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В Германии рассмотрят запрет ультраправой "AfD", - министр юстиции Хубиг

Альтернатива для Германии AfD

Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) - является потенциальной угрозой немецкой демократии.

Об этом заявила министр юстиции Германии Стефани Хубиг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Федеральное ведомство по защите Конституции убеждено, что AfD безусловно является правоэкстремистской партией. Поэтому мы должны очень серьезно отнестись к ней как к потенциальной угрозе нашей демократии. Это включает, безусловно, и изучение возможности запрета партии", - отметила Хубиг.

Министр добавила, что запрет политических партий - это самый сильный инструмент, который имеет немецкая демократия. Поэтому использовать его следует взвешенно и применять только в исключительном случае.

"Но если после тщательного рассмотрения будут выявлены основания для этого, то объяснить, почему этот инструмент не используется будет трудно", - пояснила Хубиг.

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В то же время, по ее словам, сначала имеющиеся основания для запрета должно оценить Федеральное министерство внутренних дел, ведь праворадикальная экстремистская партия не является автоматически неконституционной в значении Основного Закона.

"Партия является неконституционной, если она активно и систематически выступает против ценностей конституции. И нам нужно быстро выяснить, касается ли это партии "Альтернатива для Германии". Я уверена, что соответствующая дискуссия должна также состояться и в Бундестаге, и в Бундесрате", - подчеркнула министр.

В начале этого месяца Федеральное ведомство защиты конституции начало классифицировать AfD как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию. Новая классификация позволила расширить полномочия по надзору. Однако впоследствии ведомство приостановило классификацию, пока партия продолжает судебный процесс.

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Автор: 

Германия (7033) партия (566)


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Топ комментарии
+5
Лечение от вируса "путинизм" будет очень болезненным и многие не встанут с больничной койки.
Но начинать надо.
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22.05.2025 22:35
+5
Як і лікування від рудої спірохети "трампізм".
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22.05.2025 22:52
+3
Afd - это нацизм перекочевавший сегодня из раши в Германию, своего рода - его метастазы, которые, если не лечить конституционными методами, позже придётся вырезать хирургически, при том как бы не было поздно.
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22.05.2025 23:05
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Нужно обвинение в госизмене, иначе товарищи просто ротируют кандидатов..
Вот и вся борьба.
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22.05.2025 22:35 Ответить
Лечение от вируса "путинизм" будет очень болезненным и многие не встанут с больничной койки.
Но начинать надо.
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22.05.2025 22:35 Ответить
Як і лікування від рудої спірохети "трампізм".
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22.05.2025 22:52 Ответить
В ******** умовах буття. Все що так чи інакше повʼязане з московією повинно бути не заборонене а знищене з корінням , різниця є . ( це повинно ставати правилом для всіх)
бо толерантність потім обертається війною і геноцидом для наших нащадків і онуків
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22.05.2025 22:40 Ответить
поляки для цих партайгеносів навіть Освенцим розконсервують і знову запустять

.
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22.05.2025 22:49 Ответить
Європа в перетворюється на карикатуру, навіть не знаю кого. Що буде якщо у них з'явиться справжня опозиція? Концтабори?
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22.05.2025 22:50 Ответить
для АГ так !
концтабори !
їм це подобається ...

.
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22.05.2025 23:02 Ответить
А на що перетворюються США? Євреям скоро накажуть жовті зірки на одяг нашити?
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22.05.2025 23:04 Ответить
не євреям, а всім, хто має вищу освіту і працює на інтелектуальній роботі.
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22.05.2025 23:10 Ответить
Ні, тим яйцеголовим з Гарварду та ін. рудий з каморільєю накаже носити ганебні жовті листочки "Ліги плюща".

а ще їм одягнуть шутовскіє ковпаки і заставлять писати дацзибао-покаяння зрозумілою для реднеків мовою

фашизм старий як світ....

.
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22.05.2025 23:27 Ответить
"писати дацзибао-покаяння зрозумілою для реднеків мовою..."
Амєріканскім єзиком!
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22.05.2025 23:32 Ответить
...і з купою помилок, як написала листа жо Гарварду трампівська міністерка освіти

.
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22.05.2025 23:32 Ответить
чого дивуватися, магашисти - це ті ж шарікови, чи китайські хунвейбіни, що ведуть класову боротьбу проти інтелігенції (ну ладно, шарікови ще і по кулакам виступали). ну і результат буде той самий.
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22.05.2025 23:51 Ответить
Не дивно , що цю дурню меле хтось з прапором ФША
Не вам ,культу мага-нацистів розповідати про те , як треба вчиняти
1) Спочатку перестаньте саджати у тюрьми невиних людей
2) Відновіть свободу слова
3) Перестаньта бути расистами і нацистами.
А що робити з шавками Кремля у Європі - ми розберемося без тебе
Нам не треба , щоб Європа впала в стагфляцію як зараз США
І, щоб її кредитний рейтинг знижували.
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22.05.2025 23:36 Ответить
Ще щось там про демократію нам з трампососних штатів амерички варнякали
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22.05.2025 23:59 Ответить
А хіба в США не забороняли опозиційних чорних пантер? Ну чи там Джеферсона Девіса в тюрма ж саджали... Чим не опозиціонер?))
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23.05.2025 01:18 Ответить
а ніяк не можна в тей розгяд, ну хоч по запарці,
"слуг народа" якось пришпілити?
ах нема такої партії в Німетчині?
ну ладно...
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22.05.2025 22:55 Ответить
"Партія є неконституційною, якщо вона активно та систематично виступає проти цінностей конституції"
а за слугей?
а за... - мовчю, мовчю, мовчю
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22.05.2025 23:01 Ответить
Afd - это нацизм перекочевавший сегодня из раши в Германию, своего рода - его метастазы, которые, если не лечить конституционными методами, позже придётся вырезать хирургически, при том как бы не было поздно.
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22.05.2025 23:05 Ответить
Нічого з раші нікуди не "перекочовувало". В "Германії" вистачає саоїх, рідних "національних соціалістів".
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22.05.2025 23:20 Ответить
себто грімучої суміші з "оссі" рузьких німців з Казахстану і просто рузьких, яких безліч налізло в Німеччину.

.
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22.05.2025 23:30 Ответить
Перекочевало з раші разом з носіями - аусзідлерами (тобто російськими німцями), бо костяк цієї партії - саме вони.
Я взагалі погано розумію - ось співробітничаю я тут з різними літературними об'єднаннями - книжки графомані редактую. І якщо це російські німці, то суцільний "Плач Ярославни Карловни чи Фріцевни" - про оту депортацію у Сибір, про трудові табори, про те, як їх радянська влада била-била не добила та "взагалі усі померли". І у Німеччину вони "повернулися додому"! І автоматично одержали німецьке громадянство. Але досі дивляться рашаТБ, їздять під триколорними ганчірками, славлять путіна, ненавидять Україну та голосують за АфД.
Де логіка?!!
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23.05.2025 09:51 Ответить
Не забывайте, что все они из бывшего совка и до сих пор испытывают по нему ностальгию. Логику здесь искать не надо, т.к. большинство из них не обладают способностью к аналитическому мышлению. К тому же они очень восприимчивы к кремлёвской прпаганде, по причине совкового менталитета, которая напрочь залила им мозги. Согласен, что таких в Германии болшинство, но всё-таки они не являются костяком АдГ, а примкнувшие к ним на идеологической платформе.
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23.05.2025 14:33 Ответить
дуже фігове рішення. може розібратися із причинами популярності афд?
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22.05.2025 23:11 Ответить
так от же і намагаються розібратися, не на шибенницю ж їх всіх потягли
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22.05.2025 23:22 Ответить
ні, розбираютсья з наслідками, а не причинами. як завжди лікують симптом, а не хворобу. ну то воно і вилізе в іншому місці і вже в інших масштабах.
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22.05.2025 23:47 Ответить
У 27-33 вже розбиралися із "причинами популярності" НСДАП.
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22.05.2025 23:26 Ответить
причина популярності нсдап - це абсолютно огидна версальська система нав'язана ззовні.
причини популярності афд - сугубо внутрішні.
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22.05.2025 23:45 Ответить
Всі внутрішні причини Німеччини нав'язані ззовні. ©АдН.
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22.05.2025 23:53 Ответить
Причина версальської системи - абсолютно огидні дії Німеччини в 1914...
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23.05.2025 01:19 Ответить
це не так. тієї війни прагнули усі сторони конфлікту. а винуватцем зробили лише одну із.
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23.05.2025 09:34 Ответить
Що там розбиратися? Як всюди. ПОПУЛІЗМ!!!

Прості рішення складних задач; опора на люмпенів; розмова простою мовою, без термінології; гучні гасла: "Куріцу в каждую кастрюлю!", "Отнять і падєлить!", "Чужинців геть - і зажівьоооом!!!!
Так прийшов до влади гітлєр, зеленський, трамп. Так йде до влади і АфД.

Плюс щедрі російські гроші із самого початку! Дуже багато грошей!!!
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23.05.2025 10:03 Ответить
ви так кажете наче трумп, зе і афд прийшли(йдуть) на порожнє місце. може є якісь фундаментальні причини, чому ці гасла ще 20 років тому не заходили, а тепер заходять.
популісти не створюють першопричини, вони лише ними вміло користуються.
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23.05.2025 10:22 Ответить
Бо ще 20 років тому були живі ті (в тому числі і у владних колах), хто пам'ятав ту страшенну Другу Світову, та дуже не хотів повторення. Згадайте, коли оте "Ніколи більше!" змінилося на "Можем повторіть"? Це раз.
Два, що також років 20 тому заучки-"ботаніки" по всьому світу стали об'єктом глузування - у ЗМІ, у кіно та серіалах. З'явився культ крутого хлопця з кулаками. Ця ідея наполегливо просувалася, а юзери радісно підхопили її, бо вчитися важче та дорожче, аніж тренуватися. Та й диплом вузу дають не за знання, а якщо ти зірка університетського стадіону або сцени! А це повільно довело до зниження інтелекту. А суспільство, де середній інтелект знижується, стає легкою здобиччю популіста.
Особисто я у реальному часі бачила, як день за днем ТБ робило з росіян те, що з ними стало зараз. Оскільки я мала можливість бачити це з далекого боку та несистематично, то оці зміни ставали ще помітніше, мені було страшно цікаво (хоча страшно на порядок більше, ніж цікаво!)
І, на жаль, це трапилось не тільки з росіянами.
Тобто, ті, хто бажає влади заради влади, робить ставку на охлос, тому заздалегідь починає перетворювати в нього свій народ. Хто першим кроком підтягнув під себе телеканали, того і тапки.
Вибачайте, що трохи сумбурно - не так багато часу для такої розмови! Насправді, це тема для десятка докторських по психології. Але, можливо, треба думати. Давно треба!
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23.05.2025 14:50 Ответить
Насправді треба шукати не якусь туманну загрозу їхній демократії, а кремлівські гроші. Так буде більш зрозуміло виборцям.
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23.05.2025 08:56 Ответить
 
 