"Альтернатива для Германии" возглавила рейтинг партий в ФРГ с результатом 26%

Рейтинг ультраправой "Альтернативы для Германии" продолжает расти. В новом опросе немецкие ультраправые обогнали другие политические силы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Trendbarometer по заказу телеканалов RTL и n-tv, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Альтернатива для Германии" впервые возглавила рейтинг в опросе Trendbarometer, получив 26%. Это на два процентных пункта больше, чем на прошлой неделе.

Консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом, который будет возглавлять будущую коалицию, имеет рейтинг в 25%. На прошлой неделе этот показатель был таким же.

Социал-демократическая партия Германии в опросе Trendbarometer сохранила свои 15%, а Партия зеленых и "Левые" потеряли один пункт и опустились до 11% и 9% соответственно.

Авторы опроса поинтересовались у респондентов, каковы их причины поддерживать "Альтернативу для Германии".

Так, 22% респондентов назвали плохое управление будущей коалицией ХДС/ХСС и СДПГ, а 20% - "неудовлетворенность" нынешними партиями. 19% опрошенных назвали "достаточное ограничение иммиграции" как условие для того, чтобы не переходить на сторону "АдГ", 11% сказали, что отметили уменьшение числа "правых экстремистов" в партии.

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И 10% считают политическую программу немецких ультраправых лучше других.

Напомним, ранее лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что ее политическая сила стремится "иметь очень хорошие отношения" с Россией.

Также представители ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявили, что война России против Украины не является делом немцев. Эти заявления прозвучали за несколько дней до федеральных выборов, которые состоятся 23 февраля.

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