700 тис. солдатів РФ перебувають на лінії бойового зіткнення в Україні, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що зараз близько 700 тисяч військових РФ зосереджено на лінії фронту в Україні.

Заяву очільника Кремля цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Путін на зустрічі з лідерами фракцій прокоментував ідею про квоти для російських солдатів в органах влади. За його словами, не всі окупанти "бачать себе держслужбовцями".

"Розумієте, на лінії бойового зіткнення понад 700 тисяч осіб перебуває", - каже диктатор.

За його словами, "крім перемоги в СВО (так у РФ називають війну проти України - ред.), ключове завдання для Росії — демографічне".

