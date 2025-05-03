"Альтернатива для Німеччини" збирається оскаржити визнання її екстремістською

Лідери партії "Альтернатива для Німеччини" вважають віднесення її до правоекстремістів політично мотивованим. Вони збираються оскаржити це рішення.

Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідери партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель і Тіно Хрупалла назвали "серйозним ударом по німецькій демократії" рішення Федерального відомства з охорони Конституції ФРН про віднесення "АдН" до правоекстремістських партій на федеральному рівні.

"Незадовго до зміни уряду АдН публічно дискредитується та криміналізується як опозиційна партія. Пов'язане з цим цілеспрямоване втручання в демократичний процес прийняття рішень є, таким чином, явно політично мотивованим", - ідеться у заяві політиків.

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Вайдель і Хрупалла додали, що АдН "захищатиметься від цього наклепу, який ставить під загрозу демократію, у законний спосіб".

Нагадаємо, 2 травня німецька розвідувальна служба класифікувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.

Державний секретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина вирішила визнати ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.

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