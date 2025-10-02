РУС
7 282 91

Путин: "Трагедия в Украине — это боль для украинцев и россиян"

Путин цинично оправдал начало войны против Украины

Российский диктатор Владимир Путин назвал начатую войну против Украины "болью для россиян". Он цинично оправдал вторжение и обвинил во всем НАТО.

Об этом он сказал во время заседания дискуссионного клуба "Валдай", цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, пока прекратить боевые действия (в) Украине не удалось, но ответственность за это, прежде всего, лежит на Европе. Европа постоянно эскалирует конфликт, других целей у них нет. Если бы НАТО не приблизилось к границам России, конфликта (в) Украине можно было бы избежать. Если бы Трамп был у власти, конфликта удалось бы избежать", - утверждает глава Кремля.

Путин также назвал чушью "мантру" европейских политиков о возможной войне с Россией.

"Россия собирается нападать на НАТО? В эту чушь поверить невозможно! Мы никогда не инициировали сами военные противостояния. Но если с Россией захотят посоревноваться, пусть попробуют. Хочется сказать: успокойтесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами Мы внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы. Или это слова, или нам пора принимать соответствующие меры", - говорит он.

Российский диктатор лицемерно заявил, что "россиянам больно наблюдать страдания" украинцев: "Украинская трагедия - боль для украинцев и для россиян, для всех нас".

По его словам, "работа по созданию зоны безопасности на границе России и Украины идет по плану".

+54
02.10.2025 19:45
+40
Дело в том что не только оно,а все болото устроило эту трагедию
02.10.2025 19:43
+37
Та ти ж паскуда цю трагедію і заподіяв!
02.10.2025 19:41
і це не весь список.....
02.10.2025 19:45
А гейропейці після повалення режиму ***** хочуть, щоб на росії провелись якісь реформаи, а росіяни типу не винуваті і будем жить як ні в чом нє бавало. Ну нічо, араби та інши чуркі їм ще прутнєй напихають
02.10.2025 19:56
нажаль до нас теж вже везуть індусів,азіатів та інших на заміну тих кого відправили на м'ясо.....
02.10.2025 20:16
дєдушка мізками геть поплив

"Вставай страна агромная" не катіт ?
паскудну крокодилячу сльозу пускає
вбиваю та плачу
плачу та вбиваю

від імені всіх раZZєянінов, замєттє

.
02.10.2025 20:03
Зачем это транслировать. Пусть бы ****** для себя!нам его высеры зачем!
02.10.2025 20:22
температуру пацієнта - старіка кабаєва, треба міряти регулярно
02.10.2025 21:09
Порада тим, хто захоче це прокоментувати - не треба, побережіть нерви.
02.10.2025 19:43
це той варіант коли абсолютно холоднокровно...

"Дайте мені хоч за горло потриматись !"

.
02.10.2025 20:05
Коментувати висери цього карлика - компетенція комісії психіатрів.
02.10.2025 20:43
Цинізм вбивці - падла!!!!!!!
02.10.2025 19:43


Піськов придумав нову обгортку для «адіннарот», от воно й спішить перднути це ще раз, а пропаганда рознесе по всьому світу який маніяк Пуйло добрий і співчутливий.
02.10.2025 19:53
Сподіваюся, ця біль українців ще наздожене всіх расєян у всій нарасєє і у першу чергу десятикратно її відчує сам пуцин і вся його кодла.
02.10.2025 19:43
путін не встигне, на жаль, бо на рассєє падші вожді живуть лічені хвилини.
02.10.2025 20:13
Если настоящий пыня давно не издох.
02.10.2025 20:21
Це не має значення. Будуть рвати не якогось конкретно путіна, а символ.
02.10.2025 21:28
02.10.2025 19:44
02.10.2025 19:44
Вотето поворот!!!!
02.10.2025 19:44
02.10.2025 19:45
👏👏👏👏👏
02.10.2025 19:51
Нет вообще никакого уззкого народа, есть многонациональная орда, состоящая из множества племен и народцев на большой территории, именуемой соссией
02.10.2025 20:37
Яка це начисть !!!Коли той маньяк подохне,**** така!!!!!!!!!!!!!!!
02.10.2025 19:45
Там, на Засрашці, 99,9% маньяків.
02.10.2025 20:08
Трагедія. НАТО. А як же українські «нацисти»?
02.10.2025 19:46
Расєя 11 років воює з НАТО!
А що НАТО?
НАТО на війну ще не з'явилося.
02.10.2025 20:31
істота,млять.............спекотного тобі аду мерзото
02.10.2025 19:47
Виродок
02.10.2025 19:47
адмін чому призвіще ху№ла з великої літери ?
02.10.2025 19:47
какая мєрзская атвратітєльная лживая ліцємєрная рожа...
02.10.2025 19:49
Сусід, який підпалив хату хату іншого сусіда робить вигляд що він співчуває погорільцям.
02.10.2025 19:50
натовинувате?
тоді чо не напав на нато?
бреше як завжди
02.10.2025 19:51
вы с зеленским решили в игры поиграть
02.10.2025 19:52
Тварі. Тільки болісна смерть ********.
02.10.2025 19:52
Вид - Антихрист звичайний.
02.10.2025 19:55
Я тебе ріжу, але як би ти знав, як мені морально боляче...
02.10.2025 19:58
Коли ти **** рашиська нарешті здохнеш ,а разом з тобою піде в небуття огидний "русский мир".
02.10.2025 20:01
канечно трагедия .вяликая суперсверхдержава . "мы всех сильнее!!!".четвертый год войны.економика на военных рельсах.а результаты?ну только то что с наскока в начале захватили. а потом завязли.. и это против нищей, разграбленной, наводненной агентурой на всех уровнях власти ,страны. это позор на века.так эпически обосраться это талант!!
02.10.2025 20:04
***** брехливе, засунь голову в мусорний бак і застрелься вже.
02.10.2025 20:06
1 подлодка может дать залп 64 томагавка.
02.10.2025 20:07
Вот *****...
02.10.2025 20:08
Кацапстан очолює старий фанатичний маразматик, що насміхається над власним плєбсом... Є слабка надія, що він все ж таки хоче увійти в історію як останній правитель кацапії...
02.10.2025 20:08
02.10.2025 20:09
Ху...ло воно і в Африці ху...ло!Діагноз:параноїдальна шизофренія.Допоможе йому тільки петля на шиї.
02.10.2025 20:10
Бажано щоб без мила.
02.10.2025 20:47
кінчена русня тепер в віки не відмиється від цієї ганьби..смерть під"рам...
02.10.2025 20:15
Якби Європа ті ж німці не дали х..лу дозвіл на вторгнення то війни б не було... Але вони дали мабуть тому що бачили що у нас ніх.. не готувались до відбиття нападу і це виглядало на швидке рішення.
02.10.2025 20:20
Пыня, тебе ще не замочила кремлядь? Трепещи , дурачьок.
02.10.2025 20:24
То навіщо розпочинав у лютому 2014 цю "біль для всіх нас"?!
А попереджали,що війни в Чечні,Скартвело будуть" дитячей войнушкой" у порівняні з русорезом в Україні.
Не слухав,бо бажаня повернути колонію,на який трималося ВСЕ(від міфів до ВПК) на РОК(рукожопу окраїну Китаю) було сильніше.
02.10.2025 20:27
Чи це не той путін, якому відомий Генітальний
02.10.2025 20:28 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/NKL_1U3xc6o
удар по Днепру и комменты, тысячи лайков и одобрительных комментов
Будут сдыхать, не смейте еды оркам подкидывать. Спасали всегда на свою голову.
02.10.2025 20:34 Ответить
9 жовтня 1999р - ***** в прямому ефірі телемосту Україна - росія клянеться що ніколи не нападе на Україну .! Європейці - мотайте на вус !! І не вірте жодному слову ***** .
------------------------------
«Во-первых, мы не хотим забрать Крым. Это абсолютная глупость. Если мы начнем забирать что-то у кого-нибудь, то обязательно у нас самих что-нибудь отнимут, или мы что-нибудь потеряем. Во всяком случае мы начнем такой передел на пространствах бывшего СССР, от которого не сможем оправиться никогда. У нас на территории РФ только 400 спорных территорий. Я хочу, чтобы все об этом знали», - утверждал Путин.

Он также затронул тему имперских амбиций РФ:

«Главной проблемой, на мой взгляд, является тяжелое имперское наследие России. Все почему-то считают, что Россия осталась империей. И относятся к ней как к империи до сих пор. А это совсем давно не так».
..
02.10.2025 20:37 Ответить
Конечное ху@ло как и его рабы!!
02.10.2025 20:40 Ответить
Песиголовець кацапський...
02.10.2025 20:41 Ответить
павкуда і нового нічого вигадати не може, запор....
02.10.2025 20:46 Ответить
в цьому, я повністю погоджуюсь з цією твариною!!!
саме європа, своїми руками виростила чергового їбанутого диктатора!
запитайте у берлусконі, оланда, шредера, меркель .......
02.10.2025 20:48 Ответить
Але слід визнати що Європа від цього тільки виграє - воює чужими руками і нічого не платить, ще й купує енергоресурси незадорого.
02.10.2025 21:27 Ответить
в якому сенсі, не платить?
європа утримує україну вже четвертий рік, як.
02.10.2025 21:30 Ответить
натуральный дьявольский демон

02.10.2025 20:50 Ответить
на меркельші та саркозі
02.10.2025 20:51 Ответить
Промова для лохів: одних заспокоює - мовляв спіть спокійно, "ми ні на кого ніколи не нападали і не нападемо", а іншим доводить, що в тому що рф напала на Україну винне НАТО і Європа.
Ну і вишенька на торті - українські лохи: "ми вас любимо і дуже сильно вам співчуваємо"... але вбивати вас не перестанемо.
Сміявся б з цих божевільних до надриву, якби не жив в Україні
02.10.2025 20:52 Ответить
Нахабне пуйло ****** своє лайно своїм лайноїдам.
02.10.2025 20:54 Ответить
Куйло, душевнее, душевнее, надо! От этого зависит твой срок в Гааге!!! Блин, что за дебильный текст?
02.10.2025 21:07 Ответить
Трагедия наше зЕ кодло,а ты козломордый гандон.
02.10.2025 21:08 Ответить
ну те, що путіна дратує Європа, це не новина : ******** завжди заважають жити працелюбні бюргери

але чому Європа дратує іран та північну корею, в яких нема спільних кордонів з Європою, оце загадка
02.10.2025 21:18 Ответить
 
 