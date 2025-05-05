48% немцев поддерживают запрет "АдН", 37% – против, - опрос

Почти половина немцев - 48% поддерживают запрет партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую ранее признало правоэкстремистской Федеральное ведомство по охране Конституции.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Insa для газеты Bild am Sonntag, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время 37% опрошенных респондентов против запрета "АдН", еще 15% - не определились.

61% граждан ФРГ согласны с тем, что "Альтернатива для Германии" является правоэкстремистской партией. Не согласны с таким определением 31% опрошенных.

Отмечается, что респонденты разошлись во мнении о том, как запрет партии может повлиять на положение демократии в стране. Так, 39% немцев считают, что она от этого пострадает, 35% - считают, что это пойдет только на пользу.

Зато 16% немцев не ожидают от потенциального запрета "АдН" никаких последствий.

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Напомним, 2 мая германская разведывательная служба классифицировала ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.

Государственный секретарь США Марко Рубио осудил то, что Германия решила признать ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.

Лидеры партии "Альтернатива для Германии" считают отнесение ее к правоэкстремистам политически мотивированным. Они собираются обжаловать это решение.

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