РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8711 посетитель онлайн
Новости Немецкий АдГ
597 11

Немецкие политики от ультраправой "АдГ" отпраздновали день рождения Путина в посольстве РФ

Политики из немецкой АдН праздновали день рождения Путина

Трое депутатов парламента земли Саксония-Анхальт от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) пришли на празднование по случаю дня рождения российского диктатора Владимира Путина в посольстве РФ в Берлине.

Об этом сообщило издание MDR, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что празднование в российском посольстве организовал ультраправый журнал Compact, который ранее запрещали из-за распространения антиконституционных взглядов.

Во время мероприятия главный редактор издания Юрген Эльзессер похвалил Путина, назвав его "государственным деятелем" и "патриотом", который защищает западные ценности от "левацкого Запада", и пожелал ему долгой жизни.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Путин: Наши войска станут позади женщин и детей. Пусть они попробуют в них стрелять. ВИДЕО

Среди гостей были депутаты от "АдГ" Ганс-Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек.

Тильшнайдер уже ранее попадал в заголовки из-за пророссийских позиций и визита на оккупированный восток Украины в 2022 году.

Сопредседатель фракции ""АдН"" в Саксонии-Анхальт Оливер Кирхнер сообщил, что был проинформирован об участии депутатов, но сам не был приглашен. Он добавил, что они "должны иметь дело со всеми сторонами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о начале войны против Украины: "Это было правильное и своевременное решение"

Другие немецкие партии резко отреагировали на визит, отмечает издание.

Так, лидер фракции ХДС Гидо Хойер заявил, что часть "АдГ" "потеряла контакт с основами свободной демократии".

Лидер социал-демократов Андреас Зильберсак призвал "АдГ" определиться "с кем они лягут в постель - с Путиным или с Трампом".

Также читайте: В Германии рассмотрят запрет ультраправой "АдГ", - министр юстиции Хубиг

Автор: 

Берлин (227) Германия (7312) партия (568) посольство РФ (455) путин владимир (32268)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нігуя собі дєвки пляшут! - Європі пороблено?
показать весь комментарий
08.10.2025 22:12 Ответить
Нацистів до фашистів тягне...
показать весь комментарий
08.10.2025 22:14 Ответить
DW

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримує мільйонні пожертви, у тому числі за заповітами, але законність цієї підтримки викликає питання - як і прозорість фінансів партії в цілому.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://p.dw.com/p/51HkT%3Fmaca%3Duk-Facebook-sharing https://x.com/intent/tweet?source=webclient&text=%D0%A7%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%97%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%90%D0%B4%D0%9D%20%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8%3F+https://p.dw.com/p/51HkT%3Fmaca%3Duk-Twitter-sharing
Близько 107 кілограмів золота у злитках і монетах, кілька патентів, ділянка землі й низка дорогих об'єктів нерухомості. Все це німецький інженер Райнер Штранґфельд з міста Бюкенбург у федеральній землі Нижня Саксонія, який не мав прямих спадкоємців, у 2018 році заповів ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).
показать весь комментарий
08.10.2025 22:14 Ответить
АдН не вперше опиняється в центрі скандалів, пов'язаних із підозрами у відмиванні грошей, податкових порушеннях і пожертвах від людей із сумнівною репутацією.
показать весь комментарий
08.10.2025 22:16 Ответить
DW

Hа тлі зусиль, спрямованих на припинення війни, з'явилися і спекуляції щодо можливої ​​реінтеграції російського газу в енергетичний баланс Європейського Союзу.
Вже кілька місяців деякі члени німецького правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який є основою нового уряду Німеччини, наполегливо роблять натяки на підтримку такої пропозиції, зокрема трубопроводів "Північний потік".
Останню таку заяву озвучив прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія від ХДС Міхаель Кречмер.
В інтерв'ю Zeit Online він назвав трубопроводи "Північний потік" "можливою відправною точкою для розмови з Росією" і навіть уточнив, що з Росії має надходити 20 відсотків від поставок всього газу до Німеччини.
показать весь комментарий
08.10.2025 22:21 Ответить
Халявщики..
показать весь комментарий
08.10.2025 22:15 Ответить
на халяву не пють тільки "трезвєнікі і язвєнікі"
показать весь комментарий
08.10.2025 22:25 Ответить
1. Вони не ультраправі, десь центристи.
2. Треба бути дуже альтернативно-розвинутим, щоб бути правим та підтримувати лівака *****.
показать весь комментарий
08.10.2025 22:20 Ответить
Так вони мабуть до АДН у соціалістичній єдиній партії Німеччини Хоннекера членствовали.
показать весь комментарий
08.10.2025 22:23 Ответить
А чого б ні)Той колись їх предків перевиховував,катував,садив,переслідував,а внуки всралися на то всьо)
показать весь комментарий
08.10.2025 22:23 Ответить
Ось тобі меркель з шредером, і ******* день для ФРН!!?!
показать весь комментарий
08.10.2025 22:31 Ответить
 
 