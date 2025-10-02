Путин: "Трагедия в Украине — это боль для украинцев и россиян"
Российский диктатор Владимир Путин назвал начатую войну против Украины "болью для россиян". Он цинично оправдал вторжение и обвинил во всем НАТО.
Об этом он сказал во время заседания дискуссионного клуба "Валдай", цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, пока прекратить боевые действия (в) Украине не удалось, но ответственность за это, прежде всего, лежит на Европе. Европа постоянно эскалирует конфликт, других целей у них нет. Если бы НАТО не приблизилось к границам России, конфликта (в) Украине можно было бы избежать. Если бы Трамп был у власти, конфликта удалось бы избежать", - утверждает глава Кремля.
Путин также назвал чушью "мантру" европейских политиков о возможной войне с Россией.
"Россия собирается нападать на НАТО? В эту чушь поверить невозможно! Мы никогда не инициировали сами военные противостояния. Но если с Россией захотят посоревноваться, пусть попробуют. Хочется сказать: успокойтесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами Мы внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы. Или это слова, или нам пора принимать соответствующие меры", - говорит он.
Российский диктатор лицемерно заявил, что "россиянам больно наблюдать страдания" украинцев: "Украинская трагедия - боль для украинцев и для россиян, для всех нас".
По его словам, "работа по созданию зоны безопасности на границе России и Украины идет по плану".
"Вставай страна агромная" не катіт ?
паскудну крокодилячу сльозу пускає
вбиваю та плачу
плачу та вбиваю
від імені всіх раZZєянінов, замєттє
"Дайте мені хоч за горло потриматись !"
Єрмак та Патрушев таки умовили вовку будувати нові дороги під майбутні танки рашки ...
20120 рік січень- майбутній Боневтік Оманський назвав брудними технологіями новину про те, що здавав він Україну в Омані, літаючи "на крилах" Медвдечука
Оман був у січні 2020- вовку віз туди помічник президента Козир а через короткий час після ОМАНУ Єрмак став ЙЯВО ВЯЛІЧЕСТВАМ став сірим кардиналом , під ПРикраттям голова ОПУ відкинувши в смітник історії попереднього
Там у грудні вовка обісрався, щось недообіцяв але в СІЧНІ 2020 вже був ОМАН , збитий Іраном літак авіаліній Бєні- папи Карло , щоб вовка пам"став, що ліжка Медведчука точно не пошкодує Іран збити за вказівкою Кремля на путі до Києва.
Саме та 50-тьсячна акція протесту ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ
ПередОманська тусня Ху-Зэ
2020
"Брудні технології": у Зеленського прокоментували одночасну присутність Зеленського і літака Медведчука в Омані
Гарне розслідування Оманлива відпустка Зеленського . Та чому саме тоді Іран збив літак авіаліній Бєні - пасажирський лайнер МАУ - саме коли в Омані Богдана замінив Єрмак , а вовка терміново після збиття літака Бєні повернувся до Києва ТАЄМНО обісравшись наобіцявши Патрушекву всього чого той пажєлал як посохланник ХУ
Полетів вовка в ОМАН "за гроші скумбрії відпочивати" , а виявився вироком для
Збиття Boeing 737 під Тегераном - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0 авіакатастрофа, що трапилась 8 січня 2020 року, о 6:14 за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81 іранським часом. Літак https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_737 Boeing 737-800 належав авіакомпанії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 «Міжнародні авіалінії України». Загинули усі, хто перебував на борту: 176 осіб, з яких 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі члени екіпажу та двоє пасажирів були громадянами України. Серед пасажирів було 24 неповнолітніх, з них 19 дітей до 12 років. Найменша дитина - 2018 року народженняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_737_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC#cite_note-3 [3]. 9 січня 2020 року було оголошено днем жалоби в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_737_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC#cite_note-4 [4] та Іраніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_737_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC#cite_note-5 [5].
В феврале 2020 года новым переговорщиком от России в «нормандской четвёрке» вместо Владислава Суркова, имевшего репутацию «ястреба», стал заместитель главы Администрации президента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA Дмитрий Козак, считающийся сторонником компромиссовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0#cite_note-%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B32021-82 [82]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0#cite_note-83 [83]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0#cite_note-84 [84]. 12 марта Козак впервые принял участие в переговорах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Трёхсторонней контактной группы в Минскеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0#cite_note-85 [85].
Подводя в мае итоги первого года правления Владимира Зеленского, обозреватель издания «Коммерсантъ» Максим Юсин, указывая на ряд позитивных изменений в украинско-российских отношениях, отмечал, что урегулирования в Донбассе так и не наступило, а решения парижского саммита «нормандской четвёрки» так и остались на бумаге. Причина этого, по мнению обозревателя, заключается в том, что Зеленский «боится конфликта с так называемым патриотическим лагерем - активным, часто экзальтированным, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0 пассионарнымменьшинством, которое не согласно ни на какие уступки, опирается на поддержку киевской и львовской национально ориентированной интеллигенции, монополизировало большую часть СМИ и готово при необходимости привлечь к акциям протеста радикальные группировки. Перед этим напором Зеленский и его команда оказались беспомощными и вынуждены идти на одну уступку за другой»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0#cite_note-86 [86].
Поначалу Дмитрий Козак и Андрей Ермак взаимодействовали успешно. В частности, они согласовали создание внутри Трёхсторонней контактной группы консультативного совета - площадки, на которой представители непризнанных республик Донбасса и Киева могли бы напрямую вести диалог по самым разным вопросам.
Но как только эта информация стала публичной, украинская оппозиция обвинила команду президента в измене, и Андрей Ермак свою подпись отозвалhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0#cite_note-%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B32021-82 [82].
А що НАТО?
НАТО на війну ще не з'явилося.
тоді чо не напав на нато?
бреше як завжди
А попереджали,що війни в Чечні,Скартвело будуть" дитячей войнушкой" у порівняні з русорезом в Україні.
Не слухав,бо бажаня повернути колонію,на який трималося ВСЕ(від міфів до ВПК) на РОК(рукожопу окраїну Китаю) було сильніше.
удар по Днепру и комменты, тысячи лайков и одобрительных комментов
Будут сдыхать, не смейте еды оркам подкидывать. Спасали всегда на свою голову.
«Во-первых, мы не хотим забрать Крым. Это абсолютная глупость. Если мы начнем забирать что-то у кого-нибудь, то обязательно у нас самих что-нибудь отнимут, или мы что-нибудь потеряем. Во всяком случае мы начнем такой передел на пространствах бывшего СССР, от которого не сможем оправиться никогда. У нас на территории РФ только 400 спорных территорий. Я хочу, чтобы все об этом знали», - утверждал Путин.
Он также затронул тему имперских амбиций РФ:
«Главной проблемой, на мой взгляд, является тяжелое имперское наследие России. Все почему-то считают, что Россия осталась империей. И относятся к ней как к империи до сих пор. А это совсем давно не так».
саме європа, своїми руками виростила чергового їбанутого диктатора!
запитайте у берлусконі, оланда, шредера, меркель .......
європа утримує україну вже четвертий рік, як.
Ну і вишенька на торті - українські лохи: "ми вас любимо і дуже сильно вам співчуваємо"... але вбивати вас не перестанемо.
Сміявся б з цих божевільних до надриву, якби не жив в Україні
але чому Європа дратує іран та північну корею, в яких нема спільних кордонів з Європою, оце загадка