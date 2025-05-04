48% німців підтримують заборону "АдН", 37% – проти, - опитування
Майже половина німців - 48% підтримують заборону партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яку раніше визнало правоекстремістською Федеральне відомство з охорони Конституції.
Про це свідчать результати опитування інституту Insa для газети Bild am Sonntag, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас 37% опитаних респондентів проти заборони "АдН", ще 15% - не визначилися.
61% громадян ФРН погоджуються з тим, що "Альтернатива для Німеччини" є правоекстремістською партією. Не згодні з таким визначенням 31% опитаних.
Зазначається, що респонденти розійшлися на думці про те, як заборона партії може вплинути на становище демократії в країні. Так, 39% німців вважають, що вона від цього постраждає, 35% - вважають, що це піде лише на користь.
Натомість 16% німців не очікують від потенційної заборони "АдН" жодних наслідків.
Нагадаємо, 2 травня німецька розвідувальна служба класифікувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.
Державний секретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина вирішила визнати ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.
Лідери партії "Альтернатива для Німеччини" вважають віднесення її до правоекстремістів політично мотивованим. Вони збираються оскаржити це рішення.
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очень зaкономерно.
Правда, без грошей, приватної власності, кави та бананів. 😁
Соцрежим у НДР мало чим відрізнявся від нацсоцрежиму. Трохи гасла підправили і все.
Штазі - повна калька з Гестапо, наприклад.
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