5 152 44

Путин о начале войны против Украины: "Это было правильное и своевременное решение"

Путин цинично оправдал начало войны против Украины

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что начало полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года было "правильным и своевременным".

Об этом он сказал на совещании с военным руководством, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы Кремля, стратегическая инициатива на фронте якобы сейчас "полностью принадлежит России".

"Противник, несмотря на попытки ожесточенного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. Безусловное достижение всех целей СВО (так страна-агрессор называет вторжение в Украину. - Ред.) остается главной задачей российских войск, а решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными", - утверждает российский диктатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ответственность за войну в Украине лежит на Европе, - Путин

Путин также упомянул об ударах Украины вглубь территории России, назвав цели атак "мирными объектами".

Из-за этого он поручил обеспечить безопасность всей российской инфраструктуры, включая энергетическую.

Автор: 

путин владимир (32264) война в Украине (6434)
+19
Найправильніше і своєчасніше рішення це твої похорони сатана чекістка!
07.10.2025 21:43 Ответить
+12
Їбанько Україна тобі як кістка в горлі. Ти ***** дурне вже дохле тільки ще не знаєш.
07.10.2025 21:49 Ответить
+10
Побачимо як ти чорт болотяний обісрешся в темноті коли по моцкві і по твоєму бункеру в кремлі полетять ракети
07.10.2025 21:47 Ответить
Найправильніше і своєчасніше рішення це твої похорони сатана чекістка!
07.10.2025 21:43 Ответить
А скажи путин-зуйло.
07.10.2025 21:48 Ответить
Ніззя. Йому начгрупи може зірочку з погон зняти.
07.10.2025 21:53 Ответить
А що не так у дописі? Могу додати що 50млрд. грн на теробороу зажали. Що зеля казав що все це казки* До речі, хто такий зуйло?
07.10.2025 21:59 Ответить
А ще з 2019 по 2022:
- закрили ракетні програми;
- розформували підрозділи безпілотної аеророзвідки;
- прибрали з фронту снайперські гпупи;
- знешкодили ППО.

Я б не сказав, що це схоже на прикре співпадіння та недбалість.
Скоріше ретельна підготовка до зустрічі братушек.
07.10.2025 22:12 Ответить
*****, а ти ще й 3,14дар мокрожопий виявляється.
07.10.2025 22:15 Ответить
Слова вбивці - іншого й не може бути
07.10.2025 21:45 Ответить
Скотиняка вже забула, що говорила, що Україна це - братський народ.
07.10.2025 21:45 Ответить
Адін нарот!
07.10.2025 22:05 Ответить
Побачимо як ти чорт болотяний обісрешся в темноті коли по моцкві і по твоєму бункеру в кремлі полетять ракети
07.10.2025 21:47 Ответить
Їбанько Україна тобі як кістка в горлі. Ти ***** дурне вже дохле тільки ще не знаєш.
07.10.2025 21:49 Ответить
Гидотна потвора. Здохни в муках.
07.10.2025 21:49 Ответить
воно десь у паралельній реальності... дійсно вірить в теще каже, бо йому так звітують чи гнида прикидається...
07.10.2025 21:50 Ответить
Так вони і справила просуваються, а ми лише здаемо назад.
07.10.2025 22:00 Ответить
Все в войнушки грається.. чужими життями. Мразота.
07.10.2025 21:50 Ответить
Параноїдний шизофренік великодержавного шовінізма !!))
07.10.2025 21:51 Ответить
Так, а що він може говорити?
Сам факт того, що карло пу таким чином висловлюється на нараді хєнєралів, ознчає, що "правільность" виснажливої війни, у якій рф лишилась більшості бронетехніки і 1 млн втрат за 4 роки війни, не захопивши жодного обласного міста, потрібно вже штучно підтримувати.
07.10.2025 21:52 Ответить
Ну да, а чего ещё тебе, собака кремлёвская, остаётся говорить ?

"Я обделался, уложил в чернозём Украины 300 тыс. мужиков, ещё 800 тыс. сделал калеками, а 1 млн. заставил бежать за границу, ухайдокал с 2014 года около 2 триллионов долларов на войну и привёл российский народ к обнищанию, убил репутацию и перспективы своей страны на ближайшие лет 40-50 (если не больше), подорвал обороноспособность государства, потому что оголил все границы из-за украинской войны, приблизил НАТО и сделал его реально враждебно настроенным ну и, вишенка на тортике, сделал страну вассалом Китая, Ирана и Северной Кореи".

Ясно, что это ты не скажешь, а то свои же счёт предъявят и на сосну повисеть пригласят. Поэтому отчаянно повторяеш мантры "всё по плану", "это было правильное решение", "все цели будут достигнуты".

Ублюдок. Не только демографию, экономику и экологию соседней страны убил, так и своей же тоже. Про риск ядерного апокалипсиса из-за дебила я уже вообще молчу. Придурок, одним словом.
07.10.2025 21:54 Ответить
07.10.2025 21:55 Ответить
Все залежить від того,, яка мета у цьоого дійства. Якщо мета - спинити розвал кацапії - то вже пізно. Це як спробувати лікувати Бояришником 4-ту стадію раку печінки буде весело, але не довго.
07.10.2025 21:57 Ответить
томагавки виправлять ці «правильні» рішення…
07.10.2025 21:58 Ответить
Путлєр бреше завжди.Якщо вам здається що не бреше,дивись пункт 1.Якби йому 4 роки тому челядь сказала як буде йти війна насправді,може б він її і не починав.Через 3.6 роки війни мріє взять не Берлін,навіть не Харків,а райцентр Покровськ.Сам себе вмовляє що спєцабасрация іде по-плану,а його генерали-дебіли кивають,бо пікнуть не сміють проти.
07.10.2025 22:02 Ответить
Коли вже ти здохнеш....
07.10.2025 22:02 Ответить
Щоб тобі,хуйло,сьогодні був твій останній день твого вилуплення.Щоб ти здох своєчасно.Кобзон зачекався.
07.10.2025 22:03 Ответить
Ніхто з холопів не похвалив за «правильне і своєчасне рішення» сцаря на його днюху, тому він сам мусить дарувати собі цей подарунок.
07.10.2025 22:04 Ответить
Кремлівський виродоку , в день його народження ( сьогодні)
бажаю здохнути та дати Українцям спокій і всьому
цивілізованну світу
07.10.2025 22:06 Ответить
Сруський сатана...
07.10.2025 22:07 Ответить
Скоріше б це нице кремлівське пад..о здох..о..!
07.10.2025 22:10 Ответить
***** нехай паралізує!

Хай очі відбере йому! Нехай не зможе сцяти х...ем За те що роз'вязав війну!
07.10.2025 22:12 Ответить
Оно видимо хотело вооружить Украину Томагавками а вполне возможно что и с ядерными зарядами...ну а если серьёзно то с ****** сейчас происходит самое страшное что только может произойти ,он был просто жалок а сейчас стал смешон и похоже это начало его конца...
07.10.2025 22:18 Ответить
хорошая мина при плохой игре... Все прекрасно понимают что рашка не вывозит войну и после санкций с дальнобойными ракетами ляжет через год. Все что остаётся быдлу кгбшному это запугивание и ядерный шантаж
07.10.2025 22:25 Ответить
будешь об этом рассказывать своему быдлу через пол годика год когда цены взлетят выше неба на все и за бензом на границе с китаем стоять будете! Киев за три дня, денацификатор полудурочный!
07.10.2025 22:21 Ответить
Лицемір та людожер. Що воно ще може казати , правду , що він обдристався ?
07.10.2025 22:27 Ответить
когда ***** сохнет, это будет правильное, но, к сожалению, несвоевременное событие
07.10.2025 22:31 Ответить
Вчасно грохнув свою економіку
07.10.2025 22:33 Ответить
07.10.2025 22:39 Ответить
Блювота ботоксна, коли ти вже подохнеш, гнида! Висрала ж якась тупорила кацапська самка такого нелюда!
07.10.2025 22:48 Ответить
07.10.2025 22:58 Ответить
 
 