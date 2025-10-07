Путін про початок війни проти України: "Це було правильне й своєчасне рішення"
Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що початок повномасштабної війни проти України у лютому 2022 року був "правильним та своєчасним".
Про це він сказав на нараді з військовим керівництвом, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
За словами очільника Кремля, стратегічна ініціатива на фронті нібито зараз "повністю належить Росії".
"Противник, попри спроби запеклого опору, відступає по всій лінії бойового зіткнення. Безумовне досягнення всіх цілей СВО (так країна-агресорка називає вторгнення в Україну - ред.) залишається головним завданням російських військ, а рішення, ухвалені в лютому 2022 року, були правильними й своєчасними", - стверджує російський диктатор.
Путін також згадав про удари України вглиб території Росії, назвавши цілі атак "мирними об'єктами".
Через це він доручив забезпечити безпеку всієї російської інфраструктури, включаючи енергетичну.
- не закупили жодного снаряда, жодної каски, жодного броніка для ЗСУ;
- закрили ракетні програми;
- розформували підрозділи безпілотної аеророзвідки;
- прибрали з фронту снайперські гпупи;
- знешкодили ППО.
Я б не сказав, що це схоже на прикре співпадіння та недбалість.
Скоріше ретельна підготовка до зустрічі братушек.
Сам факт того, що карло пу таким чином висловлюється на нараді хєнєралів, ознчає, що "правільность" виснажливої війни, у якій рф лишилась більшості бронетехніки і 1 млн втрат за 4 роки війни, не захопивши жодного обласного міста, потрібно вже штучно підтримувати.
"Я обделался, уложил в чернозём Украины 300 тыс. мужиков, ещё 800 тыс. сделал калеками, а 1 млн. заставил бежать за границу, ухайдокал с 2014 года около 2 триллионов долларов на войну и привёл российский народ к обнищанию, убил репутацию и перспективы своей страны на ближайшие лет 40-50 (если не больше), подорвал обороноспособность государства, потому что оголил все границы из-за украинской войны, приблизил НАТО и сделал его реально враждебно настроенным ну и, вишенка на тортике, сделал страну вассалом Китая, Ирана и Северной Кореи".
Ясно, что это ты не скажешь, а то свои же счёт предъявят и на сосну повисеть пригласят. Поэтому отчаянно повторяеш мантры "всё по плану", "это было правильное решение", "все цели будут достигнуты".
Ублюдок. Не только демографию, экономику и экологию соседней страны убил, так и своей же тоже. Про риск ядерного апокалипсиса из-за дебила я уже вообще молчу. Придурок, одним словом.
бажаю здохнути та дати Українцям спокій і всьому
цивілізованну світу
Хай очі відбере йому! Нехай не зможе сцяти х...ем За те що роз'вязав війну!