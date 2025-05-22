В Германии рассмотрят запрет ультраправой "AfD", - министр юстиции Хубиг

Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) - является потенциальной угрозой немецкой демократии.

Об этом заявила министр юстиции Германии Стефани Хубиг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Федеральное ведомство по защите Конституции убеждено, что AfD безусловно является правоэкстремистской партией. Поэтому мы должны очень серьезно отнестись к ней как к потенциальной угрозе нашей демократии. Это включает, безусловно, и изучение возможности запрета партии", - отметила Хубиг.

Министр добавила, что запрет политических партий - это самый сильный инструмент, который имеет немецкая демократия. Поэтому использовать его следует взвешенно и применять только в исключительном случае.

"Но если после тщательного рассмотрения будут выявлены основания для этого, то объяснить, почему этот инструмент не используется будет трудно", - пояснила Хубиг.

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В то же время, по ее словам, сначала имеющиеся основания для запрета должно оценить Федеральное министерство внутренних дел, ведь праворадикальная экстремистская партия не является автоматически неконституционной в значении Основного Закона.

"Партия является неконституционной, если она активно и систематически выступает против ценностей конституции. И нам нужно быстро выяснить, касается ли это партии "Альтернатива для Германии". Я уверена, что соответствующая дискуссия должна также состояться и в Бундестаге, и в Бундесрате", - подчеркнула министр.

В начале этого месяца Федеральное ведомство защиты конституции начало классифицировать AfD как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию. Новая классификация позволила расширить полномочия по надзору. Однако впоследствии ведомство приостановило классификацию, пока партия продолжает судебный процесс.

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