных взглядов.

Во время мероприятия главный редактор издания Юрген Эльзессер похвалил Путина, назвав его "государственным деятелем" и "патриотом", который защищает западные ценности от "левацкого Запада", и пожелал ему долгой жизни.

Среди гостей были депутаты от "АдГ" Ганс-Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек.

Тильшнайдер уже ранее попадал в заголовки из-за пророссийских позиций и визита на оккупированный восток Украины в 2022 году.

Сопредседатель фракции ""АдН"" в Саксонии-Анхальт Оливер Кирхнер сообщил, что был проинформирован об участии депутатов, но сам не был приглашен. Он добавил, что они "должны иметь дело со всеми сторонами".

Другие немецкие партии резко отреагировали на визит, отмечает издание.

Так, лидер фракции ХДС Гидо Хойер заявил, что часть "АдГ" "потеряла контакт с основами свободной демократии".

Лидер социал-демократов Андреас Зильберсак призвал "АдГ" определиться "с кем они лягут в постель - с Путиным или с Трампом".

