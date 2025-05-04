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Новини Зростання популярності АдН у Німеччині АдН визнали екстремістською
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48% німців підтримують заборону "АдН", 37% – проти, - опитування

48% німців підтримують заборону

Майже половина німців - 48% підтримують заборону партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яку раніше визнало правоекстремістською Федеральне відомство з охорони Конституції.

Про це свідчать результати опитування інституту Insa для газети Bild am Sonntag, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас 37% опитаних респондентів проти заборони "АдН", ще 15% - не визначилися.

61% громадян ФРН погоджуються з тим, що "Альтернатива для Німеччини" є правоекстремістською партією. Не згодні з таким визначенням 31% опитаних.

Зазначається, що респонденти розійшлися на думці про те, як заборона партії може вплинути на становище демократії в країні. Так, 39% німців вважають, що вона від цього постраждає, 35% - вважають, що це піде лише на користь.

Натомість 16% німців не очікують від потенційної заборони "АдН" жодних наслідків.

Читайте також: "Альтернатива для Німеччини" очолила рейтинг партій у ФРН з результатом 26%

Нагадаємо, 2 травня німецька розвідувальна служба класифікувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.

Державний секретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина вирішила визнати ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.

Лідери партії "Альтернатива для Німеччини" вважають віднесення її до правоекстремістів політично мотивованим. Вони збираються оскаржити це рішення.

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Автор: 

Німеччина (7379) опитування (1942) партія (369)


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Дайте вгадаю. Більшість з тих 37% - т.з. "руські німці" та колишні ГДР-рівці.
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04.05.2025 23:38 Відповісти
ще 15% - не визначилися.

будуть визначатись в концтаборах

.
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05.05.2025 00:12 Відповісти
ну, люди с земель, что были под совком против блокировки фaшиков.
очень зaкономерно.
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04.05.2025 23:38 Відповісти
Бо в НДР тільки прапори змінилися. А так все, як при дідусі Гітлері було.
Правда, без грошей, приватної власності, кави та бананів. 😁
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04.05.2025 23:48 Відповісти
везли же евреев в польские концтaборы кaк рaз через эти земли, a те делaли вид, что не зaмечaли.
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04.05.2025 23:49 Відповісти
Да тут навіть не у цьому справа.
Соцрежим у НДР мало чим відрізнявся від нацсоцрежиму. Трохи гасла підправили і все.

Штазі - повна калька з Гестапо, наприклад.

Можеш заради цікавості пошукати відео військових парадів НДР. Знайди 10 відмінностей від нацистських парадів.
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04.05.2025 23:58 Відповісти
Вибори в Німеччині нещодавно відбулися. Але по замовленню кацапів хтось вже втретє влаштовує опитування. У Румунії знову піднялись московські воші у рейтингу. Якщо Європа не буде діяти- пуйло їх зжере по одинці.
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04.05.2025 23:53 Відповісти
Звідкі взяли ті 37%, якщо в них навить 2% виборців немає? 😂 Якісь неведомий інститут серед трьх чоловік провів опитування 😂 Та я такі опитування сам зможу чіркати.
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05.05.2025 00:01 Відповісти
 
 