"Альтернатива для Німеччини" очолила рейтинг партій у ФРН з результатом 26%
Рейтинг ультраправої "Альтернативи для Німеччини" продовжує зростати. У новому опитуванні німецькі ультраправі обігнали інші політичні сили.
Про це свідчать результати опитування Trendbarometer на замовлення телеканалів RTL та n-tv, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що "Альтернатива для Німеччини" уперше очолила рейтинг в опитуванні Trendbarometer, здобувши 26%. Це на два відсоткові пункти більше, ніж минулого тижня.
Консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, який очолюватиме майбутню коаліцію, має рейтинг у 25%. Минулого тижня цей показник був таким же.
Соціал-демократична партія Німеччини в опитуванні Trendbarometer зберегла свої 15%, а Партія зелених та "Ліві" втратили один пункт і опустились до 11% і 9% відповідно.
Автори опитування поцікавилися у респондентів, які є їхні причини підтримувати "Альтернативу для Німеччини".
Так, 22% респондентів назвали погане управління майбутньою коаліцією ХДС/ХСС і СДПН, а 20% – "незадоволеність" нинішніми партіями. 19% опитаних назвали "достатнє обмеження імміграції" як умову для того, щоб не переходити на бік "АдН", 11% сказали, що відзначили зменшення числа "правих екстремістів" у партії.
І 10% вважають політичну програму німецьких ультраправих кращою за інші.
Нагадаємо, раніше лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" та кандидатка в канцлери Аліса Вайдель заявила, що її політична сила прагне "мати дуже добрі відносини" з Росією.
Також представники ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) заявили, що війна Росії проти України не є справою німців. Ці заяви пролунали за кілька днів до федеральних виборів, які відбудуться 23 лютого.
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Це рейтинг " від противного", а не за нацистів. Не розповсюджуйте російське ІПСО.
А ти andrew moon такий же як і усі какЦапи недобиті довбойоб.
Її голова - лезбійка, одружена на негритянці.
Звичайні популісти на підсосі в русні.
У нас у 19 му теж Порох багатьох не влаштовував. От і найшли альтернативу на свою голову
Вчіться !
чи втримає?
куда они могут привести человечество?
Если человечество, в знак протеста против одной глупости, будет совершать ещё бОльшую
глупость, то такое человечество обречено.
Объяснение происходящему лежит во всеобщей деградации населения , которая, как эпидемия,
охватила все страны и лекарства от этой болезни нет, увы.
Вы предлагаете людям преклонного возраста учить украинский язык , не глупость ли это?
Разве после гитлера мир возненавидел немецкий язык ?
Сегодня неважно на каком языке ты говоришь, важно то, что ты говоришь , я хочу, чтобы на всех языках звучали слова поддержки и любви к Украине.
будет, эта война неизбежна, это вопрос ближайшего будущего.
опитування по телефону . ХАХАХА.
але має бути і той, хто прикриє ротяку цим гнидам.
А от те, що всі наші медіа оголошують цю маячню
теж хтось має добре відповісти за це.
Заарештувати АфД зараз - лише додати їм популярності ...