"Альтернатива для Німеччини" збирається оскаржити визнання її екстремістською
Лідери партії "Альтернатива для Німеччини" вважають віднесення її до правоекстремістів політично мотивованим. Вони збираються оскаржити це рішення.
Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лідери партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель і Тіно Хрупалла назвали "серйозним ударом по німецькій демократії" рішення Федерального відомства з охорони Конституції ФРН про віднесення "АдН" до правоекстремістських партій на федеральному рівні.
"Незадовго до зміни уряду АдН публічно дискредитується та криміналізується як опозиційна партія. Пов'язане з цим цілеспрямоване втручання в демократичний процес прийняття рішень є, таким чином, явно політично мотивованим", - ідеться у заяві політиків.
Вайдель і Хрупалла додали, що АдН "захищатиметься від цього наклепу, який ставить під загрозу демократію, у законний спосіб".
Нагадаємо, 2 травня німецька розвідувальна служба класифікувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.
Державний секретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина вирішила визнати ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.
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Ось ключові факти, які підтверджують це:
1. Вплив російських спецслужб через посередників
Розслідування Der Spiegel та The Insider виявило, що публіцист Володимир Сергієнко, який має тісні зв'язки з російськими спецслужбами, виступав посередником між Кремлем і AfD. Він координував проросійські ініціативи партії, зокрема судовий позов до Конституційного суду Німеччини з метою зупинити постачання зброї Україні. Сергієнко також перевозив готівку з Москви до Берліна для фінансування цих заходів .
2. Поширення російської пропаганди
У липні 2023 року в мережі з'явилося відео «Хайль, Зеленський», яке нібито є соціальною рекламою AfD. Відео, створене російськими пропагандистами, зображує німецьку родину, у якої конфіскують майно на користь України, що підсилює антиукраїнські настрої. Хоча AfD заперечує свою причетність, відео активно поширювалося в соціальних мережах .
3. Спостереження за російськими «виборами»
У березні 2024 року троє депутатів AfD відвідали Росію як «спостерігачі» на президентських виборах, організованих Кремлем. Ця поїздка викликала критику, оскільки вибори не відповідали демократичним стандартам, а спостерігачі від ОБСЄ не були запрошені .
4. Ідеологічне зближення з Кремлем
AfD активно впроваджує в свою риторику кремлівські наративи, такі як «євразійство» та «багатополярний світ». Депутат Ганс-Томас Тілльшнайдер відкрито підтримує ці ідеї, що свідчить про ідеологічне зближення партії з Росією .
5. Підтримка з боку російських інформаційних кампаній
Розслідування німецьких ЗМІ виявило, що російське «Агентство соціального дизайну» проводило інформаційні операції в соціальних мережах для підвищення популярності AfD. Ці кампанії включали поширення фейкових новин та мемів, спрямованих на дискредитацію підтримки України
6. Візити до окупованого Криму
У 2018 році семеро членів AfD відвідали анексований Крим як «спостерігачі» на російських виборах, тим самим легітимізуючи окупацію півострова .
7. Офіційне визнання екстремізму
У травні 2025 року Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини офіційно класифікувало AfD як «правоекстремістську» організацію. Це рішення дозволяє розширити спостереження за партією через її зв'язки з Росією та загрозу демократичному ладу
Ці факти свідчать про систематичну співпрацю AfD з Кремлем та підтримку дій, вигідних Росії, що викликає занепокоєння щодо впливу іноземних сил на внутрішню політику Німеччини.