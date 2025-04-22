"Альтернатива для Германии" возглавила рейтинг партий в ФРГ с результатом 26%
Рейтинг ультраправой "Альтернативы для Германии" продолжает расти. В новом опросе немецкие ультраправые обогнали другие политические силы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Trendbarometer по заказу телеканалов RTL и n-tv, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что "Альтернатива для Германии" впервые возглавила рейтинг в опросе Trendbarometer, получив 26%. Это на два процентных пункта больше, чем на прошлой неделе.
Консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом, который будет возглавлять будущую коалицию, имеет рейтинг в 25%. На прошлой неделе этот показатель был таким же.
Социал-демократическая партия Германии в опросе Trendbarometer сохранила свои 15%, а Партия зеленых и "Левые" потеряли один пункт и опустились до 11% и 9% соответственно.
Авторы опроса поинтересовались у респондентов, каковы их причины поддерживать "Альтернативу для Германии".
Так, 22% респондентов назвали плохое управление будущей коалицией ХДС/ХСС и СДПГ, а 20% - "неудовлетворенность" нынешними партиями. 19% опрошенных назвали "достаточное ограничение иммиграции" как условие для того, чтобы не переходить на сторону "АдГ", 11% сказали, что отметили уменьшение числа "правых экстремистов" в партии.
И 10% считают политическую программу немецких ультраправых лучше других.
Напомним, ранее лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что ее политическая сила стремится "иметь очень хорошие отношения" с Россией.
Также представители ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявили, что война России против Украины не является делом немцев. Эти заявления прозвучали за несколько дней до федеральных выборов, которые состоятся 23 февраля.
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Це рейтинг " від противного", а не за нацистів. Не розповсюджуйте російське ІПСО.
А ти andrew moon такий же як і усі какЦапи недобиті довбойоб.
Її голова - лезбійка, одружена на негритянці.
Звичайні популісти на підсосі в русні.
У нас у 19 му теж Порох багатьох не влаштовував. От і найшли альтернативу на свою голову
Вчіться !
чи втримає?
куда они могут привести человечество?
Если человечество, в знак протеста против одной глупости, будет совершать ещё бОльшую
глупость, то такое человечество обречено.
Объяснение происходящему лежит во всеобщей деградации населения , которая, как эпидемия,
охватила все страны и лекарства от этой болезни нет, увы.
Вы предлагаете людям преклонного возраста учить украинский язык , не глупость ли это?
Разве после гитлера мир возненавидел немецкий язык ?
Сегодня неважно на каком языке ты говоришь, важно то, что ты говоришь , я хочу, чтобы на всех языках звучали слова поддержки и любви к Украине.
будет, эта война неизбежна, это вопрос ближайшего будущего.
опитування по телефону . ХАХАХА.
але має бути і той, хто прикриє ротяку цим гнидам.
А от те, що всі наші медіа оголошують цю маячню
теж хтось має добре відповісти за це.
Заарештувати АфД зараз - лише додати їм популярності ...