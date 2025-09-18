700 тыс. солдат РФ находятся на линии боевого столкновения в Украине, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что сейчас около 700 тысяч военных РФ сосредоточено на линии фронта в Украине.
Заявление главы Кремля цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Путин на встрече с лидерами фракций прокомментировал идею о квотах для российских солдат в органах власти. По его словам, не все оккупанты "видят себя госслужащими".
"Понимаете, на линии боевого соприкосновения более 700 тысяч человек находится", - говорит диктатор.
По его словам, "кроме победы в СВО (так в РФ называют войну против Украины. - Ред.), ключевая задача для России - демографическая".
Топ комментарии
+15 Oleg K #589544
показать весь комментарий18.09.2025 20:40 Ответить Ссылка
+6 Pawlo Kit
показать весь комментарий18.09.2025 20:45 Ответить Ссылка
+4 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий18.09.2025 20:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
Смерть ************ окупантам!!
А про 700т. Врет плешивый. На 21г армия рыфы была 900т + резерв. И если положили миллион,а выше пишут,что и 2...что-то не то
і сирський те ж саме каже!
то, хто бреше?
Лише цільова аудиторія визначає в яку сторону збрехав.