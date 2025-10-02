Путин: "Трагедия в Украине — это боль для украинцев и россиян"

Российский диктатор Владимир Путин назвал начатую войну против Украины "болью для россиян". Он цинично оправдал вторжение и обвинил во всем НАТО.

Об этом он сказал во время заседания дискуссионного клуба "Валдай", цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, пока прекратить боевые действия (в) Украине не удалось, но ответственность за это, прежде всего, лежит на Европе. Европа постоянно эскалирует конфликт, других целей у них нет. Если бы НАТО не приблизилось к границам России, конфликта (в) Украине можно было бы избежать. Если бы Трамп был у власти, конфликта удалось бы избежать", - утверждает глава Кремля.

Путин также назвал чушью "мантру" европейских политиков о возможной войне с Россией.

"Россия собирается нападать на НАТО? В эту чушь поверить невозможно! Мы никогда не инициировали сами военные противостояния. Но если с Россией захотят посоревноваться, пусть попробуют. Хочется сказать: успокойтесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами Мы внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы. Или это слова, или нам пора принимать соответствующие меры", - говорит он.

Российский диктатор лицемерно заявил, что "россиянам больно наблюдать страдания" украинцев: "Украинская трагедия - боль для украинцев и для россиян, для всех нас".

По его словам, "работа по созданию зоны безопасности на границе России и Украины идет по плану".

