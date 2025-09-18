УКР
700 тис. солдатів РФ перебувають на лінії бойового зіткнення в Україні, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що зараз близько 700 тисяч військових РФ зосереджено на лінії фронту в Україні.

Заяву очільника Кремля цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Путін на зустрічі з лідерами фракцій прокоментував ідею про квоти для російських солдатів в органах влади. За його словами, не всі окупанти "бачать себе держслужбовцями".

"Розумієте, на лінії бойового зіткнення понад 700 тисяч осіб перебуває", - каже диктатор.

За його словами, "крім перемоги в СВО (так у РФ називають війну проти України - ред.), ключове завдання для Росії — демографічне".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стармер: Путін "показав своє справжнє обличчя", коли посилив удари по Україні

армія рф (18752) путін володимир (24821) війна в Україні (6212)
Здохни Пуйло разом зі своїми орками.
показати весь коментар
18.09.2025 20:40 Відповісти
****** з кабаєвою, мізуліною, кривоногих, усіляко замовчує, про майже 2.000.000 подохлих орків, з 2014 року, на теренах Мирної України!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
Смерть ************ окупантам!!
показати весь коментар
18.09.2025 20:59 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 21:00 Відповісти
Откуда цифра в 2 миллиона? Я просто только что искала сколько у кацапов армия и часто поподались данные о потерях. По более менее проукраинским BBC,DW, ну и подобным-250 тысяч.Самые последние данные на конец августа.

А про 700т. Врет плешивый. На 21г армия рыфы была 900т + резерв. И если положили миллион,а выше пишут,что и 2...что-то не то
показати весь коментар
18.09.2025 21:11 Відповісти
Людино, Oleksandr Valovyi що ти несеш? Страшне.
показати весь коментар
18.09.2025 21:15 Відповісти
оооо.....
і сирський те ж саме каже!
то, хто бреше?
показати весь коментар
18.09.2025 20:43 Відповісти
Найвеличніший?
показати весь коментар
18.09.2025 20:46 Відповісти
Зебіл сигналізує *****, що звільняє для нього Україну від українців
показати весь коментар
18.09.2025 20:47 Відповісти
Та він завжди бреше , то не новина .
показати весь коментар
18.09.2025 20:49 Відповісти
"Ключове завдання - демографічне..." - правда. Війна і сам пуцин мають таки виправити помилку природи і зрищити тупикову гілку людства - яаихось невідомих рузкіх, щоб інші гілки могли безпечно розвиватися.
показати весь коментар
18.09.2025 20:45 Відповісти
Па плану!
показати весь коментар
18.09.2025 20:45 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 21:03 Відповісти
Вже 699 000,брешеш попа вутін!
показати весь коментар
18.09.2025 20:45 Відповісти
Вже 689 000... СЛАВА ЗСУ !!!
показати весь коментар
18.09.2025 21:13 Відповісти
А може 700 тис під лінією зіткнення... на 2 метри..
показати весь коментар
18.09.2025 20:46 Відповісти
в ***** почались проблеми не тільки з мясом на війну а й з грошима. кєрдик тобі ботоксний..
показати весь коментар
18.09.2025 20:47 Відповісти
Те, що він збрехав, є доконаним фактом.
Лише цільова аудиторія визначає в яку сторону збрехав.
показати весь коментар
18.09.2025 20:49 Відповісти
Як ця паскуда хоче вирішити "демографічне питаня",вже знищив сотні тисяч українців і погубив понад мільйон свого бидла ,я так розумію воно думає висилити мільйони українців в сибір ,а на їх місце ввести в Україну мільйони кацапів,тобто ця погань ментально живе в середньовіччі ,коли ти мерзота нарешті здохнеш ,а разом з тобою підуть в небуття огидний "русский мир"?
показати весь коментар
18.09.2025 21:00 Відповісти
Викресліть з історії росіі Україну та українців і росія зникне. Їх існування на нашій совісті...
показати весь коментар
18.09.2025 21:05 Відповісти
Накрисився на Україну страшно - тільки смерть його зупинить - все поклав на війну
показати весь коментар
18.09.2025 21:07 Відповісти
*****,держи лайфхак, ти можеш ці 700000 поділити на два лагеря і зразу ж виконати всі цілі сво.Виявити серед них переможця.І на десятиліття забути про свою демографію.Не тупи , дій.
показати весь коментар
18.09.2025 21:12 Відповісти
И уся эта мардва прайдет чирис кишечник сабакав и чирваков. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
18.09.2025 21:14 Відповісти
Якщо їх 700, а перевага в чисельності на всіх напрямках як мінімум триразове (як каже Сирський), то у ЗСУ воює 230.
показати весь коментар
18.09.2025 21:19 Відповісти
Незрозуміло тільки одне. Кому з 7 копій ***** косоокий Сі засовує за щоку.
показати весь коментар
18.09.2025 21:22 Відповісти
Прибрехав, як мінімум вдвічі.
показати весь коментар
18.09.2025 21:23 Відповісти
 
 