Відповідальність за війну в Україні лежить на Європі, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін назвав розпочату війну проти України "біллю для росіян". Він цинічно виправдав вторгнення та звинуватив в усьому НАТО.

Про це він сказав під час засідання дискусійного клубу "Валдай", цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, поки що припинити бойові дії (в) Україні не вдалося, але відповідальність за це, насамперед, лежить на Європі. Європа постійно ескалює конфлікт, інших цілей у них немає. Якби НАТО не наблизилося до кордонів Росії, конфлікту (в) Україні можна було б уникнути. Якби Трамп був при владі, конфлікту вдалося б уникнути", - стверджує очільник Кремля.

Путін також назвав нісенітницею "мантру" європейських політиків про можливу війну з Росією.

"Росія збирається нападати на НАТО? У цю нісенітницю повірити неможливо! Ми ніколи не ініціювали самі військові протистояння. Але якщо з Росією захочуть позмагатися, нехай спробують. Хочеться сказати: заспокойтеся, спіть спокійно, займіться, нарешті, своїми проблемами... Ми уважно стежимо за мілітаризацією Європи, що набирає сили. Або це слова, або нам час вживати відповідних заходів", - каже він.

Російський диктатор лицемірно заявив, що "росіянам боляче спостерігати страждання" українців: "Українська трагедія — біль для українців і для росіян, для всіх нас".

За його словами, "робота зі створення зони безпеки на кордоні Росії та України йде за планом".

