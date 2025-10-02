УКР
Відповідальність за війну в Україні лежить на Європі, - Путін

Путін цинічно виправдав початок війни проти України

Російський диктатор Володимир Путін назвав розпочату війну проти України "біллю для росіян". Він цинічно виправдав вторгнення та звинуватив в усьому НАТО.

Про це він сказав під час засідання дискусійного клубу "Валдай", цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, поки що припинити бойові дії (в) Україні не вдалося, але відповідальність за це, насамперед, лежить на Європі. Європа постійно ескалює конфлікт, інших цілей у них немає. Якби НАТО не наблизилося до кордонів Росії, конфлікту (в) Україні можна було б уникнути. Якби Трамп був при владі, конфлікту вдалося б уникнути", - стверджує очільник Кремля.

Путін також назвав нісенітницею "мантру" європейських політиків про можливу війну з Росією.

"Росія збирається нападати на НАТО? У цю нісенітницю повірити неможливо! Ми ніколи не ініціювали самі військові протистояння. Але якщо з Росією захочуть позмагатися, нехай спробують. Хочеться сказати: заспокойтеся, спіть спокійно, займіться, нарешті, своїми проблемами... Ми уважно стежимо за мілітаризацією Європи, що набирає сили. Або це слова, або нам час вживати відповідних заходів", - каже він.

Російський диктатор лицемірно заявив, що "росіянам боляче спостерігати страждання" українців: "Українська трагедія — біль для українців і для росіян, для всіх нас".

За його словами, "робота зі створення зони безпеки на кордоні Росії та України йде за планом".

путін володимир (24869) росія (68158) війна в Україні (6434)
02.10.2025 19:45 Відповісти
Дело в том что не только оно,а все болото устроило эту трагедию
02.10.2025 19:43 Відповісти
Та ти ж паскуда цю трагедію і заподіяв!
02.10.2025 19:41 Відповісти
Та ти ж паскуда цю трагедію і заподіяв!
02.10.2025 19:41 Відповісти
Дело в том что не только оно,а все болото устроило эту трагедию
02.10.2025 19:43 Відповісти
і це не весь список.....
02.10.2025 19:45 Відповісти
А гейропейці після повалення режиму ***** хочуть, щоб на росії провелись якісь реформаи, а росіяни типу не винуваті і будем жить як ні в чом нє бавало. Ну нічо, араби та інши чуркі їм ще прутнєй напихають
02.10.2025 19:56 Відповісти
нажаль до нас теж вже везуть індусів,азіатів та інших на заміну тих кого відправили на м'ясо.....
02.10.2025 20:16 Відповісти
дєдушка мізками геть поплив

"Вставай страна агромная" не катіт ?
паскудну крокодилячу сльозу пускає
вбиваю та плачу
плачу та вбиваю

від імені всіх раZZєянінов, замєттє

.
02.10.2025 20:03 Відповісти
Зачем это транслировать. Пусть бы ****** для себя!нам его высеры зачем!
02.10.2025 20:22 Відповісти
Порада тим, хто захоче це прокоментувати - не треба, побережіть нерви.
показати весь коментар
це той варіант коли абсолютно холоднокровно...

"Дайте мені хоч за горло потриматись !"

.
02.10.2025 20:05 Відповісти
Цинізм вбивці - падла!!!!!!!
02.10.2025 19:43 Відповісти


Єрмак та Патрушев таки умовили вовку будувати нові дороги під майбутні танки рашки ...
02.10.2025 19:46 Відповісти
https://today.ua/brudni-tehnologiyi-u-zelenskogo-prokomentuvaly-odnochasnu-prysutnist-zelenskogo-i-litaka-medvedchuka-v-omani/

20120 рік січень- майбутній Боневтік Оманський назвав брудними технологіями новину про те, що здавав він Україну в Омані, літаючи "на крилах" Медвдечука
02.10.2025 19:58 Відповісти
02.10.2025 20:13 Відповісти
вовчик в грудні на зустрічі першій та поки останній з Ху - грудень 2019р
Оман був у січні 2020- вовку віз туди помічник президента Козир а через короткий час після ОМАНУ Єрмак став ЙЯВО ВЯЛІЧЕСТВАМ став сірим кардиналом , під ПРикраттям голова ОПУ відкинувши в смітник історії попереднього
02.10.2025 20:18 Відповісти
А це саме той мітинг ПЕРЕД зустріччю Неоха з ХУ - ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ від воїнів АТО у тч .
Там у грудні вовка обісрався, щось недообіцяв але в СІЧНІ 2020 вже був ОМАН , збитий Іраном літак авіаліній Бєні- папи Карло , щоб вовка пам"став, що ліжка Медведчука точно не пошкодує Іран збити за вказівкою Кремля на путі до Києва.
02.10.2025 20:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=V3JkEEGoZHw

Саме та 50-тьсячна акція протесту ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ
02.10.2025 20:23 Відповісти
До чого ОЦЕ хоч тут, бл? До речі, може хоч ви така експерка скажете - що то був за ОМАН такий?! Тільки без пустопорожніх гасел, конкретно! Весь час питаю, у відповідь тільки лайка і мене блокують!
02.10.2025 20:13 Відповісти
У мене їх море - хоча ОПУ добре попрацювали - але ІНЕТРУКАПІСІ НЄ СГАРАЮТ
показати весь коментар
так накидати?
02.10.2025 20:26 Відповісти
Ага, накидайте! тільки кокретно - що за "оманські угоди", без пустої триндьожі? Це про млн. дохлих кацапських кадрових солдатів? Про погром ЧФ? Чи про "бумажного тигра"?
02.10.2025 20:32 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-50722143

ПередОманська тусня Ху-Зэ
02.10.2025 20:35 Відповісти
02.10.2025 20:36 Відповісти
Патрушев у халаті Хатаба -їбн вова-Оманського
02.10.2025 20:38 Відповісти
ОЦЕ все?! Я ж просив без пустозвонства, НаталИя! Що за Оманський договрняк?
02.10.2025 20:41 Відповісти
шмаль ко, а ти що тоді укурений валявся?
02.10.2025 20:41 Відповісти
Піськов придумав нову обгортку для «адіннарот», от воно й спішить перднути це ще раз, а пропаганда рознесе по всьому світу який маніяк Пуйло добрий і співчутливий.
02.10.2025 19:53 Відповісти
Сподіваюся, ця біль українців ще наздожене всіх расєян у всій нарасєє і у першу чергу десятикратно її відчує сам пуцин і вся його кодла.
02.10.2025 19:43 Відповісти
путін не встигне, на жаль, бо на рассєє падші вожді живуть лічені хвилини.
02.10.2025 20:13 Відповісти
Если настоящий пыня давно не издох.
02.10.2025 20:21 Відповісти
02.10.2025 19:44 Відповісти
02.10.2025 19:44 Відповісти
Вотето поворот!!!!
02.10.2025 19:44 Відповісти
02.10.2025 19:45 Відповісти
👏👏👏👏👏
02.10.2025 19:51 Відповісти
Нет вообще никакого уззкого народа, есть многонациональная орда, состоящая из множества племен и народцев на большой территории, именуемой соссией
02.10.2025 20:37 Відповісти
Яка це начисть !!!Коли той маньяк подохне,**** така!!!!!!!!!!!!!!!
02.10.2025 19:45 Відповісти
Там, на Засрашці, 99,9% маньяків.
02.10.2025 20:08 Відповісти
Трагедія. НАТО. А як же українські «нацисти»?
02.10.2025 19:46 Відповісти
Расєя 11 років воює з НАТО!
А що НАТО?
НАТО на війну ще не з'явилося.
02.10.2025 20:31 Відповісти
істота,млять.............спекотного тобі аду мерзото
02.10.2025 19:47 Відповісти
Виродок
02.10.2025 19:47 Відповісти
адмін чому призвіще ху№ла з великої літери ?
02.10.2025 19:47 Відповісти
какая мєрзская атвратітєльная лживая ліцемєрная рожа...
02.10.2025 19:49 Відповісти
Сусід, який підпалив хату хату іншого сусіда робить вигляд що він співчуває погорільцям.
02.10.2025 19:50 Відповісти
натовинувате?
тоді чо не напав на нато?
бреше як завжди
02.10.2025 19:51 Відповісти
вы с зеленским решили в игры поиграть
02.10.2025 19:52 Відповісти
Тварі. Тільки болісна смерть ********.
02.10.2025 19:52 Відповісти
Вид - Антихрист звичайний.
02.10.2025 19:55 Відповісти
Я тебе ріжу, але як би ти знав, як мені морально боляче...
02.10.2025 19:58 Відповісти
Коли ти **** рашиська нарешті здохнеш ,а разом з тобою піде в небуття огидний "русский мир".
02.10.2025 20:01 Відповісти
канечно трагедия .вяликая суперсверхдержава . "мы всех сильнее!!!".четвертый год войны.економика на военных рельсах.а результаты?ну только то что с наскока в начале захватили. а потом завязли.. и это против нищей, разграбленной, наводненной агентурой на всех уровнях власти ,страны. это позор на века.так эпически обосраться это талант!!
02.10.2025 20:04 Відповісти
***** брехливе, засунь голову в мусорний бак і застрелься вже.
02.10.2025 20:06 Відповісти
1 подлодка может дать залп 64 томагавка.
02.10.2025 20:07 Відповісти
Вот *****...
02.10.2025 20:08 Відповісти
Кацапстан очолює старий фанатичний маразматик, що насміхається над власним плєбсом... Є слабка надія, що він все ж таки хоче увійти в історію як останній правитель кацапії...
02.10.2025 20:08 Відповісти
02.10.2025 20:09 Відповісти
Ху...ло воно і в Африці ху...ло!Діагноз:параноїдальна шизофренія.Допоможе йому тільки петля на шиї.
02.10.2025 20:10 Відповісти
кінчена русня тепер в віки не відмиється від цієї ганьби..смерть під"рам...
02.10.2025 20:15 Відповісти
Якби Європа ті ж німці не дали х..лу дозвіл на вторгнення то війни б не було... Але вони дали мабуть тому що бачили що у нас ніх.. не готувались до відбиття нападу і це виглядало на швидке рішення.
02.10.2025 20:20 Відповісти
Пыня, тебе ще не замочила кремлядь? Трепещи , дурачьок.
02.10.2025 20:24 Відповісти
То навіщо розпочинав у лютому 2014 цю "біль для всіх нас"?!
А попереджали,що війни в Чечні,Скартвело будуть" дитячей войнушкой" у порівняні з русорезом в Україні.
Не слухав,бо бажаня повернути колонію,на який трималося ВСЕ(від міфів до ВПК) на РОК(рукожопу окраїну Китаю) було сильніше.
02.10.2025 20:27 Відповісти
Чи це не той путін, якому відомий Генітальний Піаніст мріяв позаглядувати в очко і зійтися посередині?
02.10.2025 20:28 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/NKL_1U3xc6o
удар по Днепру и комменты, тысячи лайков и одобрительных комментов
Будут сдыхать, не смейте еды оркам подкидывать. Спасали всегда на свою голову.
02.10.2025 20:34 Відповісти
9 жовтня 1999р - ***** в прямому ефірі телемосту Україна - росія клянеться що ніколи не нападе на Україну .! Європейці - мотайте на вус !! І не вірте жодному слову ***** .
------------------------------
«Во-первых, мы не хотим забрать Крым. Это абсолютная глупость. Если мы начнем забирать что-то у кого-нибудь, то обязательно у нас самих что-нибудь отнимут, или мы что-нибудь потеряем. Во всяком случае мы начнем такой передел на пространствах бывшего СССР, от которого не сможем оправиться никогда. У нас на территории РФ только 400 спорных территорий. Я хочу, чтобы все об этом знали», - утверждал Путин.

Он также затронул тему имперских амбиций РФ:

«Главной проблемой, на мой взгляд, является тяжелое имперское наследие России. Все почему-то считают, что Россия осталась империей. И относятся к ней как к империи до сих пор. А это совсем давно не так».
..
02.10.2025 20:37 Відповісти
Конечное ху@ло как и его рабы!!
02.10.2025 20:40 Відповісти
Песиголовець кацапський...
02.10.2025 20:41 Відповісти
 
 