Путин о начале войны против Украины: "Это было правильное и своевременное решение"
Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что начало полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года было "правильным и своевременным".
Об этом он сказал на совещании с военным руководством, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы Кремля, стратегическая инициатива на фронте якобы сейчас "полностью принадлежит России".
"Противник, несмотря на попытки ожесточенного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. Безусловное достижение всех целей СВО (так страна-агрессор называет вторжение в Украину. - Ред.) остается главной задачей российских войск, а решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными", - утверждает российский диктатор.
Путин также упомянул об ударах Украины вглубь территории России, назвав цели атак "мирными объектами".
Из-за этого он поручил обеспечить безопасность всей российской инфраструктуры, включая энергетическую.
- не закупили жодного снаряда, жодної каски, жодного броніка для ЗСУ;
- закрили ракетні програми;
- розформували підрозділи безпілотної аеророзвідки;
- прибрали з фронту снайперські гпупи;
- знешкодили ППО.
Я б не сказав, що це схоже на прикре співпадіння та недбалість.
Скоріше ретельна підготовка до зустрічі братушек.
Сам факт того, що карло пу таким чином висловлюється на нараді хєнєралів, ознчає, що "правільность" виснажливої війни, у якій рф лишилась більшості бронетехніки і 1 млн втрат за 4 роки війни, не захопивши жодного обласного міста, потрібно вже штучно підтримувати.
"Я обделался, уложил в чернозём Украины 300 тыс. мужиков, ещё 800 тыс. сделал калеками, а 1 млн. заставил бежать за границу, ухайдокал с 2014 года около 2 триллионов долларов на войну и привёл российский народ к обнищанию, убил репутацию и перспективы своей страны на ближайшие лет 40-50 (если не больше), подорвал обороноспособность государства, потому что оголил все границы из-за украинской войны, приблизил НАТО и сделал его реально враждебно настроенным ну и, вишенка на тортике, сделал страну вассалом Китая, Ирана и Северной Кореи".
Ясно, что это ты не скажешь, а то свои же счёт предъявят и на сосну повисеть пригласят. Поэтому отчаянно повторяеш мантры "всё по плану", "это было правильное решение", "все цели будут достигнуты".
Ублюдок. Не только демографию, экономику и экологию соседней страны убил, так и своей же тоже. Про риск ядерного апокалипсиса из-за дебила я уже вообще молчу. Придурок, одним словом.
бажаю здохнути та дати Українцям спокій і всьому
цивілізованну світу
Хай очі відбере йому! Нехай не зможе сцяти х...ем За те що роз'вязав війну!