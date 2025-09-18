700 тыс. солдат РФ находятся на линии боевого столкновения в Украине, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что сейчас около 700 тысяч военных РФ сосредоточено на линии фронта в Украине.

Заявление главы Кремля цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Путин на встрече с лидерами фракций прокомментировал идею о квотах для российских солдат в органах власти. По его словам, не все оккупанты "видят себя госслужащими".

"Понимаете, на линии боевого соприкосновения более 700 тысяч человек находится", - говорит диктатор.

По его словам, "кроме победы в СВО (так в РФ называют войну против Украины. - Ред.), ключевая задача для России - демографическая".

