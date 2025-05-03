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Новости Рост популярности АдГ в Германии АдГ признали эстремистской
2 003 28

"Альтернатива для Германии" собирается обжаловать признание ее экстремистской

Лидеры партии "Альтернатива для Германии" считают отнесение ее к правоэкстремистам политически мотивированным. Они собираются обжаловать это решение.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Лидеры партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали "серьезным ударом по немецкой демократии" решение Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ об отнесении "АдГ" к правоэкстремистским партиям на федеральном уровне.

"Незадолго до смены правительства АдН публично дискредитируется и криминализируется как оппозиционная партия. Связанное с этим целенаправленное вмешательство в демократический процесс принятия решений является, таким образом, явно политически мотивированным", - говорится в заявлении политиков.

Читайте также: Это не демократия, а замаскированная тирания, - Рубио осудил признание "АдГ" экстремистской в Германии

Вайдель и Хрупалла добавили, что АдГ "будет защищаться от этой клеветы, которая ставит под угрозу демократию, законным способом".

Напомним, 2 мая немецкая разведывательная служба классифицировала ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.

Государственный секретарь США Марко Рубио осудил то, что Германия решила признать ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.

Читайте также: "Альтернатива для Германии" возглавила рейтинг партий в ФРГ с результатом 26%

Автор: 

Германия (6975) партия (563) экстремизм (145)


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Топ комментарии
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Партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) неодноразово демонструвала зв'язки з Кремлем та здійснювала дії, що відповідають інтересам Росії.

Ось ключові факти, які підтверджують це:

1. Вплив російських спецслужб через посередників

Розслідування Der Spiegel та The Insider виявило, що публіцист Володимир Сергієнко, який має тісні зв'язки з російськими спецслужбами, виступав посередником між Кремлем і AfD. Він координував проросійські ініціативи партії, зокрема судовий позов до Конституційного суду Німеччини з метою зупинити постачання зброї Україні. Сергієнко також перевозив готівку з Москви до Берліна для фінансування цих заходів .

2. Поширення російської пропаганди

У липні 2023 року в мережі з'явилося відео «Хайль, Зеленський», яке нібито є соціальною рекламою AfD. Відео, створене російськими пропагандистами, зображує німецьку родину, у якої конфіскують майно на користь України, що підсилює антиукраїнські настрої. Хоча AfD заперечує свою причетність, відео активно поширювалося в соціальних мережах .

3. Спостереження за російськими «виборами»

У березні 2024 року троє депутатів AfD відвідали Росію як «спостерігачі» на президентських виборах, організованих Кремлем. Ця поїздка викликала критику, оскільки вибори не відповідали демократичним стандартам, а спостерігачі від ОБСЄ не були запрошені .

4. Ідеологічне зближення з Кремлем

AfD активно впроваджує в свою риторику кремлівські наративи, такі як «євразійство» та «багатополярний світ». Депутат Ганс-Томас Тілльшнайдер відкрито підтримує ці ідеї, що свідчить про ідеологічне зближення партії з Росією .

5. Підтримка з боку російських інформаційних кампаній

Розслідування німецьких ЗМІ виявило, що російське «Агентство соціального дизайну» проводило інформаційні операції в соціальних мережах для підвищення популярності AfD. Ці кампанії включали поширення фейкових новин та мемів, спрямованих на дискредитацію підтримки України

6. Візити до окупованого Криму

У 2018 році семеро членів AfD відвідали анексований Крим як «спостерігачі» на російських виборах, тим самим легітимізуючи окупацію півострова .

7. Офіційне визнання екстремізму

У травні 2025 року Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини офіційно класифікувало AfD як «правоекстремістську» організацію. Це рішення дозволяє розширити спостереження за партією через її зв'язки з Росією та загрозу демократичному ладу

Ці факти свідчать про систематичну співпрацю AfD з Кремлем та підтримку дій, вигідних Росії, що викликає занепокоєння щодо впливу іноземних сил на внутрішню політику Німеччини.
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03.05.2025 02:10
+6
А трампісти ну чисті дегенерати. Про демократію вони переживають,коли нациків щемлять. Тому що самі такі ж. Маск не дасть збрехати. Це треш якийсь.
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03.05.2025 03:21
+6
а загрози демократії на росії і від росії рубіо не бачить.
Ну правильно, бо демократії там нема, тому і загроз нема, тому і всі рубіо не ******* у той бік.
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03.05.2025 03:32
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Правила форума Совет форумчан
Партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) неодноразово демонструвала зв'язки з Кремлем та здійснювала дії, що відповідають інтересам Росії.

Ось ключові факти, які підтверджують це:

1. Вплив російських спецслужб через посередників

Розслідування Der Spiegel та The Insider виявило, що публіцист Володимир Сергієнко, який має тісні зв'язки з російськими спецслужбами, виступав посередником між Кремлем і AfD. Він координував проросійські ініціативи партії, зокрема судовий позов до Конституційного суду Німеччини з метою зупинити постачання зброї Україні. Сергієнко також перевозив готівку з Москви до Берліна для фінансування цих заходів .

2. Поширення російської пропаганди

У липні 2023 року в мережі з'явилося відео «Хайль, Зеленський», яке нібито є соціальною рекламою AfD. Відео, створене російськими пропагандистами, зображує німецьку родину, у якої конфіскують майно на користь України, що підсилює антиукраїнські настрої. Хоча AfD заперечує свою причетність, відео активно поширювалося в соціальних мережах .

3. Спостереження за російськими «виборами»

У березні 2024 року троє депутатів AfD відвідали Росію як «спостерігачі» на президентських виборах, організованих Кремлем. Ця поїздка викликала критику, оскільки вибори не відповідали демократичним стандартам, а спостерігачі від ОБСЄ не були запрошені .

4. Ідеологічне зближення з Кремлем

AfD активно впроваджує в свою риторику кремлівські наративи, такі як «євразійство» та «багатополярний світ». Депутат Ганс-Томас Тілльшнайдер відкрито підтримує ці ідеї, що свідчить про ідеологічне зближення партії з Росією .

5. Підтримка з боку російських інформаційних кампаній

Розслідування німецьких ЗМІ виявило, що російське «Агентство соціального дизайну» проводило інформаційні операції в соціальних мережах для підвищення популярності AfD. Ці кампанії включали поширення фейкових новин та мемів, спрямованих на дискредитацію підтримки України

6. Візити до окупованого Криму

У 2018 році семеро членів AfD відвідали анексований Крим як «спостерігачі» на російських виборах, тим самим легітимізуючи окупацію півострова .

7. Офіційне визнання екстремізму

У травні 2025 року Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини офіційно класифікувало AfD як «правоекстремістську» організацію. Це рішення дозволяє розширити спостереження за партією через її зв'язки з Росією та загрозу демократичному ладу

Ці факти свідчать про систематичну співпрацю AfD з Кремлем та підтримку дій, вигідних Росії, що викликає занепокоєння щодо впливу іноземних сил на внутрішню політику Німеччини.
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03.05.2025 02:10 Ответить
Привід покричати МАГАшистам про відсутність демократії в ЄС та в такий рідний батьківщини дідів Трампа - Німеччини . А в США - ще ні, не наситилися... Хоча оголошують ПЕРЕМОЖЦЕМ СЕБЕ ВЕЛИКОГО НАД ФАШИЗМОМ - оксюморон...

...не кажучи вже про захист демократії в Європі Венсонацистами з МАГАмерки
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03.05.2025 04:59 Ответить
Доречі , подібна пратія в Астриії, батьківщині Гітлера , набра в 2024-му 36% в парламенті, але коаліцію не змогла організувати... й не стала членом коаліції .

Трамп точно не допоможе їм набрати в подальшому політичному майбутньому більше--дивимося як в Канаді...
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03.05.2025 05:03 Ответить
Браво німці , браво румуни . Із поганими та дуже поганими політиками треба розбиратися жорстко , принципово , на великій букві закону. Щоб ні фашисти, ні комуністи , ні путінци , ні чучхенци близько не підійшли до керма держави.
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03.05.2025 03:11 Ответить
вони не погані,вони небезпечні,це дуже великі різниці,бо мають вплив на інших особливо на їх життя
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03.05.2025 08:20 Ответить
А трампісти ну чисті дегенерати. Про демократію вони переживають,коли нациків щемлять. Тому що самі такі ж. Маск не дасть збрехати. Це треш якийсь.
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03.05.2025 03:21 Ответить
трамп дурень так,блазень,нарцис, «балувань долі»,так,безперечно,але він своїми діями робе одну хорошу справу-він проліз та як медвідь потоптався по діяльності так званих «глобалістів»,що це для нас??а ми хоч почали відкривати очі на те як вони вкорінилися як паразити до нас-соросята,usaid,всі їх нововведення та реформи це вбивство нас та України в цілому до повного розшматування,якось так.....
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03.05.2025 08:28 Ответить
а загрози демократії на росії і від росії рубіо не бачить.
Ну правильно, бо демократії там нема, тому і загроз нема, тому і всі рубіо не ******* у той бік.
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03.05.2025 03:32 Ответить
Це не демократія. Демократія, це коли громадяни вирішують, хто буде керувати державою. А у Німеччині, Франції та Румунії зараз це роблять чиновники.
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03.05.2025 06:19 Ответить
А в Ізраїлі? Правда, звідки тобі знать? У тебе Хайфа - "южнее Долгопрудного, в получасе езды"...
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03.05.2025 06:46 Ответить
Ти з окопу пишеш?
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03.05.2025 08:27 Ответить
Ні... З дивану... Чекаю, коли "німець", Konstantin Maksatov #559921, привезе мені, ї "Єрмании" здорову ногу... Бо моя протезована, ще з 2016-го...
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03.05.2025 08:42 Ответить
А вони що - хочуть, щоб їх відразу "рашистською" партією, назвали? Прибічники Гітлера себе називали "націонал-соціалістами", хоч в їх програмі "соціалізм" був лише у назві...
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03.05.2025 06:42 Ответить
Прочитайте програму АФД, тоді робіть висновки а не з дописів журналістів які утримуються коштом транснаціональних корпорацій. Ну і поспілкуйтеся з людьми які живуть в ФРН, вони розкажуть про засилля бусурман та інших зайд-нероб котрі висять на шиї німецького робітника отримуючи соцвиплати та всі допомоги не докладаючи праці. І волають про створення халіфату в Німеччині. ПС. Живу і працюю в Гамбурзі. По білому.
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03.05.2025 08:05 Ответить
Живу і працюю в Бвленвюртемберг, то скажу так , всі кацапські осередки голосували саме за АФД, то му свято ненавидять мене в тебе і марять , коли всіх повернуть додому , щоб не мозолило їм око. Так я згодна, що багато наших приїхали саме за грошима це як із Харкова то із Хмельницького є, але більшість це жінка з дітьми, але їх тут не поспішають брати на роботу.
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03.05.2025 08:35 Ответить
запустити мусульман до христіанского світу це спланована акція,мусульнани це агресивна паразитарна релігія, яка як рак виштовхує так винищує християнство любими способами-теракти,насилля над дітьми та жінками,агресивні стадні дії,нав'зування своїх звичаїв,.....це як бомба кнопка від якої у психопатів які чекають зручного моменту,якщо рване мало цим небожителям не здасться
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03.05.2025 08:36 Ответить
"Владику"... Не релігія винна, а люди, що її сповідують... Нагадать, прибічники якої релігії стали ініціаторами кількох "Хрестових походів"? Нагадать, прибічники якої релігії знищили цивілізації ацтеків, майя та інків, разом з їх жителями? Нагадать, прибічники якої релігії розстрілювали та вирубували ******* племена індіанців Північної Америки, місцеві племена у Африці (навіть кулемети застосовували, у 19 ст.) Хто вивіз кілька мільйонів африканців, з батьківщини, та продав у рабство? Хто труїв опіумом китайців та розстрілював з канонерок їх прибережні міста, під час повстань? І, в кінці-кінців, хто розпалив ДВІ світові війни?
Щодо "агресивності релігії": порівняй кількість мечетей та синагог, у Європі, з кількістю християнських церков, наприклад, в Малій Азії...
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03.05.2025 08:57 Ответить
точно,не фашизм такий хреновий ,а ті хто його сповідують,так??.....гяури,зіммі,раби,це все ж з христианства??як на мене гість у твому домі повинен бути гостем і поважати твої правила,як що ні,гостю пора додому,все.....
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03.05.2025 09:08 Ответить
Можна подумать - європейці, у всьому світі, до самого розвалу колоній, "шанували місцеві правила"...
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03.05.2025 09:19 Ответить
ми про історію чи про **********??мене більше цікавлять новини сьогодення,бо ті що були колись померли і не нам їх судити.це були інші часи,люди і рівень цивілізації.але те що зараз релігію та колір шкіри,мову,національні ознаки намагаються використовувати як підривник це мене хвилює бо ми як би не в середньовіччі
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03.05.2025 09:56 Ответить
Иммиграция жителей Африки и Ближнего востока в Европу , является вынужденной мерой .
Тотальная деградация моральных и нравственных ценностей привели Европу к демографическому коллапсу.
Обрюзгшие, инфантильные западные мужчины утратили способность воспроизводства .
Большая часть латентных "общечеловеков" массово сменили сексуальную ориентацию и пол.
В условиях острого дефицита рабочей силы и дееспособного мужского населения, правительства поощряют ускоренную миграцию "свежей крови".
Во многих странах уже можно наблюдать положительные результаты миграционной политики.
На улицах европейских городов стало массовым явлением - молодые мамаши в окруженные стайки смуглых, кучерявых 3 - 4 детей .
В сфере занятости, эмигранты закрыли брешь дефицита кадров, в некоторых отраслях уже полностью заменили местных .
Политика миграции, в течении 2-3 поколений приведёт к оздоровлению общества и вознаграждению экономики западных стран.
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03.05.2025 10:11 Ответить
а емігранти емігрантам велика різниця,чому не обирати більш близьких по параментрах,навіщо завозити тих хто може тебе вичавити??
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03.05.2025 10:17 Ответить
Эту заразу нужно уничтожать в зародыше, уж кто кто, а немцы должны помнить уроки истории и

чем заканчиваются такие фашистские партии они тоже должны помнить.
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03.05.2025 08:18 Ответить
Так 99 відсотків німецьких кацапів голосувало за АФД
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03.05.2025 08:31 Ответить
Невже у Басманному суді будуть оскаржувати?
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03.05.2025 08:35 Ответить
А перестати бути екстремістською) прокацапською, зокрема, бо кацапи - нкстремісти і терористи) аони не хочуть? 🤔
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03.05.2025 08:49 Ответить
 
 