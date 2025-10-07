УКР
5 383 44

Путін про початок війни проти України: "Це було правильне й своєчасне рішення"

Путін цинічно виправдав початок війни проти України

Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що початок повномасштабної війни проти України у лютому 2022 року був "правильним та своєчасним".

Про це він сказав на нараді з військовим керівництвом, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника Кремля, стратегічна ініціатива на фронті нібито зараз "повністю належить Росії".

"Противник, попри спроби запеклого опору, відступає по всій лінії бойового зіткнення. Безумовне досягнення всіх цілей СВО (так країна-агресорка називає вторгнення в Україну - ред.) залишається головним завданням російських військ, а рішення, ухвалені в лютому 2022 року, були правильними й своєчасними", - стверджує російський диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відповідальність за війну в Україні лежить на Європі, - Путін

Путін також згадав про удари України вглиб території Росії, назвавши цілі атак "мирними об'єктами".

Через це він доручив забезпечити безпеку всієї російської інфраструктури, включаючи енергетичну.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

путін володимир (24885) війна в Україні (6483)
Топ коментарі
+19
Найправильніше і своєчасніше рішення це твої похорони сатана чекістка!
07.10.2025 21:43 Відповісти
+12
Їбанько Україна тобі як кістка в горлі. Ти ***** дурне вже дохле тільки ще не знаєш.
07.10.2025 21:49 Відповісти
+11
Побачимо як ти чорт болотяний обісрешся в темноті коли по моцкві і по твоєму бункеру в кремлі полетять ракети
07.10.2025 21:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Найправильніше і своєчасніше рішення це твої похорони сатана чекістка!
07.10.2025 21:43 Відповісти
А скажи путин-зуйло.
07.10.2025 21:48 Відповісти
Ніззя. Йому начгрупи може зірочку з погон зняти.
07.10.2025 21:53 Відповісти
А що не так у дописі? Могу додати що 50млрд. грн на теробороу зажали. Що зеля казав що все це казки* До речі, хто такий зуйло?
07.10.2025 21:59 Відповісти
А ще з 2019 по 2022:
- не закупили жодного снаряда, жодної каски, жодного броніка для ЗСУ;
- закрили ракетні програми;
- розформували підрозділи безпілотної аеророзвідки;
- прибрали з фронту снайперські гпупи;
- знешкодили ППО.

Я б не сказав, що це схоже на прикре співпадіння та недбалість.
Скоріше ретельна підготовка до зустрічі братушек.
07.10.2025 22:12 Відповісти
*****, а ти ще й 3,14дар мокрожопий виявляється.
07.10.2025 22:15 Відповісти
Слова вбивці - іншого й не може бути
07.10.2025 21:45 Відповісти
Скотиняка вже забула, що говорила, що Україна це - братський народ.
07.10.2025 21:45 Відповісти
Адін нарот!
07.10.2025 22:05 Відповісти
Побачимо як ти чорт болотяний обісрешся в темноті коли по моцкві і по твоєму бункеру в кремлі полетять ракети
07.10.2025 21:47 Відповісти
Їбанько Україна тобі як кістка в горлі. Ти ***** дурне вже дохле тільки ще не знаєш.
07.10.2025 21:49 Відповісти
Гидотна потвора. Здохни в муках.
07.10.2025 21:49 Відповісти
воно десь у паралельній реальності... дійсно вірить в теще каже, бо йому так звітують чи гнида прикидається...
07.10.2025 21:50 Відповісти
Так вони і справила просуваються, а ми лише здаемо назад.
07.10.2025 22:00 Відповісти
Все в войнушки грається.. чужими життями. Мразота.
07.10.2025 21:50 Відповісти
Параноїдний шизофренік великодержавного шовінізма !!))
07.10.2025 21:51 Відповісти
Так, а що він може говорити?
Сам факт того, що карло пу таким чином висловлюється на нараді хєнєралів, ознчає, що "правільность" виснажливої війни, у якій рф лишилась більшості бронетехніки і 1 млн втрат за 4 роки війни, не захопивши жодного обласного міста, потрібно вже штучно підтримувати.
07.10.2025 21:52 Відповісти
Ну да, а чего ещё тебе, собака кремлёвская, остаётся говорить ?

"Я обделался, уложил в чернозём Украины 300 тыс. мужиков, ещё 800 тыс. сделал калеками, а 1 млн. заставил бежать за границу, ухайдокал с 2014 года около 2 триллионов долларов на войну и привёл российский народ к обнищанию, убил репутацию и перспективы своей страны на ближайшие лет 40-50 (если не больше), подорвал обороноспособность государства, потому что оголил все границы из-за украинской войны, приблизил НАТО и сделал его реально враждебно настроенным ну и, вишенка на тортике, сделал страну вассалом Китая, Ирана и Северной Кореи".

Ясно, что это ты не скажешь, а то свои же счёт предъявят и на сосну повисеть пригласят. Поэтому отчаянно повторяеш мантры "всё по плану", "это было правильное решение", "все цели будут достигнуты".

Ублюдок. Не только демографию, экономику и экологию соседней страны убил, так и своей же тоже. Про риск ядерного апокалипсиса из-за дебила я уже вообще молчу. Придурок, одним словом.
07.10.2025 21:54 Відповісти
07.10.2025 21:55 Відповісти
Все залежить від того,, яка мета у цьоого дійства. Якщо мета - спинити розвал кацапії - то вже пізно. Це як спробувати лікувати Бояришником 4-ту стадію раку печінки буде весело, але не довго.
07.10.2025 21:57 Відповісти
томагавки виправлять ці «правильні» рішення…
07.10.2025 21:58 Відповісти
Путлєр бреше завжди.Якщо вам здається що не бреше,дивись пункт 1.Якби йому 4 роки тому челядь сказала як буде йти війна насправді,може б він її і не починав.Через 3.6 роки війни мріє взять не Берлін,навіть не Харків,а райцентр Покровськ.Сам себе вмовляє що спєцабасрация іде по-плану,а його генерали-дебіли кивають,бо пікнуть не сміють проти.
07.10.2025 22:02 Відповісти
Коли вже ти здохнеш....
07.10.2025 22:02 Відповісти
Щоб тобі,хуйло,сьогодні був твій останній день твого вилуплення.Щоб ти здох своєчасно.Кобзон зачекався.
07.10.2025 22:03 Відповісти
Ніхто з холопів не похвалив за «правильне і своєчасне рішення» сцаря на його днюху, тому він сам мусить дарувати собі цей подарунок.
07.10.2025 22:04 Відповісти
Кремлівський виродоку , в день його народження ( сьогодні)
бажаю здохнути та дати Українцям спокій і всьому
цивілізованну світу
07.10.2025 22:06 Відповісти
Сруський сатана...
07.10.2025 22:07 Відповісти
Скоріше б це нице кремлівське пад..о здох..о..!
07.10.2025 22:10 Відповісти
***** нехай паралізує!

Хай очі відбере йому! Нехай не зможе сцяти х...ем За те що роз'вязав війну!
07.10.2025 22:12 Відповісти
Оно видимо хотело вооружить Украину Томагавками а вполне возможно что и с ядерными зарядами...ну а если серьёзно то с ****** сейчас происходит самое страшное что только может произойти ,он был просто жалок а сейчас стал смешон и похоже это начало его конца...
07.10.2025 22:18 Відповісти
хорошая мина при плохой игре... Все прекрасно понимают что рашка не вывозит войну и после санкций с дальнобойными ракетами ляжет через год. Все что остаётся быдлу кгбшному это запугивание и ядерный шантаж
07.10.2025 22:25 Відповісти
будешь об этом рассказывать своему быдлу через пол годика год когда цены взлетят выше неба на все и за бензом на границе с китаем стоять будете! Киев за три дня, денацификатор полудурочный!
07.10.2025 22:21 Відповісти
Лицемір та людожер. Що воно ще може казати , правду , що він обдристався ?
07.10.2025 22:27 Відповісти
когда ***** сохнет, это будет правильное, но, к сожалению, несвоевременное событие
07.10.2025 22:31 Відповісти
Вчасно грохнув свою економіку
07.10.2025 22:33 Відповісти
07.10.2025 22:39 Відповісти
Блювота ботоксна, коли ти вже подохнеш, гнида! Висрала ж якась тупорила кацапська самка такого нелюда!
07.10.2025 22:48 Відповісти
07.10.2025 22:58 Відповісти
 
 