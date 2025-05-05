РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11474 посетителя онлайн
Новости Рост популярности АдГ в Германии АдН признали эстремистской партией
1 182 10

48% немцев поддерживают запрет "АдН", 37% – против, - опрос

48% немцев поддерживают запрет

Почти половина немцев - 48% поддерживают запрет партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую ранее признало правоэкстремистской Федеральное ведомство по охране Конституции.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Insa для газеты Bild am Sonntag, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время 37% опрошенных респондентов против запрета "АдН", еще 15% - не определились.

61% граждан ФРГ согласны с тем, что "Альтернатива для Германии" является правоэкстремистской партией. Не согласны с таким определением 31% опрошенных.

Отмечается, что респонденты разошлись во мнении о том, как запрет партии может повлиять на положение демократии в стране. Так, 39% немцев считают, что она от этого пострадает, 35% - считают, что это пойдет только на пользу.

Зато 16% немцев не ожидают от потенциального запрета "АдН" никаких последствий.

Читайте также: "Альтернатива для Германии" возглавила рейтинг партий в ФРГ с результатом 26%

Напомним, 2 мая германская разведывательная служба классифицировала ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.

Государственный секретарь США Марко Рубио осудил то, что Германия решила признать ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.

Лидеры партии "Альтернатива для Германии" считают отнесение ее к правоэкстремистам политически мотивированным. Они собираются обжаловать это решение.

Читайте также: "Альтернатива для Германии" собирается обжаловать признание ее экстремистской

Автор: 

Германия (6979) опрос (2832) партия (564)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Дайте вгадаю. Більшість з тих 37% - т.з. "руські німці" та колишні ГДР-рівці.
показать весь комментарий
04.05.2025 23:38
+7
ну, люди с земель, что были под совком против блокировки фaшиков.
очень зaкономерно.
показать весь комментарий
04.05.2025 23:38
+5
Вибори в Німеччині нещодавно відбулися. Але по замовленню кацапів хтось вже втретє влаштовує опитування. У Румунії знову піднялись московські воші у рейтингу. Якщо Європа не буде діяти- пуйло їх зжере по одинці.
показать весь комментарий
04.05.2025 23:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайте вгадаю. Більшість з тих 37% - т.з. "руські німці" та колишні ГДР-рівці.
показать весь комментарий
04.05.2025 23:38 Ответить
ще 15% - не визначилися.

будуть визначатись в концтаборах

.
показать весь комментарий
05.05.2025 00:12 Ответить
ну, люди с земель, что были под совком против блокировки фaшиков.
очень зaкономерно.
показать весь комментарий
04.05.2025 23:38 Ответить
Бо в НДР тільки прапори змінилися. А так все, як при дідусі Гітлері було.
Правда, без грошей, приватної власності, кави та бананів. 😁
показать весь комментарий
04.05.2025 23:48 Ответить
везли же евреев в польские концтaборы кaк рaз через эти земли, a те делaли вид, что не зaмечaли.
показать весь комментарий
04.05.2025 23:49 Ответить
Да тут навіть не у цьому справа.
Соцрежим у НДР мало чим відрізнявся від нацсоцрежиму. Трохи гасла підправили і все.

Штазі - повна калька з Гестапо, наприклад.

Можеш заради цікавості пошукати відео військових парадів НДР. Знайди 10 відмінностей від нацистських парадів.
показать весь комментарий
04.05.2025 23:58 Ответить
лечить гдр от фaшизмa было не выгодно, тaк кaк бы это дaвaло бы больше вопросов и требовaний к свободе.
их просто остaвили в покое в обмен нa "молитвы и покорность" в сторону Москвы
показать весь комментарий
05.05.2025 05:15 Ответить
Вибори в Німеччині нещодавно відбулися. Але по замовленню кацапів хтось вже втретє влаштовує опитування. У Румунії знову піднялись московські воші у рейтингу. Якщо Європа не буде діяти- пуйло їх зжере по одинці.
показать весь комментарий
04.05.2025 23:53 Ответить
Яка Європа і як саме діяти?
показать весь комментарий
05.05.2025 00:21 Ответить
Звідкі взяли ті 37%, якщо в них навить 2% виборців немає? 😂 Якісь неведомий інститут серед трьх чоловік провів опитування 😂 Та я такі опитування сам зможу чіркати.
показать весь комментарий
05.05.2025 00:01 Ответить
 
 