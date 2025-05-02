Партию "Альтернатива для Германии" признали экстремистской, - Reuters

Немецкая разведывательная служба классифицировала ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Этот статус должен облегчить властям использование тайных методов наблюдения за партией, например, путем вербовки конфиденциальных информаторов и перехвата сообщений", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" выступила против помощи Украине.

Известно, что рейтинг партии рос. Немецкие ультраправые обогнали другие политические силы.

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