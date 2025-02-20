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Новини Війна
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Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" виступила проти допомоги Україні: Ця війна – не наша справа

Партія Альтернатива для Німеччини проти підтримки України

Представники ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) заявили, що війна Росії проти України не є справою німців. Ці заяви пролунали за кілька днів до федеральних виборів, які відбудуться 23 лютого.

Про це пише Tagesspiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

У громаді Нойенхаген поблизу Берліна співзасновник і почесний голова "АдН" Александр Гауланд звернувся до майже 400 осіб,

"Ця війна — не наша справа", - заявив він на передвиборчому заході. 

За його словами, війна є "неправильною та несправедливою", однак це війна саме між Росією й Україною, а не між Росією і Німеччиною.

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На думку Гауланда, президент України Володимир Зеленський нібито "хоче зробити нас стороною війни, стверджуючи, що Україна також захищає нашу свободу".

Водночас лідер "АдН" Тіно Групалла додав, що Німеччина більше не повинна витрачати гроші на чужі війни.

Tagesspiegel додає, що у залі ці слова викликали оплески, а в цей час люди перед громадським центром у муніципалітеті Нойенхаген протестували проти "Альтернативи для Німеччини" та вигукували "Нацисти, геть".

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Нагадаємо, раніше лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" та кандидатка в канцлери Аліса Вайдель заявила, що її політична сила прагне "мати дуже добрі відносини" з Росією.

Автор: 

війна (1443) Німеччина (7523) партія (371) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+9
Це точно тільки рузько-українська війна?
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20.02.2025 16:29 Відповісти
+7
трамп також рука путіна як і Фіцо і Орбан
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20.02.2025 16:35 Відповісти
+5
Відразу макитри свої підняли після маячні рудого покидька ...
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20.02.2025 16:23 Відповісти
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ну шо Європе , дотормозилася?
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20.02.2025 16:20 Відповісти
трамп також рука путіна як і Фіцо і Орбан
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20.02.2025 16:35 Відповісти
продолжаем морозиться дальше!
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20.02.2025 16:21 Відповісти
Великий шанс що ці ************ пролетять з виборами.
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20.02.2025 16:22 Відповісти
100% виграють, ще й з великим відривом.
Толерантність чинної влади до муслімів там місцеве населення вже до сказу доводить.
Вони хоч за фашистів проголосують, аби якось порядок навели.
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20.02.2025 16:32 Відповісти
Да там муслимов большинство уже + антифа. Не выиграет.
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20.02.2025 16:35 Відповісти
Антіфа - та сама русня, тіпа конкуренти. Мусліми теж до русні схильні. Крім ХДС там нікого проукраїнського немає.
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20.02.2025 16:36 Відповісти
ну чому немає? партія зелених (Бербок досить потужно підтримує Україну, навіть більше за Шольца - не раз критикувала його за слабкість і нерішучість), є вільні демократи, та та же соціалістична партія Шольца і Пістріуса. ХДС там точно виграють вибори, а от друге місце найбільш вірогідно, що займе саме АдН. от тільки їх не братимуть у коаліцію нову.
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20.02.2025 17:28 Відповісти
Сподіваюсь, що так воно і буде, але щось підказує, що ні.
Буду радий помилитись. Вже за декілька днів дізнаємось.
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20.02.2025 17:31 Відповісти
ну якщо проти АдН виходять на мітинги десятки тисяч німців, то точно та АдН не виграє вибори.
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20.02.2025 17:39 Відповісти
Не факт. Згадайте Румунію. Нікому особливо не відомий та не цікавий фашист раптом набирає 25% підтримки виключно через Тік-Ток.
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20.02.2025 17:42 Відповісти
та факт. у Румунії не було масових протестів проти того кандидата, а в Німеччині вони були, і дуже масові.
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20.02.2025 17:59 Відповісти
Але там так швиденько задурили людям голови, що вони взяли і проголосували па пріколу.
На відміну від Румунії, русня по Німеччині працює дуже довго, системно і наполегливо.
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20.02.2025 18:00 Відповісти
нуу буде видно.
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20.02.2025 18:05 Відповісти
Отож. Сподіваюсь все ж на краще.
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20.02.2025 18:12 Відповісти
Я би не ставив аж 100%. У німців все що пов'язано з ультраправим націоналізмом викликає "в'єтнамські флешбеки".

Тому навряд чи виграють, там вже мітинги проти фашизму. Так само як і Ляпенша постійно пролітае.
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20.02.2025 16:53 Відповісти
Так само про Трампа до останнього казали.
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20.02.2025 16:55 Відповісти
У вашої кодли на росії теж горить від муслімів. Тільки ви це не дуже афішуєте, бо інакше вЯлічіє постраждає.
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20.02.2025 18:15 Відповісти
Ой брешеш же, кацап, при чому - сам собі.
Ну хочеш мене за жида мати - то май, все одно не переконаю і навіть не збирають, бо мені на думку кацапа начхати з високої дзвіниці.
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21.02.2025 14:06 Відповісти
А знаєш, чому служать? Бо кацапи - дурні, хоч і хитрі (але жиди таки хитріші). Без жидів кацапи - як нуль без палички. Де б була русская ізобрєтатєльская мисль - без Альтшуллера? Хто б у світі знав того Чебурашку - без Шварцмана (якого ваша невдячна кодла навіть у титрах не згадала, як і власне Успенського)? Чи посіли б радянські анімаційні стрічки місце кращого фільму всіх часів та народів - двічі - без Норштейна? Хто б започаткував класичну школу російського перекладу, як не Елеонора Гальперіна? Де б була ваша совєцька фантастика - без братів Стругацьких? А ******* - без Дмитра Глуховського (нині іноагєнта у федеральному розшуку)?
Так що рулять вами жиди по праву. Так вам, недалеким, і треба.
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21.02.2025 14:33 Відповісти
Якщо не їхня справа то хай вже зараз тренуються швидко знімать труси перед вонючим рузьге зольдатом який після штурму Бундестагу прийде в кожну німецьку оселю за унітазом.
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20.02.2025 16:22 Відповісти
Рейхстагу, вибачаюсь.
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20.02.2025 16:24 Відповісти
вонючий лапоть ******** самостійно зривати одяг, бити в морду, а потім гвалтувати натовпом.
а в перерві, срати у дитяче ліжко та підтиратися шторами.
сподіваюсь, всім фрау з адн, це дуже сподобається.
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20.02.2025 16:27 Відповісти
та ніхто нікуди не піде. зараз не 45-й рік, коли совєтів підтримували американці і британці.
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20.02.2025 17:30 Відповісти
Відразу макитри свої підняли після маячні рудого покидька ...
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20.02.2025 16:23 Відповісти
Дикий оскал нацистів.
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20.02.2025 16:24 Відповісти
далеко , цим дешевим хвойдам , до нацистів !
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20.02.2025 16:34 Відповісти
Маск іх взяв під своє крило - світ потихенько сповзає в пітьму
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20.02.2025 16:25 Відповісти
Маск с ума сошел окончательно. Такое впечатление что ему уже пофигу ракеты и Марс. Наверное прикотили ему бабла кацапы.
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20.02.2025 16:37 Відповісти
Якщо чесно, в нього скоріше прогресування хвороби. І або він став тим кого ненавидів в молодості. Едина втіха, в США він не може дозволити собі робити що захоче.
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20.02.2025 16:55 Відповісти
Навіть якщо офіційні США, Німеччина і Франція зупинять військову підтримку - прості європейці й українці в еміграції завжди допоможуть донатами на дрони і пікапи. Тому слід вже зараз переорієнтуватись на більш гнучку оборону за прикладом Афганістану або Палестини.
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20.02.2025 16:25 Відповісти
і тут настане зірковий час притули.
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20.02.2025 16:28 Відповісти
Ультраправі готові знову відновити "Берлінську стіну"?
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20.02.2025 16:26 Відповісти
Звісно , вся українська діаспора , в Німеччині , чомусь виявилась не здатною пояснити бюргерам нашу точку зору ...
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20.02.2025 16:27 Відповісти
Тому що 95% той діаспори типові хохли-селюки на кшталт ющенка з синами.
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20.02.2025 16:53 Відповісти
Можливо діаспора - відображення суспільства взагалі ...?
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20.02.2025 19:51 Відповісти
Ті хто втік з країни чи емігрував трохи ранійше відображають свій внутрешній світ та соціум шо їх оточує.
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20.02.2025 19:55 Відповісти
Ті хто втік з країни чи емігрував трохи ранійше відображають свій внутрешній світ та соціум шо їх оточує.
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20.02.2025 19:55 Відповісти
Це точно тільки рузько-українська війна?
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20.02.2025 16:29 Відповісти
Може , в німеччині , хтось думає , що кацапи , таким транспортом , їм дешевий газ привезуть ...?
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20.02.2025 16:32 Відповісти
Потрібно в Берліні провести опитування що з цього приводу німці думають. Може нам просто розступитись і пропустити ці колони в Берлін.
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20.02.2025 16:39 Відповісти
Я вам такую надпись в фотошопе за 5 минут нарисую. Ещё и с орфографической ошибкой. Это явно же прикол и троллинг. Ещё и мягкую игрушку какую-то на "капот" присобачили. Смех. Весь танк грязный, надпись с бросающейся в глаза орфографической ошибкой без грязинки. Халтура, чтоб поржать над разного рода дурачками.
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20.02.2025 17:01 Відповісти
Несвисти. Ядесятки відео бачив з рашистськими написами на техніці чи на своїх позиціях з помилками. Більшість кацапоїдів не освічені дикуни не знають даже своєї мови
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20.02.2025 17:36 Відповісти
відкриті фашисти і друзі нациста Маска
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20.02.2025 16:33 Відповісти
Ганси знову хочуть мати ГСВГ
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20.02.2025 16:33 Відповісти
Не хочуть витрачати гроші, то будуть втрачати людей
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20.02.2025 16:35 Відповісти
Вакарчук:
Скільки іще забере вона
Твоїх дітей, не твоя війна?
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20.02.2025 16:37 Відповісти
сколько же на свете ублюдков купленных в рашке за огромные бабки,***** мать!
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20.02.2025 16:38 Відповісти
Всё просто. Украине начали помогать в 22году и по сегодня, действующие и избранные уже на тот момент главы своих государств(в США, Германии, Франции, Англии и тд). Т.е. народ не спрашивали, как они относятся к Украине, и какая у них позиция на помощь Украине. Но спустя годы, время подошло до очередных выборах по всей Европе и Америке. И что получается? Народ стали спрашивать. И выяснилось, что не американцы, ни европейцы не хотят, и очевидно изначально не хотели, никакую Украину особо поддерживать. Сейчас к власти будут приходить те политики к власти, народ которых уже спросили их позицию по Украине.
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20.02.2025 16:49 Відповісти
Все просто. Россия покупает политиков. И делала это задолго до войны. Население США за Украину, Трамписты нет.
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20.02.2025 18:16 Відповісти
Нащадки гітлеровського націонал-соціалізма кращі друзі просійського рашизма.
Ниметчина була на чолі процесу взрощювання путінсього рашизма як колись сралінский совок викормлював гітлерівський нацсоціалізм взрощений на фашизмі.
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20.02.2025 16:50 Відповісти
На Вашингтон Берлин !
🤣🤣🤣
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20.02.2025 16:52 Відповісти
Через Варшаву пане, через Варшаву.
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20.02.2025 16:54 Відповісти
Привид фрау штазі бродить по Німеччині...
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20.02.2025 17:46 Відповісти
 
 