РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10468 посетителей онлайн
Новости Заявления Путина об Украине Цели Путина в Украине
1 825 18

700 тыс. солдат РФ находятся на линии боевого столкновения в Украине, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что сейчас около 700 тысяч военных РФ сосредоточено на линии фронта в Украине.

Заявление главы Кремля цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Путин на встрече с лидерами фракций прокомментировал идею о квотах для российских солдат в органах власти. По его словам, не все оккупанты "видят себя госслужащими".

"Понимаете, на линии боевого соприкосновения более 700 тысяч человек находится", - говорит диктатор.

По его словам, "кроме победы в СВО (так в РФ называют войну против Украины. - Ред.), ключевая задача для России - демографическая".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стармер: Путин "показал свое истинное лицо", когда усилил удары по Украине

Автор: 

армия РФ (20599) путин владимир (32205) война в Украине (6165)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Здохни Пуйло разом зі своїми орками.
показать весь комментарий
18.09.2025 20:40 Ответить
+6
Па плану!
показать весь комментарий
18.09.2025 20:45 Ответить
+4
"Ключове завдання - демографічне..." - правда. Війна і сам пуцин мають таки виправити помилку природи і зрищити тупикову гілку людства - яаихось невідомих рузкіх, щоб інші гілки могли безпечно розвиватися.
показать весь комментарий
18.09.2025 20:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здохни Пуйло разом зі своїми орками.
показать весь комментарий
18.09.2025 20:40 Ответить
****** з кабаєвою, мізуліною, кривоногих, усіляко замовчує, про майже 2.000.000 подохлих орків, з 2014 року, на теренах Мирної України!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
Смерть ************ окупантам!!
показать весь комментарий
18.09.2025 20:59 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 21:00 Ответить
Откуда цифра в 2 миллиона? Я просто только что искала сколько у кацапов армия и часто поподались данные о потерях. По более менее проукраинским BBC,DW, ну и подобным-250 тысяч.Самые последние данные на конец августа.

А про 700т. Врет плешивый. На 21г армия рыфы была 900т + резерв. И если положили миллион,а выше пишут,что и 2...что-то не то
показать весь комментарий
18.09.2025 21:11 Ответить
оооо.....
і сирський те ж саме каже!
то, хто бреше?
показать весь комментарий
18.09.2025 20:43 Ответить
Найвеличніший?
показать весь комментарий
18.09.2025 20:46 Ответить
Зебіл сигналізує *****, що звільняє для нього Україну від українців
показать весь комментарий
18.09.2025 20:47 Ответить
Та він завжди бреше , то не новина .
показать весь комментарий
18.09.2025 20:49 Ответить
"Ключове завдання - демографічне..." - правда. Війна і сам пуцин мають таки виправити помилку природи і зрищити тупикову гілку людства - яаихось невідомих рузкіх, щоб інші гілки могли безпечно розвиватися.
показать весь комментарий
18.09.2025 20:45 Ответить
Па плану!
показать весь комментарий
18.09.2025 20:45 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 21:03 Ответить
Вже 699 000,брешеш попа вутін!
показать весь комментарий
18.09.2025 20:45 Ответить
А може 700 тис під лінією зіткнення... на 2 метри..
показать весь комментарий
18.09.2025 20:46 Ответить
в ***** почались проблеми не тільки з мясом на війну а й з грошима. кєрдик тобі ботоксний..
показать весь комментарий
18.09.2025 20:47 Ответить
Те, що він збрехав, є доконаним фактом.
Лише цільова аудиторія визначає в яку сторону збрехав.
показать весь комментарий
18.09.2025 20:49 Ответить
Як ця паскуда хоче вирішити "демографічне питаня",вже знищив сотні тисяч українців і погубив понад мільйон свого бидла ,я так розумію воно думає висилити мільйони українців в сибір ,а на їх місце ввести в Україну мільйони кацапів,тобто ця погань ментально живе в середньовіччі ,коли ти мерзота нарешті здохнеш ,а разом з тобою підуть в небуття огидний "русский мир"?
показать весь комментарий
18.09.2025 21:00 Ответить
Викресліть з історії росіі Україну та українців і росія зникне. Їх існування на нашій совісті...
показать весь комментарий
18.09.2025 21:05 Ответить
Накрисився на Україну страшно - тільки смерть його зупинить - все поклав на війну
показать весь комментарий
18.09.2025 21:07 Ответить
 
 