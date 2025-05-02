Партию "Альтернатива для Германии" признали экстремистской, - Reuters
Немецкая разведывательная служба классифицировала ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Этот статус должен облегчить властям использование тайных методов наблюдения за партией, например, путем вербовки конфиденциальных информаторов и перехвата сообщений", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" выступила против помощи Украине.
Известно, что рейтинг партии рос. Немецкие ультраправые обогнали другие политические силы.
Топ комментарии
+12 Wild MadDog
показать весь комментарий02.05.2025 11:30
+11 Геннадій #588068
показать весь комментарий02.05.2025 11:28
+8 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий02.05.2025 11:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи я неправильно зрозумів.
І якщо держава не готова назвати когось екстремістами тільки через те що дурний плєбс за них голосував - гріш ціна такій державі.
Повинні ми любить всіх підарасів, злодіїв і вбивць.
Французи показали як це робиться.
А на вереск три рази куплених і проданих русаками мага-півнів з-за океану уваги звертати не потрібно.
вони ж як таліби для східних німців.
усе гуд. демократія тоді сильна, коли вміє себе ефективно захищати
Всі, без виключень, моделі є помилковими, але деякі з них - корисні.
- Чуєш, от є у нас, у американців, "Велика американська мрія", а у вас є щось подібне?
- Була, але вона тоді нікому несподобалась...