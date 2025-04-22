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Новини Зростання популярності АдН у Німеччині
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"Альтернатива для Німеччини" очолила рейтинг партій у ФРН з результатом 26%

У Німеччині зростає популярність ультраправої партії

Рейтинг ультраправої "Альтернативи для Німеччини" продовжує зростати. У новому опитуванні німецькі ультраправі обігнали інші політичні сили.

Про це свідчать результати опитування Trendbarometer на замовлення телеканалів RTL та n-tv, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Альтернатива для Німеччини" уперше очолила рейтинг в опитуванні Trendbarometer, здобувши 26%. Це на два відсоткові пункти більше, ніж минулого тижня.

Консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, який очолюватиме майбутню коаліцію, має рейтинг у 25%. Минулого тижня цей показник був таким же.

Соціал-демократична партія Німеччини в опитуванні Trendbarometer зберегла свої 15%, а Партія зелених та "Ліві" втратили один пункт і опустились до 11% і 9% відповідно.

Автори опитування поцікавилися у респондентів, які є їхні причини підтримувати "Альтернативу для Німеччини".

Так, 22% респондентів назвали погане управління майбутньою коаліцією ХДС/ХСС і СДПН, а 20% – "незадоволеність" нинішніми партіями. 19% опитаних назвали "достатнє обмеження імміграції" як умову для того, щоб не переходити на бік "АдН", 11% сказали, що відзначили зменшення числа "правих екстремістів" у партії.

Читайте також: "Альтернатива для Німеччини" на з’їзді відмовилася засудити повномасштабне вторгнення РФ: бачимо майбутнє України як нейтральної держави поза НАТО і ЄС

І 10% вважають політичну програму німецьких ультраправих кращою за інші.

Нагадаємо, раніше лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" та кандидатка в канцлери Аліса Вайдель заявила, що її політична сила прагне "мати дуже добрі відносини" з Росією.

Також представники ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) заявили, що війна Росії проти України не є справою німців. Ці заяви пролунали за кілька днів до федеральних виборів, які відбудуться 23 лютого.

Читайте також: Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" виступила проти допомоги Україні: Ця війна – не наша справа

Автор: 

Німеччина (7357) опитування (1936) партія (368)


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Топ коментарі
+25
Вирок цивілізації. Довбай'обів в суспільстві більшість і вони перемагають...
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22.04.2025 17:42
+23
Вона ще менш ультра-права ніж маги в США.
Її голова - лезбійка, одружена на негритянці.
Звичайні популісти на підсосі в русні.
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22.04.2025 17:43
+16
Світ поступово сходить у прірву!
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22.04.2025 17:44
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Мало опитувань, треба тричі на день і тоді й не таке побачите.
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22.04.2025 17:42 Відповісти
Скоро в ФРН офіційне вітання стане хайль фюрер?
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22.04.2025 17:45 Відповісти
"***** путін"
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22.04.2025 17:54 Відповісти
це означає що уряд Мерца не може не сприймати до співпраці цю політичну силу - кожен четвертий німець- ЗА НАЦИСТІВ
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22.04.2025 18:01 Відповісти
скоріше за )(уйла,аніж за нацистів.
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22.04.2025 19:03 Відповісти
Ви неуважно статтю прочитали. Суть написаного- люди стомилися від ліваків і мігрантів.
Це рейтинг " від противного", а не за нацистів. Не розповсюджуйте російське ІПСО.
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22.04.2025 19:44 Відповісти
Вирок цивілізації. Довбай'обів в суспільстві більшість і вони перемагають...
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22.04.2025 17:42 Відповісти
"довбойоби" зараз при владі, в україні принаймі
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22.04.2025 17:52 Відповісти
Кацап запам'ятай - Україна завжди пишеться з великої літери !
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22.04.2025 17:59 Відповісти
Хлопці не вказуйте кацапам на їхні ляпи-бо їх все важче буде вирізняти на форумі.
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22.04.2025 19:05 Відповісти
Тепер і в США!
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22.04.2025 18:21 Відповісти
При владі у твоїй недокраїні паРашкостані ***** недодовбойоб і недобиті ******* ***********.
А ти andrew moon такий же як і усі какЦапи недобиті довбойоб.
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22.04.2025 20:08 Відповісти
Вона ще менш ультра-права ніж маги в США.
Її голова - лезбійка, одружена на негритянці.
Звичайні популісти на підсосі в русні.
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22.04.2025 17:43 Відповісти
Ну так, ЗВІСНО, просто хочуть заборонити аборти, змусити всіх служити в армії і депортувати німецьких громадян. ДУМАЙТЕ перш ніж писати!
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22.04.2025 18:00 Відповісти
Світ поступово сходить у прірву!
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22.04.2025 17:44 Відповісти
він намагається з неї вийти
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22.04.2025 17:54 Відповісти
Обираючи фашистів, які підіграють путинським нацистам?? Щоб не скотитися в прірву необхідно знищити путинський режим і трампа в дурку .
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22.04.2025 19:38 Відповісти
Маєш на увазі вийти з більш меншої стабільності ( бо у світі повної ніколи не було) і поринути у масові війни або у одну третю світову війну , тотальний фашизм як у паРаші а тепер майже і у сша ?
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22.04.2025 20:14 Відповісти
Відповідь для" дуже розумного"chip foose
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22.04.2025 20:16 Відповісти
Упортое МАГА -лайно з українським корінням дітектід
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22.04.2025 21:21 Відповісти
Шкода Німеччину ...буде капут всім ...хай не думають так ,як українські 72 % , шо прийде ху* ло і будуть вбивати тількі українців...
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22.04.2025 17:55 Відповісти
Так, 22% респондентів назвали погане управління майбутньою коаліцією ХДС/ХСС і СДПН, а 20% - "незадоволеність" нинішніми партіями Джерело: https://censor.net/ua/n3548176

У нас у 19 му теж Порох багатьох не влаштовував. От і найшли альтернативу на свою голову
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22.04.2025 17:52 Відповісти
АльтЄрнатіва зєлєпузікав.
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22.04.2025 18:09 Відповісти
10 років партійного будівництва - і ти в лідерах ! Рівно так , як вчив дядько Адольф
Вчіться !
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22.04.2025 17:53 Відповісти
маск свого досяг
чи втримає?
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22.04.2025 17:53 Відповісти
Ну тепер тільки залишилось підпалити Рейхстаг...
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22.04.2025 17:54 Відповісти
Мир катится в пропасть, к власти практически во всех странах приходят дегенераты и популисты,

куда они могут привести человечество?
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22.04.2025 18:00 Відповісти
Всюди европейські КПСС з ручними ЗМІ, з однією лінією партії. Не дивно що європейців нудить і вони готові голосувати за кого завгодно. Це протест, реакція.
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22.04.2025 18:02 Відповісти
Ваше объяснение не проходит.

Если человечество, в знак протеста против одной глупости, будет совершать ещё бОльшую

глупость, то такое человечество обречено.

Объяснение происходящему лежит во всеобщей деградации населения , которая, как эпидемия,

охватила все страны и лекарства от этой болезни нет, увы.
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22.04.2025 18:36 Відповісти
Згодна з Вами,але краще висловлювати свої розумні думки мовою,і забути "вялікій язік"
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22.04.2025 20:18 Відповісти
В своё время в СССР насильственным образом искоренили практически все языки, на которых говорили многие национальности, для всех был один язык - русский, прошли десятилетия, но в психологии совка ничего не меняется, она передаётся из поколения в поколение, теперь, таким же насильственным путём пытаются искоренить русский язык у той части украинцев, которая, по объективным причинам всю свою жизнь говорила на этом языке.

Вы предлагаете людям преклонного возраста учить украинский язык , не глупость ли это?
Разве после гитлера мир возненавидел немецкий язык ?
Сегодня неважно на каком языке ты говоришь, важно то, что ты говоришь , я хочу, чтобы на всех языках звучали слова поддержки и любви к Украине.
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22.04.2025 20:49 Відповісти
це не реакція, а реакціонізм.
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22.04.2025 18:42 Відповісти
AfD и прочие отбросы правые в ЕС поддерживают очень тесные связи с израилем. Лидеры этих подконтрольных партий чаще катаются в израиль чем куда либо. Вопрос - кто их содержит и для чего?
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22.04.2025 19:36 Відповісти
Не в пропасть а в свое более естественное состояние после затянувшегося мирного периода. За рф, рано или поздно последуют Китай, Германия, Япония и другие страны, считающие себя истерически обиженными или обделенными, что та или иная территория исконно-посконно принадлежит им, что их интересам кто то угрожает. Просто давненько не было большой мировой войны, и все больше становится тех, кто не помнит ее уроков и кто не обремененных чувством вины и морали, а скорее считает обузой. Прощен говоря, кажется мир бременен войной, вопрос лишь когда он ее родит.
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22.04.2025 20:07 Відповісти
Под словом пропасть я имел виду ядерную войну, после которой никакого состояния уже не

будет, эта война неизбежна, это вопрос ближайшего будущего.
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22.04.2025 20:50 Відповісти
питання до самоi демократii вцiлому-як на виборах(будь яких) голос,наприклад,академiка в економицi,та прибиральницi може бути рiвновартим?
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22.04.2025 20:11 Відповісти
і зрозуміло, хто сплачує цей фейк і розповсюджує його
опитування по телефону . ХАХАХА.
але має бути і той, хто прикриє ротяку цим гнидам.
А от те, що всі наші медіа оголошують цю маячню
теж хтось має добре відповісти за це.
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22.04.2025 18:07 Відповісти
Транс, зєльцман проведе вибори в телефоні, що ти тоді будеш верещати? Зєля прєзідєнт міра, как тєбе такоє ілон маск ? Фьодаров наш слєдующій прєзідєнт, но толька послє смєрті вєлікава палкаводца владіміра вєлікага ,каторий защітіл укрАіну і вєсь мір.
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22.04.2025 18:15 Відповісти
Німці теж захотіли зробити себе разом!
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22.04.2025 18:26 Відповісти
Арестовать лидеров а партию запретить, чем это заканчивается в Германии мы уже видели в 30х-40х.
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22.04.2025 18:29 Відповісти
Історія не повторюється
Заарештувати АфД зараз - лише додати їм популярності ...
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22.04.2025 19:23 Відповісти
Как и тогда в конце 1920х после провала коммунистической революции богоизбранные ставят на правых по всей Европе да и по всему миру уже (кодла Трампона тому пример). К чем это приводит в итоге они знают - дети поглощают своих родителей. Но ежики в кипах все равно продолжают жрать этот нацистский кактус. Я счиатала их умнее.
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22.04.2025 19:38 Відповісти
Знову Путін усім програв.
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22.04.2025 18:33 Відповісти
Ти,гадаєш,що ***** переміг?..
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22.04.2025 18:50 Відповісти
Ну що тут скажеш,є приклади Україна,США тепер Німеччина........
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22.04.2025 19:59 Відповісти
 
 