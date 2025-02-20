Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" виступила проти допомоги Україні: Ця війна – не наша справа
Представники ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) заявили, що війна Росії проти України не є справою німців. Ці заяви пролунали за кілька днів до федеральних виборів, які відбудуться 23 лютого.
Про це пише Tagesspiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.
У громаді Нойенхаген поблизу Берліна співзасновник і почесний голова "АдН" Александр Гауланд звернувся до майже 400 осіб,
"Ця війна — не наша справа", - заявив він на передвиборчому заході.
За його словами, війна є "неправильною та несправедливою", однак це війна саме між Росією й Україною, а не між Росією і Німеччиною.
На думку Гауланда, президент України Володимир Зеленський нібито "хоче зробити нас стороною війни, стверджуючи, що Україна також захищає нашу свободу".
Водночас лідер "АдН" Тіно Групалла додав, що Німеччина більше не повинна витрачати гроші на чужі війни.
Tagesspiegel додає, що у залі ці слова викликали оплески, а в цей час люди перед громадським центром у муніципалітеті Нойенхаген протестували проти "Альтернативи для Німеччини" та вигукували "Нацисти, геть".
Нагадаємо, раніше лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" та кандидатка в канцлери Аліса Вайдель заявила, що її політична сила прагне "мати дуже добрі відносини" з Росією.
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Толерантність чинної влади до муслімів там місцеве населення вже до сказу доводить.
Вони хоч за фашистів проголосують, аби якось порядок навели.
Буду радий помилитись. Вже за декілька днів дізнаємось.
На відміну від Румунії, русня по Німеччині працює дуже довго, системно і наполегливо.
Тому навряд чи виграють, там вже мітинги проти фашизму. Так само як і Ляпенша постійно пролітае.
Ну хочеш мене за жида мати - то май, все одно не переконаю і навіть не збирають, бо мені на думку кацапа начхати з високої дзвіниці.
Так що рулять вами жиди по праву. Так вам, недалеким, і треба.
а в перерві, срати у дитяче ліжко та підтиратися шторами.
сподіваюсь, всім фрау з адн, це дуже сподобається.
Скільки іще забере вона
Твоїх дітей, не твоя війна?
Ниметчина була на чолі процесу взрощювання путінсього рашизма як колись сралінский совок викормлював гітлерівський нацсоціалізм взрощений на фашизмі.
ВашингтонБерлин !
🤣🤣🤣