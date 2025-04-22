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Новости Рост популярности АдГ в Германии
4 781 47

"Альтернатива для Германии" возглавила рейтинг партий в ФРГ с результатом 26%

В Германии растет популярность ультраправой партии

Рейтинг ультраправой "Альтернативы для Германии" продолжает расти. В новом опросе немецкие ультраправые обогнали другие политические силы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Trendbarometer по заказу телеканалов RTL и n-tv, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Альтернатива для Германии" впервые возглавила рейтинг в опросе Trendbarometer, получив 26%. Это на два процентных пункта больше, чем на прошлой неделе.

Консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом, который будет возглавлять будущую коалицию, имеет рейтинг в 25%. На прошлой неделе этот показатель был таким же.

Социал-демократическая партия Германии в опросе Trendbarometer сохранила свои 15%, а Партия зеленых и "Левые" потеряли один пункт и опустились до 11% и 9% соответственно.

Авторы опроса поинтересовались у респондентов, каковы их причины поддерживать "Альтернативу для Германии".

Так, 22% респондентов назвали плохое управление будущей коалицией ХДС/ХСС и СДПГ, а 20% - "неудовлетворенность" нынешними партиями. 19% опрошенных назвали "достаточное ограничение иммиграции" как условие для того, чтобы не переходить на сторону "АдГ", 11% сказали, что отметили уменьшение числа "правых экстремистов" в партии.

Читайте также: "Альтернатива для Германии" на съезде отказалась осудить полномасштабное вторжение РФ: видим будущее Украины как нейтрального государства вне НАТО и ЕС

И 10% считают политическую программу немецких ультраправых лучше других.

Напомним, ранее лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что ее политическая сила стремится "иметь очень хорошие отношения" с Россией.

Также представители ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявили, что война России против Украины не является делом немцев. Эти заявления прозвучали за несколько дней до федеральных выборов, которые состоятся 23 февраля.

Читайте также: Ультраправая "Альтернатива для Германии" выступила против помощи Украине: Эта война - не наше дело

Автор: 

Германия (6959) опрос (2827) партия (563)


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Топ комментарии
+25
Вирок цивілізації. Довбай'обів в суспільстві більшість і вони перемагають...
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22.04.2025 17:42
+23
Вона ще менш ультра-права ніж маги в США.
Її голова - лезбійка, одружена на негритянці.
Звичайні популісти на підсосі в русні.
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22.04.2025 17:43
+16
Світ поступово сходить у прірву!
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22.04.2025 17:44
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Правила форума Совет форумчан
Мало опитувань, треба тричі на день і тоді й не таке побачите.
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22.04.2025 17:42 Ответить
Скоро в ФРН офіційне вітання стане хайль фюрер?
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22.04.2025 17:45 Ответить
"***** путін"
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22.04.2025 17:54 Ответить
це означає що уряд Мерца не може не сприймати до співпраці цю політичну силу - кожен четвертий німець- ЗА НАЦИСТІВ
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22.04.2025 18:01 Ответить
скоріше за )(уйла,аніж за нацистів.
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22.04.2025 19:03 Ответить
Ви неуважно статтю прочитали. Суть написаного- люди стомилися від ліваків і мігрантів.
Це рейтинг " від противного", а не за нацистів. Не розповсюджуйте російське ІПСО.
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22.04.2025 19:44 Ответить
Вирок цивілізації. Довбай'обів в суспільстві більшість і вони перемагають...
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22.04.2025 17:42 Ответить
"довбойоби" зараз при владі, в україні принаймі
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22.04.2025 17:52 Ответить
Кацап запам'ятай - Україна завжди пишеться з великої літери !
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22.04.2025 17:59 Ответить
Хлопці не вказуйте кацапам на їхні ляпи-бо їх все важче буде вирізняти на форумі.
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22.04.2025 19:05 Ответить
Тепер і в США!
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22.04.2025 18:21 Ответить
При владі у твоїй недокраїні паРашкостані ***** недодовбойоб і недобиті ******* ***********.
А ти andrew moon такий же як і усі какЦапи недобиті довбойоб.
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22.04.2025 20:08 Ответить
Вона ще менш ультра-права ніж маги в США.
Її голова - лезбійка, одружена на негритянці.
Звичайні популісти на підсосі в русні.
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22.04.2025 17:43 Ответить
Ну так, ЗВІСНО, просто хочуть заборонити аборти, змусити всіх служити в армії і депортувати німецьких громадян. ДУМАЙТЕ перш ніж писати!
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22.04.2025 18:00 Ответить
Світ поступово сходить у прірву!
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22.04.2025 17:44 Ответить
він намагається з неї вийти
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22.04.2025 17:54 Ответить
Обираючи фашистів, які підіграють путинським нацистам?? Щоб не скотитися в прірву необхідно знищити путинський режим і трампа в дурку .
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22.04.2025 19:38 Ответить
Маєш на увазі вийти з більш меншої стабільності ( бо у світі повної ніколи не було) і поринути у масові війни або у одну третю світову війну , тотальний фашизм як у паРаші а тепер майже і у сша ?
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22.04.2025 20:14 Ответить
Відповідь для" дуже розумного"chip foose
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22.04.2025 20:16 Ответить
Упортое МАГА -лайно з українським корінням дітектід
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22.04.2025 21:21 Ответить
Шкода Німеччину ...буде капут всім ...хай не думають так ,як українські 72 % , шо прийде ху* ло і будуть вбивати тількі українців...
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22.04.2025 17:55 Ответить
Так, 22% респондентів назвали погане управління майбутньою коаліцією ХДС/ХСС і СДПН, а 20% - "незадоволеність" нинішніми партіями Джерело: https://censor.net/ua/n3548176

У нас у 19 му теж Порох багатьох не влаштовував. От і найшли альтернативу на свою голову
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22.04.2025 17:52 Ответить
АльтЄрнатіва зєлєпузікав.
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22.04.2025 18:09 Ответить
10 років партійного будівництва - і ти в лідерах ! Рівно так , як вчив дядько Адольф
Вчіться !
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22.04.2025 17:53 Ответить
маск свого досяг
чи втримає?
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22.04.2025 17:53 Ответить
Ну тепер тільки залишилось підпалити Рейхстаг...
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22.04.2025 17:54 Ответить
Мир катится в пропасть, к власти практически во всех странах приходят дегенераты и популисты,

куда они могут привести человечество?
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22.04.2025 18:00 Ответить
Всюди европейські КПСС з ручними ЗМІ, з однією лінією партії. Не дивно що європейців нудить і вони готові голосувати за кого завгодно. Це протест, реакція.
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22.04.2025 18:02 Ответить
Ваше объяснение не проходит.

Если человечество, в знак протеста против одной глупости, будет совершать ещё бОльшую

глупость, то такое человечество обречено.

Объяснение происходящему лежит во всеобщей деградации населения , которая, как эпидемия,

охватила все страны и лекарства от этой болезни нет, увы.
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22.04.2025 18:36 Ответить
Згодна з Вами,але краще висловлювати свої розумні думки мовою,і забути "вялікій язік"
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22.04.2025 20:18 Ответить
В своё время в СССР насильственным образом искоренили практически все языки, на которых говорили многие национальности, для всех был один язык - русский, прошли десятилетия, но в психологии совка ничего не меняется, она передаётся из поколения в поколение, теперь, таким же насильственным путём пытаются искоренить русский язык у той части украинцев, которая, по объективным причинам всю свою жизнь говорила на этом языке.

Вы предлагаете людям преклонного возраста учить украинский язык , не глупость ли это?
Разве после гитлера мир возненавидел немецкий язык ?
Сегодня неважно на каком языке ты говоришь, важно то, что ты говоришь , я хочу, чтобы на всех языках звучали слова поддержки и любви к Украине.
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22.04.2025 20:49 Ответить
це не реакція, а реакціонізм.
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22.04.2025 18:42 Ответить
AfD и прочие отбросы правые в ЕС поддерживают очень тесные связи с израилем. Лидеры этих подконтрольных партий чаще катаются в израиль чем куда либо. Вопрос - кто их содержит и для чего?
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22.04.2025 19:36 Ответить
Не в пропасть а в свое более естественное состояние после затянувшегося мирного периода. За рф, рано или поздно последуют Китай, Германия, Япония и другие страны, считающие себя истерически обиженными или обделенными, что та или иная территория исконно-посконно принадлежит им, что их интересам кто то угрожает. Просто давненько не было большой мировой войны, и все больше становится тех, кто не помнит ее уроков и кто не обремененных чувством вины и морали, а скорее считает обузой. Прощен говоря, кажется мир бременен войной, вопрос лишь когда он ее родит.
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22.04.2025 20:07 Ответить
Под словом пропасть я имел виду ядерную войну, после которой никакого состояния уже не

будет, эта война неизбежна, это вопрос ближайшего будущего.
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22.04.2025 20:50 Ответить
питання до самоi демократii вцiлому-як на виборах(будь яких) голос,наприклад,академiка в економицi,та прибиральницi може бути рiвновартим?
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22.04.2025 20:11 Ответить
і зрозуміло, хто сплачує цей фейк і розповсюджує його
опитування по телефону . ХАХАХА.
але має бути і той, хто прикриє ротяку цим гнидам.
А от те, що всі наші медіа оголошують цю маячню
теж хтось має добре відповісти за це.
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22.04.2025 18:07 Ответить
Транс, зєльцман проведе вибори в телефоні, що ти тоді будеш верещати? Зєля прєзідєнт міра, как тєбе такоє ілон маск ? Фьодаров наш слєдующій прєзідєнт, но толька послє смєрті вєлікава палкаводца владіміра вєлікага ,каторий защітіл укрАіну і вєсь мір.
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22.04.2025 18:15 Ответить
Німці теж захотіли зробити себе разом!
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22.04.2025 18:26 Ответить
Арестовать лидеров а партию запретить, чем это заканчивается в Германии мы уже видели в 30х-40х.
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22.04.2025 18:29 Ответить
Історія не повторюється
Заарештувати АфД зараз - лише додати їм популярності ...
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22.04.2025 19:23 Ответить
Как и тогда в конце 1920х после провала коммунистической революции богоизбранные ставят на правых по всей Европе да и по всему миру уже (кодла Трампона тому пример). К чем это приводит в итоге они знают - дети поглощают своих родителей. Но ежики в кипах все равно продолжают жрать этот нацистский кактус. Я счиатала их умнее.
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22.04.2025 19:38 Ответить
Знову Путін усім програв.
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22.04.2025 18:33 Ответить
Ти,гадаєш,що ***** переміг?..
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22.04.2025 18:50 Ответить
Ну що тут скажеш,є приклади Україна,США тепер Німеччина........
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22.04.2025 19:59 Ответить
 
 