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Партию "Альтернатива для Германии" признали экстремистской, - Reuters

Альтернативу для Германии признали экстремистской

Немецкая разведывательная служба классифицировала ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Этот статус должен облегчить властям использование тайных методов наблюдения за партией, например, путем вербовки конфиденциальных информаторов и перехвата сообщений", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" выступила против помощи Украине.

Известно, что рейтинг партии рос. Немецкие ультраправые обогнали другие политические силы.

Читайте также: Германия на стороне Украины без всяких "если" и "но", - Мерц

Автор: 

Германия (6974) экстремизм (142)


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Топ комментарии
+12
***** та ілона маск просто офуїли від такого нахабства

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02.05.2025 11:30
+11
А в нас ОПЗЖ досі в парламенті, ну не сюрр???
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02.05.2025 11:28
+8
Якщо екстремісти - верхівку ловити і судити
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02.05.2025 11:30
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А в нас ОПЗЖ досі в парламенті, ну не сюрр???
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02.05.2025 11:28 Ответить
ОПЗЖ допомагає голосувати ЗЕленій турбоменшості,їх не можна чіпати,чіпати можна лише Пороха бо той не хоче голосувати за диктаторські закони
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02.05.2025 11:38 Ответить
В країні війна, які диктаторські закони, у нас і так пів країни живе наче нічого не відбувається, і ім на все начхати(((
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02.05.2025 11:53 Ответить
у вас когнітивний дисонанс чи біполярочка? судячи з двох ваших дописів...
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02.05.2025 12:17 Ответить
"Русафобия"?
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02.05.2025 11:28 Ответить
І кацапські гроші на вітер.
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02.05.2025 11:31 Ответить
Ото так. А я собі думаю шо за вий на болотах починаєтся.
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02.05.2025 11:29 Ответить
***** та ілона маск просто офуїли від такого нахабства

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02.05.2025 11:30 Ответить
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02.05.2025 11:35 Ответить
Ну как кто? ЗЕленая фрИкция. Только они это сделали впервые за всю каденцию.
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02.05.2025 11:51 Ответить
Манька Захєрова висловить стурбованість.
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02.05.2025 11:30 Ответить
Якщо екстремісти - верхівку ловити і судити
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02.05.2025 11:30 Ответить
Тобто величезна частина німецького парламенту контролюється екстремістами?
Чи я неправильно зрозумів.
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02.05.2025 11:30 Ответить
саме так.
І якщо держава не готова назвати когось екстремістами тільки через те що дурний плєбс за них голосував - гріш ціна такій державі.
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02.05.2025 11:32 Ответить
Ви що, як можна, це ж не толерантно.
Повинні ми любить всіх підарасів, злодіїв і вбивць.
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02.05.2025 11:44 Ответить
Демократія повинна себе захищати.
Французи показали як це робиться.
А на вереск три рази куплених і проданих русаками мага-півнів з-за океану уваги звертати не потрібно.
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02.05.2025 11:31 Ответить
Поки що на практиці це показали тільки румуни.
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02.05.2025 11:56 Ответить
Румуни також. Але французи на випередження спрацювали - вліпили вирок Лепенші.
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02.05.2025 11:59 Ответить
У румунів протидія ще жорсткіша була: вибори виграв, але явно за допомогою москви - пішов *****.
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02.05.2025 12:01 Ответить
і фраенцузи- Лепеншу за розтрату коштів засудилию тепер от німці. Всі зрозуміли що треба по закону рубити всіх антидержавних агентів які спонсуруються державою-агресором рф
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02.05.2025 12:00 Ответить
Так само мали б діяти і в інших країнах ЄС.
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02.05.2025 11:32 Ответить
а не запізно?
вони ж як таліби для східних німців.
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02.05.2025 11:34 Ответить
От вам і демократія) Це ж і в Румунії якийсь любитель РФ виграв вибори, а результат взяли й скасували. З точки зору боротьби з москальським впливом - правильно, але явно демократія не працює)
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02.05.2025 11:35 Ответить
так вони ж їх не заборони, просто будуть стежити, вербувати, прослуховувати
усе гуд. демократія тоді сильна, коли вміє себе ефективно захищати
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02.05.2025 11:37 Ответить
Не сперечаюся, коли явно шось не те, то треба нестандартні методи. Я про те, що демократія - це ж "як більшість вирішить, так і буде". Але коли це суперечить якійсь "лінії партії" - то вже більшість і не вирішує)
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02.05.2025 11:42 Ответить
білшість вирішує- алн всі повині бути рівні перед законом. Президенту -чи партії -щоо закони не писані. закон один на всіх. винятків не бувае
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02.05.2025 12:02 Ответить
Демократія це лише модель, яка існує лише у світі ідеального, у свідомості.
Всі, без виключень, моделі є помилковими, але деякі з них - корисні.
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02.05.2025 12:09 Ответить
Ця недопартія є популістською і використовує такі саме інструменти розкидання обіцянок про "поліпшення" життя що й будь який інший популіст що на, здавалося б, прагматичних німців має такий самий вплив як й на інші народи світу. Це приклад того що досить вже шукати якісь "генетичні" особливості в народах та націях і розуміти, що насправді характер людини, його схильність до критичності мислення є наслідком виключно виховання, а тому треба дуже прискіпливо ставитись до якості освіти на всіх рівнях та швидко й гучно викривати фейки аби вони не впливали на свідомість суспільства!!!
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02.05.2025 11:35 Ответить
Перейменують і пролізуть знову у владу, путін це вже обкатав в Україні з опзж та слуга народу
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02.05.2025 11:39 Ответить
Хтось колись розповідав, як один американець спитав у німця:
- Чуєш, от є у нас, у американців, "Велика американська мрія", а у вас є щось подібне?
- Була, але вона тоді нікому несподобалась...
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02.05.2025 11:57 Ответить
Та забороняти таких треба, з позбавленням виборчих прав активних членів
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02.05.2025 12:09 Ответить
 
 