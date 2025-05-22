В Германии рассмотрят запрет ультраправой "AfD", - министр юстиции Хубиг
Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) - является потенциальной угрозой немецкой демократии.
Об этом заявила министр юстиции Германии Стефани Хубиг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Федеральное ведомство по защите Конституции убеждено, что AfD безусловно является правоэкстремистской партией. Поэтому мы должны очень серьезно отнестись к ней как к потенциальной угрозе нашей демократии. Это включает, безусловно, и изучение возможности запрета партии", - отметила Хубиг.
Министр добавила, что запрет политических партий - это самый сильный инструмент, который имеет немецкая демократия. Поэтому использовать его следует взвешенно и применять только в исключительном случае.
"Но если после тщательного рассмотрения будут выявлены основания для этого, то объяснить, почему этот инструмент не используется будет трудно", - пояснила Хубиг.
В то же время, по ее словам, сначала имеющиеся основания для запрета должно оценить Федеральное министерство внутренних дел, ведь праворадикальная экстремистская партия не является автоматически неконституционной в значении Основного Закона.
"Партия является неконституционной, если она активно и систематически выступает против ценностей конституции. И нам нужно быстро выяснить, касается ли это партии "Альтернатива для Германии". Я уверена, что соответствующая дискуссия должна также состояться и в Бундестаге, и в Бундесрате", - подчеркнула министр.
В начале этого месяца Федеральное ведомство защиты конституции начало классифицировать AfD как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию. Новая классификация позволила расширить полномочия по надзору. Однако впоследствии ведомство приостановило классификацию, пока партия продолжает судебный процесс.
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Вот и вся борьба.
Но начинать надо.
бо толерантність потім обертається війною і геноцидом для наших нащадків і онуків
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концтабори !
їм це подобається ...
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а ще їм одягнуть шутовскіє ковпаки і заставлять писати дацзибао-покаяння зрозумілою для реднеків мовою
фашизм старий як світ....
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Амєріканскім єзиком!
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Не вам ,культу мага-нацистів розповідати про те , як треба вчиняти
1) Спочатку перестаньте саджати у тюрьми невиних людей
2) Відновіть свободу слова
3) Перестаньта бути расистами і нацистами.
А що робити з шавками Кремля у Європі - ми розберемося без тебе
Нам не треба , щоб Європа впала в стагфляцію як зараз США
І, щоб її кредитний рейтинг знижували.
"слуг народа" якось пришпілити?
ах нема такої партії в Німетчині?
ну ладно...
а за слугей?
а за... - мовчю, мовчю, мовчю
.
Я взагалі погано розумію - ось співробітничаю я тут з різними літературними об'єднаннями - книжки графомані редактую. І якщо це російські німці, то суцільний "Плач
ЯрославниКарловни чи Фріцевни" - про оту депортацію у Сибір, про трудові табори, про те, як їх радянська влада била-била не добила та "взагалі усі померли". І у Німеччину вони "повернулися додому"! І автоматично одержали німецьке громадянство. Але досі дивляться рашаТБ, їздять під триколорними ганчірками, славлять путіна, ненавидять Україну та голосують за АфД.
Де логіка?!!
причини популярності афд - сугубо внутрішні.
Прості рішення складних задач; опора на люмпенів; розмова простою мовою, без термінології; гучні гасла: "Куріцу в каждую кастрюлю!", "Отнять і падєлить!", "Чужинців геть - і зажівьоооом!!!!
Так прийшов до влади гітлєр, зеленський, трамп. Так йде до влади і АфД.
Плюс щедрі російські гроші із самого початку! Дуже багато грошей!!!
популісти не створюють першопричини, вони лише ними вміло користуються.
Два, що також років 20 тому заучки-"ботаніки" по всьому світу стали об'єктом глузування - у ЗМІ, у кіно та серіалах. З'явився культ крутого хлопця з кулаками. Ця ідея наполегливо просувалася, а юзери радісно підхопили її, бо вчитися важче та дорожче, аніж тренуватися. Та й диплом вузу дають не за знання, а якщо ти зірка університетського стадіону або сцени! А це повільно довело до зниження інтелекту. А суспільство, де середній інтелект знижується, стає легкою здобиччю популіста.
Особисто я у реальному часі бачила, як день за днем ТБ робило з росіян те, що з ними стало зараз. Оскільки я мала можливість бачити це з далекого боку та несистематично, то оці зміни ставали ще помітніше, мені було страшно цікаво (хоча страшно на порядок більше, ніж цікаво!)
І, на жаль, це трапилось не тільки з росіянами.
Тобто, ті, хто бажає влади заради влади, робить ставку на охлос, тому заздалегідь починає перетворювати в нього свій народ. Хто першим кроком підтягнув під себе телеканали, того і тапки.
Вибачайте, що трохи сумбурно - не так багато часу для такої розмови! Насправді, це тема для десятка докторських по психології. Але, можливо, треба думати. Давно треба!