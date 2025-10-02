Відповідальність за війну в Україні лежить на Європі, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін назвав розпочату війну проти України "біллю для росіян". Він цинічно виправдав вторгнення та звинуватив в усьому НАТО.
Про це він сказав під час засідання дискусійного клубу "Валдай", цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, поки що припинити бойові дії (в) Україні не вдалося, але відповідальність за це, насамперед, лежить на Європі. Європа постійно ескалює конфлікт, інших цілей у них немає. Якби НАТО не наблизилося до кордонів Росії, конфлікту (в) Україні можна було б уникнути. Якби Трамп був при владі, конфлікту вдалося б уникнути", - стверджує очільник Кремля.
Путін також назвав нісенітницею "мантру" європейських політиків про можливу війну з Росією.
"Росія збирається нападати на НАТО? У цю нісенітницю повірити неможливо! Ми ніколи не ініціювали самі військові протистояння. Але якщо з Росією захочуть позмагатися, нехай спробують. Хочеться сказати: заспокойтеся, спіть спокійно, займіться, нарешті, своїми проблемами... Ми уважно стежимо за мілітаризацією Європи, що набирає сили. Або це слова, або нам час вживати відповідних заходів", - каже він.
Російський диктатор лицемірно заявив, що "росіянам боляче спостерігати страждання" українців: "Українська трагедія — біль для українців і для росіян, для всіх нас".
За його словами, "робота зі створення зони безпеки на кордоні Росії та України йде за планом".
"Вставай страна агромная" не катіт ?
паскудну крокодилячу сльозу пускає
вбиваю та плачу
плачу та вбиваю
від імені всіх раZZєянінов, замєттє
.
"Дайте мені хоч за горло потриматись !"
.
Єрмак та Патрушев таки умовили вовку будувати нові дороги під майбутні танки рашки ...
20120 рік січень- майбутній Боневтік Оманський назвав брудними технологіями новину про те, що здавав він Україну в Омані, літаючи "на крилах" Медвдечука
Оман був у січні 2020- вовку віз туди помічник президента Козир а через короткий час після ОМАНУ Єрмак став ЙЯВО ВЯЛІЧЕСТВАМ став сірим кардиналом , під ПРикраттям голова ОПУ відкинувши в смітник історії попереднього
Там у грудні вовка обісрався, щось недообіцяв але в СІЧНІ 2020 вже був ОМАН , збитий Іраном літак авіаліній Бєні- папи Карло , щоб вовка пам"став, що ліжка Медведчука точно не пошкодує Іран збити за вказівкою Кремля на путі до Києва.
Саме та 50-тьсячна акція протесту ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ
ПередОманська тусня Ху-Зэ
А що НАТО?
НАТО на війну ще не з'явилося.
тоді чо не напав на нато?
бреше як завжди
А попереджали,що війни в Чечні,Скартвело будуть" дитячей войнушкой" у порівняні з русорезом в Україні.
Не слухав,бо бажаня повернути колонію,на який трималося ВСЕ(від міфів до ВПК) на РОК(рукожопу окраїну Китаю) було сильніше.
удар по Днепру и комменты, тысячи лайков и одобрительных комментов
Будут сдыхать, не смейте еды оркам подкидывать. Спасали всегда на свою голову.
«Во-первых, мы не хотим забрать Крым. Это абсолютная глупость. Если мы начнем забирать что-то у кого-нибудь, то обязательно у нас самих что-нибудь отнимут, или мы что-нибудь потеряем. Во всяком случае мы начнем такой передел на пространствах бывшего СССР, от которого не сможем оправиться никогда. У нас на территории РФ только 400 спорных территорий. Я хочу, чтобы все об этом знали», - утверждал Путин.
Он также затронул тему имперских амбиций РФ:
«Главной проблемой, на мой взгляд, является тяжелое имперское наследие России. Все почему-то считают, что Россия осталась империей. И относятся к ней как к империи до сих пор. А это совсем давно не так».
