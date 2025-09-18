700 тис. солдатів РФ перебувають на лінії бойового зіткнення в Україні, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що зараз близько 700 тисяч військових РФ зосереджено на лінії фронту в Україні.
Заяву очільника Кремля цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Путін на зустрічі з лідерами фракцій прокоментував ідею про квоти для російських солдатів в органах влади. За його словами, не всі окупанти "бачать себе держслужбовцями".
"Розумієте, на лінії бойового зіткнення понад 700 тисяч осіб перебуває", - каже диктатор.
За його словами, "крім перемоги в СВО (так у РФ називають війну проти України - ред.), ключове завдання для Росії — демографічне".
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
Смерть ************ окупантам!!
А про 700т. Врет плешивый. На 21г армия рыфы была 900т + резерв. И если положили миллион,а выше пишут,что и 2...что-то не то
і сирський те ж саме каже!
то, хто бреше?
Лише цільова аудиторія визначає в яку сторону збрехав.