"Альтернатива для Германии" собирается обжаловать признание ее экстремистской

Лидеры партии "Альтернатива для Германии" считают отнесение ее к правоэкстремистам политически мотивированным. Они собираются обжаловать это решение.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Лидеры партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали "серьезным ударом по немецкой демократии" решение Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ об отнесении "АдГ" к правоэкстремистским партиям на федеральном уровне.

"Незадолго до смены правительства АдН публично дискредитируется и криминализируется как оппозиционная партия. Связанное с этим целенаправленное вмешательство в демократический процесс принятия решений является, таким образом, явно политически мотивированным", - говорится в заявлении политиков.

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Вайдель и Хрупалла добавили, что АдГ "будет защищаться от этой клеветы, которая ставит под угрозу демократию, законным способом".

Напомним, 2 мая немецкая разведывательная служба классифицировала ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.

Государственный секретарь США Марко Рубио осудил то, что Германия решила признать ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.

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