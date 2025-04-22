"Альтернатива для Німеччини" очолила рейтинг партій у ФРН з результатом 26%

Рейтинг ультраправої "Альтернативи для Німеччини" продовжує зростати. У новому опитуванні німецькі ультраправі обігнали інші політичні сили.

Про це свідчать результати опитування Trendbarometer на замовлення телеканалів RTL та n-tv, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Альтернатива для Німеччини" уперше очолила рейтинг в опитуванні Trendbarometer, здобувши 26%. Це на два відсоткові пункти більше, ніж минулого тижня.

Консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, який очолюватиме майбутню коаліцію, має рейтинг у 25%. Минулого тижня цей показник був таким же.

Соціал-демократична партія Німеччини в опитуванні Trendbarometer зберегла свої 15%, а Партія зелених та "Ліві" втратили один пункт і опустились до 11% і 9% відповідно.

Автори опитування поцікавилися у респондентів, які є їхні причини підтримувати "Альтернативу для Німеччини".

Так, 22% респондентів назвали погане управління майбутньою коаліцією ХДС/ХСС і СДПН, а 20% – "незадоволеність" нинішніми партіями. 19% опитаних назвали "достатнє обмеження імміграції" як умову для того, щоб не переходити на бік "АдН", 11% сказали, що відзначили зменшення числа "правих екстремістів" у партії.

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І 10% вважають політичну програму німецьких ультраправих кращою за інші.

Нагадаємо, раніше лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" та кандидатка в канцлери Аліса Вайдель заявила, що її політична сила прагне "мати дуже добрі відносини" з Росією.

Також представники ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) заявили, що війна Росії проти України не є справою німців. Ці заяви пролунали за кілька днів до федеральних виборів, які відбудуться 23 лютого.

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