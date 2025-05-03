"Альтернатива для Германии" собирается обжаловать признание ее экстремистской
Лидеры партии "Альтернатива для Германии" считают отнесение ее к правоэкстремистам политически мотивированным. Они собираются обжаловать это решение.
Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Лидеры партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали "серьезным ударом по немецкой демократии" решение Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ об отнесении "АдГ" к правоэкстремистским партиям на федеральном уровне.
"Незадолго до смены правительства АдН публично дискредитируется и криминализируется как оппозиционная партия. Связанное с этим целенаправленное вмешательство в демократический процесс принятия решений является, таким образом, явно политически мотивированным", - говорится в заявлении политиков.
Вайдель и Хрупалла добавили, что АдГ "будет защищаться от этой клеветы, которая ставит под угрозу демократию, законным способом".
Напомним, 2 мая немецкая разведывательная служба классифицировала ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.
Государственный секретарь США Марко Рубио осудил то, что Германия решила признать ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.
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Ось ключові факти, які підтверджують це:
1. Вплив російських спецслужб через посередників
Розслідування Der Spiegel та The Insider виявило, що публіцист Володимир Сергієнко, який має тісні зв'язки з російськими спецслужбами, виступав посередником між Кремлем і AfD. Він координував проросійські ініціативи партії, зокрема судовий позов до Конституційного суду Німеччини з метою зупинити постачання зброї Україні. Сергієнко також перевозив готівку з Москви до Берліна для фінансування цих заходів .
2. Поширення російської пропаганди
У липні 2023 року в мережі з'явилося відео «Хайль, Зеленський», яке нібито є соціальною рекламою AfD. Відео, створене російськими пропагандистами, зображує німецьку родину, у якої конфіскують майно на користь України, що підсилює антиукраїнські настрої. Хоча AfD заперечує свою причетність, відео активно поширювалося в соціальних мережах .
3. Спостереження за російськими «виборами»
У березні 2024 року троє депутатів AfD відвідали Росію як «спостерігачі» на президентських виборах, організованих Кремлем. Ця поїздка викликала критику, оскільки вибори не відповідали демократичним стандартам, а спостерігачі від ОБСЄ не були запрошені .
4. Ідеологічне зближення з Кремлем
AfD активно впроваджує в свою риторику кремлівські наративи, такі як «євразійство» та «багатополярний світ». Депутат Ганс-Томас Тілльшнайдер відкрито підтримує ці ідеї, що свідчить про ідеологічне зближення партії з Росією .
5. Підтримка з боку російських інформаційних кампаній
Розслідування німецьких ЗМІ виявило, що російське «Агентство соціального дизайну» проводило інформаційні операції в соціальних мережах для підвищення популярності AfD. Ці кампанії включали поширення фейкових новин та мемів, спрямованих на дискредитацію підтримки України
6. Візити до окупованого Криму
У 2018 році семеро членів AfD відвідали анексований Крим як «спостерігачі» на російських виборах, тим самим легітимізуючи окупацію півострова .
7. Офіційне визнання екстремізму
У травні 2025 року Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини офіційно класифікувало AfD як «правоекстремістську» організацію. Це рішення дозволяє розширити спостереження за партією через її зв'язки з Росією та загрозу демократичному ладу
Ці факти свідчать про систематичну співпрацю AfD з Кремлем та підтримку дій, вигідних Росії, що викликає занепокоєння щодо впливу іноземних сил на внутрішню політику Німеччини.
...не кажучи вже про захист демократії в Європі Венсонацистами з МАГАмерки
Трамп точно не допоможе їм набрати в подальшому політичному майбутньому більше--дивимося як в Канаді...
Ну правильно, бо демократії там нема, тому і загроз нема, тому і всі рубіо не ******* у той бік.
Щодо "агресивності релігії": порівняй кількість мечетей та синагог, у Європі, з кількістю християнських церков, наприклад, в Малій Азії...
Тотальная деградация моральных и нравственных ценностей привели Европу к демографическому коллапсу.
Обрюзгшие, инфантильные западные мужчины утратили способность воспроизводства .
Большая часть латентных "общечеловеков" массово сменили сексуальную ориентацию и пол.
В условиях острого дефицита рабочей силы и дееспособного мужского населения, правительства поощряют ускоренную миграцию "свежей крови".
Во многих странах уже можно наблюдать положительные результаты миграционной политики.
На улицах европейских городов стало массовым явлением - молодые мамаши в окруженные стайки смуглых, кучерявых 3 - 4 детей .
В сфере занятости, эмигранты закрыли брешь дефицита кадров, в некоторых отраслях уже полностью заменили местных .
Политика миграции, в течении 2-3 поколений приведёт к оздоровлению общества и вознаграждению экономики западных стран.
чем заканчиваются такие фашистские партии они тоже должны помнить.