Путин о начале войны против Украины: "Это было правильное и своевременное решение"

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что начало полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года было "правильным и своевременным".

Об этом он сказал на совещании с военным руководством, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы Кремля, стратегическая инициатива на фронте якобы сейчас "полностью принадлежит России".

"Противник, несмотря на попытки ожесточенного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. Безусловное достижение всех целей СВО (так страна-агрессор называет вторжение в Украину. - Ред.) остается главной задачей российских войск, а решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными", - утверждает российский диктатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ответственность за войну в Украине лежит на Европе, - Путин

Путин также упомянул об ударах Украины вглубь территории России, назвав цели атак "мирными объектами".

Из-за этого он поручил обеспечить безопасность всей российской инфраструктуры, включая энергетическую.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ