Путін про початок війни проти України: "Це було правильне й своєчасне рішення"

Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що початок повномасштабної війни проти України у лютому 2022 року був "правильним та своєчасним".

Про це він сказав на нараді з військовим керівництвом, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника Кремля, стратегічна ініціатива на фронті нібито зараз "повністю належить Росії".

"Противник, попри спроби запеклого опору, відступає по всій лінії бойового зіткнення. Безумовне досягнення всіх цілей СВО (так країна-агресорка називає вторгнення в Україну - ред.) залишається головним завданням російських військ, а рішення, ухвалені в лютому 2022 року, були правильними й своєчасними", - стверджує російський диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відповідальність за війну в Україні лежить на Європі, - Путін

Путін також згадав про удари України вглиб території Росії, назвавши цілі атак "мирними об'єктами".

Через це він доручив забезпечити безпеку всієї російської інфраструктури, включаючи енергетичну.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ